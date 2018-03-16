15:32 16 марта
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Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле

Новую страшилку для западного обывателя опубликовало издание Business Insider. В ней некий исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц (Stephen Schwartz) заявляет, что новый российский подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле


Шварц утверждает, что в отличие от российского, ядерное вооружение США предназначается только для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным. В то же время, по слухам, «Статус-6» не только будет детонировать в толще воды, но и содержит кобальт-59. В результате захвата нейтронов этот изотоп будет превращаться в радиоактивный кобальт-60.


Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва. Если «Статус-6» взорвется рядом с Вашингтоном, то радиоактивные осадки, вероятно, выпадут в Канаде и Мексике. При этом потребуется более 50 лет, чтобы интенсивность ионизирующего излучения вернулась к фоновым значениям. Согласно Шварцу, на все это время любые загрязненные территории будут непригодны для жизни. Люди, укрывшиеся под землей, при попытке выбраться на поверхность будут подвергнуты смертоносным дозам радиации.

Как пишет Business Insider, американское ядерное оружие разрабатывается для точечного поражения стратегически важных объектов с минимальным побочным ущербом.

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, новое российское оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 тысяч километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Первый Канал
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Комментарии 59

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  1. Кроу Сегодня, 13:54
    У них даже оружие демократичнее:
    в отличие от российского, ядерное вооружение США предназначается только для уничтожения оружия массового поражения на территории противника

    Ну американцы, такое несут, черти рогатые. Их оружие порядочным, демократически настроенным людям вреда не несёт. Их американская радиация стороной обходит. Ой, бабоньки, обоссусь сосмеху.
    Кроу
    1. maxim947 Сегодня, 13:55
      Президент же вроде ясно сказал, мир без России нам не нужен))
      Так что, не стоит и утруждаться домыслами.
      maxim947
      1. Монос Сегодня, 14:07
        может превратить целые континенты в безжизненные территории.

        Не континентЫ, а континенТ. Один маленький, но дюже вредный и вонючий КОНТИНЕНТ. Все остальные континенты от этого только выиграют. Но они зря боятся, мы можем и по другому. smile
        Монос
        1. aleks26 Сегодня, 14:21
          Цитата: Монос
          может превратить целые континенты в безжизненные территории.

          Не континентЫ, а континенТ. Один маленький, но дюже вредный и вонючий КОНТИНЕНТ. Все остальные континенты от этого только выиграют. Но они зря боятся, мы можем и по другому. smile

          Вы про Англию забыли.
          aleks26
          1. volodimer Сегодня, 15:05
            Наглия без сша не существенна. Ну а по большому счёту, если не смотреть на бредни "эксперта", не надо НАС обижать и будет вам всё в порядке. А иначе.... ответка будет обязательно и однозначно летальной!
            volodimer
          2. Incvizitor Сегодня, 15:23
            Ну её сложно континентом назвать, так, островок там одного "ярса" хватит а вот Австралию вполне можно...
            Incvizitor
        2. хрыч Сегодня, 14:30
          Наконец они проговорились о реальных вещах, а то всякие зеленые на подсосе ЦРУ всех убеждали об апокалиптических последствиях обмена ядерными ударами, несли пургу о ядерной зиме и пр. Весь смысл был добиться ядерного разоружения России, а без этого на нашу огромную родину попрут со всех сторон натовцы, китайцы, японцы и исламисты, которых попрет миллиард с запада, миллиард с востока, миллиард с юга. С нашими совершенными СЯС и ТЯО нам плевать сколько их, тут вопрос количества жаренного мяса. Практически 90% и более ядерных взрывов будут воздушные ядерные взрывы, не потому, что они самые безвредные для экологии, а самые эффективные по радиусу поражения. Только за испытания взорвали 2 с половиной тысячи ядерных зарядов и ничего с Землей не произошло, та же зима, да один вулкан выбрасывает крязи в стратосферу больше всех бомб, тем более воздушные взрывы не поднимают пыль в стратосферу. Наконец проговорились, что оружие планете не вред, государствам и мегаполисам да, кердык, а планета станет чище, эти мегаполисы загаживают природу каждую секунду, валят тонны фекалий и пр. Но следует признать, что Статус-6 действительно вредноват, масонам не получится вылезти из убежищ через месяц и стать богами оставшимся троглодитам (как они планировали), сотни лет континенты будут фонить wassat
          хрыч
      2. Например Сегодня, 14:09
        Оборажаться до смерти можно. Гуманное американское ядерное оружие.
        Матрасы вы это хрень мамам своим расскажите.
        Хиросима, Нагасаки....

