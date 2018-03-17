16:01 17 марта
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В Баку раскритиковали США за приём главы Нагорно-Карабахской Республики в Конгрессе

В Закавказье активно комментируют визит главы Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна в США. В ходе своего визита Саакян провёл ряд встреч, включая встречу с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни. Кроме того, Саакян посетил конгресс США, что, по понятным причинам, вызвало волну возмущения в Баку.

Азербайджанские СМИ приводят комментарий заместителя председателя парламента республики Бахар Мурадовой по поводу приёма Саакяна в американском конгрессе (цитата Aze.az):
Мы видим отношение США к другим странам по этому вопросу. Однако в отношении Азербайджана видим полную противоположность. В мире практически нет политики, которая опирается на принципы международного права. Высказаться однозначно по этому вопросу сложно, поскольку противоречия во внешней политике самых больших государств не позволяют высказать конкретное мнение. То есть, сейчас мы конкретно не знаем об однозначном отношении большого государства, являющегося сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а конкретно США, к сепаратизму, территориальной целостности стран. Не думаю, чтобы там не знали о сепаратистском режиме, созданном на оккупированных территориях Азербайджана. США не могут не понимать, что приглашение руководителя»незаконного режима в США, его участие в различных мероприятиях и приемах, сделанные им обращения не соответствуют мандату Минской группы ОБСЕ и противоречат нормам международного права. Этим они ставят под сомнение свою позицию в Азербайджане, подрывают доверие в усилия, прилагаемые для решения проблемы.


Сам Бако Саакян высоко оценил американский интерес к ситуации в Закавказье и поблагодарил Армянскую ассамблею Америки за организации встреч с американскими конгрессменами.


В Баку раскритиковали США за приём главы Нагорно-Карабахской Республики в Конгрессе


Ранее журналисты попросили прокомментировать визит Бако Саакяна в Вашингтон Марию Захарова. Официальный представитель МИД РФ ответила тем, такой вопрос журналистам лучше адресовать американской стороне. При этом Мария Захарова отметила, что этот визит, вероятно, является частью большой дипломатической работы.

В Азербайджане заявляют о том, что итогом визита Саакяна в США может стать новое обострение конфликта.

Использованы фотографии: https://newshay.com/
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Комментарии 57

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  1. Sefevi Сегодня, 11:23
    Это показатель того, что там сейчас сидят не очень умные и неискушенные в политике чиновники. Зачем обострять отношения с нами на ровном месте? Как обострили отношения с Турцией- своей верной союзницей из-за курдов, которые как флюгер, готовы продаться кому угодно.
    Sefevi
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:27
      Цитата: Sefevi
      Это показатель того, что там сейчас сидят не очень умные и неискушенные в политике чиновники. Зачем обострять отношения с нами на ровном месте?

      Опачки, да вы прям мистер Очевидность!
      А - с Нами Зачем??? belay
      Причём , практически по всем направлениям!
      Учитывая , что в отличии от Вас, Мы и ответку послать можем!
      Охотовед 2
      1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 11:57
        По каким именно направлениям испорчены отношения с Россией?
        Если не трудно, по пунктам...
        И о какой "ответке" идет речь?
        Болтать, не мешки ворочать....

        https://ria.ru/spravka/20170721/1498936906.html
        Bakht
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:01
          Цитата: Bakht
          По каким именно направлениям испорчены отношения с Россией?


          Вы не поняли Бахтияр... о России в коменте речи нет.. речь идет об отношениях США - Азербайджан
          vorobey
          1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 12:03
            Значит неправильно понял... Виноват...
            Bakht
        2. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:47
          Имелось в виду США - Россия, а не Азербайджан - Россия. Смысл в том, что США очень не стабильный .......партнёр.
          Околоточный
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:35
      Цитата: Sefevi
      Зачем обострять отношения с нами на ровном месте?


      там как раз очень умные сидят... уже ясно какую партию сейчас они начнут разыгрывать на фоне проигрыша в Сирии. обострить ситуацию у Вас чтобы косвенно напрячь отношения между Турцией и Россией. Карабах -пешка в их игре... и жизни людей в случае обострения - лишь пыль.
      vorobey
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:13
      Цитата: Sefevi
      Зачем обострять отношения с нами на ровном месте?

