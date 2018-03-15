14:26 15 марта
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Саперы ЦВО отработали разминирование с помощью новейшей БМР-3М «Вепрь»

Саперы отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) с помощью новейшей техники отработали задачи по разминированию минного поля во время учений на территории Башкирии, сообщает пресс-служба округа.

Саперы ЦВО отработали разминирование с помощью новейшей БМР-3М «Вепрь»


Инженеры использовали для этого единичный, недавно поступивший на вооружение образец бронированной машины разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90. С помощью новой техники были проделаны проходы в минном поле на несколько минут быстрее
- говорится в сообщении.


БМР-3М «Вепрь» — российская бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90. Основное предназначение — разведка, преодоление и разминирование минных полей. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР.

Отмечается, что машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины — усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулемётом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. Передняя часть корпуса и рубка покрыты контейнерами с динамической защитой.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. bazzbazz Сегодня, 13:53
    Товарищи спецы, такой вопрос, сколько подрывов могут выдержать такие катки. И разве противотанковые мины не разнесут этот каток и не повредят при этом саму машину. Или это только против пехотных мин?
    bazzbazz
    1. Alexey RA Сегодня, 14:00
      Цитата: bazzbazz
      Товарищи спецы, такой вопрос, сколько подрывов могут выдержать такие катки.

      Для каткового КМТ-7 указывается:
      - взрывоустойчивость – до 10 мин ТМ-57 или до 4 мин ТМ-62М
      Alexey RA
  2. andrewkor Сегодня, 13:59
    У этого Вепря между катками минного трала болжны быть натянуты цепи для инициирования кумулятивных мин с антеннами.
    andrewkor
  3. Alexey RA Сегодня, 14:03
    Отмечается, что машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм.

    Я, конечно, дико извиняюсь - а что с противоднищевыми минами? Что-то эта ситуация мне напоминает ситуацию с минно-тральным оборудованием в ВМФ: готовимся к прошлой войне.
    Alexey RA
  4. Опасный Сегодня, 14:14
    Непонятно для чего столько динамической защиты навесили? От взрыва мины спасает простая стальная броня. Хотя вдруг под обстрел попадет, тогда имеет смысл
    Опасный
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