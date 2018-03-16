19:06 16 марта
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Ирония судьбы. Англичане должны приехать в Россию ещё и до начала ЧМ-2018

По иронии судьбы британским болельщикам и официальным лицам «придётся» посетить Россию ещё до начала футбольного чемпионата мира. Дело в том, что сегодня в швейцарском Ньоне в результате жеребьёвки четвертьфинальных игр Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» в качестве соперника достался ЦСКА. Игры между российской и английской командами состоятся 5 и 12 апреля.

Ирония судьбы. Англичане должны приехать в Россию ещё и до начала ЧМ-2018


Напомним, что буквально накануне британские газеты подхватили истерику кабинета министров Терезы Мэй, объявившей, что официальные лица Британии «отказываются от посещения России во время проведения ЧМ-2018». При этом отдельные британские фанатские группировки заявляли, что от поездки в РФ на игры Чемпионата мира по футболу могут не поехать и они. В качестве озвучиваемой причины – всё те же нелепые обвинения в адрес России якобы в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.


В российском МИД отметили, что с сожалением смотрят на очередную попытку западных «партнёров» смешать спорт и политику. На Смоленской площади заявляют, что отравление Срипаля в данном контексте официальный Лондон пытается превратить именно в политическое дело, назначая виновных ещё на предварительном этапе расследования.

Теперь стоит ожидать реакции британских СМИ и официальных лиц на жребий, который свёл английскую футбольную команду с российской на фоне раздутого Лондоном скандала с «причастность РФ к отравлению».

Использованы фотографии: https://www.arsenal.com
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Комментарии 31

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  1. ОБЕРЕГ Сегодня, 15:45
    Может проверить их на наличие мельдония? Или еще какого-то препарата запрещенного в РФ. А кто ищет ,тот всегда найдет.
    ОБЕРЕГ
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:57
      Ирония судьбы в том, что в составе Арсенала от силы 6-7 англичан)
      Черный_Ватник
      1. гранат Сегодня, 16:11
        Вместе с теми что в запасе то 9
        всего 25
        гранат
        1. гранат Сегодня, 16:12
          Номер Игрок Возраст Рост Вес Амплуа
          13 Давид Оспина 28 183 79 Вр
          54 Мэтт Мэйси 22 200 80 Вр
          33 Петр Чех 35 198 82 Вр
          21 Кэлум Чемберс 22 182 66 Защ
          6 Лоран Косьельни 31 186 75 Защ
          18 Начо Монреаль 31 179 73 Защ
          4 Пер Мертесакер 32 198 90 Защ
          16 Роб Холдинг 21 183 77 Защ
          31 Сеад Колашинац 24 183 82 Защ
          20 Шкодран Мустафи 25 184 76 Защ
          24 Эктор Бельерин 22 177 74 Защ
          8 Аарон Рэмзи 26 178 70 ПЗ
          17 Алекс Ивоби 21 180 75 ПЗ
          77 Генрих Мхитарян 28 178 72 ПЗ
          29 Гранит Джака 24 185 82 ПЗ
          10 Джек Уилшер 25 170 65 ПЗ
          69 Джо Уиллок 17 ПЗ
          11 Меcут Озил 28 182 73 ПЗ
          35 Мохамед Эль-Ненни 24 180 71 ПЗ
          30 Эйнсли Мэйтленд-Найлз 20 177 67 ПЗ
          9 Александр Ляказетт 26 175 73 Нап
          23 Дэнни Уэлбек 26 185 73 Нап
          14 Пьер-Эмерик Обамеянг 28 185 74 Нап
          61 Рис Нелсон 17 Нап
          62 Эдвард Нкетиа 18 175 Нап
          гранат
      2. Аскет Сегодня, 17:08
        Цитата: Черный_Ватник
        Ирония судьбы в том, что в составе Арсенала от силы 6-7 англичан)

        А в ЦСКА ровно наоборот, только шесть легионеров из них сейчас постоянно в основе четыре -Натхо, Вернблум ,Муса и Витиньо. Это самый русский клуб из числа ведущих клубов России. Для сравнения в народной команде 16 легионеров. В газпрмовском Зените девять.
        Аскет
    2. Например Сегодня, 15:57
      Жаль если не приедут бриты....

      Медведи ждут wassat
      Например
    3. сибиралт Сегодня, 16:09
      Если в Англии футболисты умнее их политиков, то что для англичан значит государство? lol Да что там говорить, если у них даже конституции своей не имеется, а королева член международной финансовой мафии.
      сибиралт
    4. svp67 Сегодня, 16:09
      Цитата: ОБЕРЕГ
      Может проверить их на наличие мельдония?

      Тогда уж на наличие "Новичка"
      svp67
  2. Sauron80 Сегодня, 15:46
    Да пусть не едут, делов то. Техническое поражение 0-3 и пусть дальше там помоями исходят.
    Sauron80
  3. Серж Горелый Сегодня, 15:53
    Цитата: ОБЕРЕГ
    Может проверить их на наличие мельдония? Или еще какого-то препарата запрещенного в РФ. А кто ищет ,тот всегда найдет.

    Чья ВАДа тот и находит. Нам не светит. Наш удел извиняться и бороться... Что позволено Юпитеру Et cetera.
    Серж Горелый
    1. ОБЕРЕГ Сегодня, 15:57
      Цитата: Серж Горелый
      Чья ВАДа тот и находит. Нам не светит. Наш удел извиняться и бороться... Что позволено Юпитеру Et cetera.

