19:05 16 марта
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В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска

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На Украине продолжают искать виновных в оставлении Крыма в 2014 году и запрета переброски украинских войск на полуостров.

Бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана заявил, что в начале 2014 года украинские власти начали перебрасывать войска в Крым, но позже вернули их в места постоянной дислокации.

В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска



По его словам, к переброске в Крым готовились четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа. Еще одна разведывательная рота ВДВ была передислоцирована на полуостров в январе.

В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, однако перебросить войска на полуостров так и не удалось, рассказал Замана.

Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму
— пояснил он.

Экс-глава Генштаба заявил, что министр обороны сообщал премьер-министру Арсению Яценюку о неготовности украинской армии воевать с Россией. По его словам, план тогда поддержали глава СБУ Валентин Наливайченко и глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Использованы фотографии: http://gordonua.com/
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Комментарии 53
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      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. gig334 Сегодня, 16:25 Новый


    В Киеве рассказали, почему в 2104 году не смогли перебросить в Крым войска.

    Потому что зассали, тут всё просто и очевидно
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    gig334
      1. LSA57 Сегодня, 16:49 Новый
        Цитата: Не либероид Русский
        взял с языка снял :(

        внимательнее за своим имуществом следить надо lol
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        LSA57
        1. Например Сегодня, 17:07 Новый
          Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом

          И тут Путин? laughing
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          Например
          1. Монос Сегодня, 17:49 Новый
            Кто-то (???) дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму

            Это говорит экс-глава Генштаба!!! "Кто-то"!!! Позвонил дворник и дал команду! Дядя, ты идиёт или где?
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            Монос
    2. Летун_64 Сегодня, 17:15 Новый
      Брехня, как начали врать с 14 года так и продолжают. В 14 году во всех ВС незалежной не было 20 исправных вертолетов. Ил-76 вообще базировались в Мелитополе, там все один исправный был и еще пара где-то по программам ООН в африке летала. Врут.Они просто не смогли так среагировать, как Россия. Как раз в Мелитополе незалежной хотели подорвать свой единственный исправный Ил, свалив на вежливый парней. Но вовремя одумались, что без самолета останутся. Если б не волевое решение, вежливые парни до Николаева и Запорожья дошли бы.
      Ответить
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      Летун_64
    3. сибиралт Сегодня, 17:16 Новый
      О чём они спорят, ёлки палки! Кто вна Украине в 2014 решился бы воевать с Россией, когда они и сейчас этого сделать не в состоянии? Была проведена блестящая операция российским спецназом с отключением связи военных Крыма и Куева. Да и телефонным приказам никто не верил, просили доставить пакет с письменным приказом. Да только вестового отловили по дороге. Ну и кто виноват? laughing
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      сибиралт
  2. DEZINTO Сегодня, 16:26 Новый
    Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом

    Я даже догадываюсь кто этот "кто-то"....кого он подразумевал, но не смог сказать вслух, стал нервно оборачиваться по сторонам......

    laughing
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    DEZINTO
    1. Серый брат Сегодня, 16:29 Новый
      Цитата: DEZINTO
      Я даже догадываюсь кто этот кто-то....

      Он?
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      Серый брат
      1. DEZINTO Сегодня, 16:33 Новый
        Он?


        Мы никогда не узнаем..... what
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        DEZINTO
      2. Летун_64 Сегодня, 17:16 Новый
        Цитата: Серый брат
        Он?

        Вот вас прет с фантазиями)))
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        Летун_64
    2. Чёрный Сегодня, 16:29 Новый
      Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму
      Если Глава генштаба получает фиг знает от кого команду и выполняет её, то он Д.Е.Б.И.Л....Замана в этом расписался laughing
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      Чёрный
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 16:39 Новый
        Цитата: Чёрный
        Если Глава генштаба получает фиг знает от кого команду и выполняет её, то он Д.Е.Б.И.Л..

