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Россия поставит часть военной продукции Ливану на безвозмездной основе
Россия осуществит часть поставок продукции военного назначения Ливану на безвозмездной основе, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
По его словам, Москва считает важным содействовать укреплению боевых возможностей ливанской армии и правоохранительных сил, стоящих на страже мира и стабильности в стране.
В Москве внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах.
Богданов отдельно отметил, что двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам.
С учетом ограниченных финансовых возможностей ливанской стороны вследствие неблагоприятной региональной экономической конъюнктуры и беспрецедентного наплыва беженцев из соседней Сирии принято решение осуществить часть поставок продукции военного назначения в рамках военно-технических связей на безвозмездной основе– передает сайт МИД слова Богданова на второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности.
По его словам, Москва считает важным содействовать укреплению боевых возможностей ливанской армии и правоохранительных сил, стоящих на страже мира и стабильности в стране.
В Москве внимательным образом относятся к обращениям ливанской стороны на предмет дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в этих сферах.
Богданов отдельно отметил, что двусторонние связи с Ливаном не призваны нанести какой-либо ущерб третьим странам.
Категорически отвергаем любые попытки навязать нам условия двустороннего сотрудничества с Ливаном в военно-технической сфере- добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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