      Вы однако пуп Земли? laughing А зачем обострять?Так просто все.что бы столкнуть лбами и опять замутить кровопролитие в Карабахе,что бы отвлечь Россию от Сирии.Следующим примут вашего чиновника и скажут и окажут так же поддержку,ну а погибать будут азербайджанцы и армяне в Карабахе.
      влад66
    4. РУСС (Максим) Сегодня, 12:27
      Цитата: Sefevi
      Это показатель того, что там сейчас сидят не очень умные и неискушенные в политике чиновники. Зачем обострять отношения с нами на ровном месте? Как обострили отношения с Турцией- своей верной союзницей из-за курдов, которые как флюгер, готовы продаться кому угодно.

      В США сильнейшее армянское лобби иэтим всё сказано.
      РУСС
    5. Yujanin. Сегодня, 13:20
      Это показатель того, что там сейчас сидят не очень умные и неискушенные в политике чиновники.

      Очевидно, что это ответка Белого дома на российско-азербайджанское военное сотрудничество.
      Yujanin.
      1. ИНТЕР Сегодня, 13:35
        Цитата: Yujanin.
        Очевидно, что это ответка Белого дома на российско-азербайджанское военное сотрудничество.

        Смысл кому-то отвечать? Армения подконтрольная России страна, где есть наша база и все умные люди знают, что без России Армения не выживет и неделю. Так что это может быть простой визит ибо оно не имеет особого смысла, да и не президент он и не может принимать решения.
        Мало ли азербайджанских политиков посещают страны участницы НАТО? И что, пусть!
        ИНТЕР
        1. Yujanin. Сегодня, 13:47
          ИНТЕР
          Смысл кому-то отвечать?
          В свете санкции США против военно-промышленных предприятий России, внезапное заигрывание Белого дома с армянскими сепаратистами нацелены на ограничение новых поставок российского оружия в Азербайджан. Но этот факт нам на руки.
          Yujanin.
          1. ИНТЕР Сегодня, 13:55
            Цитата: Yujanin.
            В свете санкции США против военно-промышленных предприятий России, заигрывание Белого дома с армянскими сепаратистами нацелены на ограничение новых поставок российского оружия в Азербайджан.

            Это никак не сказывается на поставки, Россия поставляет и Азербайджану и Армении оружие соблюдая баланс, при этом не делает кого то доминантом. Своего рода мудрая политика кремля, при этом каждый из сторон знает что противник ответит симметрично.
            ИНТЕР
            1. Yujanin. Сегодня, 14:07
              Это никак не сказывается на поставки, Россия поставляет и Азербайджану и Армении оружие


              Возможно Вы не в курсе, но
              В США заявили о возможных «сюрпризах» для Азербайджана из-за России

              Новые американские санкции против России, в частности, ее военно-промышленного комплекса, могут затронуть и страны, которые развивают военно-техническое партнерство с Москвой.
              http://minval.az/news/123754092
              Армении угрожают американские санкции из-за связей с Россией
              По сообщениям, США известили Армению и другие страны, что в их отношении могут быть введены санкции в случае продолжения закупок российской военной техники.
              https://inosmi.ru/social/20180222/241541651.html
              Yujanin.
              1. ИНТЕР Сегодня, 14:35
                Цитата: Yujanin.
                Армении угрожают американские санкции из-за связей с Россией
                По сообщениям, США известили Армению и другие страны, что в их отношении могут быть введены санкции в случае продолжения закупок российской военной техники.

                Если угрожают, могут и ввести, а сильно ли Армения зависит от США?
                Турция закупает у России С-400 будучи членом НАТО и что кроме озабоченостей угроз Турции сделали?
                Вот сауды хотят купить их у России, что перестанут нефть покупать?
                Скорее наоборот Азербайджан и Армения ещё больше сблизяться с Россией в случае чего ибо связи с Россией теснее чем с США, выхода другого нет, скорее так и будет.
                Для США эти страны разменная монета, а России в этом региона нужен мир.
                ИНТЕР
                1. Yujanin. Сегодня, 14:55
                  Если угрожают, могут и ввести, а сильно ли Армения зависит от США?

                  Армения практически сидит на иждивение (50/50)Запада и России. Так, что в этой истории Армения реально может пострадать.

                  Как и в 2016 и 2017 годах, в 2018 году также самыми крупными донорами Армении продолжают оставаться организации Европейского союза.

                  Узнайте больше на сайте: http://www.aravot-ru.am/2018/02/09/264258/
                  Yujanin.
                  1. ИНТЕР Сегодня, 15:14
                    Цитата: Yujanin.
                    Армения практически сидит на иждивение (50/50)Запада и России. Так, что в этой истории Армения реально может пострадать.

                    Каждый выживает как может и России этот факт не угроза.
                    Армения и Азербайджан для России интересны в той мере в какой эти страны отвечают интересам нашей страны.
                    Это как неспокойные соседи по дому постоянно ругаются, но председатель ТСЖ не даёт им поджечь дом.
                    ИНТЕР
                    1. Yujanin. Сегодня, 15:41
                      Это как неспокойные соседи по дому постоянно ругаются, но председатель ТСЖ не даёт им поджечь дом.

                      Если вдаваться в подробности, то разумно дать возможность выселить непостояльца -соседа, который без права на жилплощадь, чем обеспечивать конфликтующих сторон горючими материалами и ждать у моря погоды.
                      Yujanin.
                      1. ИНТЕР Сегодня, 15:49
                        Цитата: Yujanin.
                        Если вдаваться в подробности, то легче дать возможность выселить непостояльца -соседа, который без права на жилплощадь, чем обеспечивать конфликтующих горючими материалами и ждать у моря погоды.

                        Тут у каждого своя правда и свои документы выданные разными начальниками, пока контору не расформировали.
                        Для России такой расклад выгоден, в противном случае мы получим крупного конкурента в лице туркоазербайджанского государства. А оно нам надо? Эти два государства буфер южных границ и ещё если у какой то из страны есть территориальные споры с соседями они не могут быть членами НАТО.....
                        ИНТЕР
  2. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 11:45
    Закавказье активно комментируют визит главы Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна в США.

    Ничего хорошего из этого не выйдет ...Опять может кровь пролиться !
    Ну там русская дивизия стоит и все остальное ..Резни точно не будет ! Но русским лучше бы это все принять к сведению.. hi
    ПСАКИ
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:01
      Самые страшные картинки после развала СССР - это армяно- азербайджанский конфликт. То, что обе стороны творили с детьми и женщинами кошмар. В 90- е много видео ходило.
      Серж Горелый
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:48
        Всё просто. Азербайджан уже никуда не денется, на кукане, а Армению самое время окучивать, причем очень грамотно начали с Карабаха. А потом будут исходить из того, кто послушнее.
        ul_vitalii
      2. ПСАКИ (ЛАВР) Сегодня, 14:33
        Цитата: Серж Горелый
        Самые страшные картинки после развала СССР - это армяно- азербайджанский конфликт. То, что обе стороны творили с детьми и женщинами кошмар. В 90- е много видео ходило.

        Резня была там жуткая..Но то что потом на всех окраина со славянами творили "бывшие ", этого нигде не афишируют ..И никто не подсчитывал число жертв геноцида ! (евреям долеко до русских в их страдании и жертвах за правду ,а не за ростовщичество и обман ..)
        Азербайджан , зря паникует..Армения под русской защитой была и будет! Там Православная вера и церкви древние..Пусть попробуют , если не боятся ! hi
        ПСАКИ
  3. garnik (Garnik) Сегодня, 12:00
    Ясно ,что Ар.цах это" игрушка" в руках великих держав. Одни используют конфронтацию ,чтоб контролировать две противоборствующие государства.Другие желают войны ,чтоб заполучить одну из двух стран в свою" копилку."
    САР (союз армян России) в подметки не годится ААА(Армянской ассамблеи Америки).
    В Гленделе появилась улица Ар.цах,а на ресурсе ВО запрещено употреблять историческое название провинции. Наверное стараниями Бельведерского.
    garnik
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 12:49
      Цитата: garnik
      на ресурсе ВО запрещено употреблять историческое название провинции. Наверное стараниями Бельведерского.

