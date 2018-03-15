11:22 15 марта
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Ассанж прокомментировал заявление Мэй о высылке российских дипломатов

Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости.



«Тереза Мэй в сложном положении. Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такой ловушки позволит только очень изобретательный шаг», – написал Ассанж в «Твиттере».


К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИД на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда,
отметил он.

«Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии властей Соединенного Королевства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Vard Сегодня, 10:15
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура» - цитата...
    Vard
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:18
      Добавление явно по существу и по делу .
      Spartanez300
      1. x.andvlad Сегодня, 10:22
        А если еще и вспомнить дурачка Джонсона, то вообще получается "сладкая парочка", которую поставили к рулю мелкобритании для смеха.
        x.andvlad
        1. Чёрный Сегодня, 10:26
          -Холмс,вы не находите,что в Лондоне постоянно стоит туман?
          -Элементарно,Ватсон,это ФСБ и ГРУ травят предателей. wassat
          Чёрный
          1. LSA57 Сегодня, 10:41
            Цитата: Чёрный
            -Холмс,вы не находите,что в Лондоне постоянно стоит туман?
            -Элементарно,Ватсон,это ФСБ и ГРУ травят предателей.

            Сидят Путин с Медведевым
            - Дмитрий Анатольевич, а не травануть нам кого-нибудь в Англии?
            - А зачем???
            - А скучно без пакостей жить wassat
            LSA57
            1. Чёрный Сегодня, 10:43
              Цитата: LSA57
              - А скучно без пакостей жить

              ну да..."скучно, девочки" wassat
              Чёрный
              1. LSA57 Сегодня, 10:56
                Цитата: Чёрный
                ну да..."скучно, девочки"

                да они пытаются весь мир развеселить laughing
                LSA57
        2. 97110 Сегодня, 10:55
          Цитата: x.andvlad
          А если еще и вспомнить дурачка Джонсона,

          то следует ожидать появления американских (!) таблеток с названием "Память +". Колом не вышибаемое доказательство русского следа - название таблеток по-русски! И у создателя викиликса могут появиться, раз проблемы с памятью. Надо же, забыл, что терезка - дура. Лечится надо!
          97110
      2. Чёрный Сегодня, 10:22
        Столько дерьма , сколько сделала англия России, не сделали пожалуй все страны вместе взятые. Может это и не совсем правильно, но я бы разорвал дипотношения, оставив только консульские. Один фиг там кроме предателей и воров и их детей, нормальных людей практически нет.....но, к сожалению , мы на это не пойдём., а то каже ж быть с . Как бы имуществом членов Совфеда и Госдумы ..
        Чёрный
        1. Piramidon Сегодня, 11:04
          Цитата: Чёрный
          а то каже ж быть с . Как бы имуществом членов Совфеда и Госдумы ..

          Эта тётка грозилась арестовать активы. Хорошо бы, чтобы это произошло не на словах. Жду с нетерпением.
          Piramidon
      3. Охотовед 2 Сегодня, 10:26
        Мне вот интересно, неужели ну совсем никак невозможно вывезти Ассанжа из Британии? Что ему - всю оставшуюся жизнь, сидеть в посольстве Эквадора?
        Вот был бы счелчек по носу спецслужбам бритов, не хуже Сноудена!
        Охотовед 2
        1. Чёрный Сегодня, 10:32
          Цитата: Охотовед 2
          Мне вот интересно, неужели ну совсем никак невозможно вывезти Ассанжа из Британии?

          Ну чисто теоретически можно....выслав дипломатической почтой laughing...ну, или назначить его послом Эквадора в Британии smile
          Чёрный
        2. Опер Сегодня, 10:34
          «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.
          Последнее время я фрау Меркель прям зауважал! Очень сдержанная женщина! Да, что там - просто красавица!
          Опер
          1. Чёрный Сегодня, 10:42
            Цитата: Опер
            Последнее время я фрау Меркель прям зауважал! Очень сдержанная женщина! Да, что там - просто красавица!

            И почетная "мамочка" в публичном доме для мигрантов. wassat
            Чёрный
          2. 97110 Сегодня, 11:01
            Цитата: Опер
            Да, что там - просто красавица!

            Держите себя в руках! Понятно, что на фоне прочих немок... Но встречаются очаровательные евреечки и прочие славянки. А госпоже Меркель недосуг - при таком международном положении фитнесом заняться некогда.
            97110
      4. LSA57 Сегодня, 10:37
        Цитата: Spartanez300
        Добавление явно по существу и по делу .

        добавление информативнее самого коммента
        LSA57
        1. Чёрный Сегодня, 10:48
          smile Первые лица анГлицкой политики
          Чёрный
          1. Ныробский Сегодня, 10:57
            Цитата: Чёрный
            smile Первые лица анГлицкой политики

            Деформация психики и деградация личности на лицо. Эти двое, клиенты психиатрии на каникулах. Британии, имеющей таких кренделей во главе государства, можно только посочувствовать.
            Ныробский
      5. BerBer Сегодня, 11:10
        Причём это не эмоции, констатация факта и сожаление.
        BerBer
    2. Зяблицев Сегодня, 10:28
      ""Забыл сказать, что Мэй полная дура", – добавил создатель WikiLeaks." Браво Ассандж! Надо его в наше посольство переселять - а то англосаксы, от своей коварной дурости, еще и Эквадор разбомбят laughing
      Зяблицев
      1. Piramidon Сегодня, 11:12
        Цитата: Зяблицев
        Надо его в наше посольство переселять

        Загримировать его под нашего сотрудника и пусть его выдворяют в Россию. good laughing
        Piramidon
    3. влад66 Сегодня, 10:30
      Теперь Ассанджа вообще не выпустят живым из посольства в Англии, ведь он раскрыл государственную тайну, что
      Мэй полная дура

      yes
      влад66
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:33
        Да уж, дура это не профессия, а диагноз.
        ul_vitalii
    4. sergo1914 Сегодня, 10:32
      Цитата: Vard
      «Забыл сказать, что Мэй полная дура» - цитата...


      Сейчас бан прилетит.
      sergo1914
      1. роман66 Сегодня, 10:37
        а под каким ником у нас Ассанж?
        роман66
        1. sergo1914 Сегодня, 10:39
          Цитата: роман66
          а под каким ником у нас Ассанж?


          Под раздачу попадают все цитирующие
          sergo1914
          1. роман66 Сегодня, 10:40
            стройбан какой-то lol
            роман66
        2. Чёрный Сегодня, 10:50
          Цитата: роман66
          а под каким ником у нас Ассанж?

          МИХАН
          Чёрный
          1. роман66 Сегодня, 10:52
            ооооооо! good good мог бы и догадаться request
            роман66
      2. влад66 Сегодня, 10:49
        Цитата: sergo1914
        Сейчас бан прилетит.

        Коллега, Ассандж и так забанен в посольстве Эквадора в Англии, так что ему уже не страшно. laughing hi
        влад66
    5. сибиралт Сегодня, 10:35
      Интересно то, что "Новичок" был изготовлен в Узбекистане и там же хранился. Потом, после роспуска СССР, туда пришли американцы, разобрали склад, а "Новичок" увезли к себе на родину. И если он действительно попал в Англию, то только из США. Вот и получается, что вся эта затея с отравлением и обвинением в этом России была ими вместе спланирована. Чем они будут больше врать, тем скорее их поймают на лжи.winked Справка: По своей поражающей способности "Новичок" в 5-7 раз токсичнее самого сильного из всех созданных человеком ядов, яда VX.
      сибиралт
      1. gukoyan Сегодня, 10:42
        "Вот и получается, что вся эта затея с отравлением и обвинением в этом России была ими вместе спланирована."
        Так оно и есть решила рейтинги поднять и лишний раз хайпануть)
        Мне во всей этой истории только одно очень интересно, кто постарался SAS или же MI-6...)
        gukoyan
    6. volot-voin Сегодня, 11:18
      Цитата: Vard
      «Забыл сказать, что Мэй полная дура» - цитата...

      Вот уж истину глаголит)))
      Цитата: x.andvlad
      если еще и вспомнить дурачка Джонсона, то вообще получается "сладкая парочка"

      - это ли не то что нам надо. Пусть хоть на голове стоят.........Ну а всем остальным предателям наука, еще Горби кто бы полония подкинул (жаль не в Англии живет).
      volot-voin
  2. андрей юрьевич Сегодня, 10:15
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.
    он просто озвучил то,что думают все нормальные люди.
    андрей юрьевич
  3. Корсар0304 Сегодня, 10:17
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура»

    Ни добавить, ни убавить. В точку, Ассандж, в точку.
    Здоровья этому человеку и терпения. Столько фактически просидеть под замком без права пройтись по улице - вот же сила духа у мужика!
    Даже в тюрьмах есть ежедневные прогулки, а здесь - полная изоляция...
    Корсар0304
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.

    "Картина маслом"! laughing
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:26
      Цитата: a.s.zzz888
      "Картина маслом"!