        Еще про гуманный напалм поведайте старушкам.

        Упыри.

        Страшно не оружие, а те люди у кого оно в руках. Европейцы и матрасы (те же европейцы живущие ныне на территориях народов которые они уничтожили) веками людей уничтожали. Тысячами и миллионами убивали. Целыми народами губили.
        ПАДЛЫ они и УПЫРИ.
        Например
      3. Железякин Сегодня, 14:10
        Я вот что подумал... Если из нас всячески пытаются сделать Бабу-Ягу, может нам и стать ею, на пол часика?! Или чтоб доходчивее - Бугименом?!
        Железякин
        1. Кроу Сегодня, 14:14
          Цитата: Железякин
          из нас всячески пытаются сделать Бабу-Ягу, может нам и стать ею, на пол часика?! Или чтоб доходчивее - Бугименом?!

          Вы много смотрите амеровских фильмов с Киану Ривзом. "Джон УИК" -это фильм, пусть хороший, интересный, своеобразный, но не нужно его сюда совать.
          Кроу
          1. Железякин Сегодня, 14:18
            Может быть и смотрю (Вы похоже тоже;)), да суть сказанного не в этом. Демонезируют нас, да не задумывается ни кто из супостатов, что может случится, если Россия действительно станет страной нарушающей мировой порядок и подрывающей основы безопасности...
            Железякин
            1. Кроу Сегодня, 14:20
              Согласен, они пытаются обвинить Россию в том, что сами бы уже сделали, ни будь РФ. Поэтому и злятся, что мы мешаем.
              Кроу
      4. штрафбат Сегодня, 14:22
        Ну на счет Co-59, ребята загнули, жути нагнали, конечно, так как заряды с таким веществом никто не испытывал и является чисто теоретической модификацией оружия массового поражения.
        При использовании данного боезаряда в течении 6-7 месяцев все живое на Земле исчезнет.....
        штрафбат
      5. ОБЕРЕГ Сегодня, 15:25
        Цитата: maxim947
        Президент же вроде ясно сказал, мир без России нам не нужен))

        Мира без России и не будет,тк если с этих весов убрать РФ,то паритет сил будет сильно нарушен и мир просто накроется медным тазом. У нас вооружение применять будут исходя из оборонной доктрины,а не наступательной,то есть только в ответ.
        А вопли из-за лужи будут только нарастать,тк "нет у них методов против Кости Сопрыкина".(из к/ф "Место встречи изменить нельзя")
        ОБЕРЕГ
    2. Дормидонт Сегодня, 14:07
      Вот, например, Дрезден был уничтожен вместе с сотнями тысяч жителей исключительно экологически чистыми бомбами
      Дормидонт
      1. LSA57 Сегодня, 14:09
        Цитата: Дормидонт
        Вот, например, Дрезден был уничтожен вместе с сотнями тысяч жителей исключительно экологически чистыми бомбам

        в японии города зажигалками уничтожали
        LSA57
        1. Alex-a832 Сегодня, 14:16
          Можно продолжить список. Например БОВы, которые США так и не уничтожили, тоже экологически чистый продукт - никакого радиактивного заражения не оставляют, а также никакой лишней крови, разрушений и пыли..
          Alex-a832
        2. Incvizitor Сегодня, 15:26
          Во Вьетнаме реки чистым "оранжем" отравляли good
          Incvizitor
    3. сибиралт Сегодня, 14:15
      Да пусть пугают, это для них не ново. Боятся, значит уважают. Кто уважал США, если бы их не боялся? winked
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:20
        американцы не читали всепропальщиков и актеров с форума ВО - так бы они знали что это все мультики, показанные Путиным, чтоб взбодрить местный электорат

        с-т Petrov
    4. To be or not to be Сегодня, 14:18
      «Демократическое оружие США и их каолиции» -ИРАН И ЮГОСЛАВИЯ!

      Доктор Крис Басби, член Европейского комитета по радиационному риску, занимается изучением последствий применения обеднённого урана.
      «»«Когда мы приехали в Фаллуджу, - рассказывает Крис Басби, - то обнаружили там повышенный уровень врождённых пороков и раковых заболеваний. Мы начали обследовать родителей, у которых родились дети с врождёнными пороками. Мы взяли пробы их волос, чтобы понять, какие генотоксичные вещества могут в них находиться и приводить к развитию врождённых пороков, и обнаружили в них уран».
      Контакт с ураном приводит к серьёзным генетическим повреждениям, а также вызывает рак. Таким образом, все следы ведут к урану. Единственным его источником могло стать урановое оружие, которое использовали войска коалиции, возглавляемой США. «Они применяли не только обеднённый уран, но и, как позже стало известно, слабо обогащённый уран..»»


      США и их партнёров по НАТО широко использовали боеприпасы из обеднённого урана в ходе агрессии против Югославии 1999 года.
      При попадании такого снаряда или ракеты в цель образуется пыль, содержащая оксид урана, крайне опасный для человеческого здоровья. Он поражает почки, иммунную систему и вызывает онкологические заболевания.
      Вскоре после агрессии против Югославии произошла вспышка лейкемии среди итальянских военнослужащих - участников миротворческого контингента в Косово.
      Карта нанесения ударов боеприпасами с обедненным ураном в Юогславии
      To be or not to be
    5. Dreamboat Сегодня, 15:03
      Да ладно, просто пролив между Мексикой и Канадой будет и все...
      Dreamboat
    6. To be or not to be Сегодня, 15:19
      Им бы помолчать ..
      "16 марта 1968 года,50 лет назад, солдаты роты «Чарли» 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США вошли во вьетнамскую деревню Сонгми и полностью ее уничтожили. Погибло 504 мирных жителя."
      To be or not to be
  2. keeper03 Сегодня, 13:55
    Угроза всей жизни на Земле - это США !!! Не будет США - не будет в Мире войн !!! am
    keeper03
    1. Scoun Сегодня, 13:59
      Цитата: keeper03
      Угроза всей жизни на Земле - это США !!! Не будет США - не будет в Мире войн !!! am

      Англосаксов.
      Блин, они реально на всю голову "исключительные".
      Как пишет Business Insider, американское ядерное оружие разрабатывается для точечного поражения стратегически важных объектов с минимальным побочным ущербом.

      Да... гриб над Москвой это стратегический объект с "минимальным" побочным в несколько десятков миллионов жизней, а под прицелом сотни городов.... и эти отмороженные что-то повякивают о недемократичном оружии ?...
      Тьфу на них.
      Scoun
  3. bankirchik34 Сегодня, 13:57
    пусть гадять под себя, ссуться от страха, может тогда у простых обывателей в пиндо@сии поселиться в голове мысль, что лучше не трогать нас
    bankirchik34
    1. Железякин Сегодня, 14:08
      Думается мне, простые обыватели не высказываются на телевидении и не дают интервью в газеты. НЕПРОСТЫЕ люди у них законы пишут и санкции вводят! Нужно чтоб у этих НЕПРОСТЫХ желание отпало тявкать.
      Железякин
  4. Дормидонт Сегодня, 14:05
    Пусть наши западные и ближневосточные партнёры трясутся от страха
    Дормидонт
  5. РУСС Сегодня, 14:05
    Бойтесь сyки , бойтесь!!!
    РУСС
  6. Lars971A Сегодня, 14:05
    Вот такие мы злые, лучше не трогайте нас.......................
    Lars971A
  7. Altona Сегодня, 14:06
    Хиросима и Нагасаки как-то наглядно показали "точечное уничтожение", до этого было "точечное уничтожение" Гамбурга и Дрездена, "точечное уничтожение" - Ирака, Афганистана, Ливии. Список этого можно продолжать очень долго.
    Altona
  8. танк66 Сегодня, 14:07
    Очленеть можно.Фукуёбыль, постройки женерал электриков загадил уже Мировой океан своим кобальтом-шмобальтом как 20 Статусов,- про то они молчат в тряпочку ,чёрные кобелиные самки.
    танк66
  9. Молот 75 Сегодня, 14:08
    Гуманитарные бомбардировки ЯО уже появились! Подоплека: статус-6 неправомерный ответ на гуманитарную бомбардировку с применением ЯО пониженной мощности, ох уж эти нехорошие русские, кобальтом решили всю Америку заразить, а на Скрипале тренировались! Так и хочется вспомнить нашего главного дипломата-д.....ы б...ь!
    Молот 75
    1. Вежливый Лось Сегодня, 14:45
      Цитата: Молот 75
      Так и хочется вспомнить нашего главного дипломата-д.....ы б...ь!

      Нам его забыть не дают ни на минуту. Кругом одни ДБ.
      Вежливый Лось
  10. Романенко Сегодня, 14:08
    Ну да, то, что предлагают США, только для уничтожения России, а Россия предлагает США + их союзники... Ужасное оружие!!!
    Так вот ребята, или все вместе, или никого!
    Так себе на рожах своих наглосаксонских и зарубите.
    Tercium non datum!!!
    Романенко
  11. Livonetc Сегодня, 14:10
    "у нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем"
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&am
    p;am
    p;v=RCuHE5niNfA
    Livonetc
  12. Равик Сегодня, 14:11
    Чуваки, не бойтесь. Мы их на привязи держим, пока.
    Равик
  13. mavrus Сегодня, 14:15
    Вспоминается "нейтронная бомба", которую матрасники тоже рекламировали как "гуманную". Взрыва нет, а всё заражённо... Как не послушаешь их, аж слеза наворачивается, какие они гуманисты.
    mavrus
    1. Романенко Сегодня, 15:04
      Они нас пугали нейтронкой и говорили - Вот сбросим бомбу, все материальные ценности уцелеют, а люди погибнут....
      Но тогда СССР пообещал сбросить на штаты 50 000 прапорщиков и сказал - Вот сбросим, все люди выживут, а материальных ценностей.... request laughing
      Романенко
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 14:15
    Ну в общем как обычно - берётся домысел и раскручивается "ужас обывателя" Ну и на закуску патриотичные выводы для того же обывателя - наше оружие - гуманный светлый меч , а у проклятых русских кровавый человеконенавистнический топор...Очередной , востребованный "в моменте" , бред..
    КВУ-НСвД
  15. Лесс Сегодня, 14:16
    ядерное вооружение США предназначается только для уничтожения оружия массового поражения на территории противника, при этом заряды детонируют в воздухе, и поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, будет практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение будет минимальным.
    Американское ядерное оружие самое гуманное ядерное оружие в мире!!! Потому что оно - американское!
    Лесс
  16. Vitauts Сегодня, 14:19
    я би порадовалсжа за Росию если она хотяби свои мусор радиоктивний убрала в Мурманске, а то за ето платит Норвегия и другие страны НАТО, мозет битс с етого надо било начинатсь, смотри и соседи би зауважали. Надеятса что всеьх запугаете всёравно глупа. Eсть Руская харошая поговорка про хитрую задницу и болт
    Vitauts
    1. ioan-e Сегодня, 14:29
      Цитата: Vitauts
      я би порадовалсжа за Росию если она хотяби свои мусор радиоктивний убрала в Мурманске

      И аккураааатно свеслааа его на пляяяяжи Ююююрмалы, всёравнооо кивин там боооольше не провоооодится, новая волнаааа тоооозе!
      ioan-e
    2. DEZINTO Сегодня, 14:30
      Мы Арктику чистим.....постоянно все нефтянные вышки проверяем по части экологии, и чё-то как то ноль внимания к этим конкретным действиям в области общей экологической безопасности.

