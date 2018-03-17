10:59 17 марта
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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Сегодня председателем КНР и одновременно председателем Центрального военного совета КНР переизбран Си Цзиньпин. Переизбрание товарища Си состоялось в ходе 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайская вариация парламента). Нужно отметить, что именно это собрание в Китае формально является высшим органом государственной власти.

Си Цзиньпин занимает посты председателя КНР и председателя военного совета Китая с 2013 года. За переизбрание его по этим должностям китайские народные представители проголосовали единогласно. При этом важно отметить, что голосование проходило без журналистов в зале Всекитайского собрания. Всех репортёров попросили выйти, чтобы "не мешать спокойному проведению процедуры".

Заместителем председателя КНР избран бывший председатель ЦК по проверке партийной дисциплины Ван Цишань.


Напомним, что несколькими днями ранее китайские народные представители внести изменения в основной закон Китая. На основании внесённых изменений председатель КНР может находиться на своём посту бессрочно. Ранее председатель не мог занимать свой пост более двух пятилетних сроков. Теперь у Си Цзиньпина появляется фактическая возможность находиться у руля Китая пожизненно.

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР


Сегодня же в Китае пройдёт голосование по кандидатурам на пост председателя Госсовета, Верховного народного суда и др.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 50

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  1. Домозгарусский Сегодня, 06:54
    Послезавтра о Путине такая же статья будет yes
    Домозгарусский
    1. oleg-gr Сегодня, 07:02
      Китайцы выбрали себе нового-старого вождя. Значит их все устраивает.
      oleg-gr
      1. Домозгарусский Сегодня, 07:17
        Партия! wink А у нас как "крысы" пошушукались, кондитатов "клоунов" в списки вписали, типа выбор и бабосов под шумок стырили angry
        Домозгарусский
    2. Rusland Сегодня, 08:13
      Цитата: Домозгарусский
      Послезавтра о Путине такая же статья будет yes

      О, ещё один из табакерки выпрыгнул, с утра пораньше wink Брат Жигана smile
      Rusland
      1. Домозгарусский Сегодня, 08:49
        ЖИГАНА на заслуженный отдых отправили! Мавр сделал свое дело! А по теме пишешь, что? Или ток стучать умеешь wink
        Домозгарусский
        1. Rusland Сегодня, 09:09
          Цитата: Домозгарусский
          ЖИГАНА на заслуженный отдых отправили! Мавр сделал свое дело! А по теме пишешь, что? Или ток стучать умеешь wink

          Стучат в дверь или по голове, это всё ваша буржуазная терминология и воспитание. Страна должна знать своих героев, ни чего личного, берегите себя от сквозняков. hi
          Rusland
          1. Домозгарусский Сегодня, 09:15
            Не буржуазная , а советская терминология tongue специально её использую, чтобы вам понятней было laughing
            Домозгарусский
    3. RASKAT Сегодня, 08:32
      Си Цзиньпин переизбран председателем КНР
      Да здравствует новый император поднебесной. wassat
      RASKAT
    4. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:10
      По моему сегодня такая статья носит явно провокационный характер. Или сегодня не день ,,тишины,,? what
      ДЕДПИХТО
  2. ПСАКИ Сегодня, 07:12
    Майдан в Китае отменяется и не мечтайте господа...Россию такой лидер Китая устраивает!
    ПСАКИ
    1. Esoteric Сегодня, 08:52
      Цитата: ПСАКИ
      Россию такой лидер Китая устраивает!

      Так и Китай пока на Путина не жаловался.
      Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра.
      © Мао Цзе Дун
      Esoteric
      1. ПСАКИ Сегодня, 10:08
        Цитата: Esoteric
        Цитата: ПСАКИ
        Россию такой лидер Китая устраивает!

