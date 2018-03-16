В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска

Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму

На Украине продолжают искать виновных в оставлении Крыма в 2014 году и запрета переброски украинских войск на полуостров.Бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана заявил, что в начале 2014 года украинские власти начали перебрасывать войска в Крым, но позже вернули их в места постоянной дислокации.По его словам, к переброске в Крым готовились четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа. Еще одна разведывательная рота ВДВ была передислоцирована на полуостров в январе.В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, однако перебросить войска на полуостров так и не удалось, рассказал Замана.— пояснил он.Экс-глава Генштаба заявил, что министр обороны сообщал премьер-министру Арсению Яценюку о неготовности украинской армии воевать с Россией. По его словам, план тогда поддержали глава СБУ Валентин Наливайченко и глава Меджлиса Рефат Чубаров.