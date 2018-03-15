11:21 15 марта
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Госдеп: санкции, связанные с Крымом, сохранятся до передачи полуострова Украине

Санкции, веденные в связи с вхождением Крыма в состав РФ, останутся в силе, пока Украина вновь не получит контроль над полуостровом, передает ТАСС заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

Госдеп: санкции, связанные с Крымом, сохранятся до передачи полуострова Украине


Четыре года назад на этой неделе Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" на Украине в тщетной попытке узаконить свою подразумеваемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном "референдуме", никогда не вызвали доверия,
говорится в заявлении Науэрт.


Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине,
добавила она.

По словам представителя ведомства, во время своего вчерашнего визита в Крым президент Владимир Путин «повторил ложные претензии России на украинскую территорию».

Госдеп расценил это, как «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран».

Науэрт заявила также, что население Крыма несет «огромные человеческие издержки», а власти «преследуют всех, кто выступает против аннексии».

По ее словам, «преследованиям и репрессиям» подвергаются «крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, члены гражданского общества и независимые журналисты».

Напомним, Крым стал российским по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота в Киеве. Более 95 % жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 98

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  1. Teberii Сегодня, 09:02
    Проще говоря ,пока США не получат контроль над ним.
    Teberii
    1. Кроу Сегодня, 09:06
      Цитата: Teberii
      Проще говоря ,пока США не получат контроль над ним.

      Пока существует Россия или США. Или пока США способны диктовать свою волю рядам стран Европы. Когда авторитет США ослабнет, иссякнет, уйдут и санкции. Нужно работать в этом направлении.
      Кроу
      1. volodya Сегодня, 09:12
        Что у этой Науэрт в голове?
        volodya
        1. _MaX_ Сегодня, 09:32
          Госдеп расценил это, как «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран».

          Так что там с Сербией и Косово говоришь?.... winked
          _MaX_
          1. dik-nsk Сегодня, 09:51
            Крым – это часть Украины
            а Украина - это окраина России, и пока она не вернет себе всю Окраину, освободив от бендер, мы сохраним санкции" вот так должна звучать ее фраза))
            dik-nsk
            1. Железякин Сегодня, 10:28
              Итог один! Необходимо строить свою внешнюю и внутреннюю политику исходя из аксиомы - внешнее давление, постоянные нападки и претензии, попытки обвинить в несостоятельности и коррумпированности правительства, пятые колоны, санкции. Все это современная Россия и ее окружающая действительность. Только осознав это и двигаясь дальше с открытыми глазами можно строить НАШЕ современное общество!
              Железякин
              1. Telakh Сегодня, 10:35
                Раз этот госдеп санкции не отменит, то... надо просто поменять госдеп. Нас же всем миром убеждают что мы это можем, не так ли?
                Telakh
                1. Железякин Сегодня, 10:41
                  Кто ж им доктор?! Я, признаться, не имею медицинского образования по части психиатрии, и тем самым, не берусь это утверждать из бреда новоиспеченных Наполеонов и Гитлеров. К слову, на мой взгляд, есть определенная закономерность. Складывается такое впечатление, что политика, это инфекция, страшнее любой другой. Однажды попав в эту клоаку, навсегда меняешь свое мировоззрение. Причем явная эпидемия разворачивается прям на наших глазах. И как бы ее итоги были не куда более плачевными для шарика, чем пресловутая чума...
                  Железякин
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:36
            заодно поинтересоваться,когда рыжие бобики собираются Гибралтар испанцам отдавать,что то засиделись они там,на остров свой пусть уползают))
            Ратник с пулеметом
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:07
      Крыма укропам никогда не видать а значит и санкции вечные . На мнение США по поводу возврата Крыма домой в Россию как то начихать .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 09:13
        Напомнили.Спасибо,а то забывать стали laughing
        Чёрный
      2. Pingo Сегодня, 09:28
        Цитата: Spartanez300
        а значит и санкции вечные

        с каких пор США стали вечные?
        Pingo
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:37
          тогда же когда стали "исключительными".
          Ратник с пулеметом
      3. Alex-a832 Сегодня, 09:45
        Цитата: Spartanez300
        Крыма укропам никогда не видать а значит и санкции вечные .

