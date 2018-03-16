Россия поставит часть военной продукции Ливану на безвозмездной основе

С учетом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок продукции военного назначения в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе

Категорически отвергаем любые попытки навязать нам условия двустороннего сотрудничества с Ливаном в военно-технической сфере

Россия осуществит часть поставок продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.– передает сайт МИД слова Богданова на второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности.По его словам, Москва считает важным содействовать укреплению боевых возможностей ливанской армии и правоохранительных сил, стоящих на страже мира и стабильности в стране.В Москве внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах.Богданов отдельно отметил, что двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам.- добавил он.