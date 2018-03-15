14:27 15 марта
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На Украине обиделись на Россию за «сказки» про «Сармат»

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, сообщает информационное агентство «Оборонно-промышленный курьер».

На Украине обиделись на Россию за «сказки» про «Сармат»


Горбулин сказал, что «откровенно обижен» недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский президент «пугал мир сказками» о новом тяжелом российском ракетном комплексе «Сармат», сравнивая его с разработанной в УССР ракетой «Воевода» (Satan, согласно номенклатуре НАТО).


По его мнению, «рассказывать сказки, какая это ракета» для того, чтобы «все испугались», очень некорректно.

Горбулин добавил, что сомневается в появлении «Сармата» на боевом дежурстве России в ближайшее время, так как он еще является так называемым масгабаритным макетом, прошедшим в конце 2017 года стадию бросковых испытаний

Опыт показывает, что от первого броскового испытания до сдачи такого комплекса на боевое дежурство проходит 4-5 лет
– сказал он.

Горбулин также усомнился, что в ближайшее время Россия будет готова избавиться от «Воевод».

Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США
— добавил директор украинского Национального института стратегических исследований.

Напоминаем, что новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный в СССР и серийно производившийся на территории Украины, комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.


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Комментарии 43

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:28
    На Украине обиделись на Россию за «сказки» про «Сармат»
    На обиженных балконы падают.Напоминает всё это вокруг новых наших военных разработок этот анекдот:
    Привозит папа сына на море, привел его на пляж и объясняет:
    Папа: Вот видишь, сынок, это море..
    Сын: (тупо) Где?
    Папа: Ну вот это плещется-это море...
    Сын: (по прежнему тупо)Где?
    П:(распаляясь)Ну вот мы сидим на таком желтом-это песок, а вон то
    синее-это море..
    С:...Где?
    П:(в бешенстве)Что ты не понимаешь, вот это сухое, желтое-это
    песок, а вон то синее, плещется, мокрое-ЭТО МОРЕ!!!
    С:(тупо)Где?
    Папины нервы не выдерживают, он в крайней ярости хватает сына,
    и макает его головой в воду с криком "Вот море!!! Вот оно!!! Вот
    это море!! Вот!" Сын захлебывается, кое-как вырывается и с трудом
    дыша спрашивает
    -Папа, что это было?
    -Море, %*"!!!
    -ГДЕ?
    Наблюдатель2014
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:31
      Ну не верит и не надо , а на обиженных воду возят laughing .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 11:40
        Цитата: Spartanez300
        Ну не верит и не надо , а на обиженных воду возят .

        поверят когда на голову свалится
        LSA57
        1. Кроу Сегодня, 12:05
          С них и "Искандера" хватит. Не гоже на "обиженных" такую дорогую штуковину тратить. Не по православному это.
          Кроу
          1. LSA57 Сегодня, 12:08
            Цитата: Кроу
            С них и "Искандера" хватит.

            и десятку не поверят. упёртые laughing
            LSA57
            1. Кроу Сегодня, 12:56
              Цитата: LSA57
              упёртые

              Упоротые yes
              Кроу
              1. LSA57 Сегодня, 13:09
                Цитата: Кроу
                Упоротые

                в бан не хочууууу laughing
                LSA57
      2. фигвам Сегодня, 11:50
        Опыт показывает, что от первого броскового испытания до сдачи такого комплекса на боевое дежурство проходит 4-5 лет.

