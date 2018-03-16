11:30 16 марта
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Россия сократила вложения в гособлигации США

В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США.



В декабре прошлого года эта сумма составляла $102,2 млрд.


Согласно информации министерства, «по состоянию на январь 2017 года РФ хранила в ценных бумагах США $86,2 млрд». За весь прошлый год больше всего вложений было сделано в мае – $108,7 млрд.

Таким образом Россия переместилась с 15-го на 16 место среди государств, инвестирующих в облигации американского правительства. Первое место занимает Китай, хранящий в этих активах $1,168 трлн (по состоянию на январь). На втором месте – Япония ($1,065 трлн). Третью строчку занимает Ирландия ($327,5 млрд).

Сообщается, что в январе текущего года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в $6,260 трлн, тогда как в январе 2017-го эта цифра составляла $5,949 трлн.

Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица. Торговля ими позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.

Считается, что американские казначейские обязательства являются наиболее надежными из всех ценных бумаг, которые предлагаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 71

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  1. собаковод Сегодня, 09:55
    Пора уже переориентировать вложения! Понятно, что этим Россия зарабатывает. Но, думается, при грамотном ведении дел, вложения в Россию будут намного более окупаемы!
    собаковод
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:58
      В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США
      .а офшоры?
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 10:02
        К сожалению отказаться от вложений в ценные бумаги США мы пока не можем.Ценные бумаги долговых обязательств США являются залогом, что рубли в любой момент можно поменять на доллары и наоборот. Учитывая, что все торговые операции проходят именно в иностранной валюте нескольких стран, включая США, то это гарантия стабильности торговых операций.
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 10:05
          Деньгами надо пользоваться, а не складывать их в кубышку.
          Деньги нужно инвестировать в своё собственное развитие, развитие своей семьи, своего рода, своего народа, в экономику своей страны.

          Практика показывает, что проценты, полученные от вложений собственником денег в банк при банкротстве банка, ничего не стоят по сравнению с тем вложенным номиналом денег, которые вкладчик - инвестор банка - может потерять. Для вкладчиков банки могут быть очень даже убыточными и, в конце концов, просто грабительскими!
          Сейчас вот на Западе арестуют все банковские счета российских вкладчиков (частнособственнические и государственные) - и что вкладчики с этим грабежом своих счетов в иностранных банках будут делать ?! На панель пойдут? Кто их дурость будет оплачивать-компенсировать? Честные налогоплательщики из госбюджета? Да народ всех их пошлёт подальше!
          Татьяна
          1. Чёрный Сегодня, 10:15
            Цитата: Татьяна
            Сейчас вот на Западе арестуют все банковские счета российских вкладчиков (частнособственнические и государственные) - и что вкладчики с этим грабежом своих счетов в иностранных банках делать будут?!

            Валютные резервы ЦБ состоят ТОЛЬКО ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ, любых стран - это закон ЦБ любой страны мира.Вкладывая в гособлигации США, Россия извлекает из этого различные дивиденды: Поддерживает курс национальной валюты, придает рублю ликвидность на торговых площадках, извлекает прибыль, старается приобрести рычаги политического влияния.
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 10:25
              Чёрный
              К сожалению отказаться от вложений в ценные бумаги США мы пока не можем.Ценные бумаги долговых обязательств США являются залогом, что рубли в любой момент можно поменять на доллары и наоборот. Учитывая, что все торговые операции проходят именно в иностранной валюте нескольких стран, включая США, то это гарантия стабильности торговых операций.
              Правильно! Такая необходимость у страны есть. Но во-первых, всё должно быть в пределах разумного. Сейчас у РФ вложений в ценные бумаги более чем завышены.
              Во-вторых, за границей прячут награбленные в стране капиталы частные собственники, сумма которых по вывозу за рубеж составляют уже офиуициально $1 трлн, а неофициально $2-3 трлн. Эти деньги будут просто предательски потеряны для нашей страны - России.
              Татьяна
              1. Чёрный Сегодня, 10:27
                Цитата: Татьяна
                Во-вторых, за границей прячут награбленные в стране капиталы частные собственники, сумма которых по вывозу за рубеж составляют уже офиуициально $1 трлн, а неофициально $2-3 трлн. Эти деньги будут просто предательски потеряны для нашей страны - России