        Нет ничего вечного в этом бренном мире. США не вечны, а потому и их "санкции" временны lol
        Alex-a832
    3. электроОлег Сегодня, 09:07
      Это хамло заокеанское достойно полнейшей нейтрализации. Они ещё будут всем указывать кому с кем объединиться.
      электроОлег
    4. Охотовед 2 Сегодня, 09:08
      Вот не станет Украины - кому передавать? laughing Причём позаботятся о её конце, сегодняшние «друзья» - Венгры, Румыны, Поляки!
      Охотовед 2
      1. sxfRipper Сегодня, 09:49
        Но виноватыми-то всё равно нас объявят! laughing
        sxfRipper
    5. Хагалаз Сегодня, 09:09
      Цитата: Teberii
      Проще говоря ,пока США не получат контроль над ним.

      Но в этом случае (что естественно не дай Бог), они тутже придумают другие санкции.
      Хагалаз
    6. часовщик Сегодня, 09:13
      laughing прямо с языка сняли........ на самом деле так и есть, если говорить конкретней то правдивей это должно звучать примерно так ----- Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом ВМС США,
      добавила она.
      часовщик
      1. Железякин Сегодня, 10:31
        Не уверен, что и это поможет. Найдут причину, чтоб продолжать в том же духе. Смотрим на Кубу и мотаем на ус...
        Железякин
    7. влад66 Сегодня, 09:13
      Науэрт заявила также, что население Крыма несет «огромные человеческие издержки», а власти «преследуют всех, кто выступает против аннексии».

      Прет до неприличия из Науэрт мания величия. fool
      влад66
      1. assa67 Сегодня, 09:25
        Доброго утра,Влад hi ...
        Цитата: влад66
        санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине,

        санкции на всегда..беда-то какая..как жить будем?хотел было заводит в Детройте прикупить,пока дешевые,не получится..аяаяаяй laughing
        assa67
        1. assa67 Сегодня, 09:26
          пардон....заводик прикупить...это с расстройства ошибся laughing
          assa67
        2. роман66 Сегодня, 09:33
          здрассьте! hi а она,. Науэрт, эта. не рассматривает вопрос возврата всей окраины на место?
          роман66
      2. Hanokem Сегодня, 09:40
        Когда Германия аннексировала населенные на 90% немцами Судеты- радости у населения было немеряно. Похмелье оказалось горьким... Это правда, что Крым в большинстве населен русскими и что они поддержали освобождение ( аннексию) Крыма. Но есть еще одна правда. Мир в послевоенной европе основывался на базовом принципе незыблимости границ . Этот базовый принцип оказался нарушен. Поэтому никто не снимет с России санкции до возвращения границы в состояние до 2014 года.
        И есть один важный урок для моей страны. Наши либералы пытаются продавливать территориальные уступки в обмен на "международные гарантии". Чего стоят эти гарантии , мы увидели на примере Украины. У любой страны есть только три союзника: армия, авиация и флот.
        Hanokem
        1. Mestny Сегодня, 09:54
          Правда в мировой политике - это то, что говорит и делает наиболее сильный её участник. То, что такой участник защищает армией и деньгами.
          К настоящей правде в вакууме эта правда не имеет никакого отношения.
          Иными словами говоря - кто сильнее, тот и прав.
          Это напоминает раздел сферы деятельности между бандами. Так мир устроен.
          США не то что бы потеснили на этом поле, есть только признаки, попытка России заявить о себе хотя бы буквально у своих границ.
          Mestny
        2. sogdy Сегодня, 10:04
          Цитата: Hanokem
          Мир в послевоенной европе основывался на базовом принципе незыблимости границ

          Забыли, что этот принцип предложил CCCР? Увы, мы имеем предвоенную Европу и РФ.

          В Техасе есть свой аналог "Но пасаран" - "Помните Аламо!" (кстати, русский)
          Помните Балаклаву? Севастополь, Одессу?
          Это не "воссоединение", это наша кровь.
          sogdy
        3. влад66 Сегодня, 10:04
          Цитата: Hanokem
          Но есть еще одна правда. Мир в послевоенной европе основывался на базовом принципе незыблимости границ

          Это вы скажите США и Косово, вам там дадут конфету, а потом вежливо пинком в мягкое место выпроводят. tongue
          влад66
        4. LSA57 Сегодня, 10:12
          Цитата: Hanokem
          . Этот базовый принцип оказался нарушен.

          это вы про Югославию? или Германию?
          LSA57
    8. Кубик123 Сегодня, 09:20
      Цитата: Teberii
      Проще говоря ,пока США не получат контроль над ним.

      Есть еще вариант: когда Украина, как страна, прекратит свое существование. winked
      Кубик123
    9. Зяблицев Сегодня, 09:20
      К трем вещам на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, течет вода и работает человек, добавилась четвертая - как корчит англосаксов! laughing
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:38
        Госдеп: санкции, связанные с Крымом, сохранятся до передачи полуострова Украине
        сначала верните Техас Мексике и Аляску нам...
        андрей юрьевич
    10. сибиралт Сегодня, 09:48
      Единственный способ отдать Крым Украине, присоединить Украину к России. Неужто Хезер на это намекает? winked
      сибиралт
    11. Вояджер Сегодня, 09:50
      Я бы сказал так, видимо, санкции за Крым просуществуют до самого конца США. Гордо. Но глупо)
      Вояджер
  2. cniza Сегодня, 09:03
    Санкции, веденные в связи с вхождением Крыма в состав РФ, останутся в силе, пока Украина вновь не получит контроль над полуостровом, передает ТАСС заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.


    Значит навсегда или пока США не лопнут от натуги.
    cniza
  3. kapitan92 Сегодня, 09:03
    Собака лает - караван идет! good
    kapitan92
    1. LSA57 Сегодня, 09:06
      Цитата: kapitan92
      Собака лает - караван идет!

      да когда уж наконец этот караван пройдёт. дня не проходит как он мимо шагает. собака уже охрипла
      LSA57
      1. kapitan92 Сегодня, 09:13
        Цитата: LSA57
        собака уже охрипла


        По лаю "партнеров" узнаем правильное направление каравана! laughing
        kapitan92
      2. Хагалаз Сегодня, 09:17
        Цитата: LSA57
        Цитата: kapitan92
        Собака лает - караван идет!

        да когда уж наконец этот караван пройдёт. дня не проходит как он мимо шагает. собака уже охрипла

        Ну Сергей же! Если разбираться в значении этой поговорки, то каравану (это Россия) начхать на лай собаки (это госдеп). Так что караван был, есть и будет, и плевать, что собака охрипла. hi
        Хагалаз
        1. LSA57 Сегодня, 10:20
          Цитата: Хагалаз
          Ну Сергей же! Если разбираться в значении этой поговорки, то каравану (это Россия) начхать на лай собаки (это госдеп).

          да всё я понимаю!!!! ну ведь заездили эту поговорку!!!!! каждый день к месту и не к месту, по 10 раз. такое чувство, что клгда человеку сказать нечего, он её вплетает. можно подумать в Русском языке других нет.
          вот навскидку из тынета
          "Существуют в народе и другие пословицы, которые по смыслу тесно связаны с поговоркой «Собака лает, караван идёт». Что значит это фраза, чётко ответить нельзя, но можно подобраться поближе к смыслу, опираясь на другие похожие поговорки. Близка по значению и дополняет «Свинья издохла, а хрюканье всё слышно». Свинья символизирует здесь человека злобного, говорящего плохие вещи и поступающего дурно, а хрюканье – это те плохие последствия, которые остаются даже после смерти человека в памяти и в жизни людей. Современной интерпретацией поговорки также является «Собаки лают – интернет носит». В данном случае пословица немного осовременена, ведь в наши дни довольно частое явление, когда люди общаются друг с другом не вживую, а по Сети. Существует также другой вариант пословицы «Собака лает – ветер носит, а караван идёт», он совмещает в себе старую и новую версии в одно целое." - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/253063/znachenie-sobaka-laet
          -karavan-idet-narodnaya-mudrost
          LSA57
      3. freddyk Сегодня, 09:32
        Пока он идет шаг вперед, два шага назад, никогда не пройдет:-)
        freddyk
        1. Хагалаз Сегодня, 09:37
          Да хоть бы и так. А все собаки должны сидеть на попе ровно.
          Хагалаз
  4. Кент0001 Сегодня, 09:04
    Так мы это знаем. Ничего нового. Крымнаш. Надеюсь, нет-уверен-НАВСЕГДА.
    Кент0001
  5. LSA57 Сегодня, 09:04
    Санкции, веденные в связи с вхождением Крыма в состав РФ, останутся в силе, пока Украина вновь не получит контроль над полуостровом, передает ТАСС заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

