14:26 15 марта
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Ростех: участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом

Участие в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ростех: участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом


Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции
— заявили в пресс-службе.


В тоже время глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя уже изжили и РФ делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке.

Ле Бурже и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, она поставляется несколько на другие рынки. Мы делаем больший акцент на участие в китайских выставках, в Сингапуре, в Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику и делаем акцент именно на них. Поэтому, Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа
— сказал он, отметив, что если страна и примет участие в грядущем авиасалоне "Фарнборо", то оно будет чисто номинальным.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:12
    Ростех: участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом
    да ну? я так не думаю. скорее не поедем,без вопросов.
    андрей юрьевич
    1. svp67 Сегодня, 11:14
      Цитата: андрей юрьевич
      я так не думаю. скорее не поедем,без вопросов.

      Уж скорей нас туда НЕ ПУСТЯТ, то есть НЕ ПРИГЛАСЯТ.
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:16
        Цитата: svp67
        Уж скорей нас туда НЕ ПУСТЯТ, то есть НЕ ПРИГЛАСЯТ.

        вот потому,нужно самим отказаться,чтоб в очередной раз ,не подвергаться остракизму...
        андрей юрьевич
        1. svp67 Сегодня, 11:17
          Цитата: андрей юрьевич
          вот потому,нужно самим отказаться,чтоб в очередной раз ,не подвергаться остракизму...

          А как свою продукцию продавать? Очень многое решается именно на таких вот международных выставках. Там отлично оборудованные стационарные площадки и места, где техника показывается в динамике. А главное, там отлично можно сравнить образцы множества стран и фирм.
          svp67
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:52
            Цитата: svp67
            А как свою продукцию продавать? Очень многое решается именно на таких вот международных выставках.

            свет на Острове клином не сошёлся...да и не очень он гостеприимный. в том же Бангалоре больше контрактов подписано.
            андрей юрьевич
            1. Татьяна Сегодня, 12:07
              андрей юрьевич
              Цитата: svp67
              Уж скорей нас туда НЕ ПУСТЯТ, то есть НЕ ПРИГЛАСЯТ.
              вот потому,нужно самим отказаться,чтоб в очередной раз ,не подвергаться остракизму...

              Ха! И до чего же мужская логика отличается от женской! Просто удивительно!

              "Дверями хлопать" никогда не надо!
              Женщины обычно в отместку своим охладевающим поклонникам никогда заранее не отказываются от их возможного приглашения поехать с ними покрасоваться на бал. Зато, когда женщины получат от них приглашение, то они внезапно для этих своих поклонников едут без них на совсем другой бал - в какое-нибудь белее шикарное место и обзаводятся там другими своими новыми поклонниками назло старым. И возвращаются с новыми поклонниками с бала "на высоте", утерев нос своим старым поклонникам.
              Ничто так не ущемляет достоинство партнёра, как ВНЕЗАПНОЕ равнодушие к нему - тем более, на фоне предпочтения других людей его самовлюблённой персоне.
              Татьяна
              1. андрей юрьевич Сегодня, 12:20
                Цитата: Татьяна
                Зато, когда женщины получат от них приглашение, то они внезапно для этих своих поклонников едут без них на совсем другой бал -

                вооот... вся "фишка" в том,что приглашения скорее всего не будет,так что "другой бал"-так или иначе. hi
                андрей юрьевич
                1. Татьяна Сегодня, 12:22
                  Фишка в том, что заранее о своих намерениях говорить никогда не надо!

                  В данном случае участие в выставке - это не вопрос жизни и смерти. Но заранее от участия в выставке отказываться тоже не надо. Зато потом РФ может организаторов выставки, не допустивших на неё Россию, обгадить политически и коммерчески с ног до головы!
                  На этом коммерсанты делают своему товару не просто рекламу на рынке продаж, а и создают целый покупательский бренд в свою пользу. Просто это уметь делать надо!
                  Татьяна
          2. Piramidon Сегодня, 11:57
            Цитата: svp67
            А как свою продукцию продавать? Очень многое решается именно на таких вот международных выставках..

            Вроде бы там ясно написано:
            Мы делаем больший акцент на участие в китайских выставках, в Сингапуре, в Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику и делаем акцент именно на них. Поэтому, Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа
            Piramidon
          3. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 11:31
      Нам нечего делать в этом Фарнборо. Опять какую-нибудь провокацию заполучим. Кому надо в России посмотрят. winked
      сибиралт
  2. sxfRipper Сегодня, 11:18
    Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа
    В какой-то степени Мантуров прав. Лень искать данные - во сколько обходилась для России полноценная экспозиция на Фарнборо и какова была отдача.
    sxfRipper
  3. Altona Сегодня, 11:19
    Советский Союз все туда рвался за каким-то "престижем" и "международным признанием". Сегодня ничего такого нет и авиасалон в Дубае или в Пекине может быть гораздо более роскошным и представительным нежели британская или французская авиаярмарка.
    Altona
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:19
    Если туда не приедут русские , то и "посетителей по делу" станет много меньше..Так что вэлкам , как говорится , стреляйте в ногу на здоровье...
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 11:53
      Привет теска soldier
      Да лучшего салона чем Сирия и придумать нельзя!
      Вот уж точно, вэлком ... впрочем гоу-хоум держать на готове!
      rocket757
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:15
        Здравия желаю ! soldier Сирия это так сказать демонстрационный полигон боевых возможностей , а на салоне можно это только на пальцах объяснять... laughing hi
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 Сегодня, 13:37
          В принципе, РЕКЛАМА НАШЕ ВСЁ, эт тож нормально работает, только реальный такой полёт и эффективная такая бомбёжка, как есть убедительнее будет!
          Впрочем, есть и цивильная техника и для неё площадка продаж и показухи тож нужна ... только оченно мне ка-а-ца, что в Фарнборо нас не ждут!
          rocket757
  5. ротмистр Сегодня, 11:53
    А как же пиво для наших чиновников и ирландский напиток?
    ротмистр
  6. MKPU-115 Сегодня, 12:09
    "Ростех: участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом" - да понятно, страшно боятся конкуренции ВПК России. Вот хохлы будут учавствовать.
    MKPU-115
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