                Тань...почему будут? Они УЖЕ потеряны!......но в данном случае "во-вторых" к ценным бумагам покупаемым ЦБ не имеет отношения. Это вопрос к власти и правоохранителям.
                Чёрный
                1. Татьяна Сегодня, 10:47
                  Чёрный
                  Тань...почему будут? Они УЖЕ потеряны!.....
                  Я тоже считаю, что они уже потеряны.
                  .но в данном случае "во-вторых" к ценным бумагам покупаемым ЦБ не имеет отношения.

                  Почему к ценным бумагам, покупаемым ЦБ не имеет отношения? Имеет!
                  Только при этом ЦБ России - это одно. А частнособственнические вкладчики в иностранные банки - это совсем другое - т.е. это другой канал вывоза капиталов из страны. И он превышает возможности ЦБ России.
                  Татьяна
          2. Комментарий был удален.
          3. BecmepH Сегодня, 10:22
            Цитата: Татьяна
            Да народ всех их пошлёт подальше!

            А нас и не спросят. Мы только пояса потуже затянем и будем "держаться"... дальше
            BecmepH
            1. Татьяна Сегодня, 10:30
              Цитата: BecmepH
              Цитата: Татьяна
              Да народ всех их пошлёт подальше!
              А нас и не спросят. Мы только пояса потуже затянем и будем "держаться"... дальше

              Возместить такие потерянные за границей суммы российских вкладчиков Россия просто не сможет! Просто нашей страны не станет! Россия и каждый из нас вместе с семьёй и родственниками просто вылетит в трубу!
              Татьяна
              1. БАРХАН Сегодня, 11:13
                Цитата: Татьяна
                Просто нашей страны не станет! Россия и каждый из нас вместе с семьёй и родственниками просто вылетит в трубу!

                Татьяна,простите,но вот тут не совсем понятно...Как это страны не станет?И в какую трубу я с семьёй полечу?
                Земля ,что ли по до мной пропадёт?А может резко нефть с газом иссякнет?Леса да горы анигилируются?
                На мой взгляд Вы эмоционально преувеличиваете.
                Даже понеся огромные людские и экономические потери после ВОВ мы достаточно быстро восстановились.А сейчас даже,если интернет совсем пропадёт навряд ли мы станем меньше есть и хуже одеваться.
                Деньги вывезенные уже там.И уже никак на нас не влияют.И то ,что с этими деньгами там произойдёт никак на нас не скажется.
                БАРХАН
          4. 97110 Сегодня, 10:27
            Цитата: Татьяна
            Да народ всех их пошлёт подальше!

            И кто от имени народа озвучит посылание? Зюганов в лице Грудинина? Президент в лице экономического блока? Или это будет 11 сталинским ударом единственного (по самоназванию) коммуниста? У нас тут не Америка, народ точно знает, что это - НЕ ЕГО ДЕНЬГИ!
            97110
        2. собаковод Сегодня, 10:10
          Чёрный
          К сожалению отказаться от вложений в ценные бумаги США мы пока не можем.Ценные бумаги долговых обязательств США являются залогом, что рубли в любой момент можно поменять на доллары и наоборот. Учитывая, что все торговые операции проходят именно в иностранной валюте нескольких стран, включая США, то это гарантия стабильности торговых операций.
          Думается, промониторив рынок, можно найти более выгодные ценные бумаги. Мир не стоит на месте, есть страны, которые стоят на пороге своего экономического подъёма. В пример можно привести экономику КНР, Страны Азии сейчас развиваются очень быстрыми темпами. То же самое и со странами Ближнего Востока.
          собаковод
          1. Чёрный Сегодня, 10:21
            Цитата: собаковод
            В пример можно привести экономику КНР, Страны Азии сейчас развиваются очень быстрыми темпами

