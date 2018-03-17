16:00 17 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

БТР нового поколения К-16 на базе платформы "Бумеранг" вышел на предварительные испытания

Бронетранспортер нового поколения на базе унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" будет радикально отличаться от нынешних машин такого типа, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Военно-промышленной компания" ("ВПК") Александр Красовицкий.

БТР нового поколения К-16 на базе платформы "Бумеранг" вышел на предварительные испытания


Бронетранспортер нового поколения - это бронетранспортер К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг". Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний
- сказал А.Красовицкий.


Он отметил, что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Их единственная схожая черта - колесная формула 8 х 8.

Все остальное принципиально отличается - компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже
- заявил А.Красовицкий.

Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:19
    Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал

    в этих словах есть доля истины, а вот
    не имеют аналогов и за рубежом тоже
    - вызывает улыбку. Чем хотя бы немецкий "Боксер" не аналог? Или финская "Патриа"? Или юаровский Mbombe 8?
    Григорий_45
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:20
      Цитата: Григорий_45
      Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал

      в этих словах есть доля истины, а вот
      не имеют аналогов и за рубежом тоже
      - вызывает улыбку. Чем хотя бы немецкий "Боксер" не аналог? Или финская "Патриа"? Или юаровский Mbombe 8?

      То есть ничего нового делать не надо, если имеются аналоги, не?
      Серж Горелый
      1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:29
        Цитата: Серж Горелый
        То есть ничего нового делать не надо, если имеются аналоги, не?

        говорить не надо, что "аналоговнеимеет"
        Григорий_45
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:36
          Цитата: Григорий_45
          Цитата: Серж Горелый
          То есть ничего нового делать не надо, если имеются аналоги, не?

          говорить не надо, что "аналоговнеимеет"


          А вы видимо в курсе всей начинки.... спецы по сравнению с вами дети... или они в отличии от вас аналоги не изучают и не могут судить чего есть в мире а чего еще нет... ваши слова вызывают улыбку...
          vorobey
          1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:40
            Цитата: vorobey
            А вы видимо в курсе всей начинки

            всей-не всей, но частично в курсе. А вы что-нибудь знаете, чтоб суметь мне аргументированно возразить? Если аргументов нет - то всего доброго
            Григорий_45
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:44
              Цитата: Григорий_45
              всей-не всей, но частично в курсе


              очень хорошо.. система противоминной защиты какая применена на той же патрии и на к 16. начиная от формы бронекорпуса. защиты подвески и размещения экипажа.?..
              vorobey
              1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:49
                Цитата: vorobey
                система противоминной защиты
                а вот ее лучше посмотрите на Mbombe 8
                Остальное даже комментировать не буду. По стилю написания и начале диспута имею мнение, что вы мало что сами знаете об этих машинах. Кстати, мы никогда не были в передовиках по созданию MRAP, это для нас довольно новое направление. ЮАРовцы на это много съели. не один десяток лет работают. К слову, на Mbombe 8 нет традиционного V-образного днища. из-за которого приходится задирать общую высоту машины. Так что увы, передового в данной области в Бумеранге нет.
                Григорий_45
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:05
                  Цитата: Григорий_45
                  Кстати, мы никогда не были в передовиках по созданию MRAP, это для нас довольно новое направление.


                  здесь Вы Григорий правы, но что касается машин сопровождения пехоты на поле боя тут мы были первыми.. и возвращаясь к колесной платформе Бумеранг то это две полноценные единицы на одной базе БМП и БТР. кстати ваша отсылка к Mbombe 8. а какие полноценные сведения есть о ней? обрывочная информация... и на сегодняшний день лишь возможен необитаемый модуль с пулеметной установкой.

                  Судя по всему Вы сами дальше картинок и теории не знакомы с этими машинами..
                  vorobey
                  1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 15:22
                    Цитата: vorobey
                    Судя по всему Вы сами дальше картинок и теории не знакомы с этими машинами

                    вот тут Вы тоже правы. Пуму и ЮАРовскую машину видел, увы, только на картинках. Но картинки картинкам рознь) Пуму так и чесались руки разобрать и познакомиться поближе, если б то было возможно. А вот Курганец и Армату довелось живьем, не только снаружи. Предвосхищая вопрос - мол, Бумеранг - это другое - сразу скажу, что машины весьма и весьма унифицированы. Одни и те же соисполнители составных частей ОКР. Есть интересные решения, есть то, что в серийных отечественных машинах ранее вообще не встречалось. Но вот назвать что-то не имеющим аналогов - у меня язык не поворачивается. К слову, он не поворачивается и у уважающих себя конструкторов. Только у журналистов
                    Григорий_45
                    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:00
                      Цитата: Григорий_45
                      Пуму и ЮАРовскую машину видел, увы, только на картинках. Но картинки картинкам рознь) Пуму так и чесались руки разобрать и познакомиться поближе, если б то было возможно.