      Игра то в этом случае на нашей территории. Поэтому ,вполне можем потрясти пробирками и послать сборную Англии домой. Но с другой стороны,такие сборные как Англия,Франция,Германия и делают кассу ЧМ,посему ,думаю,наш спорткомитет будет благородно молчать.
      ОБЕРЕГ
      1. Серж Горелый Сегодня, 16:03
        Цитата: ОБЕРЕГ
        Цитата: Серж Горелый
        Чья ВАДа тот и находит. Нам не светит. Наш удел извиняться и бороться... Что позволено Юпитеру Et cetera.

        Игра то в этом случае на нашей территории. Поэтому ,вполне можем потрясти пробирками и послать сборную Англии домой. Но с другой стороны,такие сборные как Англия,Франция,Германия и делают кассу ЧМ,посему ,думаю,наш спорткомитет будет благородно молчать.

        Весь цимес в том, что пробирки проверять будут БЕЗ нас. Ну а российские к тому же будут напрочь поцарапанные... как сочинские.
        Серж Горелый
        1. Dreamboat Сегодня, 18:10
          А что у нас наркоконтроль отменили? Нет мельдония, принять за пару грамм героина, "умело спрятанного в заднем проходе". Следствие, суд и отбывание наказания на нашей территории....
          А через лет 6 пусть летят в Англию "белым лебедем"....
          Dreamboat
    2. Например Сегодня, 15:59
      Цитата: Серж Горелый
      Наш удел извиняться и бороться...

      Эка нелегкая доля у вас. crying love

      Приезжай жить в Россию. wink
      Например
      1. Серж Горелый Сегодня, 16:01
        Да блин... Я в Анголе! Пора вертаться.
        Серж Горелый
    3. avt Сегодня, 18:12
      Цитата: Серж Горелый
      Чья ВАДа тот и находит.

      Учите матчсть -у УЕФА и ФИФА свои антидопиговые конторы .При необходимости они кладут болт на ВАДА , точно так же как и НХЛ и НБА
      avt
  4. антивирус Сегодня, 15:54
    пусть со своими противогазами приезжают
    а то скажут "не спасли русские наших хулиханов"
    антивирус
  5. Humans War Сегодня, 15:56
    Запретить им выступать под своим флагом и гимном)
    Humans War
  6. svp67 Сегодня, 16:09
    Игры между российской и английской командами состоятся 5 и 12 апреля.
    В чем уже есть сомнения.... Верней в ом, что матчи пройдут у НАС.
    svp67
  7. Zubr Сегодня, 16:11
    Ну футбол это хорошо, а то, что не будет официальных лиц и королевской четы, да и чёрт с ними, не хотят и уговаривать не будем. А фанатам да, лучше не ехать, наверное ещё помнят, как наши в меньшинстве в 2016-м нахлобучку устроили...
    Zubr
    1. kaldos Сегодня, 17:27
      Именно по-этому и была придумана провокация с "отравлением", чтобы хоть как-то оправдать свой страх и отказ от поездки на ЧМ 2018 в Россию.
      kaldos
  8. часовщик Сегодня, 16:18
    если приедут все же, то забот ГРУ прибавиться, западникам ума хватит травануть одного, двух, своих футбалеров, что бы поставить жирный крест на чемпионате Мира в России..... what
    часовщик
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    Невелика и потеря, мы переживем очень легко отсутствие всяких британских футбольных отморозков. Россия не британия, здесь бьют пл мор-де, а не по паспорту, и бьют очень сильно и больно!
    Геркулесыч
  10. Ураган70 Сегодня, 16:28
    Цитата: Серж Горелый
    Цитата: ОБЕРЕГ
    Может проверить их на наличие мельдония? Или еще какого-то препарата запрещенного в РФ. А кто ищет ,тот всегда найдет.

    Чья ВАДа тот и находит. Нам не светит. Наш удел извиняться и бороться... Что позволено Юпитеру Et cetera.

    Заплачь еще...
    Ураган70
  11. Ураган70 Сегодня, 16:32
    Цитата: Серж Горелый
    Да блин... Я в Анголе! Пора вертаться.

    Да человек просто видит как ты ноешь безостановочно и навзрыд, вот и подумал, что ты не местный! Все справедливо! Ник веселенький, какой то ты не позитивный... Водки выпей, может отпустит...
    Ураган70
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 16:44
    И ведь есть люди, которым нравится смотреть на бегающих миллионеров..)))
    Razvedka_Boem
  13. faterdom Сегодня, 17:03
    Пусть приезжают. Надо организовать продажу противогазов под хохлому и с названием "Stop-Novichok" по 10 фунтов стерлингов за штуку.
    faterdom
    1. Topotun Сегодня, 17:34
      Лучше ватно-марлевых масок. За те же деньги конечно....
      Topotun
  14. 16112014nk Сегодня, 17:28
    Не приедет "Арсенал" - ЦСКА в полуфинале ! И кому от этого хуже ? Точно не армейцам.
    16112014nk
  15. Topotun Сегодня, 17:33
    Вот и посмотрим, бриты действительно нацелены на усугубление конфликта с Россией? Или это их внутренние попытки найти консенсунс в обществе...
    Topotun
  16. mikh-korsakov Сегодня, 17:34
    Иногда приходится удивляться глупости наших британских партнеров. Некто из Британии, к сожалению забыл адрес сайта, написал, что был применен именно российский "новичок", потому что российский "новичок" обладает резким характерным запахом. Вспомнился подполковник, который вел у нас курс Боевые отравляющие вещества. Он как-то рассказал нам о запахе хлора, синильной кислоты и так далее. Потом он хитро прищурился и сказал, а вот как пахнут ОВ нервно-паралитического действия никто не знает. Вообще были аварии на производстве, но никто сказать не успел.
    mikh-korsakov
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