11:01 17 марта
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МО РФ: Армия США препятствует возвращению под контроль САА сирийских территорий

В министерстве обороны РФ сообщили о том, что американские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии, мешают сирийским правительственным войскам взять под свой полный контроль провинцию Дейр-эз-Зор. Речь в первую очередь идёт о восточных территориях этой сирийской провинции.

РИА Новости приводит заявление оборонного ведомства РФ:
Важным направлением работы сирийских властей является возвращение населения в восточные районы провинции Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем проамериканских формирований из состава так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС).
Находящиеся в этих районах подразделения армии США противодействуют восстановлению сирийских государственных институтов.





Отмечается, что действия американской коалиции препятствуют и возвращению в свои дома мирного населения. Одна из причин - уничтоженные американской коалицией с воздуха мосты через реку Евфрат.

Минобороны РФ также сообщает о том, что именно представители американской коалиции препятствуют тому, чтобы гуманитарные конвои прошли в сирийскую Ракку, ранее подвергшуюся ковровым бомбардировкам.

Из материала:
Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию.


МО РФ призвало США отказаться от реализуемой в Сирии политики, дать возможность работать гуманитарным миссиям и не препятствовать восстановлению сирийской государственности на тех территориях, которые ранее находились под оккупацией террористов, а сегодня фактически перешли под оккупацию США.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:29
    Америкосы понимают только силу. Грубую и наглую. Разговоры разговаривать - только время терять. Для пинка потребуется политическое решение Кремля.
    oleg-gr
    1. лысова Сегодня, 07:35
      Всякая болтовня с агрессором бесполезны. Штаты захватчики - подлежат только уничтожению и не только в Сирии.
      лысова
    2. ПСАКИ Сегодня, 07:39
      Цитата: oleg-gr
      Америкосы понимают только силу. Грубую и наглую.

      Именно так было,есть и будет..Но Россия пока слаба , чтобы кулаком по столу вдарить, все впереди еще ! Русские многому научились за последние десятилетие, хитрея стали и продумывают каждый свой шаг вперед очеть тщательно..Надеюсь США из БВ рано или поздно выдавят!
      ПСАКИ
      1. Хагалаз Сегодня, 08:12
        Тут неоднократно и многие уже писали, что до тех пор, пока деньги и детки наших власть придержащих находятся западных банках и обучаются в западных вузах, никаких ударов кулаком по столу не будет. Если вы это понимаете под слабостью, то я с вами согласен.
        Хагалаз
        1. ПСАКИ Сегодня, 10:26
          Цитата: Хагалаз
          Если вы это понимаете под слабостью, то я с вами согласен.

          Нет не это..Эти, которые на западе "учатся" там и останутся.. У России свои кадры внутренние ростут и учень неплохие ! А эти можоры, их будут скоро бить и презирать и они это уже чувствуют и их родители тоже..
          ПСАКИ
    3. NeSvyatoy Сегодня, 08:06
      В идеале лучше подождать когда зацепиться с ними Турция из-за курдов и поддержать османов в их нелёгкой борьбе. Надо учиться беречь своих солдат за счёт других....
      NeSvyatoy
    4. RASKAT Сегодня, 08:30
      Америкосы понимают только силу.
      И курдов надоумили, те ну ни как договариваться не хотят. Чует мое сердце когда САА разберется окончательно с боевиками возьмется как следует и за Курдов. Надо бы ребят в чувства привести, а то совсем от рук отбились. angry
      RASKAT
    5. Маз Сегодня, 09:55
      Похоже наши начали давить американцев буквально. Ходят слухи что валят лётчиков ВВС США, что воевали в Сирии и атаковали ЧВК Вагнера. Уже девять абрикосов отошли в мир иной. Вполне по израильски, с русскими примочками. А то привыкли, что мы добрые, а мы в два глаза можем всё, и шкуру живьём, и кол в задницу.
      Маз
      1. ПСАКИ Сегодня, 10:21
        Цитата: Маз
        Похоже наши начали давить американцев буквально. Ходят слухи что валят лётчиков ВВС США, что воевали в Сирии и атаковали ЧВК Вагнера. Уже девять абрикосов отошли в мир иной. Вполне по израильски, с русскими примочками. А то привыкли, что мы добрые, а мы в два глаза можем всё, и шкуру живьём, и кол в задницу.

