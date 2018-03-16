11:36 16 марта
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В Госдепе отрицают, что новые антироссийские санкции приурочены к выборам президента

Расширение антироссийских санкций не связано с выборами президента РФ, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.

В Госдепе отрицают, что новые антироссийские санкции приурочены к выборам президента


На брифинге Науэрт попросили прокомментировать заявление МИД РФ о том, что санкции против ряда физлиц и организаций в четверг были приурочены к выборам российского президента.


Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями,
сказала представитель ведомства.

Они (россияне) делают много диких предположений, и это одно из них,
добавила Науэрт.

Вчера замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон ввел новые санкции против России с учетом предстоящих выборов президента, которые пройдут в воскресенье. По его словам, в Москве ждали санкций 16 марта (в последний рабочий день перед выборами), но «в Вашингтоне возобладало нетерпение».

Санкции, в частности, введены в отношении предпринимателя Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг «Конкорд», а также против ФСБ и ГРУ. Эти ограничения означают, что активы фигурантов черного списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Использованы фотографии: РенТВ
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Комментарии 14

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  1. taiga2018 Сегодня, 10:49
    ну да,ну да,и истерика по Сирии,и отравление Скрипаля это так,"совпадение..."
    taiga2018
    1. Чёрный Сегодня, 10:53
      Почти по Маршаку laughing
      Для санкций есть такие поводы:
      Поминки, праздник, встреча, проводы,
      Крестины, свадьба и развод,
      Мороз, охота, Новый год,
      Выздоровленье, новоселье,
      Печаль, раскаянье, веселье,
      Успех, награда, новый чин
      И просто санкции - без причин! smile
      Чёрный
      1. Кроу Сегодня, 10:55
        В Госдепе отрицают, что новые антироссийские санкции приурочены к выборам президента

        Они уже давно их не к чему не приурочевают. И объясняют с неохотой.
        Санкции приурочены к новым санкциям.
        Кроу
    2. влад66 Сегодня, 11:00
      Они (россияне) делают много диких предположений, и это одно из них,

      Они (американцы) делают много идиотских предположений и это одно из них
      Цитата: taiga2018
      Санкции, в частности, введены против ФСБ и ГРУ.

      А ФСБ и ГРУ пофигу на матрасные санкции, надо будет и без виз приедут. fellow
      влад66
      1. Кроу Сегодня, 11:04
        Цитата: влад66
        А ФСБ и ГРУ пофигу на матрасные санкции, надо будет и без виз приедут

        Вы ещё про визы для МБР скажите, давно не слышал. - заезженно всё.
        Кроу
        1. влад66 Сегодня, 11:09
          Цитата: Кроу
          Цитата: влад66
          А ФСБ и ГРУ пофигу на матрасные санкции, надо будет и без виз приедут

          Вы ещё про визы для МБР скажите, давно не слышал. - заезженно всё.

          Визы для МБР belay это то точно без виз, если что, но если что желательно не надо.
          влад66
          1. Кроу Сегодня, 11:14
            Так и ГРУ без всяких разрешений (по необходимости) действует. Работа такая - в тылы "просачиваться".
            А про МБР уж точно -
            Цитата: влад66
            желательно не надо.
            Кроу
    3. Александр романов Сегодня, 11:15
      Ну раз Госдеп заявил,нужно верить. Там .как и в Лондоне одни джентльмены ,все верят друг другу на слово. Иногда палятся,но это всего лишь случаиность.Не стои обращать внимания
      Александр романов
  2. Vard Сегодня, 10:49
    Ну что вы право... приурочены... это не так... это в сущности подарок... Они же тупые... не понимают что своими санкциями они наоборот объединяют нас вокруг Путина...
    Vard
  3. Altona Сегодня, 10:56
    США вводят дикие санкции против нас. Может нам тоже окружить их со стороны Атлантики и Тихого Статусами-6 и надежно так заизолировать?
    Altona
  4. Дормидонт Сегодня, 10:59
    Как сказал классик
    Дормидонт
  5. Симон Сегодня, 11:01
    Делайте, делайте санкции! fool Скоро весь приблудный капитал с России, вернется обратно в Россию. wink laughing
    Симон
  6. Серж Горелый Сегодня, 11:18
    "Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями"

    Какие выборы? Санкции за то, что Россия жёстко угнетает коренных якутов в Ростовских горах![quote][/quote]
    Серж Горелый
  7. Серж Горелый Сегодня, 11:21
    Цитата: Чёрный
    Почти по Маршаку laughing
    Для санкций есть такие поводы:
    Поминки, праздник, встреча, проводы,
    Крестины, свадьба и развод,
    Мороз, охота, Новый год,
    Выздоровленье, новоселье,
    Печаль, раскаянье, веселье,
    Успех, награда, новый чин
    И просто санкции - без причин! smile

    А исчо оне гомосеков обижають.... Пративные.
    Серж Горелый
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