      Скорее стараниями ныне покойного администратора-модератора сайта под ником Апполо.
      РУСС
      1. garnik (Garnik) Сегодня, 14:04
        Вы правы Максим ,я его имел ввиду(земля пухом). Есть еще народ талыши проживающие в т.н. Азербайджане и не признающими местными властями, потомки мидийцев, которые на ВО отмечены как ошибки.
        Поэтому администраторы -модераторы должны набираться только из русских.
        garnik
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:01
    В мире практически нет политики, которая опирается на принципы международного права. Высказаться однозначно по этому вопросу сложно, поскольку противоречия во внешней политике самых больших государств не позволяют высказать конкретное мнение. То есть, сейчас мы конкретно не знаем об однозначном отношении большого государства, являющегося сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а конкретно США, к сепаратизму, территориальной целостности стран.
    Ну если в двух словах , то : "Мы в ступоре"(это мягкий вариант laughing ) Давно пора понять , что в США не думают о своих "партнёрах" и их озабоченности.. winked А здесь наверно вообще ни о чём не думали , кроме щедро пролоббированой армянской диаспорой встречи... laughing
    КВУ-НСвД
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:14
    Кусают руку кормящую
    Дормидонт
  6. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 12:16
    А вы побольше на них оглядывайтесь они и вам устроят гражданскую\межэтническую войнушку. Все по принципу - разделяй и властвуй. Не надо вестись на их "печеньки"\обещания и все будет путем.
    Влад5307
  7. Yeraz (Ali) Сегодня, 12:20
    А Азербайджану некуда деться,в свое время создали этот дурацкий формат,тепрь его не изменишь.
    Конфликт между Христианской арменией и Мусульманским Азербайджаном решает три Христианских страны.Баланс на лицо.При чем один из них это Союзник армении-РФ,которая имеет там военную базу и мощнейшую диаспору армянску и остальные 2 также входят в числе стран,где мощные диаспоры армян.По сути в мире 5 мощнейших армянских диаспор.США,РФ,Франция,Ливан и Сирия(благо этих по большей части изгнали и лишили экономического базиса)

    Конфликт бомбанет.Пока Алиев со всеми в целом норм.отношениях.Но если например США нужно будет использовать конфликт оно его разожжет,если вдруг РФ это нужно будет тоже сделает,хотя менее вероятно,посольку нынешний формат полностью в ее интересах.
    Yeraz
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:32
      Не надо передёргивать. Армяно-Азербайджанский конфликт начинался в СССР. Подавляющее большинство было либо атеисты либо пофигисты (крестик ношу но ни одной молитвы не знаю). Религия тут не причём.
      Серж Горелый
      1. Yeraz (Ali) Сегодня, 12:55
        Цитата: Серж Горелый
        Не надо передёргивать

        это вам не надо.Религия тоже имеет свое место.Думаете французу,американцу или русскому азербайджанец и армянин одинаково по восприятию??Нет мусульманин для него более чужд,чем христианин армянин.Никогда не забуде лицо людей,когда Азербайджан только анчал присоединться к всяким европейским конкурсам.И когда в танцевальном конкурсе обявили Азербайджан глаза людей были вылуплены от удивления при виде полумесяца,который еще на красном фоне.Они при виде Турецкого полумесяца на красном фоне дергаются,а при виде еще одного такого же шок был на все 100.
        А щас конфлик еще более религиозен,чем раньше.
        Yeraz
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 13:05
          Цитата: Yeraz
          Думаете французу,американцу или русскому азербайджанец и армянин одинаково по восприятию?

          Вот здесь в корне не верно ,для Запада русское православие как кость в горле, ну а для многих русских те же мусульмане по духу и ментальности более близки ,чем всякие баптисты и протестанты.
          РУСС
          1. Yeraz (Ali) Сегодня, 13:07
            Цитата: РУСС
            Вот здесь в корне не верно

            что значит в корне неверно??Для француза и другого западника,даже поляка русский с крестом не может быть одинаково с мусульманином.
            Yeraz
            1. РУСС (Максим) Сегодня, 14:01
              Цитата: Yeraz
              что значит в корне неверно??Для француза и другого западника,даже поляка русский с крестом не может быть одинаково с мусульманином

              Против православия ведётся тихая война, начиная с крестовых походов, католицизм всеми путями ползет в Россию.
              Ну ,а для французов араб или африканец по любому ближе ,чем "дикий" русский.
              РУСС
        2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:07
          То есть, по вашей логике, христианские США, Англия, Германия обожают Россию и ненавидят Турцию??? А кто из этих стран член НАТО? Не подскажите?
          Серж Горелый
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 12:51
      Цитата: Yeraz
      благо этих по большей части изгнали и лишили экономического базиса)

      Благо то ,что армяне и другие христиане попали под гонение и истребление в Сирии? Вы даёте отчёт своими словам?
      РУСС
      1. Yeraz (Ali) Сегодня, 13:15
        Цитата: РУСС
        Благо то ,что армяне и другие христиане попали под гонение и истребление в Сирии? Вы даёте отчёт своими словам?

