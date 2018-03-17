Бронеавтомобиль "Тигр" получит новые модификации

Сейчас ведутся работы, которые находятся в различной стадии готовности, над созданием целой гаммы специальных машин на шасси "Тигра" - это и командно-штабные машины, и машины управления, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки, зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" и 120-мм самоходный миномет "Горец", служебно-боевая разведывательная машина и многие другие

Что касается судьбы "Тигра" с 30-мм пушкой, то скажу, что нами был создан опытный действующий образец, были проведены пробные стрельбы. К машине проявлен интерес со стороны ряда структур, в настоящее время ведется переговорный процесс и подготовка необходимых для дальнейшей работы документов

В дополнение к имеющимся 30 версиям бронеавтомобиля "Тигр", скоро добавятся новые модификации, сообщил гендиректор ООО "Военно-промышленной компания" ("ВПК") Александр Красовицкий.- сказал Красовицкий.Он также сообщил, что недавно "ВПК" была создана бронированная медицинская машина "Тигр" БМА с увеличенным заброневым объемом и установленным медицинским оборудованием, обеспечивающим оказание врачебной помощи в движении сразу четырем раненым. Эта же машина предлагается в качестве шасси под командно-штабные машины и автомобили аппаратной связи.Кроме того, изучается вопрос о производстве "Тигра" с пушкой калибра 30 мм.- сказал гендиректор "ВПК".