На Украине обиделись на Россию за «сказки» про «Сармат»

Опыт показывает, что от первого броскового испытания до сдачи такого комплекса на боевое дежурство проходит 4-5 лет

Потому что лучше этих ракетных комплексов в мире нет. Это не моя оценка, это оценка Пентагона и Агентства по противоракетной обороне США

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, заявил директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, сообщает информационное агентство «Оборонно-промышленный курьер».Горбулин сказал, что «откровенно обижен» недавним выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в ходе которого российский президент «пугал мир сказками» о новом тяжелом российском ракетном комплексе «Сармат», сравнивая его с разработанной в УССР ракетой «Воевода» (Satan, согласно номенклатуре НАТО).По его мнению, «рассказывать сказки, какая это ракета» для того, чтобы «все испугались», очень некорректно.Горбулин добавил, что сомневается в появлении «Сармата» на боевом дежурстве России в ближайшее время, так как он еще является так называемым масгабаритным макетом, прошедшим в конце 2017 года стадию бросковых испытаний– сказал он.Горбулин также усомнился, что в ближайшее время Россия будет готова избавиться от «Воевод».— добавил директор украинского Национального института стратегических исследований.Напоминаем, что новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный в СССР и серийно производившийся на территории Украины, комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.