            Кстати, КНР является крупнейшим держателем ценных бумаг США.Поэтому КНР достаточно намекнуть о том, что они собираются подумать о сбросе всех американских активов, как у последних начинается паника на валютных биржах.
            Чёрный
          2. Действительный репер Сегодня, 10:46
            Вот не пойму никак, что мониторить то? Только что прошла информация о совместном проекте с Китаем по добыче нашего урана. Причем одна из причин, не сильно афишируемая, отсутствие собственных средств. Таким образом, будем снабжать потенциального противника ураном. И не надо говорить, что сейчас мы друзья. Нет и не будет у нас друзей, ну кроме озвученных еще Александром ΙΙΙ. И таких примеров масса. Все только и жалуются на отсутствие инвесторов.
            Действительный репер
            1. Чёрный Сегодня, 10:51
              И не надо говорить, что сейчас мы друзья. Нет и не будет у нас друзей, ну кроме озвученных еще Александром ΙΙΙ
              Ну то понятно , но..
              Таким образом, будем снабжать потенциального противника ураном.
              Вы думаете, что если мы не продадим китайцам уран они его не найдут где купить? smile
              Чёрный
        3. Monster_Fat Сегодня, 10:33
          Все верно-трежерис нужны для залога при внешнеторговых операциях. А то что сокращены вложения в них, так ....просто денег нет, чтобы купить больше-только и всего.
          Monster_Fat
        4. Владимир К. Сегодня, 10:45
          Объясните механизм, по которому рубли на доллары можно менять используя (исключительно) долговые расписки сша, номинированные в долларах. Вы ни чего не путаете? Насколько помню, наша биржа (и московская и питерская) меняет рубли на баксы и обратно потому, что внутри страны можно расплачиваться только рублями, а внешнеэкономические сделки проходят в долларах (в основном) и, как это связано с наличием американских треджерис у нашего минфина, лично я не догоняю.
          Владимир К.
      2. Александр романов Сегодня, 10:04
        Цитата: андрей юрьевич
        .а офшоры?

        Слышь ты,любитель красивых картинок. ВВП России 1,6 триллиона долларов .А сколько денег в оффшорах не знает никто.Тролить не устал еще ? Диванчик не продавил ?
        Александр романов
        1. bulvas Сегодня, 10:10
          Цитата: Александр романов
          Цитата: андрей юрьевич
          .а офшоры?

          Слышь ты,любитель красивых картинок. ВВП России 1,6 триллиона долларов .А сколько денег в оффшорах не знает никто.Тролить не устал еще ? Диванчик не продавил ?


          Из почитателей громких разоблачителей, типа Максима Шефченко

          Добавлю только, что если деньги чистые, никому не запрещено хранить их там, где нравится,
          хоть под матрасом, хоть в офшоре


          bulvas
          1. Александр романов Сегодня, 10:20
            Цитата: bulvas
            Из почитателей громких разоблачителей, типа Максима Шефченко

            Юрьевич из тех,кто пишет в теме о КНДР- Молодец Ким,разрабатывает новое оружие. А недавно ,когда Путин представил новые разработки написал- Путин решил кулачком погрозить США ,как Ким.
            Есть такои сорт людей- лицемеры. Они считают,что проживают день зря,если не кинут кучу помоев во власть. Хотя таких как он не устраивает любая власть.Вечные нытики,которые считают ,что Россия им должна,а сами задницы от дивана оторвать не способны. Только языком шлифовать.К таким нет уважения.Это трутни !!!
            Александр романов
            1. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
              Цитата: Александр романов
              Юрьевич из тех,кт

              Романов...а если я про тебя начну рассказывать? про то как "у нас всё замечательно",а потом ты денег на сайте клянчил ? а? прикусил бы свой язык... tongueтроляра ты неумная...
              андрей юрьевич
              1. Александр романов Сегодня, 10:30
                Цитата: андрей юрьевич
                Романов...а если я про тебя начну рассказывать? про то как "у нас всё замечательно",а потом ты денег на сайте клянчил ?

