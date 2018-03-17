МО РФ: Армия США препятствует возвращению под контроль САА сирийских территорий

Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС).

Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.

Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.