        Тут два вывода. Первый ,это то ,что вы озвучили,а второй,-элементарно ,все это перебрасываемое стадо,в Крыму бы и похоронили,если бы те попытались хоть что-то сделать. Вообще,в истории с Крымом,Украина и ее хунта были статистами и чтобы они тогда не делали,решалось все совсем другими людьми и силами.
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        ОБЕРЕГ
        1. часовщик Сегодня, 17:19 Новый
          скорей всего есть еще и третий, в просе поняли что группировка войск России, может пополнится еще и ------
          [/quote] четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа. Еще одна разведывательная рота ВДВ была передислоцирована на полуостров в январе.
          В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом[quote]
          может поэтому и передумали...... bully
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          часовщик
      2. LSA57 Сегодня, 16:54 Новый
        Цитата: Чёрный
        Если Глава генштаба получает фиг знает от кого команду и выполняет её,

        да знает он этого "фига". сказать боится, "миротворец" на страже laughing
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        LSA57
      3. Вкд Двк Сегодня, 17:14 Новый
        Цитата: Чёрный
        Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму
        Если Глава генштаба получает фиг знает от кого команду и выполняет её, то он Д.Е.Б.И.Л....Замана в этом расписался laughing

        Разве он может признаться, что отменил он. После хорошего разговора с нашим Шойгу, что эти самолёты собьют при приближении к территории Крыма?
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        Вкд Двк
    3. Чёрный Сегодня, 16:41 Новый
      А потом кто то крикнул русские идут... wassat
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      Чёрный
      1. Летун_64 Сегодня, 17:17 Новый
        Цитата: Чёрный
        А потом кто то крикнул русские идут... wassat

        Команда памперс смненить)))
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        Летун_64
        1. Piramidon Сегодня, 17:42 Новый
          Цитата: Летун_64
          Команда памперс смненить)))

          Ответить
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          Piramidon
          1. Летун_64 Сегодня, 18:14 Новый
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Летун_64
            Команда памперс смненить)))


            Типа остряк))))
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            Летун_64
    4. LSA57 Сегодня, 16:51 Новый
      Цитата: DEZINTO
      кого он подразумевал, но не смог сказать вслух, стал нервно оборачиваться по сторонам......

      точно, регулировщик. одни вертушки в Крым, другие из Крыма lol
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      LSA57
  3. Лесс Сегодня, 16:26 Новый
    Кто-то дал команду
    laughing good
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    Лесс
    1. ufpb Сегодня, 16:28 Новый
      "Топаз" дал команду.
      Ответить
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      ufpb
  4. Теренин Сегодня, 16:27 Новый
    Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму. Этот "кто то" спас очень много жизней. Но украинским политикам это объяснять бесполезно. Они уже "закусили удила" и "пошли в разнос". fool
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    Теренин
  5. инженер Сегодня, 16:28 Новый
    Экая чушь. У хохлов в крыму была очень не слабая группировка войск. Но большинство отказалось подчиняться хохлам и перешло на сторону России. Всё просто.
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    инженер
    1. LSA57 Сегодня, 16:55 Новый
      Цитата: инженер
      Но большинство отказалось подчиняться хохлам и перешло на сторону России. Всё просто.

      я де то читал, процентов под 90
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      LSA57
  6. svp67 Сегодня, 16:29 Новый
    В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, однако перебросить войска на полуостров так и не удалось, рассказал Замана.
    Я знаю кто виноват - диспетчеры, это именно они заявили, что аэродромы Крыма НЕ ПРИНИМАЮТ.
    Можно подумать, что в Крым только по воздуху попасть можно....
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    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 16:56 Новый
      Цитата: svp67
      что в Крым только по воздуху попасть можно...

      так корабли все про...ржавели, а на лодках не доплывёшь laughing
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      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 17:01 Новый
        Цитата: LSA57
        так корабли все про...ржавели, а на лодках не доплывёшь

        Там и сухопутный путь есть...да не один.
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        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 17:24 Новый
          Цитата: svp67
          Там и сухопутный путь есть...да не один.

