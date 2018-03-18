Пушков прокомментировал слова Порошенко о скором вступлении Украины в ЕС

Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный,

В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,

Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за прошедшие 25 лет,

Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим,