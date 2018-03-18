13:04 18 марта
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о скором вступлении Украины в ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прогноз Петра Порошенко о вступлении Украины в ЕС в ближайшие годы, передает РИА Новости.

Пушков прокомментировал слова Порошенко о скором вступлении Украины в ЕС


Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный,
написал Пушков в «Твиттере».


Ранее президент Украины в интервью немецкому медиаресурсу Funke заявил, что республика станет членом Евросоюза в течение нескольких лет.

В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украину примут в Евросоюз. И это будет вопросом лет, а не десятилетий. Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,
сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что создает предпосылки для того, чтобы Украину сначала приняли в НАТО, а затем и в Евросоюз.

Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за прошедшие 25 лет,
отметил президент.

На вопрос журналиста о критике Украины со стороны ЕС за нерешительность в борьбе с коррупцией, Порошенко заявил, что страна уже в скором времени будет соответствовать антикоррупционным критериям европейского сообщества.

Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим,
добавил президент.

Напомним, в 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет. Такой же прогноз он дал и касательно членства республики в НАТО.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 39

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:10
    цитата... Ранее президент Украины в интервью немецкому медиаресурсу Funke заявил, что республика станет членом Евросоюза в течение нескольких лет.

    стать членом в перспективе... и быть задницей в реале..


    цитата.. "Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина" ....П.А.Попрошенко

    Петя.. бросай пить. знаем кто чем увлекается.
    vorobey
    1. Тралл Сегодня, 09:27
      Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим

      Говорят, Порошенко стал акционером "Burger King" в России.
      Так он скоро весь бизнес "страны-агрессора" захватит smile
      Тралл
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:32
        Цитата: Тралл
        Говорят, Порошенко стал акционером "Burger King" в России.


        Куда патриоты смотрят? куда налоги он платит?

        Цитата: Тралл
        Так он скоро весь бизнес "страны-агрессора" захватит


        дядя Ашот сказал лично его зарежет если на его чебуречную посягнет
        vorobey
        1. volodya (владимир) Сегодня, 09:45
          Украине очень просто вступить в ЕС и НАТО! Просто надо стать Польшей или Румынией!
          volodya
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:16
          Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,

          Верим верим. fellow
          влад66
    2. Арберес Сегодня, 09:49
      Цитата: vorobey
      Петя.. бросай пить


      Бросай бухать Петруша.
      Ты бахусом взят в плен.
      Ты для Евросоюза
      Пока что просто - член!
      И несмотря на время
      И кругленькие даты
      Засунуть Нэньку в ...пу
      Европа только рада!

      Грубо? Но такова сермяжная правда. hi
      Арберес
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:56
        А по мне так пусть быстрее бы украинцы уже вступили! Так им и надо! Русским людям Новороссии с ними не по пути!
        Опер
  2. Перейра (Михаил) Сегодня, 09:11
    ЕС без Окраины не выживет. Только такая великая держава в состоянии заменить соскочившую Британию.
    Перейра
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:21
      Цитата: Перейра
      ЕС без Окраины не выживет. Только такая великая держава в состоянии заменить соскочившую Британию.

      развивайте мысль дальше - защитить Европу от диких полчищ бурятско бронетанковых орд пытающихся пронизать сердце Европы , а также способна дать новый виток в индустриальном и культурном развитии евросоюза
      vorobey
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 11:42
        Ещё дальше - Стать бастионом Европы на пути орд запада, лишив этого почётного звания поляков.
        Перейра
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:13
    Порошенко угрожает, подобно Аттиле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный,
    - wassat laughing Это точно.
    Наблюдатель2014
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      тогда ему точно конец. Моментальный,


      к тому времени козлом отпущения будет другой а петя надеется на персональную пенсию президентскую хотя она ему на.. не нужна.. а вот охрана и гарантии безопасности.. это да.. Короче.. хохлы хлебайте.
      vorobey
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:28
        vorobey hi Саня так они уж хлебают,хлебают.Выхлебать не могут.Кстати о Петиной безопасности.В цвете последних событий Петя мог бы неожиданно скоропостижно отравленно скончаться .Послужить Западу до конца так сказать.
        Наблюдатель2014
        1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:35
          Цитата: Наблюдатель2014
          В цвете последних событий Петя мог бы неожиданно скоропостижно отравленно скончаться .

          Кстати да,идеальная жертва.И шумеров раззадорить,и русских обвинить,и дурачка сплавить...
          БАРХАН
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:41
            Цитата: БАРХАН
            Цитата: Наблюдатель2014
            В цвете последних событий Петя мог бы неожиданно скоропостижно отравленно скончаться .