                Ну давай расскажи.многие и так знают.Расскажи тем кто не знает,опусти себя до уровня Собчак,Хотя ты это дно уже пробил в глазах тех кто знает . Не разочаруй людей,давай пиши .Покажи свою гниль всем
                Александр романов
                1. андрей юрьевич Сегодня, 11:03
                  Цитата: Александр романов
                  Ну давай расскажи.многие и так знают.Расскажи тем кто не знает,опусти себя до уровня Собчак,Хотя ты это дно уже пробил в глазах тех кто знает . Не разочаруй людей,давай пиши .Покажи свою гниль всем

                  ну так ты начал ..нет ? чего теперь плачешь? тут на сайте,тебе заняться больше нечем,как навозом кидаться ? комментируй по теме , а не переходи на личности...почта вся сохранена,можно много нарыть,но не моё это,а твоя забава,тролить кого-нибудь.
                  андрей юрьевич
              2. Б.Т.В. Сегодня, 10:52
                Цитата: андрей юрьевич
                а потом ты денег на сайте клянчил ?


                Дай, Бог, чтобы с Вами и Вашими родными, всегда всё было хорошо, чтобы не пришлось " клянчить", а если вдруг случится, найдутся ли те, кто захочет, Вам, помочь, после таких выпадов. " Не плюй в колодец, может случиться, что из него, придётся, водицы напиться..."
                Б.Т.В.
                1. андрей юрьевич Сегодня, 11:06
                  [quote=Б.Т.В.]-Вам бы,не следовало встревать в то,о чём не имеете понятия...добра Вам.
                  андрей юрьевич
                  1. Б.Т.В. Сегодня, 11:10
                    [quote=андрей юрьевич][quote=Б.Т.В.]-Вам бы,не следовало встревать в то,о чём не имеете понятия...добра Вам.[/quote]

                    Огорчу, Вас, я очень хорошо знаю, о чём речь в Вашем комментарии.
                    Б.Т.В.
          2. BecmepH Сегодня, 10:25
            Цитата: bulvas
            хоть в офшоре

            Если деньги чистые, зачем их хранить
            в офшоре
            BecmepH
            1. Чёрный Сегодня, 10:36
              Цитата: BecmepH
              Если деньги чистые, зачем их хранить
              в офшоре

              Причин много....не обязательно деньги "грязные"...
              Чёрный
            2. bulvas Сегодня, 10:38
              Цитата: BecmepH
              Цитата: bulvas
              хоть в офшоре

              Если деньги чистые, зачем их хранить
              в офшоре


              Это дело тех, кто хранит, а не любопытных
              Кто занимается чужими деньгами по службе - знают, а остальным лучше попробовать заработать свои

              Можно еще спросить у кандидата от КПРФ, Грудинина, только он отвечать не будет, сразу убежит, в лучшем случае, оставит вместо себя крикливого представителя с выпученными глазами
              bulvas
        2. андрей юрьевич Сегодня, 10:23
          Цитата: Александр романов
          Слышь ты,любитель красивых картинок. ВВП России 1,6 триллиона долларов .А сколько денег в оффшорах не знает никто.

          а вы мне не "тычте",любитель сечиных ,и роттенбергов... а если "никто" не знает сколько в офшорах,то чего у вас так "бомбит " то?
          Цитата: Александр романов
          .Тролить не устал еще ?

          не поспеваю за вами...где уж мне... Романов у нас ведущий Троль ! tongue
          андрей юрьевич
          1. Александр романов Сегодня, 10:27
            Цитата: андрей юрьевич
            а вы мне не "тычте",любитель сечиных ,и роттенбергов... а если "никто" не знает сколько в офшорах,то чего у вас так "бомбит " то?

            Обосрался ,как Грудинин ,так сиди и помалкивай. Если человек не знает,сколько ВВП России,то это говорит о том,что это человек,профессиАНАЛ с большой буквы.Ибо уровень его знаний равен минус 273,15 °C - жирный НОЛЬ!
            Цитата: андрей юрьевич
            не поспеваю за вами...где уж мне... Романов у нас ведущий Троль !

