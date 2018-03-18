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Пушков прокомментировал слова Порошенко о скором вступлении Украины в ЕС
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прогноз Петра Порошенко о вступлении Украины в ЕС в ближайшие годы, передает РИА Новости.
Ранее президент Украины в интервью немецкому медиаресурсу Funke заявил, что республика станет членом Евросоюза в течение нескольких лет.
Он подчеркнул, что создает предпосылки для того, чтобы Украину сначала приняли в НАТО, а затем и в Евросоюз.
На вопрос журналиста о критике Украины со стороны ЕС за нерешительность в борьбе с коррупцией, Порошенко заявил, что страна уже в скором времени будет соответствовать антикоррупционным критериям европейского сообщества.
Напомним, в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такой же прогноз он дал и касательно членства республики в НАТО.
Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный,написал Пушков в «Твиттере».
Ранее президент Украины в интервью немецкому медиаресурсу Funke заявил, что республика станет членом Евросоюза в течение нескольких лет.
В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что создает предпосылки для того, чтобы Украину сначала приняли в НАТО, а затем и в Евросоюз.
Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за прошедшие 25 лет,отметил президент.
На вопрос журналиста о критике Украины со стороны ЕС за нерешительность в борьбе с коррупцией, Порошенко заявил, что страна уже в скором времени будет соответствовать антикоррупционным критериям европейского сообщества.
Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим,добавил президент.
Напомним, в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такой же прогноз он дал и касательно членства республики в НАТО.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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