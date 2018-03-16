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Россия сократила вложения в гособлигации США
В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США.
В декабре прошлого года эта сумма составляла $102,2 млрд.
Согласно информации министерства, «по состоянию на январь 2017 года РФ хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд». За весь прошлый год больше всего вложений было сделано в мае – $108,7 млрд.
Таким образом Россия переместилась с 15-го на 16 место среди государств, инвестирующих в облигации американского правительства. Первое место занимает Китай, хранящий в этих активах $1,168 трлн (по состоянию на январь). На втором месте – Япония ($1,065 трлн). Третью строчку занимает Ирландия ($327,5 млрд).
Сообщается, что в январе текущего года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в $6,260 трлн, тогда как в январе 2017-го эта цифра составляла $5,949 трлн.
Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица. Торговля ими позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.
Считается, что американские казначейские обязательства являются наиболее надежными из всех ценных бумаг, которые предлагаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
В декабре прошлого года эта сумма составляла $102,2 млрд.
Согласно информации министерства, «по состоянию на январь 2017 года РФ хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд». За весь прошлый год больше всего вложений было сделано в мае – $108,7 млрд.
Таким образом Россия переместилась с 15-го на 16 место среди государств, инвестирующих в облигации американского правительства. Первое место занимает Китай, хранящий в этих активах $1,168 трлн (по состоянию на январь). На втором месте – Япония ($1,065 трлн). Третью строчку занимает Ирландия ($327,5 млрд).
Сообщается, что в январе текущего года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в $6,260 трлн, тогда как в январе 2017-го эта цифра составляла $5,949 трлн.
Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица. Торговля ими позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.
Считается, что американские казначейские обязательства являются наиболее надежными из всех ценных бумаг, которые предлагаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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