            Опровергни фактами то,что я написал по ВВП и оффшорам .Но хрен ты это сможешь сделать,поскольку ты минус 273,15
            Александр романов
            1. с-т Petrov Сегодня, 10:38
              Александр романов, drinks Как война? laughing

              Я сам с ними спорю - а потом думаю - как можно спорить с тем, кто винит в своих неудачах Медведева, например. Можно выписывать диагнозы. laughing

              Печален тот, кому мешает жизнь Медведев. Кем вообще надо быть, чтоб тебе мешал Медведев? Как надо себя не уважать, чтоб даже подумать об этом

              А этим персонажам норм. В каждой теме готовы расписывать
              с-т Petrov
              1. Александр романов Сегодня, 10:44
                Цитата: с-т Petrov
                Как война?

                Постригся на лысо, на случай великого шухера в ....Сирии или в мире.Терять нам больше нечего,потому ,только в атаку .А пендаль хорошим кирзовым сапогом ,многих приводит в чувства или ставит на место .Здарова drinks
                Цитата: с-т Petrov
                Я сам с ними спорю - а потом думаю - как можно спорить с тем, кто винит в своих неудачах Медведева,

                Я помню время,некоторые тут на саите жаловались,что у них зарплата маленькая,что квартира хреновая и всё такое.И самое интересное,что винили они в этом евреев забежавших на саит wassat
                Дай Бог Медведеву 100 лет жизни,а то им винить в том,что они лодыри и лузеры по жизни,им будет совсем некого laughing
                Александр романов
                1. bulvas Сегодня, 10:49
                  Цитата: Александр романов
                  Я помню время,некоторые тут на саите жаловались,что у них зарплата маленькая,что квартира хреновая и всё такое.И самое интересное,что винили они в этом евреев забежавших на саит


                  Многие еще недовольны тем, что государство (наверное в лице Медведева) никак не построит в их городке какой-нибудь колхоз или лесопилку, чтобы создать там рабочее место.

                  Сидят, ворчат, воспитывают таких же бездельников - нытиков

                  А мы удивляемся, откуда у КПРФ такой процент голосов

                  Получается, что КПРФ выгодно наличие бедных и недовольных в стране. Электорат есть, значит Ходорковский еще денег подкинет
                  wassat

                  коммуняки как были предателями страны, так ими и остаются
                  bulvas
              2. bulvas Сегодня, 10:44
                Цитата: с-т Petrov
                как можно спорить с тем, кто винит в своих неудачах Медведева, например. Можно выписывать диагнозы.

                Печален тот, кому мешает жизнь Медведев. Кем вообще надо быть, чтоб тебе мешал Медведев? Как надо себя не уважать, чтоб проецировать свои неудачи на такого человека?


                +++ good

                Лучше не скажешь
                bulvas
              3. BecmepH Сегодня, 11:03
                Цитата: с-т Petrov
                Александр романов, drinks Как война? laughing

                Я сам с ними спорю - а потом думаю - как можно спорить с тем, кто винит в своих неудачах Медведева, например. Можно выписывать диагнозы. laughing

                Печален тот, кому мешает жизнь Медведев. Кем вообще надо быть, чтоб тебе мешал Медведев? Как надо себя не уважать, чтоб даже подумать об этом

                А этим персонажам норм. В каждой теме готовы расписывать

                Так это не война! Уважаемый Александр Романов начал с этого
                Слышь ты,любитель красивых картинок. ВВП России 1,6 триллиона долларов .А сколько денег в оффшорах не знает никто.Тролить не устал еще ? Диванчик не продавил ?
                Вроде солидный сайт, но тут быдлятиной понесло.
                Не хотел встревать, но не удержался.
                Уважаемый Александр Романов, держите себя в руках.
                На оскорбления отвечать не буду. Не надейтесь.
                BecmepH
        3. Аскет Сегодня, 10:42
          Глазьев советник президента по экономическим вопросам недавно затронул тему оффшоров. По его словам за 30 лет из российской экономики выведено более триллиона долларов.На секундочку это за тридцать лет!!!А нам рисуют картинки, по пол- триллиона за год.
          «Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше триллиона долларов. Мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой - кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», - цитирует слова Глазьева RNS.

