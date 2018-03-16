19:08 16 марта
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МиГ-31 Камчатской авиабазы отработали перехват самолетов условного противника

Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе учения перехватили самолеты условного противника и отработали перебазирование на другой аэродром с дозаправкой в воздухе, сообщает пресс-служба Восточного округа.



Высотные истребители-перехватчики МиГ-31 Камчатской авиабазы отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота в ходе летно-тактического учения отработали задачи по перехвату самолетов условного противника, нарушивших воздушное пространство Российской Федерации,
говорится в релизе.


Роль нарушителя исполнили два противолодочных самолета Ил-38Н, имитировавшие стратегические бомбардировщики условного противника.

Сообщается, что «по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных сил, которые во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами успешно обнаружили и классифицировали цели, а позднее выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух"».

Кроме того, в ходе учения перехватчики «отработали перебазирование на аэродром в Чукотском автономном округе и дозаправились в воздухе от самолета Ил-78».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. svp67 Сегодня, 15:30
    Не там эти учения проводить надо, а в районе Северного моря
    svp67
    1. Topotun Сегодня, 17:17
      Да по количеству учений, причем во всех регионах страны мы уже наверное СССР переплюнули. В мое время мы стрельбы проводили только раз в год на итоговых проверках и по три патрона..... Правда это и настораживает очень похоже на подготовку ВС России к возможному РЕАЛЬНОМУ отражению агрессии. Дай бог чтобы успели.
      Topotun
      1. svp67 Сегодня, 17:29
        Цитата: Topotun
        Да по количеству учений, причем во всех регионах страны мы уже наверное СССР переплюнули.

        Нет, еще даже не сравнялись...
        svp67
  2. Ваше благородие Сегодня, 15:34
    И пусть этот "условный противник" памперсами запасается
    Ваше благородие
  3. DEZINTO Сегодня, 15:41
    Ну со всем уважением. Ну когда уже на смену этим древним мигам что-то новое придёт!? Да хорошая машина, не спорю, но ведь так не может долго продолжатся. 81 год выпуска! , и где новички спрашивается?
    Ведь "они" там клепают во всю!
    DEZINTO
    1. NN52 Сегодня, 16:04
      DEZINTO
      Годы серийного выпуска 81-94 года.
      И в Елизово стоят ещё не модернизированные борта...
      У морячков Всё ещё впереди с модернизацией, просто их когда то передали в ВМФ, непонятно зачем... ну и они там финансировались по остаточному принципу....
      NN52
    2. Вояджер Сегодня, 18:00
      Напрасно вы за 31 переживаете, он свое время опередил и все еще пожинает данную ему фору. Вот Су-24 или Ту-95 - вот это действительно мастодонты
      Вояджер
  4. антивирус Сегодня, 15:52
    готовятся к приему Кинжалов?
    антивирус
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:20
    Ракет мало, что пуски электронные а не боевые? На таких пусках многому не научишься.
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 17:19
      Цитата: Геркулесыч
      Ракет мало, что пуски электронные а не боевые , soldier.
      san4es
    2. Вояджер Сегодня, 18:01
      Цели для боевых пусков весьма затратно в условия стратосферы запускать
      Вояджер
  6. Zaurbek Сегодня, 18:47
    Это скоро им Кинжал прицепят и держись страна Япония?
    Zaurbek
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