        да.Как не хоти,косвенно Азербайджан получил с этого выгоду.Был нанесен мощнейщий удар одной сильных столпов армянского лобби,как физически,так и экономически.Азербайджан утилизировал там 1000 бойцов радикально религиозного характера и Турция геополитически усилилась,что тоже плюс Азербайджану.С чего решили Азербайджан должен горевать по поводу судеб армян,христиан других в Сирии и даже мусульман???Эти же мусульмане дали армянам развернуться.Жаль только братьве туркман.И палестинцев в Азербайджане не жалеют,поскольку и Арафат и нынешний в кентах с армянами.Да из-за Исламской солидарности на офф.урвне выражается поддержка для галочки,а по факту палестинцев также многие не любят или нейтрально или за Израиль.
        Yeraz
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:24
          Цитата: Yeraz
          Цитата: РУСС
          Благо то ,что армяне и другие христиане попали под гонение и истребление в Сирии? Вы даёте отчёт своими словам?

          да.Как не хоти,косвенно Азербайджан получил с этого выгоду.Был нанесен мощнейщий удар одной сильных столпов армянского лобби,как физически,так и экономически.Азербайджан утилизировал там 1000 бойцов радикально религиозного характера и Турция геополитически усилилась,что тоже плюс Азербайджану.С чего решили Азербайджан должен горевать по поводу судеб армян,христиан других в Сирии и даже мусульман???Эти же мусульмане дали армянам развернуться.Жаль только братьве туркман.И палестинцев в Азербайджане не жалеют,поскольку и Арафат и нынешний в кентах с армянами.Да из-за Исламской солидарности на офф.урвне выражается поддержка для галочки,а по факту палестинцев также многие не любят или нейтрально или за Израиль.

          Гитлер, когда евреев уничтожал, тоже за выгоду боролся.
          Серж Горелый
        2. РУСС (Максим) Сегодня, 14:03
          Цитата: Yeraz
          С чего решили Азербайджан должен горевать по поводу судеб армян,христиан других в Сирии и даже мусульман???

          Вы что нибудь слушали о человечности? О гуманизме?
          РУСС
  8. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:25
    Цитата: garnik
    Ясно ,что Ар.цах это" игрушка" в руках великих держав. Одни используют конфронтацию ,чтоб контролировать две противоборствующие государства.Другие желают войны ,чтоб заполучить одну из двух стран в свою" копилку."
    САР (союз армян России) в подметки не годится ААА(Армянской ассамблеи Америки).
    В Гленделе появилась улица Ар.цах,а на ресурсе ВО запрещено употреблять историческое название провинции. Наверное стараниями Бельведерского.

    Это естественно, что армянские диаспорные структуры США гораздо более эффективны, чем те же в России. Надо учитывать и исторические реалии - когда они появились в США (как структуры, речь не о появлении армян в России, а это 10 в. и Киевская Русь) и когда в России? Кроме того политическая структура США такова что там есть в законодательстве такое понятие как лоббизм и оно легально - заносишь в партийную кассу бабло и твои интересы защищает на законодательном уровне соответствующий конгрессмен. В России же система принятия решений не подразумевает исторически никакого прямого влияния каких-либо структур, такое влияние может быть только кулуарным и оно связано с "башнями Кремля" - политическими группировками, влиятельнейшей из которых являются силовики. Никаких национальных группировок там нет и быть не может.

    Однако в данном случае, может идти речь также в контексте противостояния США-Россия, где американцы пытаются перехватить инициативу в урегулировании конфликта, где ранее "главенствующее" сопредседательство России со стороны США и Франции не оспаривалось. Однако сейчас ситуация может измениться с учетом позиции России - ни вашим, ни нашим, которую США могут обратить в свою пользу дабы укрепиться в этом очень важном регионе.

    P.S. Никакого урегулирования быть не может пока не будет назван истинный виновник конфликта - расистская пантуранистская позиция политического выкормыша Османской Турции - Азербайджанской Демократической Республики и ее приемника с украденным у Ирана названием - Азербайджанской Республикой, имеющей своей целью полную деарменизацию региона, о чем прямо заявил на заседании партии "Ени Азербайджан" президент Ил.Алиев. Такая деарменизация уже произошла путем прямого геноцида в Западной Армении, Бакинской губернии и равнинном Карабахе, а также путем "мягкого" геноциде в советское время в Нахичевани. Однако на поле боя сила оказалась на стороне правых - в данном случае армян, отчего больше 20 лет беснуется Баку.
    ButchCassidy
    1. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 13:24
      Может примешь что-нибудь, у тебя понос
      Ramzay121
  9. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:32
    Цитата: ПСАКИ
    Ничего хорошего из этого не выйдет ...Опять может кровь пролиться !
    Ну там русская дивизия стоит и все остальное ..Резни точно не будет ! Но русским лучше бы это все принять к сведению..

    А где русская дивизия стоит если не секрет?

    А резни там не будет только по одной причине - это Армия обороны Н.К.Р. И она свою роль доказывает уже более 20 лет.
    ButchCassidy
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 12:55
      Цитата: ButchCassidy
      А где русская дивизия стоит если не секрет?

      Он видимо предполагал российскую 102-ую военную базу в Гюмри, численностью 5 тысяч человек.
      РУСС
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:27
        Так где Гюмри и где Карабах.
        Серж Горелый
    2. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 13:26
      В Апреле 2016 года хорошо доказала, олимпийские бегуны позавидовали бы им, с такой скоростью в панике бежали
      Ramzay121
      1. Brut (Артак) Сегодня, 13:57
        А чего же вы не "освободили" "ваш" Карабах?
        Brut
        1. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 14:29
          Ну как же, вы не знаете? Россия сразу же вмешалась, "попросила" остановить наступление. Зачем, думаю сами знаете. Потому, что ей выгоден этот конфликт.
          Ramzay121
          1. Brut (Артак) Сегодня, 14:57
            Цитата: Ramzay121
            Россия сразу же вмешалась, "попросила" остановить наступление.

            Смешно. Вы 20 лет готовились-готовились и наконец-то начали и спустя всего 4 дня останавились потому что Россия "попросила"?
            Цитата: Ramzay121
            Потому, что ей выгоден этот конфликт.

            Этот конфликт выгоден в первую очередь рукаводству вашей страны, которая возвела армянофобию в национальную идею.
            Brut
  10. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:46
    Цитата: Yeraz
    А Азербайджану некуда деться,в свое время создали этот дурацкий формат,тепрь его не изменишь.
    Конфликт между Христианской арменией и Мусульманским Азербайджаном решает три Христианских страны.Баланс на лицо.При чем один из них это Союзник армении-РФ,которая имеет там военную базу и мощнейшую диаспору армянску и остальные 2 также входят в числе стран,где мощные диаспоры армян.По сути в мире 5 мощнейших армянских диаспор.США,РФ,Франция,Ливан и Сирия(благо этих по большей части изгнали и лишили экономического базиса)

    Конфликт бомбанет.Пока Алиев со всеми в целом норм.отношениях.Но если например США нужно будет использовать конфликт оно его разожжет,если вдруг РФ это нужно будет тоже сделает,хотя менее вероятно,посольку нынешний формат полностью в ее интересах.

    Слушайте, но это смешная позиция представить армяно-азербайджанских конфликт как религиозный в попытках втянуть туда на сторону Баку мусульманские страны, что щедро сдобривается черной икрой и манатами как в случае с Пакистаном.

    У армян никогда не было и нет никаких конфликтов с мусульманским населением и мусульманскими странами. Иран вообще армянские монастыри выставляет в качестве претендентов на всемирное культурное наследие ЮНЕСКО от Ирана, то же самое делает сейчас Армения, выставляю таким же претендентом Голубую мечеть в Ереване.

    Армянский храмовый комплекс был открыт несколько лет назад в Катаре при покровительстве эмира Катара, у армян прекрасные отношения с арабами, персами, сирийцами. Причем армяне нередко занимали в мусульманских странах влиятельные посты, как это было с Нубар-пашой, который был премьер-министром и министром иностранных дел в мусульманском Египте в 19 в. Или был лидером персидской революции - Епрем-хан (Епрем Давыдович Давтян), который был главнокомандующим Персидского временного правительства в 1900-1912 гг. и которому стоят памятники в Иране.

    Так что нечего городить тут и пытаться вбить клин между армянами и мусульманскими народами, все равно не получится, века совместной истории это убедительно доказали.

    Армяно-азербайджанский карабахский конфликт - сугубо политический и вытекает из расистской пантуранской политики Баку.
    ButchCassidy
    1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 12:56
      Странные люди все же сидят на этом сайте....
      Спорить бесполезно, ибо человек верует. Но ButchCassidy несет такую чушь, что дискутировать бесполезно.
      Bakht
      1. Yeraz (Ali) Сегодня, 13:11
        Цитата: Bakht
        Спорить бесполезно, ибо человек верует.

        дело не только в вере.Изначально конфликт религиозный..Да за советское время религию подавили и в анчале 90-х И слой религиозности ушел низ.И казалось,что конфликт изначально межэтнический,но это если брать обострения конфликта в 90-х.Сейчас этот конфликт уже гораздо большим религиозным аспектом и будет еще жестче.
        Цитата: Bakht
        Но ButchCassidy несет такую чушь, что дискутировать бесполезно.

        обычный дашнакская мелодия.
        Yeraz
        1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 13:15
          Не согласен. Изначально конфликт не религиозный. Конфликт изначально имел территориальные притязания и спровоцирован дашнакской пропагандой, которая велась без малого сто лет.
          Религиозного фактора там практически нет.
          Bakht
    2. Yeraz (Ali) Сегодня, 13:05
      Цитата: ButchCassidy
      Слушайте, но это смешная позиция представить армяно-азербайджанских конфликт как религиозный в попытках втянуть туда на сторону Баку мусульманские страны,

      это каких мусульман привлечь??Арабов,которые друг друга режут??Или персов,которые за армян??Ну да Пакистан за Азербайджан,но там еще другие исторические аспекты с учатием тюрских племен в жизни этого региона.А Тюрские страны по кровной теме будут за нас.
      Цитата: ButchCassidy
      У армян никогда не было и нет никаких конфликтов с мусульманским населением и мусульманскими странами.

      ахахах)))Ну конечно.В Азербайджане раньше идентификация была на уровне мусульманин ты или нет,говоришь ты на мусульманскомя язык,имелось ввиду тюрский или нет.И армяны также воспринимали,че думаете Курдов Ведибасара,Кафана,Лачина и Кельдбаджара так легко ассимилировали в азербайджанцев?В том числе благодаря армянам,которых воспринимали их как мусульман,часть Туркес.
      А резня северо-запада??Че лезгин то вырезали??Тоже по причине мусульманства,чем еще больше скрепляли мусульман в Азербайджане и поэтому одинаково армян ненавиядт все нации Азербайджана.Поэтому сказочки про отсутствие религиозного элемента в сторону.
      Цитата: ButchCassidy
      Армяно-азербайджанский карабахский конфликт - сугубо политический и вытекает из расистской пантуранской политики Баку.

      Из расистской дашнакской политики мечтающей о Великой армении и ненавидящая мусульман в том,числе.Чего только стоит споры в армянских сегментах о мусульманах армянах.
      Yeraz
      1. garnik (Garnik) Сегодня, 14:34
        А резня северо-запада??Че лезгин то вырезали??Тоже по причине мусульманства,чем еще больше скрепляли мусульман в Азербайджане и поэтому одинаково армян ненавиядт все нации Азербайджана

        Читайте http://lezgi-yar.ru/news/kto_zakhoronen_v_kube_le
        zginy_evrei_ili_musulmane/2012-01-21-607 лезгинский сайт
        Слушайте по ютубу голос Талышстана.
        Не хочу начинать и опускаться до уровня сам ... такой . Не провоцируйте.

        Армяне не претендуют на Империю Великая Армения ,иначе были бы разговоры о возврате Баку , исторически принадлежащий народу Таты.
        garnik
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:25
    Цитата: Sefevi
    Это показатель того, что там сейчас сидят не очень умные и неискушенные в политике чиновники. Зачем обострять отношения с нами на ровном месте? Как обострили отношения с Турцией- своей верной союзницей из-за курдов, которые как флюгер, готовы продаться кому угодно.

    Нет.
    Это работа мощной армянской диаспоры в Америке.
    Вам на заметку.
    Правда доказательств не приведу, но ваши спецслужбы должны знать.
    Во время активных боевых действий на стороне ваших противников очень продуктивно поработали американские снайперы с современным дальнобойным оружием.
    За денежку немалую не по спецпутевке.
    Однако кем надо в штатах это было санкционировано..
    Livonetc
    1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 13:35
      Не надо конспирологий. Наемники были с обоих сторон. Но никаких "американских снайперов" никто там не видел.
      Bakht
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