15:27 16 марта
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Гройсман: Украина разрывает программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году, заявил премьер-министр Украина Владимир Гройсман.

Гройсман: Украина разрывает программу экономического сотрудничества с Россией


Я дал такое поручение. Мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем - о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году
- сказал Гройсман в эфире телеканала "112.Украина".


Он отметил, что украинская промышленность пытается разорвать экономические связи с Россией и что этот процесс достаточно сложен для страны.

Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться
- сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы Россия "платила высокую цену за агрессию в Украине".

По мнению Гройсмана, Украина от таких решений только выиграет в отличие от России.

Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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Комментарии 25

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  1. bogart047 Сегодня, 14:29
    не прошло и 4 года...
    bogart047
    1. Тралл Сегодня, 14:31
      И это при увеличивающемся товарообороте с Россиией
      Тралл
    2. Андрей К Сегодня, 14:39
      Цитата: bogart047
      ...не прошло и 4 года...

      Мелочь кроется в деталях. Обратите внимание на уточняющую фразу:
      ...о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году...

      Скорее всего, какой-нибудь никчемушный , ни к чему не обязывающий договор.
      Что там за программа была?
      Может о закупке у той ещё Украины, свиного сала, чтоб оказать помощь попрошайкам?
      Андрей К
      1. Например Сегодня, 15:08
        По сути Гройсман (еврей говорящий по-русски и называющий себя украинцем) делает призыв к жителям этих шальных территорий:
        - берите лопаты и идите рыть себе могилы.
        Например
  2. Труд Сегодня, 14:31
    Ну просто вылитый хохол
    Труд
  3. solzh Сегодня, 14:31
    Неумные. Вся экономика Украины связана с Россией. Ну, что же, Европа им в помощь.
    solzh
    1. x.andvlad Сегодня, 15:09
      По мнению Гройсмана, Украина от таких решений только выиграет в отличие от России.
      Козе понятно, что как раз - наоборот. Россия этот разрыв переживет гораздо спокойнее Украины.
      x.andvlad
  4. Комментарий был удален.
  5. Идущий Сегодня, 14:33
    По мнению Гройсмана, Украина от таких решений только выиграет в отличие от России.


    Время покажет , а потомки проклянут.
    Идущий
  6. Хагалаз Сегодня, 14:33
    Юкрейн сырьевой придаток России? Однако! wassat
    Хагалаз
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:33
    Помню я тут на сайте кто-то это существо назвал "ставленником Москвы! fool А в реальности это типичная прозападная шавка, трус и лжец.
    Геркулесыч
  8. demo Сегодня, 14:34
    Когда читаешь заглавие статьи и видишь в нем слово УКРАИНА, то в мозгу возникает мысль - No comments!!!!!!!!!!!!!!!
    demo
    1. DEZINTO Сегодня, 14:39
      в мозгу возникает мысль - No comments!!!!!!!!!!!!!!!

      Согласен,....если не в духах то ну его нафиг читать новые бредни от этих чёкнутых.
      А если в настроении то можно посмеятся.....и в цирк не ходить. :)
      DEZINTO
  9. д^Амир Сегодня, 14:35
    Журнал "Новости психиатрии", глава "Достижения пациентов".... ничего нового...
    д^Амир
  10. afrikanez Сегодня, 14:36
    Переориентация украинской промышленности "в никуда" - это чисто по бандеровски. Халява закончится и стране "кирдык" придёт.
    afrikanez
  11. Altona Сегодня, 14:37
    Помнится, лет 30 назад пиарили евреев как "самую умную нацию". Сегодня хочется спросить:"Покажите наконец-то их ум!" lol lol
    Altona
    1. HAM Сегодня, 15:10
      — Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!


      — Ну да, читаю.


      — Как же вы можете! Вы же еврей!


      — А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты. Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут… Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!
      HAM
  12. Altona Сегодня, 14:40
    Цитата: д^Амир
    Журнал "Новости психиатрии", глава "Достижения пациентов".... ничего нового...

    ----------------------------------
    Батенька, "психиатрия"-это уже нетолерантное слово. Журнальчик переименовали в "Вестник шизофреника" и даже приложение к нему издают "Дайджест аутиста". laughing laughing
    Altona
  13. rocket757 Сегодня, 14:41
    Как был базарный деятель, таковым и остался!
    Ладно, пущай пройдётся по базару, выгоду для укропии поищет???
    rocket757
  14. Бумбараш Сегодня, 14:44
    Ну это понятно, он же жить там не собирается. Как он вообще ещё жив... Вместе с парубием и турчиновым...
    Бумбараш
  15. Действительный репер Сегодня, 14:48
    "Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться"
    Во как, оказывается высокотехнологичная продукция Украинских заводов, ориентированных на Россию и полностью загубленных майдаунами называется по гройсмановски сырьем. Это точно диагноз.
    Действительный репер
  16. Романенко Сегодня, 15:00
    Ну все, копец России!
    Кто теперь газ воровать будет?
    Романенко
  17. RUS96 Сегодня, 15:03
    Я угораю с этого дЭбила laughing
    RUS96
  18. Комментарий был удален.
  19. Felix99 Сегодня, 15:08
    Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике.

    Украина покупала газ, продавала трубы, металл, продукты питания. Интересно сырьем для чего был шоколад Рошен?
    Felix99
  20. komrad buh Сегодня, 15:13
    Ну и что, старую отменят, а новую запустят втихаря, жить-то надо...
    komrad buh
  21. 1536 Сегодня, 15:18
    Бред сивой кобылы, после дешевых курсов по носке упряжи. Интересно, каким "дополнением" к экономике ЕС будет Украина? Для России - "сырьевой придаток", для ЕС - мусорный полигон, обычная свалка.
    К чему приводит полученное в Британии и некоторых других гос-вах образование, мы все увидели воочию в эти несколько дней.
    1536
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