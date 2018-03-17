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БТР нового поколения К-16 на базе платформы "Бумеранг" вышел на предварительные испытания
Бронетранспортер нового поколения на базе унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" будет радикально отличаться от нынешних машин такого типа, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Военно-промышленной компания" ("ВПК") Александр Красовицкий.
Он отметил, что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Их единственная схожая черта - колесная формула 8 х 8.
Бронетранспортер нового поколения - это бронетранспортер К-16 на базе унифицированной платформы "Бумеранг". Сейчас он находится на этапе предварительных испытаний- сказал А.Красовицкий.
Он отметил, что К-16 кардинально отличается от нынешних БТР-82А и БТР-90. Их единственная схожая черта - колесная формула 8 х 8.
Все остальное принципиально отличается - компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое. Скажу так: до нас в нашей стране такого еще никто не делал, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом тоже- заявил А.Красовицкий.
Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
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