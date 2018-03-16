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МиГ-31 Камчатской авиабазы отработали перехват самолетов условного противника
Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе учения перехватили самолеты условного противника и отработали перебазирование на другой аэродром с дозаправкой в воздухе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Роль нарушителя исполнили два противолодочных самолета Ил-38Н, имитировавшие стратегические бомбардировщики условного противника.
Сообщается, что «по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных сил, которые во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами успешно обнаружили и классифицировали цели, а позднее выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух"».
Кроме того, в ходе учения перехватчики «отработали перебазирование на аэродром в Чукотском автономном округе и дозаправились в воздухе от самолета Ил-78».
Высотные истребители-перехватчики МиГ-31 Камчатской авиабазы отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота в ходе летно-тактического учения отработали задачи по перехвату самолетов условного противника, нарушивших воздушное пространство Российской Федерации,говорится в релизе.
Роль нарушителя исполнили два противолодочных самолета Ил-38Н, имитировавшие стратегические бомбардировщики условного противника.
Сообщается, что «по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 из состава дежурных сил, которые во взаимодействии с наземными радиотехническими средствами успешно обнаружили и классифицировали цели, а позднее выполнили электронные пуски ракет класса "воздух-воздух"».
Кроме того, в ходе учения перехватчики «отработали перебазирование на аэродром в Чукотском автономном округе и дозаправились в воздухе от самолета Ил-78».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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