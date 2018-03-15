СМИ: "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года

Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство - 2019 год

Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.- сказал собеседник агентства.Источник отметил, что с принятием "Авангард" число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство заключило контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания "Авангарда" успешно завершены."Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.