      А вот "зауважали" это Вы вообще смешно сказали,.....когда я завязываю шнурки или еду по своим делам - мне настолько "с высокой колокольни" уважают меня или нет. !
      Так я думаю и многие в Нашей стране, - чего стоит Ваше уважение? Вы бы себя уважать начали.....под матрасами постоянно....
      и за что там Норвегия платит?
      DEZINTO
      1. Vitauts Сегодня, 14:38
        Норвегия платит за утилизацию Росийских списанних подвоних лодок, чтоби не слуцилас екологическая катастрофа, ето узе как минимум 10 лет.
        Vitauts
        1. DEZINTO Сегодня, 14:45
          Слушайте ну со всем уважением.....ну что Вы прицепились к этим утилизированным подлодкам, ну платите (даже проверять не буду поверю на слово) ну и платите дальше, и мир станет чище и прекраснее именно благодаря Вам......что от России-то требуется по Вашему? Бится головой об пол в порывах стыда? Так этого не будет! и не ждите.

          Продолжайте платить и как по Вашему безопасить мир.
          А Россия никуда не денется, мы огромные, и у нас в мире везде что-то есть. wink
          DEZINTO
    3. SOF Сегодня, 14:48
      Цитата: Vitauts
      я би порадовалсжа за Росию если она хотяби свои мусор радиоктивний убрала в Мурманске, а то за ето платит Норвегия и другие страны НАТО, мозет битс с етого надо било начинатсь, смотри и соседи би зауважали. Надеятса что всеьх запугаете всёравно глупа. Eсть Руская харошая поговорка про хитрую задницу и болт

      ...это есть наша поговорка -нам ее и применять. Так что... старайтесь свою задницу держать безхитростной и да не прибудет с вами болт.
      П.С. Фашиков своих, как ветеранов та и молодую поросль, опять на улицу выпустить собрались?
      SOF
    4. Равик Сегодня, 14:55
      А на болт есть задница с закоулками...учи пословицы.
      Равик
    5. Incvizitor Сегодня, 15:29
      смотри и соседи би зауважали

      Нам уважения от Национальной Американской Террористической Организации не надо для нас это подобие ИГИЛ.
      Incvizitor
  17. Геркулесыч Сегодня, 14:24
    Да плевать нужно на все эти бредни,
    И делать все только так, как это нужно России! Нужна кобальтовая бомба -сделать, хотя у нас и термоядерное оружие помощнее и надежнее американского на порядок.
    Геркулесыч
  18. graf1980 Сегодня, 14:32
    вот если эта штуковина скоростью хода имитирует морских животных то вот трудно обнаружить
    graf1980
  19. Вежливый Лось Сегодня, 14:40
    ядерное вооружение США предназначается только для уничтожения оружия массового поражения на территории противника,

    новый российский подводный беспилотник «Статус-6», который способен нести на своем борту ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

    Вот такая она наша жизнь - несправедливая штука. Се ля ви.
    Вежливый Лось
  20. 501Legion Сегодня, 14:44
    ну да конечно у США мирные бомбы и убивают только избранных, а вот русские бомбы плохие. лицемерные твари
    501Legion
  21. Azazelo Сегодня, 14:54
    Ну дак не будите лихо пока оно тихо.
    Azazelo
  22. shark Сегодня, 14:54
    Американская радиация только слегка щекочет ноздри легким цветочным ароматом. А порождения тьмы из Мордора, тфу ты ,оговорился - из России готовы отравить все континенты . Что бы и дальше было сподручно пить кровь младенцев, геев, лесбиянок и прости Господи ,трансгендеров. Вот такая вот мировая политика. И мы в этом живем. И смешно и страшно...
    shark
  23. KondratKo Сегодня, 15:00
    Да пускай сами для себя страшилки выдумывают - быстрее с окон повыбрасываются.
    KondratKo
  24. Труд Сегодня, 15:08
    американское ядерное оружие разрабатывается для точечного поражения стратегически важных объектов с минимальным побочным ущербом.
    Конечно, ведь руки чешутся уничтожить так чтоб пользоваться ресурсами можно было бы в самой ближайшей перспективе.
    А вот когда применение планируется исключительно в ответных целях тогда чем значительней последствия, тем лучше.
    Труд
  25. Incvizitor Сегодня, 15:20
    и может превратить целые континенты в безжизненные территории.

    Ну Северную Америку точно не лишним будет, пусть лучше станет пустыней, чем террористической организацией мирового уровня.
    Incvizitor
  26. komrad buh Сегодня, 15:31
    Трепещите, черти полосатые!
    komrad buh
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