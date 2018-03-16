15:35 16 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Россия поставит часть военной продукции Ливану на безвозмездной основе

Россия осуществит часть поставок продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Россия поставит часть военной продукции Ливану на безвозмездной основе


С учетом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок продукции военного назначения в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе
– передает сайт МИД слова Богданова на второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности.


По его словам, Москва считает важным содействовать укреплению боевых возможностей ливанской армии и правоохранительных сил, стоящих на страже мира и стабильности в стране.

В Москве внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах.

Богданов отдельно отметил, что двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам.

Категорически отвергаем любые попытки навязать нам условия двустороннего сотрудничества с Ливаном в военно-технической сфере
- добавил он.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 15:06
    Богданов:
    ...двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам...

    Очень пригодились бы ПЗРК - исключительно для наведения порядка в ливанском воздушном пространстве yes
    Андрей К
    1. Аро Рол Сегодня, 15:14
      Такие вещи наносят вред инфраструктуре Ливана. А вот если танки и прочею наземную технику, то это уже другой разговор. С ними армия ливана конечно бы не смогла стать силнейшей армией в Ливане, но влияние ее поднялось бы.
      Аро Рол
      1. jjj Сегодня, 15:20
        Пара российских пунктов временной дислокации войск заметно улучшит обстановку в регионе. И, надо понимать, процесс пошел
        jjj
        1. Аро Рол Сегодня, 15:26
          Вы про распад Сирии на Американскую, Турецкую и непонятно чью части?
          Аро Рол
  2. Тралл Сегодня, 15:07
    Что думают по этому поводу израильские товарищи? smile
    Тралл
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:13
      Они Ливан считают своей вотчиной, только вот незадача -партия Аллаха, или Хезболлах не дает им Страну кедра под себя подмять.
      Геркулесыч
  3. rpuropuu Сегодня, 15:09
    В Москве внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах.
    С учетом их "лепты" в Сирии, вполне оправданно и справедливо recourse
    rpuropuu
  4. DEZINTO Сегодня, 15:09
    там вообще не понятно что происходит!
    DEZINTO
    1. Тралл Сегодня, 15:11
      Цитата: DEZINTO
      там вообще не понятно что происходит!

      В любой непонятной ситуации надо начинать танцевать smile
      Тралл
      1. DEZINTO Сегодня, 15:13
        В любой непонятной ситуации надо начинать танцевать


        окей, я понял.........

        хоба!

        DEZINTO
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:10
    Значит опасность дестабилизации в Ливане важнее , чем стоимость поставок военной мелочёвки...Зная перечень бесплатных поставок можно было бы делать выводы об опасностях для ситуации в стране..
    КВУ-НСвД
    1. jjj Сегодня, 15:21
      В рамках перевооружения России такие поставки могут быть даже выгодными
      jjj
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:25
        Ну да ..утилизировать зачастую невыгодно , проще подарить..В Сирии полно техники , явно с наших ДХ зачищаемых за ненадобностью ввиду масштабного перевооружения , но ещё вполне гожей малость повоевать..
        КВУ-НСвД
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:11
    Мебель пускай из кедра делают, крупными партиями, хоть что то в счет поставок пойдет. Да и сам кедр тоже пусть поставляют, пригодится.
    Геркулесыч
  7. Андрей ВОВ Сегодня, 15:19
    Дай им Боже,что нам негоже....понятно,что наверняка о чем то совсем современном реи не идет,но..видимо не все склады и базы НЗ почистили и отправили в Сирию...а кедра..кедра то в Ливане по моему уж и не осталось,только на флаге...
    Андрей ВОВ
  8. Леонид Дымов Сегодня, 15:21
    Морально устаревшее вооружение лучше отдать нужным странам, чем ждать пока оно сгниет, а потом уничтожить. Так будет даже дешевле.
    Леонид Дымов
  9. Комментарий был удален.
  10. andrej-shironov Сегодня, 15:27
    Кто это пролоббировал, Газпром или Роснефть? Какого фига, потом опять всё спишем?!!!!
    andrej-shironov
  11. svp67 Сегодня, 15:35
    Россия поставит часть военной продукции Ливану на безвозмездной основе
    Если это еще советские образцы, с баз хранения, то это одно, но если это НОВАЯ продукция, то тут совсем инной расклад...
    svp67
Картина дня