          может и есть... laughing
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          LSA57
        2. Alekseits Сегодня, 17:27 Новый
          Сухопутные пути, к тому времени, были перекрыты морпехами из Севастополя, целая колонна БТРов прошла тогда на север полуострова. А в Гвардейском один за другим садились Ил-76 с ВДВ, целый палаточный городок раскинули и были готовы к границе выдвинуться. И Панцирей с С-400 кучу привезли. Так что и аэропланам здесь нечего делать было. Правильно они сделали, что домой борта завернули, тут нечего уже им делать было.
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          Alekseits
          1. svp67 Сегодня, 17:34 Новый
            Цитата: Alekseits
            Правильно они сделали, что домой борта завернули, тут нечего уже им делать было.

            Что правильно спорить не буду. Я же считаю, что они не рискнули на военную операцию отлично понимая, что крымчане явно будут не за них...
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            svp67
            1. Alekseits Сегодня, 17:45 Новый
              Ну эта- то причина на первом месте- они же видели все, что происходит.
              Ответить
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              Alekseits
              1. Летун_64 Сегодня, 18:01 Новый
                Единственная причина отсутствия реального реагирования МО и ГШ Украины на события в Крыму, абсолютно низкая боеготовность подразделений МО и морально-психологическая подготовленность.
                Ответить
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                Летун_64
  7. assa67 Сегодня, 16:32 Новый
    "кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом"...
    там уже была развернута группировка ВС РФ.....а команду вернуться лично Путин давал.сейчас ,конечно,надо как-то оправдать свою трусость,недальновидность и обгадить исправление исторической ошибки...поздно!
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    assa67
  8. taiga2018 Сегодня, 16:33 Новый
    какие войска?они все были деморализованы событиями на майдане и не то что не могли проводить какие то боевые операции,а даже защитить свои военные городки,склады с оружием и т.д.
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    taiga2018
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:35 Новый
    Шахтеров и водителей со строителями вооруженных не было тогда в Крыму, не от кого укровоякам было отгребать как на Донбассе, а как же то без мазохизма? wassat А Русская армия в Крыму была слишком доброй -нужно было укровояк выпускать пешком, босиком, и безоружных , а все вооружение полностью конфисковать и продать в Африку.
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    Геркулесыч
    1. Вкд Двк Сегодня, 17:17 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Шахтеров и водителей со строителями вооруженных не было тогда в Крыму, не от кого укровоякам было отгребать как на Донбассе, а как же то без мазохизма? wassat А Русская армия в Крыму была слишком доброй -нужно было укровояк выпускать пешком, босиком, и безоружных , а все вооружение полностью конфисковать и продать в Африку.

      Не знаете мудрости Клаузевица. Он утверждал, что если перед тобой отступающий враг, а его отступлению препятствует река- построй ему золотой мост.
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      Вкд Двк
  10. Не служил Сегодня, 16:40 Новый
    Цитата: инженер
    Экая чушь. У хохлов в крыму была очень не слабая группировка войск. Но большинство отказалось подчиняться хохлам и перешло на сторону России. Всё просто.


