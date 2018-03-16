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Климкин "решил" ввести в Донбасс 15 тысяч миротворцев
В Донбасс необходимо ввести более 15 тыс. миротворцев ООН, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По мнению Климкина, миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов.
Так, он не исключил, что в состав миссии войдут японцы. Кроме того, Климкин полагает, что в неё могут быть включены представители из стран СНГ, однако они должны играть «очень ограниченную роль».
Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года заявил, что поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс. По словам главы государства, они должны находиться только на линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнёрами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи— сказал он в интервью украинскому бюро BBC.
По мнению Климкина, миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов.
Что касается состава миссии — это должна определять ООН. Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдём достойных миротворцев. Мы уже со всеми говорили, и не только в Европе— сообщил глава украинского МИД.
Так, он не исключил, что в состав миссии войдут японцы. Кроме того, Климкин полагает, что в неё могут быть включены представители из стран СНГ, однако они должны играть «очень ограниченную роль».
Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года заявил, что поддерживает идею введения миротворцев в Донбасс. По словам главы государства, они должны находиться только на линии соприкосновения сторон конфликта на юго-востоке Украины.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Использованы фотографии: https://www.segodnya.ua/
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