15:35 16 марта
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В Сирии «Шилку» дополнили ракетным вооружением

В Сети появилась фотография модернизированной самоходной установки ЗСУ-23-4 с установленным на ней ракетным вооружением, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии «Шилку» дополнили ракетным вооружением


Зенитная установка ЗСУ-23-4 принимала участие в большом количестве военных конфликтов. На Ближнем Востоке из нее сбивали «Фантомы» и «Скайхоки». А в Афганистане ее уже применяли для уничтожения воздушных целей. Для этих целях была даже разработана специальная модификация.


В Сирии «Шилка» начала воевать практически с самого начала конфликта. Установка считается устаревшей, однако мало в каких странах ее полностью снимают с вооружения. Предпочтение отдается модернизации. В последних версиях на нее стали устанавливать ракетное вооружение, предназначенное для поражения воздушных целей.

«Сирийская армия тоже улучшает имеющиеся в ее распоряжении ЗСУ. Как правило, упор делается на усиление слабой бронезащиты. Но и здесь на "Шилки" стали ставить реактивные снаряды. Вот только, в отличие от армий других стран, ракеты предназначены для уничтожения наземного противника. Причем эти боеприпасы созданы непосредственно в Сирии, хотя внешне они напоминают те, что применялись на легендарных БМ-13 "Катюша"», – пишет автор публикации Владлен Першин.

Пока неизвестно, насколько эффективна данная версия, но учитывая тот факт, что сегодня она воюет под Дамаском, в интернете в скоро времени могут появиться материалы о ее применении.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 7

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:08
    Напровляющие для ракет нужно было блоком ставить, и также хотя бы решетками прикрывать! А Шилка еще долго будет воевать, ибо 23мм снаряды эффективны против наземных целей, тех же шахидмобилей.
    Геркулесыч
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:12
      лучше бы глаза мои развидели то, что я увидел.

      Они направляющие одели прямо на автоматы? Огневой мощи мало не бывает конечно, но это какой то перебор.

      с-т Petrov
      1. Micfoster Сегодня, 15:29
        Стволы защищены дополнительными экранами из уголка. Получилась как бы жесткая рама с боков и сверху. Вот на этой раме и смонтирована направляющая. К сожалению не видно как доп защита с орудийной маской стыкуется.
        Micfoster
      2. Хагалаз Сегодня, 15:32
        К тому же возникает вопрос по точности данной ракеты, если она не управляемая.
        Хагалаз
  2. Андрей ВОВ Сегодня, 15:20
    Ох видел как "Шилка" крошит.....не дай бог оказаться на лини ее огня даже за стеной дома..аллес капут полный
    Андрей ВОВ
  3. senima56 Сегодня, 15:22
    Для воздушных целей, пожалуй "устаревшая", но для боя в городе.... 4 -ствольная пушка со страшной скорострельностью! Снайперов можно просто "гасить" шквалом огня!
    senima56
  4. Livonetc Сегодня, 15:34
    Наверное очепятка и в Афганистане применяли уже для уничтожения наземных целей"?
    "Зенитная установка ЗСУ-23-4 принимала участие в большом количестве военных конфликтов. На Ближнем Востоке из нее сбивали «Фантомы» и «Скайхоки». А в Афганистане ее уже применяли для уничтожения воздушных целей.
    Livonetc
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