        Так и Китай пока на Путина не жаловался.
        Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра.
        © Мао Цзе Дун

        Пусть "сидят у реки и ждут пока проплывет труп их врага "
        А русские ждать не любят и действуют ! Китай не мешает России и где то поддерживает и это для русских очень важно. Труп США думаю китайцы дождутся , со штыком русским )))) И сделают соостветствующие выводы .
        ПСАКИ
  3. Tatanka Yotanka Сегодня, 07:12
    экономные китайцы- собрались в кулуарчике и перевыбрали потихоньку, как то не по русски, не тот размах))), нам чтоб всю демократию перевыборов показать надо ..... короче надо fellow
    Tatanka Yotanka
    1. Домозгарусский Сегодня, 07:15
      У нас же деньги девать некуда good
      Домозгарусский
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 07:26
        у нас другая политическая система-демократическое общество и руководящей роли партии нет
        Tatanka Yotanka
        1. Esoteric Сегодня, 08:55
          Цитата: Tatanka Yotanka
          у нас другая политическая система-демократическое общество и руководящей роли партии нет

          Дануна! Эта "умная мысль" пришла в вашу "мудрую голову" после того, как появился кандидат-самовыдвиженец? А чего тогда трясли "Нашим домом" и "Едром"? wassat fool
          Esoteric
        2. фа2998 Сегодня, 09:54
          Надо было в конце комментария еще смальлик поставить- lol lol lol laughing . hi
          фа2998
    2. К.А.С Сегодня, 08:56
      Ну почему не по русски? Очень даже по русски! Вернее в стиле русских коммунистов! Те вот также собирались в кулуарчике пошушукались и предоставили народу его нового отца. А с избирателями не посовещались! Последнее такое шушуканье дало народу кандидатуру на должность отца-грудинина убегающего с дебатов. Но так как у нас другая система, то народ делает выбор после смотрин! А смотрины коммунисты слили!
      Нравится мне Китай! поставили людей п ред фактом и все счастливы и ни кому не интересно мнение несогласных! И всем плевать на китайских нищих и на то как они будут жмть! зато российскими всю плешь проели.
      К.А.С
      1. Домозгарусский Сегодня, 09:05
        Кто то ВООБЩЕ в дебатах не участвовал ни разу winkда и зачем этот цирк с выбороми? request
        Домозгарусский
        1. К.А.С Сегодня, 09:25
          а как он будет учавствовать если ему могут задавать такие вопросы что огогого!
          последний случай со скандалом с участием шевченко и прочее!
          цирк с выборами только из за того что клоуны учавтвуют. нет таких что бы люди поверили!
          но для себя я сделал вывод из всех конкурентов путина. яйца.харизма есть только у собчак. остальные на ее фоне .....
          К.А.С
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Теперь ему дадут новое звание -Первый перед богом! belay И корону из микропроцессоров -краденых на голову водрузят! am
    Геркулесыч
    1. midivan Сегодня, 07:59
      Цитата: Геркулесыч
      Теперь ему дадут новое звание -Первый перед богом! belay И корону из микропроцессоров -краденых на голову водрузят! am

      Вам то, чем не угодил? what
      midivan
    2. Esoteric Сегодня, 08:58
      Цитата: Геркулесыч
      И корону из микропроцессоров -краденых на голову водрузят!

