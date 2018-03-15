Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ассанж прокомментировал заявление Мэй о высылке российских дипломатов
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости.
«Тереза Мэй в сложном положении. Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такой ловушки позволит только очень изобретательный шаг», – написал Ассанж в «Твиттере».
«Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии властей Соединенного Королевства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.
«Тереза Мэй в сложном положении. Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такой ловушки позволит только очень изобретательный шаг», – написал Ассанж в «Твиттере».
К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИД на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда,отметил он.
«Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии властей Соединенного Королевства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти