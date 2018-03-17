В Баку раскритиковали США за приём главы Нагорно-Карабахской Республики в Конгрессе

Мы видим отношение США к другим странам по этому вопросу. Однако в отношении Азербайджана видим полную противоположность. В мире практически нет политики, которая опирается на принципы международного права. Высказаться однозначно по этому вопросу сложно, поскольку противоречия во внешней политике самых больших государств не позволяют высказать конкретное мнение. То есть, сейчас мы конкретно не знаем об однозначном отношении большого государства, являющегося сопредседателем Минской группы ОБСЕ, а конкретно США, к сепаратизму, территориальной целостности стран. Не думаю, чтобы там не знали о сепаратистском режиме, созданном на оккупированных территориях Азербайджана. США не могут не понимать, что приглашение руководителя»незаконного режима в США, его участие в различных мероприятиях и приемах, сделанные им обращения не соответствуют мандату Минской группы ОБСЕ и противоречат нормам международного права. Этим они ставят под сомнение свою позицию в Азербайджане, подрывают доверие в усилия, прилагаемые для решения проблемы.

В Закавказье активно комментируют визит главы Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна в США. В ходе своего визита Саакян провёл ряд встреч, включая встречу с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни. Кроме того, Саакян посетил конгресс США, что, по понятным причинам, вызвало волну возмущения в Баку.Азербайджанские СМИ приводят комментарий заместителя председателя парламента республики Бахар Мурадовой по поводу приёма Саакяна в американском конгрессе (цитата Aze.az ):Сам Бако Саакян высоко оценил американский интерес к ситуации в Закавказье и поблагодарил Армянскую ассамблею Америки за организации встреч с американскими конгрессменами.Ранее журналисты попросили прокомментировать визит Бако Саакяна в Вашингтон Марию Захарова. Официальный представитель МИД РФ ответила тем, такой вопрос журналистам лучше адресовать американской стороне. При этом Мария Захарова отметила, что этот визит, вероятно, является частью большой дипломатической работы.В Азербайджане заявляют о том, что итогом визита Саакяна в США может стать новое обострение конфликта.