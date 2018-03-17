20:29 17 марта
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Бронеавтомобиль "Тигр" получит новые модификации

В дополнение к имеющимся 30 версиям бронеавтомобиля "Тигр", скоро добавятся новые модификации, сообщил гендиректор ООО "Военно-промышленной компания" ("ВПК") Александр Красовицкий.

Бронеавтомобиль "Тигр" получит новые модификации


Сейчас ведутся работы, которые находятся в различной стадии готовности, над созданием целой гаммы специальных машин на шасси "Тигра" - это и командно-штабные машины, и машины управления, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки, зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" и 120-мм самоходный миномет "Горец", служебно-боевая разведывательная машина и многие другие
- сказал Красовицкий.


Он также сообщил, что недавно "ВПК" была создана бронированная медицинская машина "Тигр" БМА с увеличенным заброневым объемом и установленным медицинским оборудованием, обеспечивающим оказание врачебной помощи в движении сразу четырем раненым. Эта же машина предлагается в качестве шасси под командно-штабные машины и автомобили аппаратной связи.

Кроме того, изучается вопрос о производстве "Тигра" с пушкой калибра 30 мм.



Что касается судьбы "Тигра" с 30-мм пушкой, то скажу, что нами был создан опытный действующий образец, были проведены пробные стрельбы. К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов
- сказал гендиректор "ВПК".

Использованы фотографии: пресс-служба ВПК
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 16:08
    Машина хорошая... но... это всё же машина... и превращать её в танк, это надо хорошо подумать...
    Vard
    1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 16:14
      Цитата: Vard
      превращать её в танк, это надо хорошо подумать

      Если подумать, то автомобиль с 30мм автопушкой - ни разу не танк и даже не БТР. А вот как легкое ЗСУ для работы по беспилотникам, уничтожение джихадмобилей и слабозащищенных огневых точек - самое то.
      Fedor Egoist
      1. Комментарий был удален.
      2. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 19:55
        Цитата: Fedor Egoist
        А вот как легкое ЗСУ для работы по беспилотникам, уничтожение джихадмобилей и слабозащищенных огневых точек - самое то.

        в качестве ЗСУ эта машина вообще никакая. Начиная с того, что не имеет никаких средств обнаружения, и заканчивая тем, что из всех средств наведения - простенький прицел. Боюсь, чтоб сбить мини-БЛА, даже с места, всего БК не хватит. Баловство это
        Григорий_45
      3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:59
        А незабвенный Терминатор тогда зачем?
        Doliva63
    2. user1212 (User) Сегодня, 16:18
      Цитата: Vard
      и превращать её в танк, это надо хорошо подумать...

      Каждый командир ведомственных "спецназов", которых развелось как грязи, хочет себе именно танк
      user1212
    3. Grenader (Юрий) Сегодня, 17:49
      Тигр в первую очередь хорош как платформа. В сравнении с американским HMMWV функционал его гораздо шире. В общем получился довольно удачный военный автомобиль. А превратить его можно во что угодно в зависимости от поставленных задач.
      Grenader
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:19
        Цитата: Grenader
        Тигр в первую очередь хорош как платформа. В сравнении с американским HMMWV

        "Хамви" снимают с вооружения. Так что не стоит с ним сравнивать.
        А вот по сравнению с тем, что идёт на смену HMMWV, Oshkosh L-ATV, "Тигр", мягко говоря, не особо хорош.
        Лопатов
        1. Grenader (Юрий) Сегодня, 19:37
          Oshkosh L-ATV находится в более тяжёлой категории чем Тигр и сравнивать их не корректно. У нас есть подобные автомобили например Камаз- 52949 .
          Grenader
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 19:58
            Цитата: Grenader
            Oshkosh L-ATV находится в более тяжёлой категории чем Тигр и сравнивать их не корректно.

            Абсолютно корректно. Ибо именно на них будет заменено абсолютное большинство "Хамви"

            Цитата: Grenader
            У нас есть подобные автомобили например Камаз- 52949 .

