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Саперы ЦВО отработали разминирование с помощью новейшей БМР-3М «Вепрь»
Саперы отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) с помощью новейшей техники отработали задачи по разминированию минного поля во время учений на территории Башкирии, сообщает пресс-служба округа.
БМР-3М «Вепрь» — российская бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90. Основное предназначение — разведка, преодоление и разминирование минных полей. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР.
Отмечается, что машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины — усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулемётом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. Передняя часть корпуса и рубка покрыты контейнерами с динамической защитой.
Инженеры использовали для этого единичный, недавно поступивший на вооружение образец бронированной машины разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90. С помощью новой техники были проделаны проходы в минном поле на несколько минут быстрее- говорится в сообщении.
БМР-3М «Вепрь» — российская бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90. Основное предназначение — разведка, преодоление и разминирование минных полей. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколёсному расстоянию танков, БМП и БТР.
Отмечается, что машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины — усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулемётом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. Передняя часть корпуса и рубка покрыты контейнерами с динамической защитой.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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