      не...вот так:
      андрей юрьевич
  5. assa67 Сегодня, 10:17
    даже Ассанж не выдержал! а ведь на волоске висит,чуть не выкинули с посольства не так давно....
    "забыл сказать,что Мэй полная дура"...это даже не предположение,а утверждение,с чем полностью согласен
    assa67
  6. Оператор Сегодня, 10:19
    Тереза больна сахарным диабетом в последней стадии - в этом случае у человека резко изменяется гормональный фон, наступают необратимые изменения в психике, разрушается логическое мышление, растет немотивированная агрессивность и т.д.

    Бедная Британия ...
    Оператор
    1. g1washntwn Сегодня, 11:07
      У нее справка от WADA есть что она может занимать этот пост и терапевтические исключения на легкие наркотики, судя по всему.
      g1washntwn
  7. Злой 55 Сегодня, 10:22
    Ассанж-молодец...В центре Лондона полощет всех, кого и как хочет..Интересно, а если бы он скрывался в посольстве России, что придумали бы островитяне, чтобы его оттуда вытянуть-наркопритон или подпольную фабрику оружия?
    Злой 55
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 10:22
    Как позитивно звучит: Тереза Мэй в сложном положении и она полная дура....Не могу не согласится... laughing
    КОТ БАЮН
    1. роман66 Сегодня, 10:38
      так, дурaки вечно в сложном положении, это их стиль
      роман66
  9. 2112vda Сегодня, 10:23
    Цитата: Vard
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура» - цитата...

    Самое паршивое в этом что она о других судит по себе. Всё что они творят хуже всякого заштатного балагана. Судя по всему, у России появились боевые морозоустойчивые и химически устойчивые комары, летают в ватниках и шапках ушанках, а на подвеске у них микробалончики с "новичком". Трепещи мелкобритания, это похуже наших боевых медведей. laughing
    2112vda
  10. mavrus Сегодня, 10:24
    А к чему ей быть умной? Коли и в английском парламенте все такие... Да и среди заокеанских покровителей особо умных не густо.
    mavrus
    1. Ратник-80 Сегодня, 10:32
      Вы посматрите на их парламент , кучка кричащих идиотов в маленькой комнатушке, и премьер на даун стрит живет , по русски звучит как улица дурака , бог шельму метит ;)
      Ратник-80
      1. Оператор Сегодня, 11:12
        Вы правы - улицу расположения резиденции Терезы запросто так ДАУН-стрит не назовут laughing
        Оператор
  11. Alex-a832 Сегодня, 10:24
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks

    Коротко, ёмко и по существу! good
    Alex-a832
  12. Altona Сегодня, 10:27
    Тереза Мэй просто еще раз доказала, что никакой она не самостоятельный политик, а очередная кукла на веревочках из Вашингтона, где сидят люди, которые бездумно за эти веревочки дергают. Также как и Меркель, как и Макрон. Абсолютно управляемые люди. В дальнейшем наверное предложат электронных кукол выбирать политиками, они типа и неподкупные и быстрее соображают, под этим соусом.
    Altona
  13. Alexey-74 Сегодня, 10:38
    Англия на протяжении 400 лет - враг Российскому государству. Столько козней с ее стороны были за эти годы! Им тоже можно припомнить и убийство Русского Императора Павла 1, и убийство Распутина, имевшего огромное влияние на Николая 2....развязывание войн против России - все это организовывала Англия. Начало 1 и 2 мировых войн, тоже не без Англии обошлось. США по факту бывшая колония Великобритании...центры сместились, а суть осталась та же. Теперь США поддерживают великоимперскую политику по всему миру.
    Alexey-74
  14. XXXIII Сегодня, 10:51
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.
    Зачетного леща отпустил!!! lol
    Соревнования по "лещам" начались..... laughing

    XXXIII
  15. Влад Морозов Сегодня, 10:56
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks. - цитата.
    И этим всё сказано! Лучшее место для её выступлений - кухня собственного дома.
    Влад Морозов
  16. AlexVas44 Сегодня, 10:56
    «Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.

    Это, господин Джулиан Ассанж, понятно после её заявления. А как Вы охарактеризуете рыжего придурка, ну как его.... о! вспомнил - борис джонсон.
    AlexVas44
  17. Vard Сегодня, 11:01
    Вообще там на западе многие считают что этот скандал, попытка отвлечь внимание от массовых изнасилований несовершеннолетних белых девочек иммигрантами...
    Vard
  18. akims Сегодня, 11:21
    Мэй с королевой в мрачном Лондоне сидели у окна, пили чай и смотрели в окно.
    За окном шла рота зеленых человечков в противогазах с баллонами за спиной.
    На баллонах были большие буквы: ОВ.
    Победитовые подковы высекали искры из лондонских булыжников.
    Кто это? - спросила королева.
    Живая реклама, прокладки рекламируют - ответила Мэй.
    А над Лондоном плыл туман и отравляющие вещества...
    akims
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