    ну значит будем жить под санкциями пока есть в мире такое ... как сша
    LSA57
  6. ded100 Сегодня, 09:06
    А если украины не станет то что делать то будут!!кому передовать? wassat
    ded100
    1. LSA57 Сегодня, 09:22
      Цитата: ded100
      А если украины не станет то что делать то будут!!кому передовать?

      как кому? правоприемнику СССР
      LSA57
    2. Pingo Сегодня, 09:29
      а если самих США не станет, то что станет с их санкциями?
      Pingo
      1. sogdy Сегодня, 09:43
        Цитата: Pingo
        что станет с их санкциями?

        Пожалуй, то же, что и сейчас, на них положат.
        sogdy
  7. Vik66 Сегодня, 09:06
    Ну и слава Богу, санкции на пользу идут, сами шевелиться будем, не уповая на "международную кооперацию" !
    Vik66
    1. freddyk Сегодня, 09:36
      Vik66, правильно говоришь. Больше санкций, хороших и разных! Нашу власть только пинками можно заставить что то сделать. Путин не пинает, пусть хоть Запад стимулирует.
      freddyk
      1. Vik66 Сегодня, 09:37
        Рад, что не один я так думаю ! yes
        Vik66
  8. Комментарий был удален.
  9. Uncle Lee Сегодня, 09:07
    под надзором тяжело вооруженных российских солдат.
    На каждого по три АК, по два ППШ, по два Маузера Боло не считая гранат ! Вот так вооружили Российских "пропагандистов референдума" !
    Uncle Lee
    1. sogdy Сегодня, 09:37
      Да-да, бензопила

      плазменное ружье

      супердробовик

      и, главное, BFG-9000
      sogdy
  10. кедр Сегодня, 09:08
    Сначала Техас Мексике, потом Калифорнию, ну а уже потом... будет суп с котом.
    кедр
    1. g1washntwn Сегодня, 10:50
      Я вообще не признаю США до полной передачи всех земель индейцам.
      g1washntwn
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    Есть оригинальное решение... России надо восстановить контроль над Украиной, и юридический казус будет преодолён... laughing
    Горный стрелок
    1. helmi8 Сегодня, 09:16
      Цитата: Горный стрелок
      Есть оригинальное решение... России надо восстановить контроль над Украиной, и юридический казус будет преодолён...

      Не нужно над всей... Донецко-Криворожскую республику подаренную Лениным забрать, а с остальным пусть поляки с венграми разбираются.
      helmi8
      1. Туз Бубен Сегодня, 10:21
        А Одесса, Херсон, Николаев,Харьков..? Это тоже территории России.
        Туз Бубен
        1. helmi8 Сегодня, 11:11
          Цитата: Туз Бубен
          А Одесса, Херсон, Николаев,Харьков..? Это тоже территории России.

