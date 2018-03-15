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Госдеп: санкции, связанные с Крымом, сохранятся до передачи полуострова Украине
Санкции, веденные в связи с вхождением Крыма в состав РФ, останутся в силе, пока Украина вновь не получит контроль над полуостровом, передает ТАСС заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.
По словам представителя ведомства, во время своего вчерашнего визита в Крым президент Владимир Путин «повторил ложные претензии России на украинскую территорию».
Госдеп расценил это, как «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран».
Науэрт заявила также, что население Крыма несет «огромные человеческие издержки», а власти «преследуют всех, кто выступает против аннексии».
По ее словам, «преследованиям и репрессиям» подвергаются «крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, члены гражданского общества и независимые журналисты».
Напомним, Крым стал российским по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота в Киеве. Более 95 % жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.
Четыре года назад на этой неделе Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" на Украине в тщетной попытке узаконить свою подразумеваемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном "референдуме", никогда не вызвали доверия,говорится в заявлении Науэрт.
Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине,добавила она.
По словам представителя ведомства, во время своего вчерашнего визита в Крым президент Владимир Путин «повторил ложные претензии России на украинскую территорию».
Госдеп расценил это, как «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран».
Науэрт заявила также, что население Крыма несет «огромные человеческие издержки», а власти «преследуют всех, кто выступает против аннексии».
По ее словам, «преследованиям и репрессиям» подвергаются «крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, члены гражданского общества и независимые журналисты».
Напомним, Крым стал российским по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота в Киеве. Более 95 % жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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