                      Цитата: Григорий_45
                      А вот Курганец и Армату довелось живьем, не только снаружи.


                      Цитата: Григорий_45
                      Но вот назвать что-то не имеющим аналогов - у меня язык не поворачивается.


                      мне просто интересна логика Григорий.. если вы видели только одно .. как вы можете сравнивать...

                      Я давно уже с бронетехникой не имею дело.. но просто цепляют такие неосторожные а порой и самоуверенные утверждения как у Вас... я против Вас ничего не имею.. мне интересно узнать больше. но не так .. обосрав свое восхищаться чем то .. в свое время я изучал труды немецкого ученого балистика, включая его труды по итогам войны в персидском заливе, и Ираке. еще он признавал что наши системы защиты лучше, поэтому американцы и немцы такой интерес проявляли к покупкам разработок и наших и украинских.. это я к тому что аналог аналогу рознь. как говорится дьявол кроется в деталях.. и вот детали могут не иметь аналогов.. Я надеюсь мы поняли друг друга... кстати танк на авторке.. заканчивали что или неразделенная любовь? hi
                      vorobey
      2. шура матросов (Александр) Сегодня, 14:33
        Новое - всегда новое (в стране, в регионе, в семье, в себе). Это еще одна возможность саморазвиваться, расти, находить новые возможности и решения. Что в этом плохого?
        'Неимеющиеаналоговвмире' - штука аморфная (к примеру, я, как личность и человек тоже не имею аналогов в мире, но это не говорит о моей исключительности). Все познается в сравнении
        шура матросов
    2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 14:24
      Цитата: Григорий_45
      не имеют аналогов и за рубежом тоже
      - вызывает улыбку.

      Цитата не полная : а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже
      Это будет ближе к истине. Т. е. берем за основу что-то передовое за рубежом и улучшаем его своими "системами". Жаль, что нет конкретики.
      x.andvlad
      1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:31
        Цитата: x.andvlad
        а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже

        упорно не заметил в Бумеранге ничего такого, что не имело бы места на зарубежных машинах. Движок фотонный поставили, или супер-броню? Нет там ничего особенного (по современным меркам)
        Григорий_45
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:36
          Цитата: Григорий_45
          Цитата: x.andvlad
          а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже

          упорно не заметил в Бумеранге ничего такого, что не имело бы места на зарубежных машинах. Движок фотонный поставили, или супер-броню? Нет там ничего особенного (по современным меркам)


          еще раз задаю вопрос вы сидели внутри и знакомы с комплексом вооружения и управления?
          vorobey
          1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:43
            Цитата: vorobey
            еще раз задаю вопрос

            не еще раз, а впервые. До этого вы вопросов не осмеливались задавать, а пытались изобразить нечто общими фразами.
            Цитата: vorobey
            знакомы с комплексом вооружения и управления

            Знаком. Принципиально от Пумы или иной машины с необитаемым БМ они не отличаются.
            Григорий_45
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:10
              Цитата: Григорий_45
              не еще раз, а впервые. До этого вы вопросов не осмеливались задавать, а пытались изобразить нечто общими фразами.

              хорошо... тогда задаю вопрос...
              Цитата: vorobey
              вы сидели внутри и знакомы с комплексом вооружения и управления?



              Цитата: Григорий_45
              Принципиально от Пумы или иной машины с необитаемым БМ они не отличаются.


              вы на практике знакомы с Пумой?
              vorobey
              1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 15:29
                Цитата: vorobey
                вы на практике знакомы с Пумой?

                А Вы знакомы? С Пумой, с Бумерангом? На чем основаны Ваши заявления?
                Григорий_45
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:42
                  Цитата: Григорий_45
                  Цитата: vorobey
                  вы на практике знакомы с Пумой?

                  А Вы знакомы? С Пумой, с Бумерангом? На чем основаны Ваши заявления?


                  вот и началось бла бла... кстати я первый спросил на чем основаны ваши заявления... laughing я так понимаю с Пумой вы незнакомы... Тогда следующие вопросы если нет ничего супер пуперского почему К16 ниже аналогов , почему для тех же ЮАР модули разрабатываем мы? на каких аналогах стоят комплексы активной защиты (КАЗ), оптико-электронного подавления (КОЭП), системы электромагнитной защиты (СЭМЗ) и почему только у нас разработана единая колесная платформа для БТР и БМП
                  vorobey
    3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:25
      а вот
      не имеют аналогов и за рубежом тоже
      - вызывает улыбку. Чем хотя бы немецкий "Боксер" не аналог? Или финская "Патриа"? Или юаровский Mbombe 8?
      Ну речь не о машине в общем , а о некоторых системах ..
      многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже
      hi
      КВУ-НСвД
    4. BIP PS FSB RF (Андрей) Сегодня, 14:26
      Если цитируете - то сохраняйте смысл
      а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже

      Речь не о машине не имеющей аналогов, а о системах на этой машине.
      BIP PS FSB RF
      1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:37
        Цитата: BIP PS FSB RF
        Речь не о машине не имеющей аналогов, а о системах на этой машине

        системы входят в машину. Именно их наличие делает машину "неимеющуюаналогов". Колеса налогов не имеют (квадратные?), или радиостанция? А может, пушка лазерная стоит, или ядерный двигатель? Смотрите на вещи трезво
        Григорий_45
    5. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 14:31
      Отрадно слышать, еще бы модуль с 57мм пушкой к концу испытаний Бумеранга допилили и отлично.
      RASKAT
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:33
        Цитата: RASKAT
        Отрадно слышать, еще бы модуль с 57мм пушкой к концу испытаний Бумеранга допилили и отлично.


        уважаемый Григорий 45 любит иномарки и ссылается на них... однако .. Бронированная машина Paramount Mbombe 8 с колесной формулой 8х8, оснащенная боевым модулем АУ-220М российского АО «ЦНИИ «Буревестник» с 57-мм автоматической пушкой, в экспозиции выставки KADEX-2016. Астана, июнь 2016 года (с) пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
        vorobey
        1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 15:39
          Цитата: vorobey
          уважаемый Григорий 45 любит иномарки

          можно я придумаю, что любите Вы? Будьте корректнее и не занимайтесь домыслами. Тем более здесь мы обсуждаем не мою скромную персону, а машины.
          Цитата: vorobey
          и ссылается на них

          интересно, на что ссылаться, как не на зарубежные машины, говоря о заграничных аналогах? Может, просветите, научите темноту, как надо?
          Григорий_45
        2. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 15:40
          Цитата: vorobey
          Бронированная машина Paramount Mbombe 8 с колесной формулой 8х8, оснащенная боевым модулем АУ-220М российского АО «ЦНИИ «Буревестник» с 57-мм автоматической пушкой

          Кстати, на фото - казахский БТР "Барыс", и пойдет он в серию не с "Байкалом".
          Григорий_45
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:51
            Цитата: Григорий_45
            и пойдет он в серию не с "Байкалом".


            Насколько я знаю казахи еще выбирают...

            и насчет корректности..и скромных персон..
            Цитата: Григорий_45
            По стилю написания и начале диспута имею мнение, что вы мало что сами знаете об этих машинах


            Цитата: Григорий_45
            Кстати, на фото - казахский БТР "Барыс"

            https://bmpd.livejournal.com/1938019.html
            vorobey
    6. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:37
      Речь не о БТР в целом а о
      многие системы
      так что вполне могли добавить новшеств которых нет и у "боксёра".
      упорно не заметил в Бумеранге ничего такого, что не имело бы места на зарубежных машинах.

      Ну думаю у новейшего БТР есть всё таки что ни будь особенное (может например новые сплавы брони и материалы), чего у других нет, правда нам что конкретно вряд ли скоро будет известно...
      Incvizitor
      1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:53
        Цитата: Incvizitor
        может например новые сплавы брони и материалы), чего у других нет,

        у каждого производителя свои рецепты бронезащиты (кто в состоянии сам их разрабатывать, а не покупать готовые решения). Неужто до того и ныне не применяют для защиты БММ сталь, алюминий и керамику (в комплексе)? Не смешите)
        Григорий_45
    7. Артек (Павел) Сегодня, 14:50
      корявенький на вскид,да ещё название ,какое то австралийское.
      Артек
  2. Lenivets2 (Валентин) Сегодня, 14:23
    "Бронетранспортер нового поколения на базе унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" будет радикально отличаться от нынешних машин такого типа"
    Ну во первых надо добавить: будет радикально отличаться от нынешних машин такого типа отечественной разработки.
    Во вторых это было известно сразу (тоесть очень давно).
    Что новостей по "Бумерангу" нет и он решил подогреть заинтересованность в нём бессмысленным набором букв? hi
    Сказал бы когда пойдёт в серию и в каком количестве, а завывания вроде какой он шикарный, как нам повезло, да мы с ним всех порвём, но у нас их нет, но когда-нибудь будет уже заколебали.
    Lenivets2
  3. groks (Олег) Сегодня, 14:26
    Колёсная недоБМП получается. Это не хорошо и не плохо - весь мир уже такие штампует.
    groks
    1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:33
      Цитата: groks
      недоБМП получается.

      почему недо БМП? Самая обычная, только тип движителя другой. У которого тоже есть плюсы)
      Григорий_45
      1. groks (Олег) Сегодня, 14:37
        Для полицейских операций - просто волшебная машина. Для мотострелков - один осколочный снаряд лишает подвижности, гусеничная машина бы просто качнулась.
        groks
        1. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 14:40
          Цитата: groks
          Для мотострелков - один осколочный снаряд лишает подвижности

          Не факт
          Вояджер
        2. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 14:57
          Цитата: groks
          один осколочный снаряд лишает подвижности, гусеничная машина бы просто качнулась.

          колесник способен двигаться, потеряв часть колес. Гусеничная техника тоже как-то не сильно здорово любит, когда ей гусли отстреливают.
          В принципе, для машин массой до 30-35 тонн имеют право на жизнь оба движителя, причем машины имеют одинаковый уровень бронезащиты и вооружения. Колесник мобильнее и дешевле, но уступает в проходимости. Если же машина более 36-40 тонн, то преимущество уже у гусеничной машины (как по грузоподъемности, так и по подвижности)
          Григорий_45
          1. hiller (hiller) Сегодня, 15:13
            колёсная техника имеет больший ресурс, выше скорость, дешевле в производстве и эксплуатации...велосипеда тут не изобрести..есть свои плюсы и минусы тоже
            hiller
          2. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:26
            Цитата: Григорий_45
            колесник способен двигаться, потеряв часть колес. Гусеничная техника тоже как-то не сильно здорово любит, когда ей гусли отстреливают.


            Если вы не в курсе то гусеничная техника и с отстреленными как вы говорите гуслями без части опорных катков снова может обуться в гусли и двигаться.
            vorobey
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 14:40
    Бумеранжется бумеранг, бумерандется, да все никак не выбумерандится... На самом деле ситуация с новинками до жути напоминает оную с бтр-90 и "черным орлом". По выставкам возили, в газетах хвалили и пшиком спустили...
    tchoni
    1. groks (Олег) Сегодня, 14:47
      Нет заказчика - нет производства. Судя по всему подобная судьба ждёт армату, коалицию и Су-57.
      Да. МОРФ не заказчик. МОРФ - попрошайка.
      groks
  5. san4es Сегодня, 14:47
    К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг". Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний
    кадры динамического показа «Армии-2017» soldier 24 августа
    san4es
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:02
    Хорош конечно новый БТР "Бумеранг", но ДЗ и КАЗ он тоже должен иметь, иначе это просто мишень на стрельбище противника...
    Ratmir_Ryazan
    1. groks (Олег) Сегодня, 15:26
      Какого противника? Это для КТО.
      groks
  7. igor1981 (Игорь) Сегодня, 15:06
    Если честно то, этот "Бумеранг" такое убожество. Лучше бы БТР-90 в версиях "Бережок" и БТР-90М развивали и приняли на вооружение.
    igor1981
    1. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 15:47
      Цитата: igor1981
      Лучше бы БТР-90 в версиях "Бережок" и БТР-90М развивали и приняли на вооружение.

      расскажите нам о преимуществах БТР-90, и почему он - не убожество, а "Бумаранг" таковым является?
      Григорий_45
  8. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:17
    В Германии такойже есть, в Англии подобный - Швеция тоже имеет
    JON IVAHOVISH
  9. Комментарий был удален.
  10. niko64 (Николай) Сегодня, 15:59
    Не нравятся мне такие силуэты(высокие,громоздкие)-удобные мишени....Конечно современный бой разделяет противников на 5-10 км.Но бывают и другие ситуации...
    niko64
Картина дня