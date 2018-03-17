Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Сегодня председателем КНР и одновременно председателем Центрального военного совета КНР переизбран Си Цзиньпин. Переизбрание товарища Си состоялось в ходе 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайская вариация парламента). Нужно отметить, что именно это собрание в Китае формально является высшим органом государственной власти.Си Цзиньпин занимает посты председателя КНР и председателя военного совета Китая с 2013 года. За переизбрание его по этим должностям китайские народные представители проголосовали единогласно. При этом важно отметить, что голосование проходило без журналистов в зале Всекитайского собрания. Всех репортёров попросили выйти, чтобы "не мешать спокойному проведению процедуры".Заместителем председателя КНР избран бывший председатель ЦК по проверке партийной дисциплины Ван Цишань.Напомним, что несколькими днями ранее китайские народные представители внести изменения в основной закон Китая. На основании внесённых изменений председатель КНР может находиться на своём посту бессрочно. Ранее председатель не мог занимать свой пост более двух пятилетних сроков. Теперь у Си Цзиньпина появляется фактическая возможность находиться у руля Китая пожизненно.Сегодня же в Китае пройдёт голосование по кандидатурам на пост председателя Госсовета, Верховного народного суда и др.