            Согласен. И именно их необходимо закупать вместо недоразумения под названием "Тигр". Лучше защищены, по заявленным характеристикам имеют лучшую проходимость и, что самое главное, в отличии от "Тигра" имеют достаточный заброневой объём.
            Лопатов
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:01
        Я его не пользовал, ничего сказать не могу хорошего. А вы пользовали?
        Doliva63
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:14
    В дополнение к имеющимся 30 версиям бронеавтомобиля "Тигр", скоро добавятся новые модификации,
    Нормально машину раскрутили...Лично мне было б интересно полазить внутри на КШМ-ках и аппаратных...
    КВУ-НСвД
    1. san4es Сегодня, 17:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      ... внутри на КШМ-ках и аппаратных...

      hi Пока-что так...Командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА на базе ГАЗ-233036
      soldier В состав оснащения машины Р-145БМА, входят:
      - радиостанция коротковолнового диапазона Р-168-100КБ(Т) с передатчиком мощностью 100 Вт (диапазон частот от 1.5 МГц до 29.9 МГц), обеспечивающая связь по симплексному каналу на дальности до 350 км при работе на антенну «Диполь» на стоянке, и до 50 км при работе на антенну АШ-4А;
      - радиостанция ультракоротковолнового диапазона Р-168-25У с передатчиком мощностью 25 Вт (диапазон частот от 30 МГц до 108 МГц), обеспечивающая связь по симплексному каналу на дальности до 20 км при работе на антенну Р-168-БШДА;
      - радиостанции оперативной связи Эрика 201-048П45 и Эрика 201-048П23 (диапазон частот от 450 МГц до 463 МГц), обеспечивающие связь на дальности до 15 км на стоянке и в движении;
      — радиостанция ICOM IC-110; - комплект антенно-мачтовых и антенно-фидерных устройств, включающий антенны АШ-4А, АШД-34, Р-168-БШДА, «Диполь» и телескопическую мачту ЯГ4.115.010;
      - телефонный аппарат ТА-88 с индукторным вызовом, обеспечивающий работу по двух- и четырёхпроводным линиям телефонной связи;
      - аппаратура Т-231-2А, обеспечивающая закрытую радиосвязь в КВ и УКВ сетях, а также закрытую связь по внешнему четырёхпроводному каналу;
      - аппаратура радиоподвижной правительственной связи «Роса», обеспечивающая закрытую правительственную связь при нахождении КШМ в зоне покрытия базовых станций системы правительственной связи;
      - мобильный абонентский терминал спутниковой связи GSP 1600 системы «Глобалстар» с автомобильным комплектом GSK 1410, обеспечивающий возможность передачи речи или данных по открытому каналу;
      - навигационная аппаратура СН-3001;
      - персональная портативная ЭВМ ЕС1866 с возможностью передачи данных по каналам радиостанций Р-168-100КБ(Т), Р-168-25У и терминала спутниковой связи;
      - отопитель кузова, обеспечивающий обогрев обитаемых отделений в холодное время года;
      - автомобильный кондиционер Webasto Compact Cooler-4E, обеспечивающий поддержание необходимых температурных условий для нормальной работы расчёта и аппаратуры в жаркое время года;
      - электрический генератор Г-3000БВ с приводом от двигателя машины для электроснабжения установленной аппаратуры в движении; - автономный дизельный электроагрегат АД-2,0У-П/28,5-С номинальной мощностью 2 кВт для электроснабжения на стоянке - аккумуляторная батарея 12СТ-85РМ;
      - аппаратура ввода и распределения электропитания, обеспечивающая, помимо прочего, возможность электропитания на стоянке от внешней сети переменного тока напряжением 220 В.
      san4es
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:20
        Спасибо за информацию , но в общих чертах , так сказать , по отдельности почти всё знакомо...Хотелось бы в комплексе поюзать winked Ностальгия наверно . По картинке всё интуитивно знакомо . Жаль тырчик слабоват и не на 220 - а то в полях ваще шикарно было бы , чайник там или побрится , посушится...
        КВУ-НСвД
        1. san4es Сегодня, 18:25
          Цитата: КВУ-НСвД
          ...Хотелось бы в комплексе поюзать winked Ностальгия наверно...