          Аккуратнее надо с цифрами, лучше конечно рассказать как в народном совхозе коммунизм построили., зарабатывая на клубнике и луке миллиарды, да без оффшоров, кастрюлеголовые верят.
          Аскет
      3. Mestny Сегодня, 10:21
        Что офшоры?
        Эта картинка откуда - с предвыборного плаката?
        Mestny
      4. tchoni Сегодня, 11:14
        Цитата: андрей юрьевич
        В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США
        .а офшоры?

        А офшоры неизбывна, пока на Родине и в родных рубольках баблишко НЕВБЕЗОПАСНОСТИ. Опять же, государь-ампяратор последние четыре года индульгенцию на ограбление личного состава нашей необъятной путем невыплат зряплат и обесцениванием родимой валюты выдал... Опять же сверхприбыли... И что, прикажете таньгу в рублишках да дома хранить!? Увольте....
        tchoni
    2. Кубик123 Сегодня, 09:59
      Цитата: собаковод
      Пора уже переориентировать вложения! Понятно, что этим Россия зарабатывает. Но, думается, при грамотном ведении дел, вложения в Россию будут намного более окупаемы!

      У России большие долларовые долги. Поэтому вложения в трежерис всего лишь оперативный резерв (менее 20%) цель которого не допустить форс-мажора.
      Кубик123
    3. сибиралт Сегодня, 10:09
      Похоже, ресурсы на прежние вложения иссякли. И даже это выставляется как достижение! lol
      сибиралт
      1. bulvas Сегодня, 11:27
        Цитата: сибиралт
        Похоже, ресурсы на прежние вложения иссякли. И даже это выставляется как достижение! lol


        Иссякли?
        А ничего, что в стране многое строят?
        Деньги пошли на дело - это не значит "иссякли"

        Почему-то это не замечают
        bulvas
    4. seos Сегодня, 10:15
      Россия этим не зарабатывает а кормит США ... Россия кредит берет (гос облигации) под больший процент чем вложения в гос долг США
      seos
    5. ruslann004 Сегодня, 10:16
      Россия этим не зарабатывает, как можно зарабатывать храня деньги под 0,25-1% годовых?
      Почитай мой пост под временем 10:12
      ruslann004
    6. Грац Сегодня, 10:36
      Цитата: собаковод
      Пора уже переориентировать вложения! Понятно, что этим Россия зарабатывает. Но, думается, при грамотном ведении дел, вложения в Россию будут намного более окупаемы!

      чего они зарабатывают 2% год поди, ясно же что эти деньги больше толку бы принесли при госинвестировании внутри страны
      Грац
  2. Teberii Сегодня, 09:55
    Все равно вкладывают,значит это выгодно и санкций не касается.
    Teberii
  3. Дормидонт Сегодня, 09:56
    То есть, нас стали обворовывать чуть поменьше
    Дормидонт
  4. igor1981 Сегодня, 09:59
    Да вообще неча там ничего нашего хранить, Всё до копейки оттуда вывести и судить Наебулину вместе с Кудриным.
    igor1981
    1. ruslann004 Сегодня, 10:19
      Наебулина все лишь выполняет роль гос изменницы, она же не виновата в том, что ЦБ России подчиняется ФРС.
      Почитай мой пост под временем 10:12
      ruslann004
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
    Ирландия ($327,5 млрд).
    Удивила Ирландия.. Тихий такой задний двор Европы . Кто нибудь слышал новости из Дублина ? winked а Живут то видать оч неплохо...Хотя , что удивлятся , все европейские разборки их давно стороной обходят ...
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 10:20
      В тихой заводи ... в океяне, чёртушки водятся!
      Тёзка привет soldier
      Бум позавидовать, разумная сбалансированная экономика и извне никто не наезжает! Климат мягкий и прочие разумности, удобства.
      rocket757
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:30
        Цитата: rocket757
        В тихой заводи ... в океяне, чёртушки водятся!
        Тёзка привет soldier
        Бум позавидовать, разумная сбалансированная экономика и извне никто не наезжает! Климат мягкий и прочие разумности, удобства.

