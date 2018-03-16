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В Сирии «Шилку» дополнили ракетным вооружением
В Сети появилась фотография модернизированной самоходной установки ЗСУ-23-4 с установленным на ней ракетным вооружением, сообщает Вестник Мордовии.
Зенитная установка ЗСУ-23-4 принимала участие в большом количестве военных конфликтов. На Ближнем Востоке из нее сбивали «Фантомы» и «Скайхоки». А в Афганистане ее уже применяли для уничтожения воздушных целей. Для этих целях была даже разработана специальная модификация.
В Сирии «Шилка» начала воевать практически с самого начала конфликта. Установка считается устаревшей, однако мало в каких странах ее полностью снимают с вооружения. Предпочтение отдается модернизации. В последних версиях на нее стали устанавливать ракетное вооружение, предназначенное для поражения воздушных целей.
«Сирийская армия тоже улучшает имеющиеся в ее распоряжении ЗСУ. Как правило, упор делается на усиление слабой бронезащиты. Но и здесь на "Шилки" стали ставить реактивные снаряды. Вот только, в отличие от армий других стран, ракеты предназначены для уничтожения наземного противника. Причем эти боеприпасы созданы непосредственно в Сирии, хотя внешне они напоминают те, что применялись на легендарных БМ-13 "Катюша"», – пишет автор публикации Владлен Першин.
Пока неизвестно, насколько эффективна данная версия, но учитывая тот факт, что сегодня она воюет под Дамаском, в интернете в скоро времени могут появиться материалы о ее применении.
Зенитная установка ЗСУ-23-4 принимала участие в большом количестве военных конфликтов. На Ближнем Востоке из нее сбивали «Фантомы» и «Скайхоки». А в Афганистане ее уже применяли для уничтожения воздушных целей. Для этих целях была даже разработана специальная модификация.
В Сирии «Шилка» начала воевать практически с самого начала конфликта. Установка считается устаревшей, однако мало в каких странах ее полностью снимают с вооружения. Предпочтение отдается модернизации. В последних версиях на нее стали устанавливать ракетное вооружение, предназначенное для поражения воздушных целей.
«Сирийская армия тоже улучшает имеющиеся в ее распоряжении ЗСУ. Как правило, упор делается на усиление слабой бронезащиты. Но и здесь на "Шилки" стали ставить реактивные снаряды. Вот только, в отличие от армий других стран, ракеты предназначены для уничтожения наземного противника. Причем эти боеприпасы созданы непосредственно в Сирии, хотя внешне они напоминают те, что применялись на легендарных БМ-13 "Катюша"», – пишет автор публикации Владлен Першин.
Пока неизвестно, насколько эффективна данная версия, но учитывая тот факт, что сегодня она воюет под Дамаском, в интернете в скоро времени могут появиться материалы о ее применении.
Использованы фотографии: Отвага2004
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