          Конечно. Донецко-Криворожская республика включала в себя 7 областей - Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Одесская.

          helmi8
    2. sogdy Сегодня, 09:47
      Цитата: Горный стрелок
      России надо восстановить контроль над Украиной

      Посмотрел Илья Муромец во чисто поле на ворога, и тяжело вздохнул: "Где ж я всех вас хоронить-то буду?"
      sogdy
  12. собаковод Сегодня, 09:12
    Привыкли обвинять без доказательств. Показательно то, что они уверены в своей позиции, как сказала канадская спортсменка во время Олимпиады, "представителей высших рас".
    собаковод
  13. мичман Сегодня, 09:14
    СССР не признавали долгие годы. Затем бросились помогать специалистами для развития СССР и все его признали. Надо не обращать на это внимание. Мы развивали страну при санкциях от США и Англии. И какую мощную державу мы имели в 1988 году. Пока меченый и алкаш не разрушали ее. У меня в подчинении (6 ГУ МРП СССР) было 45 предприятий, где трудилось 250 тыс. специалистов. Темпы роста ВРП каждый год были более 12%. Честь имею.
    мичман
    1. sxfRipper Сегодня, 09:54
      Хватит этих мантр! Вы про колбасные электрички-то поди и не знаете! Отоваривались часом не в спецраспреде на Грановского?
      Пока меченый и алкаш не разрушали ее
      Двое разрушили страну. А целая орава мичманов, давших присягу... как там - не щадя крови и самой жизни... тупо наблюдала? Или радостно улюлюкала?
      sxfRipper
      1. Manul Сегодня, 10:13
        Цитата: sxfRipper
        Хватит этих мантр! Вы про колбасные электрички-то поди и не знаете! Отоваривались часом не в спецраспреде на Грановского?

        А про колбасные и мясные ямы не слышали? А тупики заставленные составами с товарами? Система дефицита нужна была для наваривания политической верхушки.Именно они и остались на местах при разграблении страны, и потом стали олигархами и "элитой". Так что своими колбасными электричками не надо пыль в глаза пускать.
        Manul
        1. sxfRipper Сегодня, 10:17
          Сказки внукам рассказывайте. Глядишь - ещё пара мичманов вырастет.
          А политическая верхушка и так имела всё. И всех. И сейчас имеет. Она по-другому не умеет.
          sxfRipper
          1. sogdy Сегодня, 10:30
            И кто ж Вас так обидел?
            Цитата: sxfRipper
            Вы про колбасные электрички-то поди и не знаете! Отоваривались часом не в спецраспреде на Грановского?

            Ничо, что значительной части присутствующих до Грановского было от 3 до 7 тысяч км? И все подтвердят нарушение режима движения. И да, нам глубоко фиолетово до Ваших столичных проблем. Это Ваши проблемы, и Вам их решать. А не нам, государству и руководятлам всех уровней.
            sogdy
            1. Комментарий был удален.
  14. Стас Снежин Сегодня, 09:16
    санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

    А этого не будет никогда. Другими словами, Америка - вечный враг России..
    Стас Снежин
  15. kursk87 Сегодня, 09:20
    Крым это территория Российской Федерации и никто не в праве подвергать этот факт сомнению
    kursk87
  16. ротмистр Сегодня, 09:22
    Самое плохое в этом, что наше руководство( точнее аналитики , которые представляют ему свое видение проблемы) не хочет понять простую человеческую вещь. Нас никто не ждет и не будет ждать за обеденным столом среди "демократических" стран. Там уже все места давно заняты и стулья расставлены. Англия, США, Германия и другие страны с" давнишней" демократией естественно во главе стола и им лучшие блюда. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия в конце стола и на табуретках с меню послабее. Болгария, Румыния, Хорватия стоя у шведского стола. Прибалтика , Украина за спиной у основных едоков и ловят подачки. Нам за этим столом места нет и не будет. Что при царях, что при генсеках, что при президентах, мы там не нужны. Как говаривал наш царь Александр III :"У России нет друзей, нашей огромности боятся..."
    Все попытки наших правителей доказать, что мы не дикари, всегда встречали среди Западных стран бурное негодование. Даже очень любимый нашими коммунистами К. Маркс и его соратник Энгельс, считали нас варварами. И мне не понятны наши попытки влезть в ПАСЕ и другие организации ЕС; лишняя трата народных денег. Китая и Индии там нет, но они живут и не расстраиваются своим положением в мире. Может стоит нашим руководителям задуматься над необходимостью доказывать, что мы не белые негры? Больше денег в нашу экономику и инфраструктуру, больше возможностей для малого и среднего бизнеса, больше заботы о воспитании молодого поколения и глядишь и к нам будут ехать на ПМЖ достойные представители других стран, а не просто чернорабочии.
    ротмистр
    1. sogdy Сегодня, 09:50
      Цитата: ротмистр
      Самое плохое в этом, что наше руководство( точнее аналитики , которые представляют ему свое видение проблемы)

