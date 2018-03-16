Ирония судьбы. Англичане должны приехать в Россию ещё и до начала ЧМ-2018

По иронии судьбы британским болельщикам и официальным лицам «придётся» посетить Россию ещё до начала футбольного чемпионата мира. Дело в том, что сегодня в швейцарском Ньоне в результате жеребьёвки четвертьфинальных игр Лиги Европы лондонскому «Арсеналу» в качестве соперника достался ЦСКА. Игры между российской и английской командами состоятся 5 и 12 апреля.Напомним, что буквально накануне британские газеты подхватили истерику кабинета министров Терезы Мэй, объявившей, что официальные лица Британии «отказываются от посещения России во время проведения ЧМ-2018». При этом отдельные британские фанатские группировки заявляли, что от поездки в РФ на игры Чемпионата мира по футболу могут не поехать и они. В качестве озвучиваемой причины – всё те же нелепые обвинения в адрес России якобы в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.В российском МИД отметили, что с сожалением смотрят на очередную попытку западных «партнёров» смешать спорт и политику. На Смоленской площади заявляют, что отравление Срипаля в данном контексте официальный Лондон пытается превратить именно в политическое дело, назначая виновных ещё на предварительном этапе расследования.Теперь стоит ожидать реакции британских СМИ и официальных лиц на жребий, который свёл английскую футбольную команду с российской на фоне раздутого Лондоном скандала с «причастность РФ к отравлению».