        Все сейчас в этом мире может быть, если разозлить Россию и русских.. У России все впереди еще!
        Ох не завидую я тем , кто сейчас их травит и унижает .. negative
        ПСАКИ
      2. Арон Заави Сегодня, 10:46
        Цитата: Маз
        Похоже наши начали давить американцев буквально. Ходят слухи что валят лётчиков ВВС США, что воевали в Сирии и атаковали ЧВК Вагнера. Уже девять абрикосов отошли в мир иной. Вполне по израильски, с русскими примочками. А то привыкли, что мы добрые, а мы в два глаза можем всё, и шкуру живьём, и кол в задницу.

        Маз за ради плюсиков не надоело бред писать?
        Арон Заави
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:31
    Ну, так устройте им там Вьетнам 2 , чтобы бежали быстрее пули из Сирии, и забыли где она вообще находится. Главное, это наше желание выдворить янки из страны, а возможностей для этого непочатый край .
    Геркулесыч
    1. Хагалаз Сегодня, 08:23
      Хорошо бы как во Вьетнаме. Да вот жаль сирийцы не вьетнамцы и РФ не СССР.
      Хагалаз
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:34
    МО РФ: Армия США препятствует возвращению под контроль САА сирийских территорий
    Так заключите с Сирией военный договор.И прикройте её Ядерным щитом и мечём.И на следующий день американцы забудут про Сирию.Так погавкают для приличия.Они только так понимают.Всё остальное принимают за слабость.С ними по другому нельзя.Ын в пример.
    Наблюдатель2014
    1. Хагалаз Сегодня, 08:29
      Янки в Сирии - гарантия не стабильности региона. Я не уверен, что РФ так уж нужна полная стабильность в Сирии.
      Хагалаз
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:26
    Тут не призывать надо ... а окружать подконтрольные тану территории ... блокировать сухопутные пути доставки ... препятствовать любому использованию природных ресурсов (нефть/газ) и выдавливать с нашей помощью ... сами эти оккупанты не уйдут ...
    Если от них не избавиться ... эта война и провокации будут вечными ...
    silberwolf88
  5. Masya Masya Сегодня, 08:26
    Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией.

    ждут что бы трупы разложились и никаких доказательств... а оставшиеся свидетели вымерли...
    именно представители американской коалиции препятствуют тому, чтобы гуманитарные конвои прошли в сирийскую Ракку
    Masya Masya
  6. Esoteric Сегодня, 08:47
    Не поддаваться на провокации? Так ведь не 1941 год и не западная граница СССР. Трясти ручонками и бросать слова можно сколь угодно долго. Можно выражать сожаления по поводу и без. А можно, как тот же Израиль, нанести удар по противнику, оказавшемуся не в том месте. Сколько можно предупреждать? Нельзя быть мразью до последнего. Наверно, стоит вспомнить, что во главе должны стоять интересы государства и обязательства, а не жалкое угодничество. Путин! Отдай команду - народ тебя поддержит.
    Esoteric
  7. Стирбьорн Сегодня, 09:05
    А турки не мешают? или типа наши союзники, теперь, им можно Сирию оккупировать request
    Стирбьорн
  8. Des10 Сегодня, 09:23
    Да, а кто их (американцев) и прочих - туда пустил, кто туркам дал свободу действий на территории Сирии?! Всё было негласно разрешено, а теперь - "не отдают", "препятствуют" и т.д. А для них -Б. Асад - не легитимен, а они свою политику проводят - свою, не нашу и не пронашу.
    Тут опять про поздноватость пития боржома.
    Des10
  9. Петр1 Сегодня, 10:13
    Доварят сирийцы котлы,возьмутся и за янкерсов.Другого пути нет.
    Петр1
    1. rocket757 Сегодня, 10:48
      Вряд ли янки будут слабо охраняться? Бармалеи для них просто расходник, а за своих отчёт держать! бабосики которые потерять могут, тож причина не отдавать то шо хапнули!
      Всё будет сложно, не могу представить даже КАК!
      rocket757
      1. Лелёк Сегодня, 10:58
        Цитата: rocket757
        Вряд ли янки будут слабо охраняться? Бармалеи для них просто расходник, а за своих отчёт держать!

        hi
        Расходник-то - расходник, но янки этот расходник круто поддерживают и практически воюют с САА их руками (пресловутая тактика англо-саксов). Намедни прочитал заметку о сбитом на границе Сирии и Ирака "чёрном ястребе". Почитайте. Какие мысли появятся по прочтении?
        Лелёк
  10. rocket757 Сегодня, 10:44
    Эт новость??? И что теперь делать?
    rocket757
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