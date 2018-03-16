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В Госдепе отрицают, что новые антироссийские санкции приурочены к выборам президента
Расширение антироссийских санкций не связано с выборами президента РФ, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
На брифинге Науэрт попросили прокомментировать заявление МИД РФ о том, что санкции против ряда физлиц и организаций в четверг были приурочены к выборам российского президента.
Вчера замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон ввел новые санкции против России с учетом предстоящих выборов президента, которые пройдут в воскресенье. По его словам, в Москве ждали санкций 16 марта (в последний рабочий день перед выборами), но «в Вашингтоне возобладало нетерпение».
Санкции, в частности, введены в отношении предпринимателя Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг «Конкорд», а также против ФСБ и ГРУ. Эти ограничения означают, что активы фигурантов черного списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.
На брифинге Науэрт попросили прокомментировать заявление МИД РФ о том, что санкции против ряда физлиц и организаций в четверг были приурочены к выборам российского президента.
Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями,сказала представитель ведомства.
Они (россияне) делают много диких предположений, и это одно из них,добавила Науэрт.
Вчера замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон ввел новые санкции против России с учетом предстоящих выборов президента, которые пройдут в воскресенье. По его словам, в Москве ждали санкций 16 марта (в последний рабочий день перед выборами), но «в Вашингтоне возобладало нетерпение».
Санкции, в частности, введены в отношении предпринимателя Евгения Пригожина и компаний, входящих в его холдинг «Конкорд», а также против ФСБ и ГРУ. Эти ограничения означают, что активы фигурантов черного списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.
Использованы фотографии: РенТВ
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