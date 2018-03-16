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США перебросили в Европу Stryker с лазерной установкой
Американская армия перебросила в Европу экспериментальное лазерное оружие. 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в городе Фильсэкк (Бавария), получил на вооружение экспериментальную установку Stryker MEHEL 2.0, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com
Бронетранспортёр Stryker MEHEL 2.0 прибыл в Германию вслед за партией боевых машин Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) и уже успел поучаствовать в военных учениях. В Минобороны США указывают, что экспериментальная лазерная установка усилит возможности противовоздушной обороны, а также позволит оценить возможности Stryker MEHEL 2.0 в европейских условиях.
«Страйкер» с боевой лазерной установкой разрабатывается как вспомогательная система ПВО и будет дополнять традиционные системы противовоздушной обороны. По мнению военных, использование лазера вместо ракет позволит дёшево и эффективно бороться с небольшими беспилотниками и другими низколетящими воздушными объектами.
Впервые Stryker MEHEL 2.0, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, был представлен на выставке вооружений AUSA 2016. Сообщалось, что показанная машина оборудована всем набором средств для обнаружения и уничтожения беспилотников, в том числе, радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронной борьбы, средствами опознания «свой-чужой», а также лазерной установкой мощностью 5 кВт.
Бронетранспортёр Stryker MEHEL 2.0 прибыл в Германию вслед за партией боевых машин Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) и уже успел поучаствовать в военных учениях. В Минобороны США указывают, что экспериментальная лазерная установка усилит возможности противовоздушной обороны, а также позволит оценить возможности Stryker MEHEL 2.0 в европейских условиях.
«Страйкер» с боевой лазерной установкой разрабатывается как вспомогательная система ПВО и будет дополнять традиционные системы противовоздушной обороны. По мнению военных, использование лазера вместо ракет позволит дёшево и эффективно бороться с небольшими беспилотниками и другими низколетящими воздушными объектами.
Впервые Stryker MEHEL 2.0, разработанный компанией General Dynamics Land Systems, был представлен на выставке вооружений AUSA 2016. Сообщалось, что показанная машина оборудована всем набором средств для обнаружения и уничтожения беспилотников, в том числе, радиолокационной станцией, комплексом радиоэлектронной борьбы, средствами опознания «свой-чужой», а также лазерной установкой мощностью 5 кВт.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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