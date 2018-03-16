В США предостерегают Белый дом от продажи Украине Javelin

Продажа противотанковых комплексов Javelin Украине ухудшит отношения между США и Россией, пишет американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в издании National Interest.2 марта стало известно, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Официальная позиция Конгресса и Белого дома заключается в том, что это поможет обеспечить безопасность Украины.Однако, как указывает автор статьи, вооружение Киева только усилит сепаратистские и антиправительственные настроения на востоке страны. Одновременно это ухудшит отношения с Россией, обладающей ядерным оружием.Также автор считает, что если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны. Однако в настоящее время Киев нельзя назвать союзником Вашингтона.По мнению автора, 210 ракетных комплексов могут принести Украине тактические успехи в случае обострения военного конфликта, но не способны изменить ситуацию в целом.По мнению Дэвиса, Белый дом хочет заставить Москву отступить от своих интересов на Украине, но это заблуждение. В дальнейшем можно ожидать только повышения градуса в отношениях как между Россией и Украиной, так и между Россией и США, передает "Лента.ru"