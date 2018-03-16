15:35 16 марта
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В ближайшее время Сеул объявит график совместных с США военных маневров

Южная Корея и США объявят график проведения совместных военных маневров Key Resolve и Foal Eagle на следующей неделе, передает ТАСС.



Официальное объявление относительно графика проведения военных игр будет сделано на следующей неделе,
сообщил журналистам представитель Минобороны Республики Корея.


По данным СМИ, масштабные полевые учения Foal Eagle скорее всего начнутся в первых числах апреля, а командно-штабное учение Key Resolve – в середине апреля.

Как сообщают южнокорейские издания, в нынешнем году «к военным играм не будут привлекаться американские стратегические вооружения, такие как атомные авианосцы и подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B».

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР. В Олимпиаде и Паралимпиаде, состоявшимся в Пхёнчхане, приняли участие спортсмены и артисты из Северной Кореи. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. maxim947 Сегодня, 13:57
    В ближайшее время Сеул объявит график совестных с США военных маневров

    Оговорка по Фрейду)))
    СовМестных наверное)
    maxim947
  2. Ураган70 Сегодня, 14:20
    Ну все... Следим теперь за названием маневров! Хоть поржем, как жеребцы...
    Надо объявить приз за самое тупое название их учений с точки зрения россиян! Вот они зачешут репы!
    Лидируют:
    "Крепкий кобальт-2017" в Литве.- громко, кобальтово!
    "Благородный прыжок" в Румынии, Болгарии и Греции.- наверно есть и прыжок подлый...
    "Благородный партнер-2017" в Грузии. - под радужным флагом что ли...
    "Быстрый трезубец-2017", ну это понятно откуда, у трибалтов наверно он Медленный...
    "Щит моря-2017", силы Нато...впечатлило... На 80 тыс/км2 - 16 кораблей и одна подводная лодка, не вру...с десяток самолетов еще было.
    Но это- шедеврально, тоже из трибалтики... "Разъяренный дуб"!!!!!!!!! Они, гады, узнали язык деревьев, когда в странах, выше по карте легализовали марихуанну!!!
    Жаль, очень жаль Михаила Задорнова, пусть земля ему будет пухом!!! Не вовремя он нас покинул...столько работы, а замену, к сожалению не оставил...
    Ураган70
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:22
    Ын, продолжай делать ядерное оружие, твои соседи опять прогнулись под сша.
    Геркулесыч
  4. Вежливый Лось Сегодня, 14:28
    Ну вот, тов. Ын, все встало на свои места. Олимпиада закончилась, переговоры с Трампом "зависли", ЮК смотрит в зад ницу п-сам. Короче говоря, твои мирные поползновения оказались нахрен никому не нужны. Как давили на тебя, так и продолжают давить. Слюни распустишь - раздавят. Развивай ядерную программу и дружи с Россией. И для начала купи себе немного ПВО (а лучше - много).
    Вежливый Лось
  5. rocket757 Сегодня, 14:43
    Старший "брат" решает там всё, похоже, миру там не быть!
    rocket757
  6. Ваше благородие Сегодня, 15:31
    Будем ждать испытания балистических ракет северной кореей
    Ваше благородие
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