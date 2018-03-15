17:08 15 марта
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Более 4 тыс. мирных жителей покинули в четверг Восточную Гуту

Более 4 тыс. мирных жителей вышли в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск).

Более 4 тыс. мирных жителей покинули в четверг Восточную Гуту



В соответствии с достигнутой договоренностью при содействии российского Центра примирения осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе южнее города Дума по открытому 15 марта гуманитарному коридору. В настоящее время со стороны Хамурии выведено свыше 4 тыс. человек. Выход людей продолжается. Всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тыс. человек
- сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Для всех мирных жителей сирийские власти организовали пункты приема, где им оказывается помощь, предоставляется горячее питание и вода, работают медики.

Кроме того, при содействии Центра в четверг в город Дума для оказания помощи населению введен гуманитарный конвой из 25 большегрузных автомобилей.

Населению доставлено 137 т продовольствия, детского питания и медикаментов
- отметил генерал.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 4

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  1. К-50 Сегодня, 15:38
    Более 4 тыс. мирных жителей вышли в четверг из Восточной Гуты с начала действия гуманитарной паузы

    Боюсь сглазить, но похоже "процесс пошёл". good
    К-50
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:47
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:54
    Хоть что то нормальное в Сирии произошло за последнее время....блин если бы не полосатые наши уже давно там порядок навели бы...............
    Alexey-74
  3. DPN Сегодня, 16:28
    В общем то не плохо, другой вопрос сколько под этим видом выходит наёмников США.?
    DPN
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