        Приветствую . Да чо завидовать . История - бабка беспристрастная . Рано или поздно благополучные , но слабые страны оказываются в неудобной позе и с них стригут шерсть...Каждому своё .
        КВУ-НСвД
    2. Кубик123 Сегодня, 10:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ирландия ($327,5 млрд).
      Удивила Ирландия.. Тихий такой задний двор Европы . Кто нибудь слышал новости из Дублина ? winked а Живут то видать оч неплохо...Хотя , что удивлятся , все европейские разборки их давно стороной обходят ...

      Тоже удивила.
      В отношении того, что "живут неплохо":
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Ирландии
      "Процент населения находящийся «в опасности бедности» составлял 21 % в 2004 году — одна из самых высоких цифр в Европейском союзе.[35] Неравенство в Ирландии по распределению доходов (Коэффициент Джини) — 30.4 в 2000 году, немного ниже среднего числа стран OECD — 31.[36] "

      Экономически активного населения меньше 2 млн. ВВП на душу населения $56 000. Уровень безработицы 9,6 %(2015). Население за чертой бедности 5,5%.

      При этом парадокс: доходность по облигациям Ирландии в 2011 году доходила до 12% (т.е. абсолютный мусор). В 2015 году уже снизилась до 1% и держится на этом уровне, что характерно для абсолютно надежных облигаций. https://ru.tradingeconomics.com/ireland/governmen
      t-bond-yield

      Многого мы об этой стране не знаем.
      Кубик123
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
        ВВели наверно пару тройку законов соответствующих и потекли капиталы туда , где вопросов не задают...
        КВУ-НСвД
        1. rocket757 Сегодня, 10:58
          В принципе им ещё бодягу с брекситом проходить! Чем эт закончиться. гадать не перегадать?
          А на счет мелкости, крупности, да лучше нашей Родины ничего нет и фиг с ними со всякими неурядицами .... прорвёмся, не впервой!
          rocket757
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:02
    Пустая новость с громким заголовком. Реального сокращения нет и некоторое время не будет. Сбросить с рук 100 млрд. облигаций сейчас - почти незаметная мелочь. Время ещё не настало, чтобы их использовать против США.
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 10:08
      Привет Алекс soldier
      Новость, как новость, к выборам пойдёт.
      Просто финансовый Нструмент, от которого и отказаться пока нельзя и пользы для страны считай никакой .... о вреде рассуждать? так это не самая большая наша проблема. Ни о чём!
      rocket757
  7. Петр1 Сегодня, 10:03
    Считается, что американские казначейские обязательства являются наиболее надежными из всех ценных бумаг, которые предлагаются на мировом финансовом рынке.
    Это пока посапатке не дали,но в условиях отметания дип.собсенности, вложения в бумаги это глупость
    Петр1
  8. Комментарий был удален.
  9. rpuropuu Сегодня, 10:07
    Цитата: КВУ-НСвД
    Ирландия ($327,5 млрд).
    Удивила Ирландия.. Тихий такой задний двор Европы . Кто нибудь слышал новости из Дублина ? winked а Живут то видать оч неплохо...Хотя , что удивлятся , все европейские разборки их давно стороной обходят ...

    Вложения в гос облигации США, больше ВВП страны... И живут не плохо - ИЧР - 6 место мире wink Не ломайте систему ребятам которые в посте выше засудить "Наебулину" , их бы в финансовые советники Ирландии belay good
    rpuropuu
    1. с-т Petrov Сегодня, 10:50
      их бы в финансовые советники Ирландии