            Кстати да,идеальная жертва.И шумеров раззадорить,и русских обвинить,и дурачка сплавить...


            джентльмены осмелюсь возразить... не время и не место.. второго срока ему не видать, а сейчас травить нет смысла.. ну обвинить русских а дальше что.. реальных рычагов то нет.. да и претенденты на должность поймут чьи уши торчат.. желающих на корону украинской империи поубавится..
            vorobey
            1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:47
              Цитата: vorobey
              желающих на корону украинской империи поубавится..

              А,что рогули уже закончились?Так надо крикнуть...там один грузин объевшийся галстуков бегает вдоль границы...тот точно порулить захочет.Он и России не боится(ну он так говорит) ,уже воевал с нами...
              БАРХАН
        2. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:37
          Цитата: Наблюдатель2014
          Петя мог бы неожиданно скоропостижно отравленно скончаться


          зараза к заразе не пристает... crying одного у них уже травили..

          Цитата: Наблюдатель2014
          так они уж хлебают,хлебают.Выхлебать не могут


          А шо поделаешь.. судьба.. от безвиза к безгазу и безнадеге
          vorobey
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:03
        Цитата: vorobey
        к тому времени козлом отпущения будет другой

        hi
        Ну, за козлов! drinks
        Лелёк
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:14
    к ЕС в ближайшие 20-25 лет.
    А Петруччио сказал, что завтра ! Берегись ЕС и НАТО !
    Uncle Lee
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:17
      Цитата: Uncle Lee
      А Петруччио сказал, что завтра !


      Выпимши был погорячилсчя.. laughing
      vorobey
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:20
        Бывает ! Выпей аспиринку и в люлю ! lol
        Uncle Lee
  5. BAI Сегодня, 09:15
    Вступит - не вступит в ЕС. Абсолютно по барабану.
    BAI
    1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:37
      Цитата: BAI
      Вступит - не вступит в ЕС. Абсолютно по барабану.

      Это ,как это -по барабану?...Ведь боевой гопак зря пропадает,понимаешь...
      БАРХАН
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:34
    Если только для территории ЕС нужна Украина, тогда понятно. А так принимать в ЕС людей с неадекватным криминальным поведением, что бы потерять свою репутацию? request Или все методы хороши, лишь бы навредить России.
    Теренин
  7. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 09:36
    Порошенко уже "лыжи навострил" в Испанию ..Ему это вступление уже до фени! Тут бы жизнь и капиталы сохранить.
    РАЙКОМ
    1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 09:43
      Цитата: РАЙКОМ
      Тут бы жизнь и капиталы сохранить.

      Не для того бычка откармливали...Эффектное завершение карьеры это подавиться смесью полония с новичком с балалайкой воткнутой в ж... и обмотанным триколором вокруг шеи...и эти ненавязчивые вещдоки намекнут на одного пожилого любителя японской борьбы...
      БАРХАН
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:37
    Украина может вступать куда ей угодно, думаю российским чиновникам вообще не стоит высказываться в негативном ключе по этому поводу, а то опять у них сложится ощущение, что Россия их не пускает в ЕС...

    Мы сами виноваты что Украина стремилась годами в ЕС, а не к союзу с Россией. Потомучто надо было не Украине помогать продавать ей десятилетиями с 1992 по 2005 годы газ по 50 долларов за 1000 кубов, а свою страну развивать, самим становиться богатыми, свой рынок защищать, свое производство развивать, трубопроводы Северный и Южный надо было строить еще в 90-е, не на Украине покупать десятилетиями двигатели к вертолетам и кораблям, а в России производство налаживать, как и всего остального...

    С богатыми все хотят дружить, а бедных презирают, так везде и в отношениях между людьми и между целыми странами, даже родственными...
    Ratmir_Ryazan
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:45
      Простите великодушно милостивый государь, Вы конечно правы надо было развивать, строить и т.д и т.п... но в 90 мы просто выживали, гнулись когда нас продавали и предавали ,но не ломались так что за все 25 лет сложно говорить.. это разрушить легко а вот создать..
      vorobey
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:39
        Простой пример Россия с 1992 по 2005 год продавала газ Украине по 50 долларов за 1000 кубов вне зависимости от рыночной цены газа на рынках ЕС и без ограничения объемов, в итоге в этот период Украина закупала у России в среднем около 80 млрд. кубов, при внутренней потребности около 40 млрд. То есть почти половину они просто перепродавали и делали на этом по 200-300% прибыли - вот откуда олигархи на Украине и шальные деньги на которые были выращены банды нацистов по всей стране... А потом, они еще сильнее оборзели, что и эта цена их перестала устраивать и начали права качать... А надо было с самого начала полностью перейти на рыночные расчеты, тогда мы сами бы зарабатывали больше, а не позволяли спекулировать на нашем газе...

