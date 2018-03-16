Гройсман: Украина разрывает программу экономического сотрудничества с Россией

Я дал такое поручение. Мы сейчас готовим решение правительства, я думаю, что в среду мы его уже примем - о разрыве программы экономического сотрудничества, которая была заложена в 2011 году

Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Привязывала нас, фактически, как сырьевое дополнение к своей экономике. И уже после их агрессии наша промышленность начала переориентироваться

Кабинет министров Украины намерен разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, которая была заложена в 2011 году, заявил премьер-министр Украина Владимир Гройсман.- сказал Гройсман в эфире телеканала "112.Украина".Он отметил, что украинская промышленность пытается разорвать экономические связи с Россией и что этот процесс достаточно сложен для страны.- сказал Гройсман.Он подчеркнул, что Украина будет делать все возможное, чтобы Россия "платила высокую цену за агрессию в Украине".По мнению Гройсмана, Украина от таких решений только выиграет в отличие от России.