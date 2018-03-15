Ростех: участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом

Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции

Ле Бурже и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, она поставляется несколько на другие рынки. Мы делаем больший акцент на участие в китайских выставках, в Сингапуре, в Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику и делаем акцент именно на них. Поэтому, Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа

Участие в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.— заявили в пресс-службе.В тоже время глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя уже изжили и РФ делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.— сказал он, отметив, что если страна и примет участие в грядущем авиасалоне "Фарнборо", то оно будет чисто номинальным.