15:30 16 марта
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Жириновский: Нужно направить Балтийский флот к берегам Британии

В ходе телевизионных дебатов на телеканале «Россия 1» кандидат в президенты России Владимир Жириновский прокомментировал заявления, доносящиеся в последнее время из Лондона. В частности, комментария Жириновского удостоился «ультиматум», выдвинутый несколькими днями ранее премьер-министром Соединённого королевства Терезой Мэй.

По словам кандидата от ЛДПР, ультиматумы принято выдвигать перед объявлением войны.

Жириновский:
Нельзя допускать, чтобы нам кто-то хамил, угрожал, навешивал ярлыки. Если ультиматум нам предъявляют, то, главнокомандующий, направляй Балтийский флот к берегам Британии.



Кандидат в президенты РФ:
Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли...


Жириновский также решил вспомнить о заявлении Никиты Хрущёва, в своё время заявившего, что СССР хватит и двух ракет для того, чтобы Британские острова перестали существовать.

Жириновский:
Заткнулись вперёд на 20 лет!




Напомним, что накануне был заключительный день для теледебатов кандидатов в президенты страны. Завтра Россию ожидает так называемый день тишины.

Использованы фотографии: Россия 1
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Комментарии 60

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
    Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.
    Аристарх Людвигович
    1. Кроу Сегодня, 13:42
      Какой посыл! В этом весь Жириновский.
      Сегодня нам угрожают. Нам ставят ультиматум. Перебежчик, подлец, шпион. Кто-то его отравил, а виновата вся Россия. Нас 150 миллионов, они угрожают нас бомбить! Кибератаку! Начать войну! Они с ума сошли...
      Не, ну сказал так сказал. Всё верно, всё в тему. Его на западе на цитаты разорвут. Каждое слово в точку.
      Грамотный политик, но жертва своей эксцентричности.
      Кроу
      1. Vitauts Сегодня, 14:02
        особенно про атомние бомбы, посмотри на фото своих дети или внуков, презде цем радоватса за такиже слова и подумаж цто будет сними когда прилетит ответ на Росиские ракеты
        Vitauts
        1. Например Сегодня, 14:18
          Хрен вам по всей роже, а не ответ.
          Наших родных полегло десятки миллионов в борьбе с нацистской и фашистской европой.
          Мы не боимся. Генетически не боимся.
          Например
        2. ангел-истребитель Сегодня, 14:53
          Дружище,который vitauts, а вы у нас часом не из Таллинского центра антироссийской пропаганды? Что-то русский язык у вас "хромает" на обе ноги... Вы бы там подучились, на каких-нибудь курсах, а то некрасиво как-то.Не звучит. По методичке шпарите, а ошибки- ей богу, у нас первоклассники лучше пишут...
          ангел-истребитель
        3. Вояджер Сегодня, 15:15
          А теперь подумай ты. Как показывает практика, только такие слова про ракеты способны вправить мозги западу. Так исторически сложилось. Я буду смотреть и на родных и на всех людей, понимая что они в безопастности. Ибо знаю, что такие ракеты есть, и они разнесут вообще всех на планете. Именно такой подход начиная с его самого появления в недалеком прошлом, сегодня, и все еще в далеком будущем, способен обеспечить мир. Других гарантий нет и не будет. Имя этому способу страх. Страх взаимного уничтожения. Чтобы знали, что не надо доводить до катастрофы, знали свое место на своем острове. И ничего криминального в этом нет, страх - естественная реакция заложенная природой. Страх один из главных двигателей жизни. Повторюсь, такие реалии сегодня и будут актуальны еще очень долгое время, пока что-то глобально не изменится, либо мировая расстановка, либо сознание всех людей на Земле.
          Вояджер
      2. штрафбат Сегодня, 14:03
        Грамотный политик,

        Не, ну звездить - не мешки ворочать......
        У нас, что не депутат, либо великий политик, либо "Адмирал Нельсон", согревая седалищем депутатское кресло, так и норовят стать "героями"..... crying
        штрафбат
    2. РУСС Сегодня, 13:43
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

      Просральщик?
      РУСС
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:45
        Цитата: РУСС
        Просральщик?