        Надо было раньше строить и трубопроводы и заводы по производству двигателей к вертолетам и кораблям и всего остального, что мы покупали на Украине - это и заказ для нашей заводов и рабочие места, а потом это вернулось бы все в бюджет в виде налогов, причем с %% и деньги бы потраченные на закупки наших двигателей и всего остального оставались бы в России...

        И с Прибалтикой также надо было делать, не 20 лет через их порты грузы гнать, а свои порты развивать, в России рабочие места создавать, чтобы в России деньги оставались, а не отдавать их Прибалтике, которая сейчас в НАТО и на эти деньги будет размещать у себя американскую ПРО, которая по сути не ПРО, а система нападения, так как ПУ этого комплекса позволяют также запускать и "Томагавки", а не только ракеты семейства "Стандарт"...

        Мы с себя последнюю рубаху сняли и им отдали, думали они за это с нами будут дружить, а в итоге ничего кроме презрения мы не получили, просто по тому, что мы бедные, а дружить, что во дворе, что школе, что страны хотят с богатыми...

        И история нас ничему не учит, с Белоруссией тоже самое, мы им свой рынок сбыта, свое производство тракторов уничтожили, ресурсы им поставляем, АЭС строим, вооружение новейшее, вплоть до самолетов поставляем, а что в ответ?! Крым - Украина, Южная Осетия и Абхазия - это Грузия, газ по 140 дорого считает Лукашенко, хочет по 70, за поставленное оружие, как и за многое другое тем более платить не собирается...

        Скоро нас будут и в Белоруссии ненавидеть и тоже побегут в ЕС...
        Ratmir_Ryazan
  9. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:37
    У него планы такие...
    Ирек
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:46
      Цитата: Ирек
      У него планы такие...


      со слепу не вижу.. это бык?
      vorobey
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 09:39
    Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,
    --------------------------------
    Какое игривое сравнение у Порошенко. Если продолжить его мысль, то Украина готова пойти даже на крайние степени мазохизма в этом увлечении...
    Altona
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:02
    Ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина,
    Ну т.е. - мы вас хотим , возьмите нас замуж laughing А то , что Ес н нужен ещё один прибабахнутый на голову попрошайка в семью нафиг не сдался - это отметается... Скорее - это заявление для продления своих надежд на второй срок , Петя хоть и алик , но прекрасно видит , что без продления президенства ему сразу конец - или в тюрьме , или того хуже . Ну может в лучщем случае помрёт забытым и без капиталов...
    КВУ-НСвД
  12. Machete Сегодня, 10:10
    Нельзя укров пускать в ЕС. А то они начнут возрождать великую шумерскую цивилизацию на месте ЕС. lol
    Machete
  13. RUS33 Сегодня, 10:40
    Цитата: volodya
    Украине очень просто вступить в ЕС и НАТО! Просто надо стать Польшей или Румынией!

    Они четыре года назад уже вступили в кое-что lol при поддержке того же ЕС и НАТО.
    Потеряли половину ВВП
    RUS33
  14. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:46
    Всё хихикаем? Веселимся? Над "петрушой" потешаемся. "Петруша" в скором времени сядет в самолетик и улетит в заокеанское далёко, а на его стульчик президента Украины усядется какой-нибудь упырь в коричневой рубашке. И будет Украина и в ЕС и в НАТО,а у нас будет огромный гвоздище в ботинке,на долгие времена.
    Штатский
  15. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 11:36
    Монголия наверно быстрее членом Евросоюза станет. laughing
    Dimy4
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:40
    Именно я лично создал инфраструктуру против коррупции в этой стране, которая полностью независима. Я горжусь этим,добавил президент.

    Залил шары, и всё ему розово! laughing Бредоносец и конченный алкаш... bully
    a.s.zzz888
  17. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:40
    Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за прошедшие 25 лет

    Если к деградации применимо слово "проогресс" тогда да: поогресс в обнищании и моральной деградации фантастический!
    Alex-a832
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