          ...Бывает hi
          san4es
  3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:18
    Сфотографировано в магазине города Днепропетровска

    Тигр с гуманитарным ПТРК

    Ну и как же без патриотичного тигра из Крыма на плакатах
    Аристарх Людвигович
    1. reibert (dietrich koch) Сегодня, 16:43
      Даа.. Еще раз демонстрирует мощный интеллект украинцев))))))
      reibert
      1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:55
        Цитата: reibert
        Даа.. Еще раз демонстрирует мощный интеллект украинцев))))))

        с чего вы взяли,что эта моделька демонстрирует интелект украинцев,на 100 процентов уверен,что игрушка произведена в Китае ну а дальше маркетинг
        igor67
  4. ТОР2 (Юрий ) Сегодня, 16:39
    Группе ГАЗ не плохо бы разработать версию уменьшенную до размеров ЛуАЗА. Такие авто можно выпускать как для гражданского рынка, так и для силовых структур. Например: спец. подразделений действующих в тылу противника. Спец версию такого автомобиля можно в дополнение оснастить газогенераторной установкой. В случае необходимости роль АЗС будет выполнять сухое дерево.
    В этом направлении отличились Белорусские умельцы. good
    Газогенераторный УАЗ. В конечном итоге газ питает стандартный 2,4-литровый бензиновый двигатель УАЗика. Топливные баки при этом также имеются и машина при отсутствии дров может работать и на бензине. Как отмечает Сергей, газогенераторный УАЗик потребляет около 20 кг деревянных чурок на 100 км, поэтому двух мешков за задними сиденьями вполне хватает на пробег до 200 км.

    http://feedcars.ru/avtobiznes/5002-vmesto-benzina
    -drova-samyy-neobychnyy-uaz-video.html
    ТОР2
    1. reibert (dietrich koch) Сегодня, 16:45
      Просто интересно: а что вы курите?)
      reibert
      1. ТОР2 (Юрий ) Сегодня, 19:02
        Я посмотрю что вы и вам подобные закурите когда оказавшись в тылу у противника попрёте кучу снаряжения на себе.
        ТОР2
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 19:26
          уважаемый, а если вместо двух мешков чурок поставить пять 20литровых канистр с бензином за сиденьем то можно проехать километров семьсот .. hi
          faiver
          1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:14
            Цитата: faiver
            а если вместо двух мешков чурок поставить пять 20литровых канистр с бензином за сиденьем то можно проехать километров семьсот ..

            В тылу противника? belay drinks
            Doliva63
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:12
          "Плюс" за понимание специфики, но "минус" за незнание практики. Я не к тому, что попрут всё, что надо(хотя, понятно, попрут), а к тому, что практика использование в разведке автомобилей уже была - роты глубинной разведки, например. Невзирая на кучу дров вокруг - отказались от них. laughing Может, не в дровах дело? what drinks
          Doliva63
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:12
    Хорошая техника!!! Мечта!!! На такой бы да по просторам! Кто понял, поддержат...
    Ураган70
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:16
      Кто гонял по просторам на БРДМ-2, не оценит. Во всяком случае, не вижу преимуществ. Не ретроград, просто не юзал, не знаю. Ещё хорошо бы в сравнении.
      Doliva63
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:22
    Цитата: КВУ-НСвД
    Спасибо за информацию , но в общих чертах , так сказать , по отдельности почти всё знакомо...Хотелось бы в комплексе поюзать winked Ностальгия наверно . По картинке всё интуитивно знакомо . Жаль тырчик слабоват и не на 220 - а то в полях ваще шикарно было бы , чайник там или побрится , посушится...

    Я бы и городской поюзать не отказался...

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    Ураган70
  7. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 19:01
    Цитата: Fedor Egoist
    Цитата: Vard
    превращать её в танк, это надо хорошо подумать

    Если подумать, то автомобиль с 30мм автопушкой - ни разу не танк и даже не БТР. А вот как легкое ЗСУ для работы по беспилотникам, уничтожение джихадмобилей и слабозащищенных огневых точек - самое то.

    А по мне так: джихад мобили и ДЗОТы лучше из БМП 2 мочить. К сожалению у нас любят крайности : кукурузу на СП и из легкого броневика делать уневирсала, а потом какой-то дядя в Генштабе скажет: " мне Фиат нравится" все кинулся Фиат делать универсалом и т.д.
    Унефикация это хорошо,но нужно меру соблюдать, а то с этим всеобщим" тигрованием* я уж начинаю подозревать личные интересы. Я ничего не утверждаю,но размышляю,что такое в наше время возможно и приведения были
    Монархист
  8. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 19:57
    Так вроде его ещё в 90-хделали.У Жириновского ,сам Вольфович хвастал,тогда же куплен авто.А принципиально хорошая платформа у машин.Я в НОвосибирске видел на почтово-багажной платформе такой в 2000ом.Онпри аффинажном з-де "жил" похоже.
    серж сибиряк
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