15:31 16 марта
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В США предостерегают Белый дом от продажи Украине Javelin

Продажа противотанковых комплексов Javelin Украине ухудшит отношения между США и Россией, пишет американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в издании National Interest.

2 марта стало известно, что Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 47 миллионов долларов. Официальная позиция Конгресса и Белого дома заключается в том, что это поможет обеспечить безопасность Украины.

В США предостерегают Белый дом от продажи Украине Javelin



Однако, как указывает автор статьи, вооружение Киева только усилит сепаратистские и антиправительственные настроения на востоке страны. Одновременно это ухудшит отношения с Россией, обладающей ядерным оружием.

Также автор считает, что если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны. Однако в настоящее время Киев нельзя назвать союзником Вашингтона.

По мнению автора, 210 ракетных комплексов могут принести Украине тактические успехи в случае обострения военного конфликта, но не способны изменить ситуацию в целом.

По мнению Дэвиса, Белый дом хочет заставить Москву отступить от своих интересов на Украине, но это заблуждение. В дальнейшем можно ожидать только повышения градуса в отношениях как между Россией и Украиной, так и между Россией и США, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://thedefensepost.com/
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:45
    Крик в пустоту, и тем более его оппоненты глухие русофобы, им главное побольше дров в костры войны накидать.
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 15:12
      Во дожили! Теперь мы уже удивляемся тому, что кто -то из американцев мыслит разумно. winked
      сибиралт
  2. Охотовед 2 Сегодня, 14:46
    Жаль, что это мнение - лишь одного отставного полковника!
    Которое не на что, не влияет! hi
    Охотовед 2
    1. сергей32 Сегодня, 15:06
      Лучше бы полковник пояснил, что в случае поставки ВСУ , джавелины образцы непременно окажутся в руках наших военных (если, конечно, их там уже нет). Причем, скорее всего даже не в виде трофеев, а за умеренную денежку.
      сергей32
  3. helmi8 Сегодня, 14:49
    если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны.

    Надежда на то, что самая мощная армия Европы (а может и мира) и самая мощная экономика страны 404 поможет США в критический момент? what Блин, как же все запущено... Диагноз у них одинаков.
    helmi8
    1. Dreamboat Сегодня, 14:58
      Да нет, все нормально, вы просто про "помощь" не так поняли. У многих сильнейших армий (римской, османской и т.д.) были на подхвате "орды варваров" наемников или сателитов. Их бросали в бой первыми для выявления дислокации противника, разрушения его боевых порядков... История сохранила фразу одного из английских королей перед битвой: стрелы стоят денег, а шотландцы бесплатны...
      Вот так их и используют.
      Dreamboat
  4. Идущий Сегодня, 14:49
    Однако, как указывает автор статьи, вооружение Киева только усилит сепаратистские и антиправительственные настроения на востоке страны. Одновременно это ухудшит отношения с Россией, обладающей ядерным оружием.


    Вполне разумный вывод , но это им как раз и надо.
    Идущий
  5. Служу_отечеству Сегодня, 14:50
    Еще один прозревший!!!! У них, что мозг только к пенсии окончательно формируется?
    Служу_отечеству
  6. Ратник-80 Сегодня, 14:51
    Чисто популисткий ход который ни как ни повлияет на ситуацию в посути окопной войне ,танки с обеих сторон ни самые новые и поражаются обыкновеными птур что нивелирует приемущества джевелинов только дороже и сложнее оператаров подготовить
    Ратник-80
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 14:53
    Вроде РАКЕТ было 210 , а установок несколько десятков ? Либо эксперт такой , либо журналист голову не включал при написании..
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 14:59
      Да как там понять, что есть правда, но была инфа за полсотни пусковых и пары сотен ракет.
      А по факту выступления бывшего ... в пустоту! Там настрой только подгадить России и никак иначе!
      rocket757
  8. собаковод Сегодня, 14:56
    "Также автор считает, что если США готовы помогать Украине..."
    А США готовы к тому, что Донбассу так же будет оказана помощь?
    собаковод
  9. Копчёный Сегодня, 14:56
    Какой нафиг ухудшит?! Там уже дно и ниже некуда.
    Копчёный
  10. bankirchik34 Сегодня, 14:58
    Цитата: КВУ-НСвД
    Вроде РАКЕТ было 210 , а установок несколько десятков ? Либо эксперт такой , либо журналист голову не включал при написании..


    гугл переводчик видать подвел))
    bankirchik34
  11. Равик Сегодня, 14:58
    210 ракетных комплексов?
    Не смешите мой Кинжал.
    Равик
  12. DEZINTO Сегодня, 14:58
    Ничё не могу сказать серьёзно......могу лишь поржать что если им дадут эти загадочные устройства, то не боевые потери в укро армии слегка подрастут, потому что они станут стрелять задом-наперёд, или возле буржуйки положат, да что угодно может быть, это-же укроармия!
    Например в справжней украинской земле с грязью полежит всю ночь а утром он пойдёт из неё стрелять,....и привет.
    DEZINTO
  13. Керенский Сегодня, 15:19
    Госдепартамент одобрил продажу Украине

    Что?!! Да как у них язык повернулся?! Это надо так партёров кинуть, - продажу! Они же хотели на халяву, а за деньги эти Джавелины им на фиг не нужны.....
    Керенский
  14. ОБЕРЕГ Сегодня, 15:29
    К Джавелинам нужны американские инструкторы,чтоб научить косоруких бандеровцев пользоваться этим девайсом. А если таковые инструктора появятся на Украине,в свете последних заявлений нашего МО и МИДа,,а так же вообще обострения отношений с англо-саксами,может так случится,что поедут эти инструктора домой грузом-200.
    ОБЕРЕГ
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