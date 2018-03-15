14:20 15 марта
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Казанский вертолетный завод в шаге от контракта с Индией

Казанский вертолетный завод (КВЗ) до конца месяца может подписать контракт с Индией на поставку 48 Ми-17В-5, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс «Реальное время».



Стоимость контракта может составить $ 960 млн.


«Еще два года назад КВЗ завершил выполнение крупнейшего контракта на поставку 151 военно-транспортного вертолета Ми-17В-5 для Индии, оставшись "на мели" в ожидании очередного индийского заказа. Именно Индия является одним из ключевых заказчиков КВЗ и крупнейшим оператором российской вертолетной техники в Юго-Восточной Азии. Сегодня в этой стране эксплуатируются более 400 машин КВЗ. Почти два года КВЗ ждет подписания очередного контракта», – пишет ресурс.

Во время встречи с трудовым коллективом гендиректору холдинга «Вертолеты России» Андрею Богинскому задали вопрос: когда?

Тема, действительно, перезрелая,
– согласился глава холдинга, заметив, что подписантом контракта со стороны РФ является «Рособоронэкспорт».

Однако в этом году есть реальные шансы, наконец, его подписать. Сейчас делегация Рособоронэкспорта находится в Индии, а в начале апреля намечен визит министра обороны Индии в Россию. Мы предполагаем, что в этом промежутке произойдет подписание,
рассказал он.

По его словам, с индийским заказчиком согласован технический облик машины и ценовые параметры сделки.

По той информации, которой мы обладаем, в высокой степени готовности находятся технические и ценовые вопросы, с потенциальным заказчиком они обсуждены. Мы ожидаем, что событие произойдет до конца марта,
добавил Богинский.

Одной из причин затягивания переговоров явилась экстренная необходимость замещать украинские двигатели, которые ставились на казанские вертолеты.

Технические предложения заказчика учтены, там были вопросы с импортозамещением. Мы продемонстрировали то, чего мы достигли, там были вопросы, связанные с замещением комплектующих с Украины. Мы эту работу выполнили вместе с кооперацией. Поэтому у меня есть основания полагать, что не позднее первого квартала мы услышим новости о подписании контракта. Но я аккуратно говорю, чтобы не сглазить,
заключил глава холдинга.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 7

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  1. Jovanni Сегодня, 13:52
    Ха! Да индусы мастера шагать задом наперед. Шаг вперед и три шага назад...
    Jovanni
    1. влад66 Сегодня, 14:17
      Казанский вертолетный завод в шаге от контракта с Индией

      Тьфу-тьфу - тьфу, не стоит зарекаться, когда будет контракт, тогда и будет новость. yes
      влад66
  2. rocket757 Сегодня, 13:54
    Контракт с Индией? Мож монетку подбросить за результат!
    rocket757
  3. andrej-shironov Сегодня, 13:59
    Послушайте, ну сколько можно писать сюда новости в сослагательном наклонении? Ну сколько можно: может быть, скорее всего и etc? Шойгу вон тоже вангует по поводу что возможно боевых роботов будут выпускать в 2019! Ещё бы разработку и выпуск поручил Чубайсу wink
    andrej-shironov
    1. Muvka Сегодня, 14:14
      Потому-что все новости во всем мире идут в таком виде. Кроме катастроф.
      Muvka
      1. andrej-shironov Сегодня, 14:18
        smile Я вам один секрет открою: это не новости! Это хотелки в предвыборной гонке. Не стоит во всём слепо подражать остальному миру.
        andrej-shironov
  4. МЮД Сегодня, 14:09
    Не говори гоп, пока не перепрыгнул.
    МЮД
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