        Ура-патриот, булкохрустовец?! К Вашему сведению на Северном Флоте из 10 крупных кораблей боеготово 7, на Дальнем Востоке боеготово 5 кораблей из 9, на Черном море — боеготово 4 корабля из 6, и только на балтике — 1 корабль из 3. Эсминец "Настойчивый" и сторожевик "Неустрашимый" годами стоят в ремонте.
        Аристарх Людвигович
        1. РУСС Сегодня, 13:48
          Цитата: Аристарх Людвигович
          К Вашему сведению на Северном Флоте из 10 крупных кораблей боеготово 7, на Дальнем Востоке боеготово 5 кораблей из 9, на Черном море — боеготово 4 корабля из 6, и только на балтике — 1 корабль из 3.

          И что? А сколько нужно?
          РУСС
        2. хрыч Сегодня, 14:41
          Жирик - чел старой формации, в новинки военщины не врубается, ныне не надо к берегам Британии флот посылать, сейчас сторожевичек или дизелюшка Лондон могут и должны атаковать, не выходя из своих тервод, но поднять стратеги и пролететь мимо Альбиона, совершенно не возбраняется.
          хрыч
      2. красноярск Сегодня, 14:38
        Цитата: РУСС
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

        Просральщик?

        Не просральщик, а реалист. Нагло-саксов пугать балтийским флотом? Это конечно - круто. Пиарщик хренов. Ладно бы хоть северный флот пригрозил направить, а то - балтийский. Умора.
        красноярск
    3. Монос Сегодня, 13:44
      Напомним, что накануне был заключительный день для теледебатов кандидатов в президенты страны. Завтра Россию ожидает так называемый день тишины.

      У Соловьёва были весёлые дебаты. smile Получил удовольствие!
      Монос
      1. штрафбат Сегодня, 13:49
        ....а в ответ, Ксюша, получила от Владимира Вольфовича кучу "положительных" эпитетов..... laughing lol
        штрафбат
      2. красноярск Сегодня, 14:44
        Цитата: Монос
        Напомним, что накануне был заключительный день для теледебатов кандидатов в президенты страны. Завтра Россию ожидает так называемый день тишины.

        У Соловьёва были весёлые дебаты. smile Получил удовольствие!

        А мне было грустно. У Великой России не нашлось кандидатов в президенты, которые могли бы уметь держать себя в любой обстановке, в любой ситуации. Я с ужасом представляю себе ситуацию, когда на этих "дебатах" присутствовал бы Темнейший, если бы он потерял разум и согласился бы на дебаты. Быть в одной компании с этими идиотами? Жуть.
        красноярск
    4. К-50 Сегодня, 13:46
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

      Ну две-то ракеты найдём вместо них?
      Да и по-быстрее дело будет. Корветам идти сколько , сутки? Ракета за минуты ультиматум исправит и кардинальнее. laughing
      К-50
      1. Кроу Сегодня, 13:49
        Что же вы все воевать то хотите? Британии не будет - это факт, но и нам мало не покажется. "Худой мир..."
        Кроу
        1. влад66 Сегодня, 14:08
          Цитата: Кроу
          Что же вы все воевать то хотите? Британии не будет - это факт, но и нам мало не покажется. "Худой мир..."

