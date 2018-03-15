Госдеп: санкции, связанные с Крымом, сохранятся до передачи полуострова Украине

Четыре года назад на этой неделе Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" на Украине в тщетной попытке узаконить свою подразумеваемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном "референдуме", никогда не вызвали доверия,

Крым – это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине,