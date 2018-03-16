Климкин "решил" ввести в Донбасс 15 тысяч миротворцев

Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнёрами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи

Что касается состава миссии — это должна определять ООН. Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдём достойных миротворцев. Мы уже со всеми говорили, и не только в Европе

В Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.— сказал он в интервью украинскому бюро BBC.По мнению Климкина, миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов.— сообщил глава украинского МИД.Так, он не исключил, что в состав миссии войдут японцы. Кроме того, Климкин полагает, что в неё могут быть включены представители из стран СНГ, однако они должны играть «очень ограниченную роль».Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года заявил, что поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс. По словам главы государства, они должны находиться только на линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины.В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.