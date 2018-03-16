15:27 16 марта
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В ООН сорвали выступление России

В Организации Объединённых Наций оказалось фактически сорвано выступление российской делегации, которая должно была рассказать о нарушении Украиной демократических прав и свобод жителей Крымского полуострова. Это заседание должно было пройти в Женевской штаб-квартире ООН и стать своеобразной ответной мерой на заявления Украины о якобы нарушении прав крымчан Российской Федерацией.

РИА Новости приводит заявление представителя Республики Крым Александра Молохова:
Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание.


В ООН сорвали выступление России



По словам Александра Молохова, накануне он видел сотрудников Женевской штаб-квартиры ООН с представителями украинской делегации в одном из ресторанов Женевы.

А формальным поводом для отмены слушаний по российскому докладу стала якобы забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

При этом российская сторона отмечает, что «забастовка персонала» в любом случае не может быть бесконечной, а потому делегация РФ терпеливо дождётся её окончания и озвучит подготовленным доклад.

Использованы фотографии: http://www.turizm.ru
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Комментарии 34

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  1. Комментарий был удален.
    1. Терский Сегодня, 14:32
      Давно подозревал, winked сегодня сомнения рассеялись окончательно yes
      Терский
  2. Равик Сегодня, 14:06
    Нажрались на халяву...на работу не вышли. У меня тоже так бывает.
    Равик
    1. Татьяна Сегодня, 14:13
      По словам Александра Молохова, накануне он видел сотрудников Женевской штаб-квартиры ООН с представителями украинской делегации в одном из ресторанов Женевы.
      А формальным поводом для отмены слушаний по российскому докладу стала якобы забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

      ООН превращается в международную организация, похожую на даму лёгкого поведения с пониженной социальной ответственностью.
      Татьяна
      1. Андрюха Г Сегодня, 14:24
        После того как США подмяло под себя практически 90 процентов государств всего мира, ООН и стало этой дамой.
        Андрюха Г
    2. влад66 Сегодня, 14:14
      При этом российская сторона отмечает, что «забастовка персонала» в любом случае не может быть бесконечной, а потому делегация РФ терпеливо дождётся её окончания и озвучит подготовленным доклад.

      Ну тут уже у кого терпения больше, тот и победит. yes
      влад66
      1. sabakina Сегодня, 14:44
        влад66, считаете, персонал может уйти в длиииительный запой? wink
        sabakina
        1. Терский Сегодня, 15:01
          Цитата: sabakina
          считаете, персонал может уйти в длиииительный запой?

          laughing мало того, ещё и с последующим длительным запором, Доброго, hi !
          Терский
    3. Анатоль Клим Сегодня, 14:14
      Цитата: Равик
      на работу не вышли. У меня тоже так бывает.

      Да Вы что, у меня вот так не бывает, работа это святое, две таблетки аспирина, контрастный душ, много минералки, пару остановок пешком стиснув зубы и ты на работе.
      Анатоль Клим
      1. Равик Сегодня, 14:52
        У вас это скоро пройдет.
        Халява - священна.
        Равик
  3. komrad buh Сегодня, 14:07
    Шакалья контора
    komrad buh
  4. LSA57 Сегодня, 14:07
    При этом российская сторона отмечает, что «забастовка персонала» в любом случае не может быть бесконечной, а потому делегация РФ терпеливо дождётся её окончания и озвучит подготовленным доклад.

    ничего, подождём... потом все получат..
    LSA57
    1. Железякин Сегодня, 14:14
      А результата, скорее всего, не будет!
      Железякин
    2. BecmepH Сегодня, 14:37
      Цитата: LSA57
      При этом российская сторона отмечает, что «забастовка персонала» в любом случае не может быть бесконечной, а потому делегация РФ терпеливо дождётся её окончания и озвучит подготовленным доклад.

      ничего, подождём... потом все получат..

      Вот именно. Тем более нам не привыкать... быть опущенными.
      С нами так обращаются, как мы себя позиционируем.
      BecmepH
  5. Корсар0304 Сегодня, 14:10
    забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