          Воевать никто не хочет, но и щеку подставлять тоже не следует, что толку орать на дебатах, если решает не он, это во первых, во вторых все эти обещания, после выборов забываются, ну и в треьих, не обязательно минировать тропу, можно и сказать что тропа заминирована, желающих проверить мало будет, не знаю правда или нет, во время встречи с де Голлем, Брежнев продемонстрировал со словами :-"Не бойтесь, это не на Париж", запуск МБР, Франция вышла тогда из военной составляющей блока НАТО, почему бы и нагличанам не продемонстрировать запуск чего нибудь этакого. hi
          влад66
          1. Кроу Сегодня, 14:31
            Влад, с Вами не поспоришь, логика железная. Но я и не Вас имел в виду. Надоели эти воинственные высказывания типа - "всехпорвём". Эти "всехпорвём" Рен ТВ насмотрятся (может пьяные, а может и не только) и с марсианами Капитолий штурмуют. Пусть хоть раз трезво на вещи посмотрят.
            Кроу
        2. Семен1972 Сегодня, 14:43
          Цитата: Кроу
          Что же вы все воевать то хотите? Британии не будет - это факт, но и нам мало не покажется. "Худой мир..."

          А что плохого в победах? Заодно уничтожим беглых шпионов, перебежчиков, олигархов и прочих предателей и воров социалистической собственности. Не..время пришло..взял нож- бей. А Путин взял нож. А ходить по улице с ножом просто так..так засмеют.
          Семен1972
        3. К-50 Сегодня, 14:52
          Цитата: Кроу
          Что же вы все воевать то хотите?

          Дело-то не в "воевании". request
          Санацию территории от "крикунов" надо провести, а вдруг они бешенные и заразные?
          Что же нам лай всяких пустолаек безконца терпеть? Или один раз взять палку, "отдемократить" по-своему и тишина. lol
          К-50
    5. майор Юрик Сегодня, 14:03
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

      Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (Книга Екклесиаста)


      Думаю, что после двух ракет, направить даже то что есть на то место где была британдия, ну мусор собрать или еще чего - то хватит! belay
      майор Юрик
    6. svp67 Сегодня, 15:25
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

      Во во... Вульфович хотя бя узнал, что у нас там есть... А то грозить "картонным мечом", оно еще хуже выйдет. Достаточно организовать пролет эскадрильи Ту-95, с эскортом Су-30 в рейд против ИГИЛ, но через Ла-Манш...
      svp67
  2. Ураган70 Сегодня, 13:42
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Было бы что отправлять, четыре свежих корвета проекта 20380 из новых кораблей.

    Не ной, достал уже... Ты и по жизни такая размазня что ли? Или этот ник так действует...
    Ураган70
  3. Архивариус Вася Сегодня, 13:44
    Держите его семеро!)) скорей бы этот день тишины настал бы, надоели уже, все...
    Архивариус Вася
    1. Комментарий был удален.
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:44
        Шевченко конечно персонаж) Вляпался в Грудинина

        Жириновский по делу все сказал да. Раз такая делюга - пора трясти мускулами и делать красивые презентации
        с-т Petrov
  4. Дормидонт Сегодня, 13:49
    Только лишь Балтийский?
    Дормидонт
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:49
    В одном Вольфыч прав -нужно уметь себя жестко вести с западом , не заисктвать, а действовать очень напористо, и защищать интересы страны и народа, а не сотен миллиардеров, эту страну грабящих.
    Геркулесыч
  6. Vitauts Сегодня, 13:56
    интерсно, сколько продерзитса Балтийскиж флот против флота GB, особенно в зоне дастигаемости авиации у Британских оставов.
    Vitauts
    1. Володин Сегодня, 14:07
      Цитата: Vitauts
      интерсно, сколько продерзитса Балтийскиж флот против флота GB

      Столько, сколько подлётное время "Авангарда"...

      Милитаристская шутка)))
      Володин
      1. Vitauts Сегодня, 14:28
        У вас есть Авангард? Армату тоже несколко лет назад показивали на параде, только в воиска идут даже не Т 90 а Т72, или я неправ?
        Vitauts
        1. Володин Сегодня, 14:35
          Цитата: Vitauts
          У вас есть Авангард?

          А вы проверьте...
          Володин
    2. ангел-истребитель Сегодня, 14:07
      А я бы, молодой человек, на Вашем месте не был бы столь уверен... В большом "замесе" вашим "маленьким и очень гордым республикам" просто не выжить...Снесут и не заметят. И скажут, что так и было! "Отряд не заметит потери бойца..."
      ангел-истребитель
      1. Vitauts Сегодня, 14:25
        Разве я радуюс, конешно нам не вижитсь в случае большои воини.
        Vitauts
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:50
          Vitauts, вы следите судя по всему, что там у Британии с флотом если в двух словах?

          С авиацией как я понимаю далеко не все гладко.
          с-т Petrov
    3. РУСС Сегодня, 14:08
      Цитата: Vitauts
      интерсно, сколько продерзитса Балтийскиж флот против флота GB, особенно в зоне дастигаемости авиации у Британских оставов.

      Вопрос не корректный ,потому как токого быть не может.
      РУСС
    4. Чарик Сегодня, 14:16
      балт флот понадобится только чтоб дезактивацию флота GB проводить
      Чарик
  7. Лесс Сегодня, 14:06
    Жириновский: Нужно направить Балтийский флот к берегам Британии
    А ещё у него ролики предвыборные прикольные)
    Лесс
  8. Троль Сегодня, 14:07
    эх жирик жирик..два раза за него голосовал, а толку
    Троль
  9. Lek3338 Сегодня, 14:08
    Вот уровень Гэвина из Британии ,он самый Жириновский .Кто такой Гэвин ?бакалавр общественных наук ,министр обороны самим британцам не смешно с такого министра ?
    А Жириновский не нуждается в представлении шут придворный .Вот и оставьте словесную перепалку этим двоим ,пусть затыкают друг друга .А серьезным политикам не гоже серьезно воспринимать Гэвинов .Не думал что Британия так обмельчала,настолько что учитель естествознания становиться министр обороны .
    Lek3338
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:45
      Британия так обмельчала,настолько что учитель естествознания становиться министр обороны


      А министр иностранных дел?

      Острова теряют берега)

      А Жириновский не нуждается в представлении шут придворный


      считаю так нельзя писать о том, кто умён и в почтенном возрасте. Лидер партии, за которую голосует миллион. Шут не шут - а на Лубянке он частый гость и вхож во многие кабинеты.
      И знания его обширны и знает он многое. В общем можно его не любить, но шутом называть не стоит.

      Да и заявление о том что с ним будет и армия и ФСБ в случае чего - тоже не с потолка взяты.

      Шут он ниже на фото.

      с-т Petrov
      1. ангел-истребитель Сегодня, 14:57
        На фото- Борька-велосипедист. По Лондону на работу на велике ездил... Свинтус лохматый.
        ангел-истребитель
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:57
          и не страшно ему, когда над Лондоном вместо тумана висят газы КГБ и ГРУ wassat

          Борис оказывается дюже храбр. По виду и не скажешь. Хотя отвага и безумие читаются в его прическе
          с-т Petrov
          1. ангел-истребитель Сегодня, 15:01
            Теперь в ОЗК будет ездить...
            ангел-истребитель
  10. kaschey Сегодня, 14:12
    Кузю отправить, пущай покоптит там.
    kaschey
  11. Mengad Сегодня, 14:12
    Не пора ли господину Жириновскому на покой?Его воинственные и глупые заявления уже надоели.
    Mengad
    1. РУСС Сегодня, 14:26
      Цитата: Mengad
      Не пора ли господину Жириновскому на покой?Его воинственные и глупые заявления уже надоели.