      Гложут сомнения, что Ваше руководство имеет отношение к _нашей_ стране.
      sogdy
      1. ротмистр Сегодня, 10:41
        Цитата: sogdy
        Цитата: ротмистр
        Самое плохое в этом, что наше руководство( точнее аналитики , которые представляют ему свое видение проблемы)

        Гложут сомнения, что Ваше руководство имеет отношение к _нашей_ стране.

        Ну в вашей стране и у вашего руководства( я про Израиль) конечно другие планы.
        ротмистр
    2. Туз Бубен Сегодня, 10:17
      А Вам не приходило в голову, что именно Россия будет командовать "столом" на правах Хозяина, ибо садиться за один стол со всяким сбродом не по царски?.
      А собачонок под ногами можно и попинать.
      Туз Бубен
  17. demo Сегодня, 09:23
    Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат.
    Это как?
    Что значит "тяжело вооруженных солдат"?
    Что это такое - "тяжелое вооружение"?
    Гаубица на плечах, что ли?
    Достаточно одного малокалиберного пистолета, приставленного к виску и проголосуешь за кого угодно.
    А некоторым достаточно сказать что в кармане складной перочинный ножик. И все ок!

    Эта пластинка поставлена надолго.
    Необходимо найти возможность нанесения встречного удара.
    Единственный вариант - развал страны 404. До фундаментов снести все, к чертовой матери (прости меня Господи).
    demo
    1. gukoyan Сегодня, 09:40
      Не, просто в Руине надо поменять власть на адекватную, которая на работу будет трезвой приходить, а не гомодрилы бухие) и тогда что-то да поменяется... Вон у нас при ельцине какой треш был...
      gukoyan
    2. sogdy Сегодня, 09:53
      Цитата: demo
      то как?
      Что значит "тяжело вооруженных солдат"?
      Что это такое - "тяжелое вооружение"?
      Гаубица на плечах, что ли?


      - BFG-9000 - достаточно?
      Ну какой смысл искать смысл в ихней виртуализированной бессмыслице?
      sogdy
  18. johnik Сегодня, 09:23
    Цитата: Охотовед 2
    Вот не станет Украины - кому передавать? laughing Причём позаботятся о её конце, сегодняшние «друзья» - Венгры, Румыны, Поляки!

    Будут требовать от России восстановления Украины,чтоб было кому вернуть Крым, и санкции добавят!
    johnik
  19. andrej-shironov Сегодня, 09:30
    Да хрен вам а не Крым! И радует что санкции останутся. Больше нашу элитку надо прессовать. Впрочем они могут и Крым отдать.
    andrej-shironov
  20. DPN Сегодня, 09:32
    А не пора ли России ввести санкции против США, до тех пор пока не вернёт Аляску и Калифорнию России.
    наверное хватит терпеть хамство Запада, 1/6 часть суши не проще ли России покупать мозги на западе ,коль своих не хватает ,чем содержать за счет народа 5 колонну в виде Сытина ,Надеждина,да и Собчак в придачу,кроме ненависти к России они всё равно ни чему не научат.
    DPN
  21. gukoyan Сегодня, 09:35
    Ой они такие смешные, порой на Песков, порой такую пургу несут))
    gukoyan
  22. gukoyan Сегодня, 09:36
    Ой, такие смешные, порой как Песков такую пургу несут аж пофиг становится)
    gukoyan
  23. gukoyan Сегодня, 09:37
    Заокеанские такую пургу, как Песков несут)
    gukoyan
  24. Ураган70 Сегодня, 09:38
    Мы очень напуганы!!!
    Ураган70
  25. sgr291158 Сегодня, 09:39
    Какосов с Крымом умыли, вот они и визжат. Пусть сами посетят Крым и убедятся.
    sgr291158
  26. Silinvv Сегодня, 09:45
    Заявление госдепа - прямое вмешательство во внутренние дела России и выборы. Факт доказан! Призываю начать введение против США максимально жестких санкций!
    Silinvv
  27. Дормидонт Сегодня, 09:54
    Или до уничтожения сша и окраины
    Дормидонт
  28. Корсар0304 Сегодня, 09:54
    Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.

