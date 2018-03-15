Ассанж прокомментировал заявление Мэй о высылке российских дипломатов

К сожалению, публичное заявление Мэй было совершенно предсказуемым. Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИД на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда,

Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне, прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости «Тереза Мэй в сложном положении. Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такой ловушки позволит только очень изобретательный шаг», – написал Ассанж в «Твиттере».отметил он.«Забыл сказать, что Мэй полная дура», – добавил создатель WikiLeaks.Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за «дела Скрипаля».Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По версии властей Соединенного Королевства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.