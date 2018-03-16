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В ближайшее время Сеул объявит график совместных с США военных маневров
Южная Корея и США объявят график проведения совместных военных маневров Key Resolve и Foal Eagle на следующей неделе, передает ТАСС.
По данным СМИ, масштабные полевые учения Foal Eagle скорее всего начнутся в первых числах апреля, а командно-штабное учение Key Resolve – в середине апреля.
Как сообщают южнокорейские издания, в нынешнем году «к военным играм не будут привлекаться американские стратегические вооружения, такие как атомные авианосцы и подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B».
В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР. В Олимпиаде и Паралимпиаде, состоявшимся в Пхёнчхане, приняли участие спортсмены и артисты из Северной Кореи. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.
Официальное объявление относительно графика проведения военных игр будет сделано на следующей неделе,сообщил журналистам представитель Минобороны Республики Корея.
По данным СМИ, масштабные полевые учения Foal Eagle скорее всего начнутся в первых числах апреля, а командно-штабное учение Key Resolve – в середине апреля.
Как сообщают южнокорейские издания, в нынешнем году «к военным играм не будут привлекаться американские стратегические вооружения, такие как атомные авианосцы и подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B».
В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР. В Олимпиаде и Паралимпиаде, состоявшимся в Пхёнчхане, приняли участие спортсмены и артисты из Северной Кореи. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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