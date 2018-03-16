15:30 16 марта
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Климкин "решил" ввести в Донбасс 15 тысяч миротворцев

В Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнёрами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи
— сказал он в интервью украинскому бюро BBC.

Климкин "решил" ввести в Донбасс 15 тысяч миротворцев



По мнению Климкина, миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов.

Что касается состава миссии — это должна определять ООН. Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдём достойных миротворцев. Мы уже со всеми говорили, и не только в Европе
— сообщил глава украинского МИД.

Так, он не исключил, что в состав миссии войдут японцы. Кроме того, Климкин полагает, что в неё могут быть включены представители из стран СНГ, однако они должны играть «очень ограниченную роль».

Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года заявил, что поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс. По словам главы государства, они должны находиться только на линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Использованы фотографии: https://www.segodnya.ua/
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Комментарии 22

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  1. svp67 Сегодня, 13:22
    Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнёрами, которые войдут в состав миссии.
    Кроме мнения пана Климкина, тут очень важно и мнение противоборствующей стороны, а именно Республик. Иначе операция ООН НЕ НАЧНЕТСЯ.
    svp67
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:23
      Это все мрии, насчет ввода миротворцев до границы. Все эти планы своим реализмом напоминают мечты бомжа об удачной женитьбе на принцессе или миллиардерше.
      Аристарх Людвигович
      1. svp67 Сегодня, 13:24
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Это все мрии, насчет ввода миротворцев до границы.

        Ну почему, это вполне возможно...граница Украины с Польшей и Венгрией ЖДЕТ миротворцев ООН
        svp67
      2. Охотовед 2 Сегодня, 13:26
        Не ну Чугункин - просто мастер «Ввода - Вывода» lol
        Охотовед 2
    2. Дормидонт Сегодня, 13:31
      Устав оон, что дышло - куда повернул фашингтон, туды и вышло
      Дормидонт
      1. svp67 Сегодня, 13:34
        Цитата: Дормидонт
        Устав оон, что дышло - куда повернул фашингтон, туды и вышло

        Посмотрим... Легко было на бумаге...
        svp67
      2. Андрей К Сегодня, 13:55
        Цитата: Дормидонт
        ...Устав оон, что дышло - куда повернул фашингтон, туды и вышло...

        У этого "дышла" есть болты под крепёжные отверстия, в виде одних из стран основателей ООН - России и Китая.
        Так что повернуть дышло абы как захочется меринам практически невозможно.
        Если и провернут "дышло" - получится обломок всего ООН. Устав уже "дышлом" не будет называться, да и вообще будет не пригоден к использованию.
        Андрей К
  2. Серый брат Сегодня, 13:24
    Климкин опять, с утра, разнюхался газом "Дурaчок".
    Серый брат
    1. svp67 Сегодня, 13:35
      Цитата: Серый брат
      Климкин опять, с утра, разнюхался газом "Дурaчок".

      У Украины есть свой и называется он "Д.урень"
      svp67
      1. Alex-a832 Сегодня, 14:09
        Как бы он не назывался этот газ, это очень жестокая химия. У Климкина наблюдается полный отрыв от реальности и тяга к слпбоумию. Не удивлюсь, если он в прямом эфире слюну начнёт пускать, пузыри из носа и громкие ветры из ж...
        Alex-a832
  3. Серж Горелый Сегодня, 13:25
    господин Климкин - типичный пример, для тех кто орёт "мышебратья, западенцы воду мутят". Стопроцентный русский. родился в России. Для бандеровцев больше сделал, чем сам Бандера.
    Ну, побратимы Украины, ваши аргументы?
    Серж Горелый
  4. ioan-e Сегодня, 13:27
    должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнёрами

    Про право вето в совбезе он забыл?
    Климкин - наглядная иллюстрация поговорки: пьяный - проспится, д.у.р.а.к - никогда!
    ioan-e
  5. 1536 Сегодня, 13:28
    Югославский сценарий у "чугункиных" не пройдет!
    1536
  6. rpuropuu Сегодня, 13:29
    Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдём достойных миротворцев.
    Из Нидерландов например? belay Очень достойные...
    rpuropuu
  7. Дормидонт Сегодня, 13:30
    Пока это и подобное ему зверьё не украсят собой фонарные столбы в Донецке, мира не будет
    Дормидонт
  8. Vard Сегодня, 13:34
    Остапа понесло...
    Vard
  9. Ураган70 Сегодня, 13:45
    Пациент высказал плоды воспаленного мозга... Как там говорил Горбатый? Дурилка картонная...
    Ураган70
  10. Геркулесыч Сегодня, 13:46
    Так и вертится на языке мат в адрес этого недомерка!
    Геркулесыч
  11. Вежливый Лось Сегодня, 14:19
    В Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    К моменту их ввода руководство и специалисты ЛДНР должны будут подыскать подходящую по размеру заброшенную угольную шахту, способную вместить всех прибывших.
    он не исключил, что в состав миссии войдут японцы

    В этом случае задача упрощается. Шахта может быть несколько меньшего размера.
    Вежливый Лось
  12. kunstkammer Сегодня, 14:21
    Я считаю ..

    А я считаю, что Путин, желая потрафить своим западным пОртнёрам, довольно опрометчиво сделал заявление по миротворцам. Теперь они будут максимально выжимать у него следующего "согласия"... и это возможно, учитывая метания разных башен Кремля в разные стороны.
    На этих страницах часто приводятся хохмы, дескать среди нас есть - "всёпропальщики" и есть - "шапкозакидатели". Так я считаю, что эти самые "деятели" сидят в первую очередь во властных структурах. Одни из них как огня боятся западных санкций, особенно в той части где их денежки в западных банках могут пострадать. И они гнут свою линию на постепенную сдачу внешних позиций России (кстати, с внутренней экономической политикой всё нормально - расхождений во взглядах практически нет). И есть другая группа во власти, которая ближе к нашим знакомым - шапкозакидателям. Они и Армату вспоминают и Кинжал и атомный двигатель - к-а-а-к щяс трахнем по супостату! Всё в труху!
    Мне лично не нравятся ни те ни другие. Экономикой бы занялись! Но это для них скучно... Так как разбираясь в завалах проблем.. в лучшем случае они бы пришли к китайскому варианту... а это чревато конфискацией награбленного непомерным трудом бабла.
    kunstkammer
  13. Livonetc Сегодня, 14:30
    Цитата: kunstkammer
    Я считаю ..

    А я считаю, что Путин, желая потрафить своим западным пОртнёрам, довольно опрометчиво сделал заявление по миротворцам. Теперь они будут максимально выжимать у него следующего "согласия"... и это возможно, учитывая метания разных башен Кремля в разные стороны.
    На этих страницах часто приводятся хохмы, дескать среди нас есть - "всёпропальщики" и есть - "шапкозакидатели". Так я считаю, что эти самые "деятели" сидят в первую очередь во властных структурах. Одни из них как огня боятся западных санкций, особенно в той части где их денежки в западных банках могут пострадать. И они гнут свою линию на постепенную сдачу внешних позиций России (кстати, с внутренней экономической политикой всё нормально - расхождений во взглядах практически нет). И есть другая группа во власти, которая ближе к нашим знакомым - шапкозакидателям. Они и Армату вспоминают и Кинжал и атомный двигатель - к-а-а-к щяс трахнем по супостату! Всё в труху!
    Мне лично не нравятся ни те ни другие. Экономикой бы занялись! Но это для них скучно... Так как разбираясь в завалах проблем.. в лучшем случае они бы пришли к китайскому варианту... а это чревато конфискацией награбленного непомерным трудом бабла.

    Путин уж точно не опрометчив.
    А вот по поводу справедливого распределения благ и думать не стоит.
    Однако пример Развалины другим хорошая наука.
    И в первую очередь для России.
    Livonetc
  14. Андрей ВОВ Сегодня, 14:58
    У всех украинских политиков по моему начинается острейшее весеннее обострение,воспалились остатки пропитого мозгового вещества...все что вылетает из их уст,бред бредовый и с каждым разом все больше и больше поражаешься,как такие люди вообще могут находится на своих местах,а не в психиатрических и наркологических медицинских учреждениях.
    Андрей ВОВ
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