        Испытание и принятие на вооружение Воеводы шли 2 года и это в 70-80 года.
        фигвам
      3. влад66 Сегодня, 11:50
        "Сатану" создавал СССР да и вообще на обиженных воду возят. fool
        Один ярошка еще храбрится. laughing
        влад66
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Напоминает всё это вокруг новых наших военных разработок этот анекдот

      ГДЕ ??? laughing
      андрей юрьевич
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:39
        андрей юрьевич
        ГДЕ ???
        Где,где.В .где нужно laughing
        Наблюдатель2014
        1. LSA57 Сегодня, 12:10
          Цитата: Наблюдатель2014
          Где,где.В .где нужно

          в Караганде точно нет, от братвы сегодня маляву получил laughing
          LSA57
    3. MoJloT Сегодня, 11:50
      Хохлома хохочет.
      MoJloT
    4. Тикси-3 Сегодня, 12:24
      Цитата: Наблюдатель2014
      На обиженных балконы падают

      это сми добавили слово"обиделись"...пропаганда в действии
      Тикси-3
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:30
        Тикси-3
        это сми добавили слово"обиделись"...пропаганда в действии
        Так они судя по всему не обиделись?Это конечно в корне меняет дело laughing
        Наблюдатель2014
  2. Охотовед 2 Сегодня, 11:28
    Страна - вечно «обиженных» попрошаек! laughing
    Охотовед 2
    1. LSA57 Сегодня, 12:13
      Цитата: Охотовед 2
      Страна - вечно «обиженных» попрошаек!

      и их уже не переделаешь

      LSA57
  3. tchoni Сегодня, 11:31
    [b][/b]В кои веки от хохлов можно услышать речи адекватные...
    tchoni
  4. Altona Сегодня, 11:34
    После обиды на "совковое" оружие Укровермахт остался без боеприпасов. После очередной "обиды" на Газпром Украина рискует остаться без газа. И тут решили на ракеты "обидеться"? request
    Altona
  5. Egorovich Сегодня, 11:37
    В чем может быть обида этого хохлопитека, ведь лично его участия в создании "Воеводы" нет ни грамма. Чего тогда корчить из себя обиженного. Бред какой то. wassat
    Egorovich
    1. Ныробский Сегодня, 12:56
      Цитата: Egorovich
      В чем может быть обида этого хохлопитека, ведь лично его участия в создании "Воеводы" нет ни грамма. Чего тогда корчить из себя обиженного. Бред какой то. wassat
      Да они всю жизнь на всё обижаются. Даже на то, что у нас снега больше чем у них)))
      Ныробский
      1. Egorovich Сегодня, 13:04
        laughing Сейчас на то, что у них меньше снега, чем у России, они вряд ли обижаются. В хохляндии газа хрен да маленько осталось, а зима все продолжается. lol
        Egorovich
    2. faridg7 Сегодня, 14:04
      Цитата: Egorovich
      В чем может быть обида этого хохлопитека, ведь лично его участия в создании "Воеводы" нет ни грамма. Чего тогда корчить из себя обиженного. Бред какой то. wassat

      В чем? Воеводу ведет Южмаш, обслуживание и инженерное сопровождение изделий это та копеечка которую Южмаш приносит в бюджет укровермахта. А тут нарисовалась перспектива остаться с дырой в кармане
      faridg7
  6. FalconD Сегодня, 11:38
    Из-за чего шум поднимает??? Умереть от попадания такой ракеты хохлам не светит - слишком много чести! Или может жаба давит от того что свою ВоенПром они продали!!!
    FalconD
    1. котовский Сегодня, 11:53
      Цитата: FalconD
      Или может жаба давит от того что свою ВоенПром они продали!!!

      Зато как звучит,институт стратегических исследований.. laughing
      котовский
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 11:40
    Немеренно "экспертов" стало (после послания Путиным)...готовых на заказ отрицать всё что угодно , даже если потом их репутация станет анекдотом.. Кто поумнее - отмалчиваются или выражаются туманно , понимая , что "стадия отрицания" краткосрочна ....
    КВУ-НСвД
  8. басмач Сегодня, 11:40
    Да хватит язви ь. Сармат это Воевода, который будет делаться на наших мощностях с учётом новых технологий. Принцип китайцев- скопировали и по возможности доработали. Посмотрите фильм "Царь ракета"
    басмач
  9. Red_Hamer Сегодня, 11:48
    Горбулин добавил, что сомневается в появлении «Сармата» на боевом дежурстве России в ближайшее время, так как он еще является так называемым масгабаритным макетом, прошедшим в конце 2017 года
    Многие из Рогулиных, в Крымский мост до сих пор не верят, так чего же еще можно услышать от Горбулиных?
    Red_Hamer
  10. voyaka uh Сегодня, 11:48
    Так Воевода уже снята фактически. Ракеты стоят в шахтах без боеголовок
    voyaka uh
    1. фигвам Сегодня, 11:52
      voyaka uh

