Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
МО РФ: Армия США препятствует возвращению под контроль САА сирийских территорий
В министерстве обороны РФ сообщили о том, что американские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии, мешают сирийским правительственным войскам взять под свой полный контроль провинцию Дейр-эз-Зор. Речь в первую очередь идёт о восточных территориях этой сирийской провинции.
РИА Новости приводит заявление оборонного ведомства РФ:
Отмечается, что действия американской коалиции препятствуют и возвращению в свои дома мирного населения. Одна из причин - уничтоженные американской коалицией с воздуха мосты через реку Евфрат.
Минобороны РФ также сообщает о том, что именно представители американской коалиции препятствуют тому, чтобы гуманитарные конвои прошли в сирийскую Ракку, ранее подвергшуюся ковровым бомбардировкам.
Из материала:
МО РФ призвало США отказаться от реализуемой в Сирии политики, дать возможность работать гуманитарным миссиям и не препятствовать восстановлению сирийской государственности на тех территориях, которые ранее находились под оккупацией террористов, а сегодня фактически перешли под оккупацию США.
РИА Новости приводит заявление оборонного ведомства РФ:
Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС).
Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.
Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.
Отмечается, что действия американской коалиции препятствуют и возвращению в свои дома мирного населения. Одна из причин - уничтоженные американской коалицией с воздуха мосты через реку Евфрат.
Минобороны РФ также сообщает о том, что именно представители американской коалиции препятствуют тому, чтобы гуманитарные конвои прошли в сирийскую Ракку, ранее подвергшуюся ковровым бомбардировкам.
Из материала:
Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.
МО РФ призвало США отказаться от реализуемой в Сирии политики, дать возможность работать гуманитарным миссиям и не препятствовать восстановлению сирийской государственности на тех территориях, которые ранее находились под оккупацией террористов, а сегодня фактически перешли под оккупацию США.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти