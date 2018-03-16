В ООН сорвали выступление России

Выступление на площадке ООН сорвано. Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации, которая стремилась любым способом в связи с анонсированием мною разоблачения преступлений Украины против Крыма на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве сорвать указанное заседание.

В Организации Объединённых Наций оказалось фактически сорвано выступление российской делегации, которая должно была рассказать о нарушении Украиной демократических прав и свобод жителей Крымского полуострова. Это заседание должно было пройти в Женевской штаб-квартире ООН и стать своеобразной ответной мерой на заявления Украины о якобы нарушении прав крымчан Российской Федерацией. РИА Новости приводит заявление представителя Республики Крым Александра Молохова:По словам Александра Молохова, накануне он видел сотрудников Женевской штаб-квартиры ООН с представителями украинской делегации в одном из ресторанов Женевы.А формальным поводом для отмены слушаний по российскому докладу стала якобы забастовка персонала штаб-квартиры Организации Объединённых Наций.При этом российская сторона отмечает, что «забастовка персонала» в любом случае не может быть бесконечной, а потому делегация РФ терпеливо дождётся её окончания и озвучит подготовленным доклад.