      Вам конечно видней...
      фигвам
      1. майор Юрик Сегодня, 12:29
        Цитата: фигвам
        voyaka uh

        Вам конечно видней...

        Удивительное место - Израиль! С этого пятачка полупустыни все и у всех на Земле видно как на ладони! Счастливые люди там живут,все на свете знают,являются истиной в последней инстанции и тронуть или сказать им ничего не моги - геноцид называется! request
        майор Юрик
      2. voyaka uh Сегодня, 12:52
        Я просто внимательно читаю дискуссии на форуме ВО. fellow
        Никакой секретной информации у меня нет.
        voyaka uh
      3. Оператор Сегодня, 13:38
        Вояке об этом сам Нетаньяху рассказал - типа зуб даю laughing
        Оператор
    2. Lantau Сегодня, 11:56
      Вы это лично проверяли?!
      Lantau
    3. МорякЧФ Сегодня, 12:00
      Откуда такая информация? Хотя извините я забыл,что в нашей стране рулят евреи.
      МорякЧФ
    4. влад66 Сегодня, 12:25
      Цитата: voyaka uh
      Так Воевода уже снята фактически. Ракеты стоят в шахтах без боеголовок

      Ну вообще то Алексей Батькович проверять это на свою голову, желающих не наблюдается feel
      влад66
  11. МорякЧФ Сегодня, 12:05
    Раз горбули обиделся то пусть наберёт в рот г..на и плюнет. Но и часть правды в его словах есть,про сроки поставок первых ракет,думаю ещё минимум 3-4года,конечно Берия ускорил бы этот процесс.
    МорякЧФ
  12. assa67 Сегодня, 12:24
    "откровенно обижен"....т.е признался,что его конкретно опустили..."Воевода"разработана в СССР,сборка проводилась на территории УССР...т.е,согласно нынешней куевской политике,в оккупированной зоне...из этого можно сделать вывод,что Россия заставляла рабов делать свои ракеты...
    assa67
  13. sib.ataman Сегодня, 12:26
    Цитата: котовский
    Цитата: FalconD
    Или может жаба давит от того что свою ВоенПром они продали!!!

    Зато как звучит,институт стратегических исследований.. laughing


    Это филиал московского института космической политики, откуда прилетел первый "авторитетный" комент на доклад ВВП!
    sib.ataman
  14. Alexey-74 Сегодня, 12:43
    Конечно Воевода будет сниматься постепенно по мере поступления Сарматов....ну а хохлы в своем репертуаре, даже читать противно их умозаключения насквозь пропитанные лестью к США....
    Alexey-74
  15. Не либероид Русский Сегодня, 12:50
    иксперд сделавший вывод на выводе струхнувших икспердов пентагона... так вот взяли их вот посвятили в тайну создания сармата, на какой стадии и так далее
    Не либероид Русский
  16. Ураган70 Сегодня, 14:13
    Имбицилы и про Крымский мост что то вякали... Неинтересно даже обсуждать... Вывели для пущей важности ученого, лояльного от безысходности, дали ЦУ, он промямлил... Занавес...
    Ураган70
  17. Андрюха Г Сегодня, 14:25
    Немецкая разведка перед войной 41-го тоже докладывала Гитлеру о том, что СССР не имеет и не умеет делать танки равнозначные немецким, объясняя это просто - страна которая закупает зубные щётки неспособна сделать что то технологичное и современное.
    Андрюха Г
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