    Какая в ООН может быть забастовка??!!
    А сейчас представим себе ситуацию с решением о вторжении вооруженных сил в какую-нибудь страну или невторжением... Заходит такая уборщица и заявляет "Ну-ка кышь отсюда, мы бастуем!!""
    Корсар0304
  6. Дормидонт Сегодня, 14:15
    Пытаться добиться справедливого решения от оон, всё равно как верить в порядочность напёрсточника
    Дормидонт
    1. Piramidon Сегодня, 14:33
      Все, так называемые, международные организации, пляшут под штатовскую музыку. А некоторые здесь еще верят что они что то могут решать. Призывают, в поисках справедливости, обратиться в ООНы, Гааги, ОБСЕ...и прочие подматрасные конторы.
      Piramidon
      1. rocket757 Сегодня, 14:49
        Сделали ООН ручкой, гордо удалились ... дальше ЧТО?
        Есть площадка где можно хотя бы сказать, надо говорить .... слушают, не слушают, делать по своему, результат всё равно будет.
        rocket757
  7. DEZINTO Сегодня, 14:19
    Я вообще удивляться перестаю уже. Западная политика и "их" поведение сломали мне функцию "аффигивания" от происходящего. Вот ещё утром подумал -"сейчас зайду в новости а там опять будет какая-то несусветная дичь"! Так и оказалось...... request
    DEZINTO
  8. Mengad Сегодня, 14:22
    Я чего то не понял?Нарушение прав Крымчан ...Украиной...Когда Крым уже как 4 года в составе РФ?Что за бред?Может нарушение прав Крымчан Россией?
    Mengad
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:31
      Поищите доклад, вы не захотели прочесть даже заголовок! Ведь у Крымчан есть родственники вна укроине, или имущество, а укроина Крымчанам вовсю отровляет жизнь.
      Геркулесыч
    2. SOF Сегодня, 14:32
      Цитата: Mengad
      Я чего то не понял?Нарушение прав Крымчан ...Украиной...Когда Крым уже как 4 года в составе РФ?Что за бред?Может нарушение прав Крымчан Россией?

      ...никакого бреда...
      Нарушение прав Крымчан во время окуппации Крыма самостийной уркаиной. Т.е. после 1991 года.
      SOF
    3. Действительный репер Сегодня, 14:34
      Вот для особо непонятливых и предназначен доклад. Только, похоже непонятливые и не желают ничего понимать.
      Действительный репер
    4. Micfoster Сегодня, 14:34
      Именно Украиной. Факты нужно собрать, показания свидетелей, следствие провести. Это не быстро делается, по этому только сейчас весь материал собран, обобщен и представляется в ООН.
      Micfoster
      1. rocket757 Сегодня, 14:52
        Надо говорить, даже когда "заглавные" не слушают, не на них одних мир держится.
        Делать всё равно по своему будем. По любому, так будет не всегда и за это говорить\ работать надо!
        rocket757
  9. Alex-a832 Сегодня, 14:25
    Срывают заседание, значит реально боятся. Каждый такой "кирпичик", выбитый из фундамента мировой гегемонии англосаксов, приближает обрушение их "пизанской" башни.
    Alex-a832
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:29
    Это лишний раз доказывает некчемность оон как глобальной организации! Какие-то трусы и прихвости сша, только и умеющие, что гавкать на Россию, своего ума нету! Шоу неумных трусов -вот что такое современная оон.
    Геркулесыч
  11. Вежливый Лось Сегодня, 14:34
    А формальным поводом для отмены слушаний по российскому докладу стала якобы забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

    Интересно, как запоют в ООН, если наши сотрудники компрессорных и газоперекачивающих станций, обеспокоенные происходящим, проявят солидарность и тоже объявят забастовку на рабочих местах, перекрыв трубу до прояснения обстоятельств?
    Вежливый Лось
    1. Терский Сегодня, 14:47
      Цитата: Вежливый Лось
      Интересно, как запоют в ООН, если наши сотрудники компрессорных и газоперекачивающих станций, обеспокоенные происходящим, проявят солидарность и тоже объявят забастовку на рабочих местах,

      Никак, так как штаб квартира ООН находится в Нью Йорке, laughing
      Терский
      1. Вежливый Лось Сегодня, 15:18
        Цитата: Терский
        Никак, так как штаб квартира ООН находится в Нью Йорке

        Но певцы-то местные европейские.
        Вежливый Лось
  12. shark Сегодня, 14:47
    К сожалению, вынужден признать, что данный механизм международных отношений себя изжил. Как когда то Гаагская конференция. История движется по спирали. Гаага , ВОВ, ООН, ???
    shark
  13. rpuropuu Сегодня, 14:58
    Цитата: Андрюха Г
    После того как США подмяло под себя практически 90 процентов государств всего мира, ООН и стало этой дамой.

    Далеко не 90%... Наиболее "отмороженных" и "крикливых" вот это да, а в наше время слышат как правило не того кто прав, а того кто громче кричит request
    rpuropuu
  14. ланс Сегодня, 14:58
    ну если укропы пели и ели с шафками оон где «селфи»? а так не о чем.
    ланс
  15. rpuropuu Сегодня, 15:00
    Цитата: Вежливый Лось
    А формальным поводом для отмены слушаний по российскому докладу стала якобы забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.

    Интересно, как запоют в ООН, если наши сотрудники компрессорных и газоперекачивающих станций, обеспокоенные происходящим, проявят солидарность и тоже объявят забастовку на рабочих местах, перекрыв трубу до прояснения обстоятельств?

    Зачем пилить сук на котором мы сидим? belay Для начала нужно хотя бы перестать звать весь этот сброд - "партнерами" и делать то что выгодно нам. Все равно в случае чего мы окажемся крайними what
    rpuropuu
  16. 1536 Сегодня, 15:11
    Это уже политический терроризм.
    1536
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