14:20 15 марта
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Катар закупит в Италии 28 вертолетов NH90

Представители Катара и итальянской компании Leonardo заключили контракт на поставку 28-ми вертолетов NH90 катарским ВВС, передает РИА Новости.



Стоимость сделки составила $ 4 млрд.


На подписании договора присутствовали министры обороны Катара и Италии. Церемония подписания прошла в рамках международной военно-морской выставки DIMDEX.

Дополнительное соглашение было заключено на оборудование вертолетов «ракетами дальнего радиуса действия».

Как заявил командующий вертолетными силами катарских ВВС генерал Машут аль-Хажири, «подписанное соглашение в значительной степени поможет укрепить возможности и мощь военно-воздушного флота Катара».

Поставки машины планируется начать через три года.

В публикации отмечается, что со времени начала дипломатического кризиса вокруг Катара в июне 2017 года, когда соседние государства разорвали дипотношения с Дохой и прекратили всякое сообщение, эмират потратил на закупку вооружений $ 30 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 1

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  1. просто экспл Сегодня, 12:26
    охренеть , почти полторы сотки лямов за вертушку .
    во как припекло Катар раз откупается такими объемами закупок вооружения .
    просто экспл
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