      Если и водрузят, то он выдержит. Выдержит ли голова "светлейшего" если на неё водрузят корону из российских микропроцессоров? belay Наши-то микропроцессоры самые большие в мире... lol
      Esoteric
      1. Домозгарусский Сегодня, 09:06
        Полупроводниковые wassat...
        Домозгарусский
  5. злой пиннокио Сегодня, 07:28
    когда он станет императором си
    злой пиннокио
    1. kepmor Сегодня, 08:14
      не стоит юродствовать... послезавтра у самих объявят об очередном "вхождении на престол"...
      kepmor
  6. Masya Masya Сегодня, 07:33
    на китайском фронте без перемен... впрочем другого и не ожидалось...
    Masya Masya
  7. ul_vitalii Сегодня, 07:56
    Наши поздравления. Чтобы улыбка не сходила с лица.
    ul_vitalii
  8. Jovanni Сегодня, 08:04
    Великий Кормчий уже был, теперь появился, наверное, Великий Впередсмотрящий. Поздравляем товарища Синицина...
    Jovanni
  9. Mengad Сегодня, 08:15
    А чего не вибирать то..да один кандидат...НО давайте признаем что Китай уже давно обогнал по многим параметрам РФ?Будь то экономика или технологии.Не говоря уже о борьбе с коррупцией,России такого бы хотя бы на один срок...
    Mengad
    1. К.А.С Сегодня, 08:37
      Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники!
      Про жизнь пенсионеров в Китае не хотите рассказать? Или может быть про клановость китайскую? Или может быть про нищету китайских деревень? Может быть расскажите почему из прекрасного Китая большая эмиграция?
      Давайте признаем что прежде чем говорить про то как в Китае зашибись нужно знать хотя бы о чем пишеш!
      Давайте признаем что неплохо бы такого руководителя в Германию на один срок а то коррупция, зависимость от сша, и засилье беженцев и прочие проблемы.
      К.А.С
      1. Mengad Сегодня, 08:41
        Уважаемый? вы наверно немного сделали опечатку...вместо слова ,,Китай,, забыли вписать в вашем посту ,,Россия,, ?
        Mengad
        1. К.А.С Сегодня, 09:07
          Я ни чего не забываю. И повторяю для вас писать нужно о том что знаешь ! Ракажите сколько пенсионеров в Китае и какая у них пенсия?
          Расскажите почему не расстреливают из проправительственной группировки?
          Почему у нас китайцев много и они не хотят возвращается в Китай?
          Советую вам по интересоваться не любочными картинками а правдой жизни!
          Про какие технологии вы говорите? Про китайские машины перелицованные из импортных и сделанные плохо?
          Или может быть про немецкий Браун сделанный в Китае? Кстати с использованием российской энергии и материала!
          Учите матчасть!
          лучше вот что скажите! как меркилиха пролезла во власть ведь народ Германии не голосовал за нее, ее выбрала кучка приспособленцев! Почему нет возмущения?
          Вы лучше за немецких пенсов расскажите с пенсией 700-900 евро и экономящих на всем!
          К.А.С
          1. Домозгарусский Сегодня, 09:18
            При этом немецкие пенсионеры могут позволить поездку за границу, не думаю, что они на пенсии экономят stop
            Домозгарусский
            1. К.А.С Сегодня, 09:30
              неужто прям все могут позволить поездку за границу? иликакаято часть? неужто все которые получают 700 евро ездят за границу?
              узнайте что такое пенсия и как она начисляется в РФ и Германии? и поймите в чем разница!!! также неплохо сравнить пенсию не только в германии но и других странах ЕС
              дорогой мой задолбали поездкой за границу, как мерилом обеспеченности. это в европе шаг шагнул и за границей, в рф чуть чуть по другому! старна не маленькая!
              К.А.С
          2. Mengad Сегодня, 09:39
            1)Расскажите почему не расстреливают из проправительственной группировки? -У вас есть доказательства что кто то приближенный к Си Цзиньпиню берет взятки??Если такие и есть то да может их не расстреливают,но в тюрьме они сидят.
            2)Почему у нас китайцев много и они не хотят возвращается в Китай?- У них приказ партии))Освоить новые территории,ассимилироваться и в нужный момент помочь Великому Китаю))
            3)Про какие технологии вы говорите? Про китайские машины перелицованные из импортных и сделанные плохо?-А в России сделанные из Китайского барахла вы не видите не?)))
            4)Или может быть про немецкий Браун сделанный в Китае? Кстати с использованием российской энергии и материала! -Ну тут комментировать даже не буду))
            5)учше вот что скажите! как меркилиха пролезла во власть ведь народ Германии не голосовал за нее, ее выбрала кучка приспособленцев! Почему нет возмущения?-Я вам отвечу на этот вопрос...дело в том что в Германии там парламентская система..и большинство может выдвинуть на пост канцлера своего представителя...вот и все))
            6)Вы лучше за немецких пенсов расскажите с пенсией 700-900 евро и экономящих на всем!-Посмотрите ц себя под носом,Ваши старики не экономят?Вы сами то поняли что сказали?Пенсионерам РФ такие бы пенсии.Вы видите соринку в другом глазу <но бревна в собствеyном глазу не видите.
            Пы СЫ Так что..учите матчасть))
            Mengad
            1. К.А.С Сегодня, 09:56
              1. у меня нет. но вот кто в Китае был много интересного расказали. и заметьте я не сказал что приблдиженный, я сказал группировка. у вас упрощенное понимание китайской действительности. кстати раскажите как хорошо в китайских тюрьмах!
              2. без комментарев
              3. я эти машины наблюдаю и про это и говорю, что с виду тойёта а по факту отстой. собранный из хреновыво материала.
              4. а тут и комментировать нечего. браун сделанн в китае. посмотрте у кого китай покупает энергию и материалы! адидас пошитый в Китае и прочее!
              5 но ведь такая система выборов не демократична. и не позволяет учитаввать мнение общества. как могала амеркель представлять интересы народа германии если унее низкая популярность? проплаченное или запуганное большинство (путиным или трампом) сделало что им выгодно. а именн опоставило на очередной срок марионетку!
              почему в Германии не допустили до выборов оппозиционеров!
              К.А.С
              1. Mengad Сегодня, 10:13
                1) у меня нет. но вот кто в Китае был много интересного расказали. и заметьте я не сказал что приблдиженный, я сказал группировка. у вас упрощенное понимание китайской действительности. кстати раскажите как хорошо в китайских тюрьмах!-Судя по всему у вас информация от инсайдеров в группировке?Интересно,что они вам такое нашептали?))
                2)[b]без комментарев                -А что комментировать?Или может Китай не ведет агрессивную политику на счет других стран? Будь то политическое или экономическое?)
                3)я эти машины наблюдаю и про это и говорю, что с виду тойёта а по факту отстой. собранный из хреновыво материала.-Китай известен плагиатом и воровством технологий,что кстати делают и другие страны занимаясь промышленным шпионажем.Но дело в том что они свои так называемые труды используют по полной и это как мы видим приносит свои плоды.
                4)а тут и комментировать нечего. браун сделанн в китае. посмотрте у кого китай покупает энергию и материалы! адидас пошитый в Китае и прочее!-Да РФ пока по поставкам в Китай лидер энергоносителей,но это пока...кто его знает политика дело грязное и тонкое.Та же Сайдовская Аравия..может вполне заменить РФ)Ну то что производство в Китае дешевле и многие компании переносят сое производство из за этого в Китай это не новость.А еще..для справки компании иногда строят производство из за того..что некоторые минералы которые есть и добываются в Китае запрещены на вывоз!Это вам укор в сторону РФ.Они в отличии России не продают а заставляют строить заводы и фабрики на своей территории и дают людям работу.
                5)но ведь такая система выборов не демократична. и не позволяет учитаввать мнение общества. как могала амеркель представлять интересы народа германии если унее низкая популярность? проплаченное или запуганное большинство (пуниным или трампом) сделало что им выгодно. а именн опоставило на очередной срок марионетку!-Что в вашем понимании демократия?У каждой системы избирательной есть свои + и -...и ничего нет идеального.НО самый важный фактор в этом...это люди и их менталитет.Основной фактор избирательной системы...это люди...не система плоха..а люди которые используют ее либо во благо народа,либо во благо своих корыстных целей.
                Mengad
  10. Домозгарусский Сегодня, 08:51
    Си красавчик, ВВП ваще воин света, первем амерзскую сволочь wassat хе хе хе laughing
    Домозгарусский
  11. Варна Сегодня, 09:24
    Это самая лучшая новость за последние годы
    Потенциально самый реальный опасный " партнёр " России сам , своими ручками , загоняет себя в тупик . Единственно , трудно подобрать характеристику этот тупика : идеологический , или социально - общественный , или системный - наверное вообще все вместе . Но совершенно ясно - это тупик развития Китая - дать пожизненную возможность одному человеку оставаться у руля навсегда . Это концентрат всего самого плохого в управлении государством : мертвость в мышлении , замороженность и заторможенность в принятии решений , абсолютная импотенция во внешней политике из за нежелания идти на риск и подвергать испытанию мертвую конструкцию , уступчивость соседям , про внутреннюю политику вообще говорить нечего - она просто будет положена в сосуд с жидким азотом с надписью - " не прикасаться тысячу лет " ( при этом будет широкая имитация реформ и нововведений , не затрагивающие саму систему - как в поздние времена СССР) .
    Клянусь , это самая лучшая новость лично для меня и для России за последние годы - отныне Китай перестал быть реальной , настоящей угрозой для россии - с каждым годом пребывания товарища Си у власти ( а я желаю ему здравствовать и правит сто лет , не меньше - китайцы вообще долго живут ) - так вот , с каждым годом Китай стане все слабее , нерешительнее , будет косность и запаздывание в принятии и исполнения всех решений . Основным отличием Китая станет - осторожность , никаких перемен и решительных действий - да это просто сказка какая-то для России наступает на восточных границах !
    Единственно жаль - я не доживу до времени , когда Китай , полностью пройдя славный исторический круг СССР - сгниет до конца и развалится ; процесс гниения государства - очень долог , десятилетия , я не доживу , хотя постараюсь )))
    Честно , я не поверил своим ушам , когда официально объявили об этой реформе - но вот , 17 марта - и Си переизбран на следующий срок - и дальше ничто не мешает ему переизбираться пожизненно - это конец главному достижению Китая по сравнению с СССР - неумолимая , законная сменяемость центральной власти , то главное что помогло дожить коммунистическому Китаю до наших дней .
    Это конец Китая , долгий правда процесс - но конец неизбежен : растущий капитализм и мертвая система управления власти - приведут к взрыву и развалу .
    Пойду накачу стакан чаю за такую хорошую новость )))
    Варна
  12. dojjdik Сегодня, 09:28
    товарищ Си по всей видимости не забыл кто взрывы учинял в Урумчи и кто хотел отодрать Уйгурскую автономию-никакого майдана в Китае никогда не будет и "гражданской войны" тоже никакой
    dojjdik
  13. Комментарий был удален.
  14. konstantin68 Сегодня, 09:31
    Где поучения "всего прогрессивного человечества" на предмет сменяемости власти? Меркель провтыкали,может хоть этого заклеймят laughing
    konstantin68
    1. Варна Сегодня, 09:34
      Цитата: konstantin68
      Где поучения "всего прогрессивного человечества" на предмет сменяемости власти? Меркель провтыкали,может хоть этого заклеймят laughing

      Вы с ума сошли ? Да все этому чрезвычайно рады - Китай снова заснул . Пускай спит дальше , может во сне тихо отойдет ))) .
      Варна
  15. Варна Сегодня, 09:50
    Вообще , удивительно , две важнейшие новости для России : окончательное превращение Китая в заповедник политических зомби и уравнение МРОТ с прожиточным минимумом в России.
    Первое - автоматом ослабляет (и сильно ) Китай .
    Второе - наконец делает всех граждан России людьми , а не быдлом , устраняет проститутское либеральное отношение к гражданам России - когда МРОТ и прожиточный минимум - существовали сами по себе , как абстракции ; и заработная плата - была отнюдь не равна минимальному прожиточному минимуму .
    Удивительно - это личное достижение Путина - человеческое отношение к людям - прошло как-то мимо , как будто это мелочь какая-то - на самом деле , это огромное достижение России - прекращение считать граждан РФ быдлом.
    Варна
    1. Перейра Сегодня, 09:56
      Удивительно, что Путин додумался об этом только на 18 году правления. Но лучше позже, чем никогда.
      Перейра
      1. Варна Сегодня, 10:18
        Цитата: Перейра
        Удивительно, что Путин додумался об этом только на 18 году правления. Но лучше позже, чем никогда.

        Да , вы правы , но хотя бы так . Ведь это денег , и огромных .
        Но это того стоит - люди теперь людьми стали , а не крепостными .
        Варна
    2. Домозгарусский Сегодня, 09:57
      Мрот с прожиточным минимумом знаете как выровняли!? Одно к другому опустили, не подняли опустили crying так и живем sad
      Домозгарусский
  16. Перейра Сегодня, 09:54
    Цитата: Геркулесыч
    Теперь ему дадут новое звание -Первый перед богом! belay И корону из микропроцессоров -краденых на голову водрузят! am

    Перед каким из богов?
    Перейра
  17. фа2998 Сегодня, 09:56
    Цитата: Tatanka Yotanka
    у нас другая политическая система-демократическое общество и руководящей роли партии нет
    фа2998
  18. фа2998 Сегодня, 10:06
    Цитата: Домозгарусский
    Си красавчик, ВВП ваще воин света, первем амерзскую сволочь wassat хе хе хе laughing

    Это не МИХАН реинкарнация ? hi
    фа2998
  19. Варна Сегодня, 10:14
    Цитата: Домозгарусский
    Послезавтра о Путине такая же статья будет yes

    Нет , не будет tongue
    Путин сам себе поставил предел - семидисятка , и не более .
    Лужков , Шаймиев , Рахимов и прочие баи - все эти эпопеи были затеряны именно по причине необходимости обеспечения сменяемости власти . По всем другим параметрам - они устраивали центр .
    Было бы невероятно , чтобы Путин имел для себя лично другие правила жизни.
    Варна
Картина дня