    Верните Техас Мексике!!!!
    Корсар0304
  29. mavrus Сегодня, 09:56
    Цитата: Hanokem
    Когда Германия аннексировала населенные на 90% немцами Судеты- радости у населения было немеряно. Похмелье оказалось горьким... Это правда, что Крым в большинстве населен русскими и что они поддержали освобождение ( аннексию) Крыма. Но есть еще одна правда. Мир в послевоенной европе основывался на базовом принципе незыблимости границ . Этот базовый принцип оказался нарушен. Поэтому никто не снимет с России санкции до возвращения границы в состояние до 2014 года.
    И есть один важный урок для моей страны. Наши либералы пытаются продавливать территориальные уступки в обмен на "международные гарантии". Чего стоят эти гарантии , мы увидели на примере Украины. У любой страны есть только три союзника: армия, авиация и флот.

    Вы уж там определитесь, после чего наступило похмелье... После Мюнхена, с Судетами или же всё-таки после Молотово-Риббентропа. И о какой такой незыблемости границ вы нам втираете после Косово. И заодно объясните, "незыблемость границ" по состоянию на какой именно послевоенный год вас устраивает, а на какой не очень.
    mavrus
  30. Дмитрий В. Сегодня, 09:56
    Пока Путин жив...
    Дмитрий В.
  31. Mestny Сегодня, 09:56
    Цитата: Кубик123
    Есть еще вариант: когда Украина, как страна, прекратит свое существование. winked

    На самом деле есть 3 варианта, даже 4.
    1. украина прекратит существование.
    2. США прекратит существование.
    3. Россия прекратит существование.
    4. Мы все умрём.
    Понятное дело, им страстно хочется варианта 3. Мы пока можем им предложить гарантированно только вариант 4.
    Mestny
  32. Туз Бубен Сегодня, 10:03
    Отсюда вывод; Необходимо в ближайшее время прекратить существование образования 404, после чего вопросы о санкциях отпадут за ненадобностью, ибо если нет получателя, то нет и предмета спора.
    Dicsi.
    Туз Бубен
  33. Камчатский Сегодня, 10:14
    Дайте мне на 5 минут микрофон в СовБезе - я ей всё скажу! И потом без разницы - хоть вечный бан, хоть с гвоздём на танки... am
    Камчатский
  34. Vard Сегодня, 10:19
    Единственно что напрягает... это то что шампанское "Новый свет" из разряда хорошее перешло в так себе...
    Vard
  35. -=ANTRAX=- Сегодня, 10:25
    А Украина сохранится?
    -=ANTRAX=-
  36. Злой 55 Сегодня, 10:26
    Наше вам...для санкций..
    Злой 55
  37. Silvestr Сегодня, 10:27
    честно говоря- да и ... и с санкциями, и Америкой и собачкой Мэй. Пускай слюной брызгают, впрочем как всегда, главное- не лезли бы к нам со своими желаниями и советами.
    Silvestr
  38. sergo1914 Сегодня, 10:31
    А североамериканские территории передать коренному населению никто не планирует?
    sergo1914
  39. Толик_74 Сегодня, 10:37
    А вот шлен пин.до.сам лахматый, а не Крым. Сборище Шизофреничных Алигофренов
    Толик_74
  40. котовский Сегодня, 11:09
    [quote][/quote]Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине,
    Есть еще вариант,пока существует террористическое псевдогосударство сша..
    Жалкие понторезы. negative
    котовский
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