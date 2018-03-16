Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Российский дипломат рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ
Выход Украины из СНГ лишит республику многих возможностей, приводит РИА Новости комментарий российского постпреда при содружестве Андрея Шведова.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе республики из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
По его словам, «договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие».
Кроме того, в рамках содружества «создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей».
Шведов отметил также, что поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией.
При этом постпред напомнил, что членство в СНГ является добровольным и каждая страна самостоятельно определяется в данном вопросе.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе республики из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей,сказал Шведов в интервью «Известиям».
По его словам, «договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие».
Кроме того, в рамках содружества «создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей».
Шведов отметил также, что поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией.
За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться,уточнил он.
При этом постпред напомнил, что членство в СНГ является добровольным и каждая страна самостоятельно определяется в данном вопросе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти