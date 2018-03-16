11:34 16 марта
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Российский дипломат рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ

Выход Украины из СНГ лишит республику многих возможностей, приводит РИА Новости комментарий российского постпреда при содружестве Андрея Шведова.



Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе республики из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.


Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей,
сказал Шведов в интервью «Известиям».

По его словам, «договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие».

Кроме того, в рамках содружества «создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей».

Шведов отметил также, что поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией.

За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться,
уточнил он.

При этом постпред напомнил, что членство в СНГ является добровольным и каждая страна самостоятельно определяется в данном вопросе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. dik-nsk Сегодня, 08:04
    надуманные речи "эксперта" - СНГ мертв
    dik-nsk
    1. Кроу Сегодня, 08:05
      Чем же он мёртв? Торговля идёт полным ходом. Между странами соглашение о низких пошлинах. Европе товары из СНГ не нужны, зато товары из этих стран хорошо конкурируют с товарами из Европы внутри самой организации.
      Пациент скорее жив, чем мёртв.
      Кроу
      1. dik-nsk Сегодня, 08:07
        Торговля идёт полным ходом.
        и в чем тут заслуга СНГ? с другими странами торговля не идет? Что реально нужно продвигать - Таможенный союз, а СНГ пора слить, бесполезная контора, на которую тратят деньги
        dik-nsk
        1. РУСС Сегодня, 09:03
          Цитата: dik-nsk
          а СНГ пора слить, бесполезная контора, на которую тратят деньги

          Как и ОДКБ....
          РУСС
      2. Jovanni Сегодня, 08:16
        Цитата: Кроу
        Пациент скорее жив, чем мёртв.

        В том то и дело, что СНГ хоть официально и жив, но он - лишь пациент...
        Jovanni
        1. aybolyt678 Сегодня, 08:29
          Цитата: Jovanni
          СНГ хоть официально и жив, но он - лишь пациент...

          пациент явно симулирует. Чем выгодна торговля с Белоруссией - дешевые сыры из Европы, выдаваемые за белорусские? С Казахстаном - товары из Китая или европейское мясо, якобы едущее в Китай которое перефасовается и как Казахская блочная свинина опять в России?? СНГ это валютный насос выкачивающий деньги из экономики России.
          aybolyt678
    2. Svarog Сегодня, 08:05
      Цитата: dik-nsk
      надуманные речи "эксперта" - СНГ мертв

      Самим уже выгнать давно нужно эту Украину..
      Svarog
      1. Комментарий был удален.
      2. гранат Сегодня, 08:16
        Украина не ратифицировала Устав СНГ, поэтому де-юре она не является государством-членом СНГ, относясь к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества.
        гранат
    3. Комментарий был удален.
    4. собаковод Сегодня, 08:09
      Раскройте тему, обоснуйте своё высказывание.
      собаковод
      1. dik-nsk Сегодня, 08:23
        раскрываю: СНГ не нужная и не работающая шарашка и заявлять о ее значимости весьма глупо, нужна она только чиновникам, работающем в ее аппарате.. нужно ликвидировать СНГ, созданный ельцинской бандой под оком матрасов, и развивать Таможенный союз по нашим правилам.. как-то так hi
        dik-nsk
        1. собаковод Сегодня, 08:35
          +100500! и даже больше! Нужно пользоваться опытом ЕС!
          собаковод
    5. Skif83 Сегодня, 08:51
      Да и время разговоров прошло!
      Skif83
    6. taiga2018 Сегодня, 10:16
      Цитата: dik-nsk
      СНГ мертв

      СНГ жив!но только во время посиделок государственных чиновников разных уровней,это что то вроде G7,но только в постсоветском,более мелком масштабе...а когда звучат заявления наших дипломатов,такое ощущение,что Россия жалеет больше, о выходе Украины из СНГ,чем власти этой страны...
      taiga2018
  2. собаковод Сегодня, 08:08
    Назло маме отморожу уши!
    собаковод
  3. Комментарий был удален.
  4. профессор Сегодня, 08:13
    Вот это новость. Оказывается СНГ еще существует. По крайней мере со слов Андрея Шведова кормящегося при этой структуре. Хм... recourse
    профессор
    1. ШВЕДский_стол Сегодня, 08:27
      Сам то за счет чего кормишся?
      ШВЕДский_стол
      1. профессор Сегодня, 10:54
        Кто о чем, а шведский стол о кормешке. wassat
        профессор
  5. Altona Сегодня, 08:21
    Цитата: собаковод
    Назло маме отморожу уши!

    ------------------------------
    Тут покруче будет. Чтобы лежать под полосатиком отрублю себе руки и ноги.
    Altona
  6. ul_vitalii Сегодня, 08:37
    Ничего не светит им, в части обогащения и личной наживы, осталась лишь чистая политика. smile
    ul_vitalii
  7. Zaurbek Сегодня, 08:58
    Будет как с Грузией...Все заходит без таможни из Европы, а вы имеете квоты по поставкам в Европу. Потом переподчинят Суды
    Zaurbek
  8. Ныробский Сегодня, 10:00
    В принципе какая нам разница куда они там входят, или откуда выходят, если в целом, западными странами проводится курс на демонтаж Уркаины как государства? Лет через пять этого квази государства уже не будет в существующих территориальных границах. Оно по факту уже без Крыма...
    Ныробский
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