БТР нового поколения К-16 на базе платформы "Бумеранг" вышел на предварительные испытания

Бронетранспортер нового поколения - это бронетранспортер К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг". Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний

Все остальное принципиально отличается - компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже

Бронетранспортер нового поколения на базе унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" будет радикально отличаться от нынешних машин такого типа, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Военно-промышленной компания" ("ВПК") Александр Красовицкий.- сказал А.Красовицкий.Он отметил, что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Их единственная схожая черта - колесная формула 8 х 8.- заявил А.Красовицкий.