    Точно!!! Испугались что и эти войска перейдут laughing
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    Не служил
  11. kaschey Сегодня, 16:54 Новый
    "Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом"
    Остается найти того кто скрывается под фамилией "Кто-то"
    Сделайте запрос в мобильные сети.
    Тото - известно кто - Котуньо, а вот кто-то......
    Ответить
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    kaschey
  12. Piramidon Сегодня, 16:54 Новый
    Поздно, Вовик (Замана) пить "Боржоми" - Крым наш уже 4 года, а ты пиши мемуары для свидомых потомков. Не забудь написать про "мосфильмовский" мост, про то, как крымчане , после отключения воды и электричества "приползли к вам на коленях" и просились обратно...
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    Piramidon
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 16:57 Новый
    Не долетели , не исполнили , исполнили приказ , но фиг его знает чей....Главное обошлось без крови . А вояки с политиканами на Украине отмазки друг перед другом пусть теперь лепят до посинения - нам лишний повод поржать , да поизгалятся над ними и "повоевать" напару с клавой.. laughing
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    КВУ-НСвД
  14. naidas Сегодня, 17:06 Новый
    Кто-то дал команду послать самолеты с десантом,кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом-щит Европы однако.
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    naidas
  15. Laksamana Besar Сегодня, 17:10 Новый
    Эти кто-то были крымчане, которые заняли вышку аэропорта в Симферополе, пускай "Крым. Путь на Родину" посмотрит. wink
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    Laksamana Besar
  16. Архивариус Вася Сегодня, 17:14 Новый
    Как же рассказали в который раз... ну-ну, что интересно в следующем году расскажут?
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    Архивариус Вася
  17. FalconD Сегодня, 17:16 Новый
    В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска

    Нечего перебрасывать!
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    FalconD
  18. ZAVal Сегодня, 17:16 Новый
    Никто, ничего и никуда перебрасывать не собирался. По причине того, что в тот момент ВСУ, по факту, никому не подчинялись. Был сбежавший, но лигитивный, президент - верховный главнокомандующий и куча пауков в банке которые резко делили власть, но по факту, всей ее полнотой не обладали. В той ситуации ВСУ и не собирались исполнять какие либо приказы связанные с вооруженным противостоянием.
    А сейчас все, занимающие командные посты, на перебой рассказывают сказки о том как бы они громили Российский спецназ в Крыму если бы их не остановили.
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    ZAVal
  19. ротмистр Сегодня, 17:27 Новый
    Ни кто не виноват в том, что Украина сдала Крым. Они были твердо уверены, что Россия не посмеет что либо предпринять.
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    ротмистр
    1. samarin1969 Сегодня, 18:06 Новый
      Цитата: ротмистр
      Ни кто не виноват в том, что Украина сдала Крым. Они были твердо уверены, что Россия не посмеет что либо предпринять.

      Ваша правда!.. hi ....Значительное количество крымских и "пророссийских" политиков в это время всех уверяло, что инициатива "Константинова-Аксенова" - вот-вот закончится. ...Тем удивительнее, что скажем, "пророссийский" Куницын, тоже как и Наливайченко, предлагал воевать за Крым.
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      samarin1969
  20. ПСАКИ Сегодня, 17:34 Новый
    Пора бы Украине забыть о
    своем Крыме.
    ..
    Крым-теперь Россия и уверен будет им пока существует такая нация , как русские! Это мое мнение...
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    ПСАКИ
  21. АлМих Сегодня, 17:50 Новый
    Поздно после драки кулаками махать.
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    АлМих
  22. Olddetractor Сегодня, 18:19 Новый
    Ну не шмогли и все тут... Платили военным мало, служили в основном местные, которые и сегодня служат - только в ВС РФ.
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    Olddetractor
  23. Птичка Сегодня, 18:51 Новый
    Цитата: Летун_64
    Брехня, как начали врать с 14 года так и продолжают. В 14 году во всех ВС незалежной не было 20 исправных вертолетов. Ил-76 вообще базировались в Мелитополе, там все один исправный был и еще пара где-то по программам ООН в африке летала. Врут.Они просто не смогли так среагировать, как Россия. Как раз в Мелитополе незалежной хотели подорвать свой единственный исправный Ил, свалив на вежливый парней. Но вовремя одумались, что без самолета останутся. Если б не волевое решение, вежливые парни до Николаева и Запорожья дошли бы.

    Извините,чуток подправлю.На крыле были три борта:76413,78820,76683.Потом они подняли 76777,76732,76699.Хоть это и капля в море и сути не меняет...
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    Птичка
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