      После вашей фрау.
      РУСС
      1. Mengad Сегодня, 14:42
        Это какой Фрау?Уважаемый не надо смотреть на флажки...я не из Германии, я из Латвии.Если господин Жириновский хочет отправить Балтийский флот к берегам Великобритании,то пусть он буден одним из тех кто сидит на этом корабле.А то сидеть в теплом доме и подстрекать других идти на гибель это как то неприлично вам не кажется?
        Mengad
        1. РУСС Сегодня, 15:00
          Цитата: Mengad
          господин Жириновский хочет отправить Балтийский флот к берегам Великобритании,

          А ,что такого если наши коробли пройдут нейтральными водами вблизи Британии? Жириновский не говорит об агрессии или войне.
          РУСС
          1. Mengad Сегодня, 15:09
            Уважаемый? Я с вашего позволения напомню вам географическое положение Ла-Манша...так вот пролив проходит около берегов Великобритании..и Франции..а посыл Жириновского был ясен..именно к берегам Великобритании,скорее всего он имел ввиду..другие берега Англии,давайте не будем строить из себя идиотов?Вы хорошо все поняли.
            Mengad
  12. Zaurbek Сегодня, 14:24
    И будет Цусима-2?
    Zaurbek
  13. ланс Сегодня, 14:25
    не судите строго, вольфович вояка прошлого века. а вот послать без яз крылатую ракету с ядерным движком на неделю. пущай полетает, что бы затычка сломалась.
    ланс
    1. Семен1972 Сегодня, 14:40
      Цитата: ланс
      движком на неделю. пущай полетает, что бы затычка сломалась

      Да что неделю, пусть летает пока пощады просить не будут!!!
      Семен1972
  14. dgonni Сегодня, 14:34
    Вольфович мальца не в ту тему брякнул. Балтийский не смогёт тудымсь дойти, по причине почти полного отсутствия его как флота и попроще и эффективнее тудымсь дойдёт Северный флот. а так вольфович красавчег ;). Побдел за интерессы Державы.
    dgonni
  15. Семен1972 Сегодня, 14:39
    На этом форуме каждый второй круче Жириновского выражается)) Почитав тут- речи Ж. кажутся проповедью священника)
    А так по состязаться в высказываниях стиля Ж можно. Я считаю, что если стереть с лица Земли Англию, то неделю поохают и забудут, зато другим неповадно будет на Россию гнать. Доколи какие то шавки будут говорить?? Когда уже народ не мямлю а МУЖИКА изберет. Что бы шарахнул , а потом будем разбираться...Я что, зря налоги плачу, которые на ракеты идут??? Я за склад плачУ??? НЕТ- в бой все оружие, уничтожить англосакских империалистов к чертям собачим, задрали уже!!!!
    Семен1972
    1. ланс Сегодня, 14:55
      семен это не наш метод!!! сделать так, чтобы они из вечного памперса не выскакивали и больше заикались, когда рот задумали открыть. а так, обезъянку жалко, цирка не будет.
      ланс
  16. Qwertyarion Сегодня, 15:05
    Печально низкий уровень
    Qwertyarion
  17. andrej-shironov Сегодня, 15:10
    Господи, ещё один, который как дитё привык мериться у кого больше! Вольфыч, бери у меня лодку и греби к берегам Великобритании и вдуй им!
    andrej-shironov
  18. Андрей ВОВ Сегодня, 15:11
    "Уважаемые" всякие латыши-карандаши и прочая свора шакалов,Вы сейчас рот свой прикройте и тихо сопите в тряпочку и штанишки чистые держите наготове,лабусы...
    Андрей ВОВ
  19. Андрей ВОВ Сегодня, 15:15
    А что касается выпадов В.В.Ж.,то пора уже все привыкнуть к его манере,НО,специально не поленился ночь так сказать убил,и интересная штука получается,о многом,о чем он говорил ранее в самой разной манере,особенно что касалось ближнего востока и азии,сбылось...так что понятно,что флот к берегам Великобритании не пойдет,но то,что не гоже нашей стране молча проглатывать ультиматумы...честно достали,сначала нагло отбирают здания консульств в США,потом эта британсая старая шавка начинает говорить ...по поводу отравления..вспоминается,что обычно кто в группе людей портит воздух,тот громче вех и возмущается....
    Андрей ВОВ
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