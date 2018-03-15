11:20 15 марта
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СМИ: "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года

Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

СМИ: "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года


Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство - 2019 год
- сказал собеседник агентства.


Источник отметил, что с принятием "Авангард" число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство заключило контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания "Авангарда" успешно завершены.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:41
    Непонятно , то испытания уже завершены то еще продолжаются . Зато реклама прошла на ура .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 10:44
      Речь идет о контрольном пуске в боевом оснащении, а не о летных испытаниях.
      сибиралт
      1. Spartanez300 Сегодня, 10:47
        А что контрольный пуск к испытаниям не относится , пока не принято на вооружение и не запущено в серийное производство идут испытания всех параметров .
        Spartanez300
        1. _MaX_ Сегодня, 10:50
          На самом деле всё это настолько круто, что возникает вопрос - а правда ли это? Но в любом случае заявления в послании прозвучавшие в отношении новых видов вооружения в принципе своевременны. Такие заявления ведь делаются не для того чтобы на кого то напасть, а предостеречь от нападения (либо провокаций).
          _MaX_
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
            _MaX_ Сегодня, 10:50 ↑ Новый
            На самом деле всё это настолько круто, что возникает вопрос - а правда ли это?

            Полагаю, Темнейший не стал бы блефовать по таким вопросам на весь мир...
            a.s.zzz888
      2. Охотовед 2 Сегодня, 10:47
        Эх, ещё бы ядреный паровоз запустить (БЖРК) - совсем комильфо было бы!!! winked
        Охотовед 2
        1. влад66 Сегодня, 10:54
          Цитата: Охотовед 2
          Эх, ещё бы ядреный паровоз запустить (БЖРК) - совсем комильфо было бы!!! winked

          Ну БЖРК у нас заменяют передвижные комплексы "Тополь2М", ну а по "Баргузину" пока молчок. hi
          влад66
      3. роман66 Сегодня, 10:50
        а сколько целей хороших, для контрольного-то!
        роман66
        1. Кроу Сегодня, 11:00
          Цитата: роман66
          а сколько целей хороших, для контрольного-то!

          Цель всегда одна - полигон на Камчатке. И надеюсь, других не предвидится. "Хотят ли Русские войны?"
          Кроу
    2. 100502 Сегодня, 10:44
      Может просто сказки перед выборами?
      100502
      1. влад66 Сегодня, 10:57
        Цитата: 100502
        Может просто сказки перед выборами?

        Да сказки, сказки fellow laughing
        влад66
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:58
        100502
        Может просто сказки перед выборами?
        Это вы себя так утешаете?Или нам пытаетесь что-то внушить? laughing "Авангард" заменит обычные боеголовки на МБР.К выборам ,не выборам.Это уже неизбежное. А ПРО американское.Ну пусть утешают себя дальше. И тратят деньги .
        Наблюдатель2014
    3. Dimontius Сегодня, 10:53
      А не кажется ли вам ,что анонс оружия от которого ни у кого не будет спасения, до его поступления на вооружение, это повод к нападению противника? Да + еще реформа 2020 еще не завершена...
      Dimontius
      1. юра яковлев Сегодня, 11:03
        Крымский мост тоже ещё не построен, но ездить уже можно!
        юра яковлев
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:10
        Dimontius
        А не кажется ли вам ,что анонс оружия от которого ни у кого не будет спасения, до его поступления на вооружение, это повод к нападению противника? Да + еще реформа 2020 еще не завершена...
        Вы это нашим парням хоть из таких вот лодок расскажите.Они от души поржут.
        А то судя по вашему комментарию у России оружия до послания Путина не было способного кого угодно на планете Земля в позу сломанной берёзки нагнутьlaughing
        Наблюдатель2014
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:53
      Spartanez300
      Непонятно , то испытания уже завершены то еще продолжаются . Зато реклама прошла на ура .
      Что не нравится? У американцев только вон что на бумаге ещё толком нет уже мультики во всю крутят.И ничего.Представителям мини стран даёт же эти мультики право гордится за Америку laughing
      Наблюдатель2014
    5. Ратник-80 Сегодня, 10:58
      Су-35 уже во всю клепают и используют но на вооружение вроде ище не приняли , идет обкатка опытной партии, всему свое время
      Ратник-80
      1. Dimontius Сегодня, 11:01
        ага опытные образцы эскадрильями в Китай шлём laughing
        Dimontius
      2. Muvka Сегодня, 11:06
        Су-35 в прошлом году приняли. А в этом Су-30СМ
        Muvka
    6. Комментарий был удален.
  2. Alexey-74 Сегодня, 10:54
    Нам теперь важно поставить в РВСН эти "Авангарды" и в нужном количестве. США четко должны понимать, что это не блеф и не шутки и этот "Домоклов меч" всегда у них будет висеть над головой...
    Alexey-74
  3. Оператор Сегодня, 11:00
    Гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард" штатно устанавливается на существующую МБР "Воевода" (прототипа "Сармата").

    Смысл разработки "Авангарда" - увеличить дальность стрельбы МБР при полной загрузке боевыми блоками с 11000 до 20000 км (+9000 км дистанция полета "Авангарда" по траектории Зенгера). Имеется возможность совершить боковой маневр в пределах указанных 9000 км.

    Т.е. "Воевода"/"Сармат" с боевым оснащением "Авангард" попадает в любую точку Земли вне зависимости от расположения ШПУ am
    Оператор
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:01
    Источник отметил, что с принятием "Авангард" число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.
    Если источник не очередной "источник" , то эта фраза означает , что для Авангарда носитель не принципиален и может быть установлен на МБР предыдущего поколения... А вот в связке испытания-принятие на вооружение какие-то расхождения в версиях...хотя я и не специалист , со спецификой знаком шапочно..
    КВУ-НСвД
  5. Влад Морозов Сегодня, 11:01
    Оружие создано! Теперь готовится производство и обкатка в учениях
    Влад Морозов
  6. XXXIII Сегодня, 11:04
    Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство - 2019 год
    - сказал собеседник агентства.

    Министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны сделал беспрецедентно открытый доклад о состоянии отечественных Вооруженных Сил.
    Опытные образцы уже стоят на вооружение - генерал армии С.К. Шойгу

    wink laughing
    XXXIII
    1. -ш- Сегодня, 11:15
      поставлять и принять разные вещи)
      -ш-
  7. часовщик Сегодня, 11:08
    sad а запад уже определился какая часть его не слишком им нужна что бы РФ доказала что это не фейк ......???? Вот США, к примеру, что бы показать СССР наличие у них атомной бомбы, просто сбросила ее на Японию, и ничего, дружат до сих пор, Япония даже в НАТО состоит......
    часовщик
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