      laughing да тут куда не плюнь финансовые акулы сидят. рассуждают как надо зарабатывать, во что вкладывать и сколько
      с-т Petrov
  10. Vard Сегодня, 10:07
    Доходность по американским облигациям где то в районе 2.5%... Я думаю население нашей страны с огромным удовольствием возьмёт кредит у государства под 6-7%...
    Vard
    1. Симон Сегодня, 10:22
      А почему бы и нет! wink
      Симон
  11. ruslann004 Сегодня, 10:12
    ЦБ России как и многие другие подчиняется ФРС США! Обвал валюты происходит не случайно, как правило после обвала валюты происходит отток капитала на запад.
    Пример:за 2015 год отток капитала составил около 200 лярдов $, в Китае 1 триллион $, у других стран то же самое происходит. Тоже самое происходило в в 2009 году.
    Это самая настоящая гос измена и президенты разных стран в курсе, что их ЦБ подчиняется ФРС США. В том числе и Путин, просто сделать не че не могут. В случае отказа подчинятся им, моментально будет полная изоляция страны.
    Вот такие дела.
    ruslann004
    1. Mestny Сегодня, 10:23
      Откуда цифры? С сайта Навального, или Грудинина?
      Не томите.
      Mestny
  12. rpuropuu Сегодня, 10:19
    Цитата: сибиралт
    Похоже, ресурсы на прежние вложения иссякли. И даже это выставляется как достижение! lol

    ЦБ РФ активно вкладывается в золото stop
    rpuropuu
  13. Симон Сегодня, 10:21
    Цитата: Чёрный
    К сожалению отказаться от вложений в ценные бумаги США мы пока не можем.Ценные бумаги долговых обязательств США являются залогом, что рубли в любой момент можно поменять на доллары и наоборот. Учитывая, что все торговые операции проходят именно в иностранной валюте нескольких стран, включая США, то это гарантия стабильности торговых операций.

    А мне кажется, что американские ценные бумаги - это мыльный пузырь, который держится на странах, которые покупают эти облигации. Как только, покупка их производиться не станет, то доллар сразу рухнет в цене. По моему, первый шаг в этом отношении Россия сделала.
    Симон
  14. rpuropuu Сегодня, 10:29
    Цитата: Симон
    Цитата: Чёрный
    К сожалению отказаться от вложений в ценные бумаги США мы пока не можем.Ценные бумаги долговых обязательств США являются залогом, что рубли в любой момент можно поменять на доллары и наоборот. Учитывая, что все торговые операции проходят именно в иностранной валюте нескольких стран, включая США, то это гарантия стабильности торговых операций.

    А мне кажется, что американские ценные бумаги - это мыльный пузырь, который держится на странах, которые покупают эти облигации. Как только, покупка их производиться не станет, то доллар сразу рухнет в цене. По моему, первый шаг в этом отношении Россия сделала.

    Об этом уже давно известно, так как правительство США берет деньги в долг у ФРС и все доллары мира печатает ФРС, США ни когда не сможет погасить этот долг yes Единственный вариант грабеж других, или война по дальше от своих границ request
    rpuropuu
  15. Владимир К. Сегодня, 10:40
    Не понимаю странной логики. Может кто объяснит? С одной стороны наши финансовые власти изо всех сил стараются привлечь иностранных инвесторов с их деньгами, с другой выводят наши деньги из нашей экономики и вкладывают их под мизерный процент (в России их можно было бы вложить под куда больший процент) в ценные бумаги государства, открыто называющего нашу страну врагом....более того, ни кто не сможет гарантировать, что на определенном этапе они эти наши деньги тупо не конфискуют, раздув скандал из-за какой-нибудь очередной провокации. В чем смысл?
    Владимир К.
  16. Архивариус Вася Сегодня, 10:45
    И чего тут позитивного? Вложения в гос.облигации сократиться должны не "НА", а "В".

    Или потом Китай хочет доллар обрушить выкинув за раз все купленные облигации, а мы типо заодно? Ну и когда будет это потом...
    Архивариус Вася
  17. профессор Сегодня, 11:22
    В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США.
    В декабре прошлого года эта сумма составляла $102,2 млрд.

    Хм..., то есть в казну РФ с декабря влилось лишних $5 млрд. Интересно, куда же они были потрачены?
    профессор
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