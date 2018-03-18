13:05 18 марта
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Минобороны Китая обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны

Оборонное ведомство Китая выражает решительный протест в связи с принятием в США "Закона о поездках на Тайвань", который можно расценивать как вмешательство во внутреннюю политику Пекина и угрозу развитию отношений между китайскими и американскими военными, передает РИА Новости.



В США 16 марта был подписан "Закон о поездках на Тайвань", китайские вооруженные силы решительно выступают против этого. Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР,
заявил представитель НОАК У Цянь.


Это серьёзное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, это вмешательство во внутреннюю политику КНР, наносящее ущерб развитию связей вооруженных сил двух стран,
добавил он.

По словам представителя ведомства, «китайская сторона потребовала от США неуклонного соблюдения своих обязательств и исправления соответствующих ошибок».

Также Пекин требует, чтобы США «не допустили реализации положений закона», «прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива».

Днем ранее китайское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором выразило недовольство и решительный протест в связи с принятием в США упомянутого закона.

Напомним, в частности «Закон о поездках на Тайвань» поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Кроме того, в документе содержится призыв к дальнейшему укреплению отношений Соединенных Штатов и Тайваня.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:39
    Бить по рукам сразу, чтоб неповадно было.
    Teberii
    1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 09:48
      Цитата: Teberii
      Бить по рукам сразу, чтоб неповадно было.

      Китай это умеет делать.. США везде свой нос суют! Но думаю это им делать безнаказанно недолго осталось .
      РАЙКОМ
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 10:08
        Ну и что китайцы сделают? Выразят, как мы, "великую озабоченность" или как? Смешно, но "унтерофицер" - США пока "воротит, что хотит" )))
        shvn
        1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:11
          Цитата: shvn
          Ну и что китайцы сделают?

          У них много "рычагов давления" в отличии от России .
          Цитата: shvn
          Выразят, как мы, "великую озабоченность" или как?

          Могут "или как" и Россия им в этом может помочь ! В этом деле главное быть осторожным и действовать планомерно..Без ярких заявлений и тому подобному!
          РАЙКОМ
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:58
      Эдак американцы примут "Закон о поездках в Крым". belay
      сибиралт
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 10:09
        Через Очаков , который наш - "русский город" или напрямую по Черному морю?
        shvn
  2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:40
    Гаденыши полосатые.... Сразу на несколько сторон гадят...
    Dashout
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:40
    «Закон о поездках на Тайвань»
    А чему удивляться...Трамп, после своего избрания поехал на Тайвань, а только потом в Пекин ! Китайцы обиделись ! (Но и только !) request
    Uncle Lee
    1. Vyacheslav73 (Вячеслав) Сегодня, 09:47
      Выразят пятьсот одно последнее предупреждение и сто одну озабоченность(могут еще дулю в кармане показать laughing )... С полосатыми надо по другому, тут как в анекдоте: "Думать надо..."
      Vyacheslav73
    2. shvn (Вячеслав) Сегодня, 10:11
      Чей - то обиделись)) Си сразу поехал в "обком" пирожные покушать и узнать, что Трампуша всех крутит на вертеле , ударив топорами по Сирии.
      shvn
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 09:42
    Нам бы с Китаем совместно действовать в этих вопросах непризнанных территорий. Но у нас элиты разные, у нас компрадорас-американос у них национально-коммунистическая.
    Altona
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:50
    Вот так - "Гав" сразу! Только на китайцев полосатоухие и "ухом не ведут"... Слишком "повязаны" их экономики.
    Горный стрелок
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:50
    А санкции введут?
    Дормидонт
    1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 10:13
      Кто кому? Вы, сударь, о чем?
      shvn
  7. dison (Денис) Сегодня, 09:58
    Многие все время Россию критикуют за то, что она кроме выражения озабоченности ничего не делает. Посмотрим на что Китай способен.
    dison
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:04
      Возможно в Китае реально оценивают на что способны янки?
      rocket757
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:05
    Минобороны Китая выражает протест...?. А, что такая политическая функция входит в функционал Минобороны? А, что дальше? Тогда, по логике, Минобороны Китая самостоятельно может разорвать отношения с любой страной? По Китаю спецы есть? может поясните... С ув. hi
    Теренин
    1. Товарищ Берия Сегодня, 12:35
      Цитата: Теренин
      Минобороны Китая выражает протест..

      Трудности перевода с Китайского laughing

      Вот так изложена новость на РИА "Новости", на которое ссылается ВО:
      Новый закон о поездках на Тайвань, принятый в США, посылает ложный сигнал сепаратистским силам Тайваня и нарушает принцип политики "одного Китая", в связи с чем Пекин выразил протест Вашингтону, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

      РИА Новости https://ria.ru/world/20180318/1516618413.html
      Товарищ Берия
  9. dojjdik (иван) Сегодня, 10:08
    могут китайцы закрыть небо над тайванем -ну могут могут топить караблики американские -ну могут ;че тогда надо неужто островок не смогут отстоять? другое дело "майдан" на тайване по еврейски "гражданская" война вот тутто и у нас и у них есть бреши ибо отвечать на диверсвойну которую паралельно с холодной ведут против нас израиль с сша нечем; хотя мож у товарища Си есть варианты на мексиканской границе было б неплохо поквитатся за украину начав такой же майдан и в южных штатах сша
    dojjdik
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:10
    Американская внешняя политика напоминает взбесившуюся лошадь - чего ждать непонятно , а пытатся успокоить опасно... Гадят , короче , всем..и союзникам , и противникам(причём всем сразу , а не по отдельности..)В общем импульсивный самодур у власти , вкупе с парламентским "коллективным разумом" , заботящемся только о своих интересах - это гремучая смесь...
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:03
      Как бы эт не выглядело, Трамп за Америку, за её процветание, в своём, конечно, понимании!
      То что он сносит\ топчет всё на своём пути, возможно иначе он не умеет.
      По любому, стоит посмотреть, как оно будет и оченно заниматься своими делами, своими интересами, не смотря ни на что!
      rocket757
  11. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 10:23
    Скорей бы у них эскалация конфликтов происходила, нам это только на руку.
    Вояджер
  12. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:52
    Носик бы штатовцам укоротить, что бы не сували туда, куда собака... не совала...
    Masya Masya
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:43
    В США 16 марта был подписан "Закон о поездках на Тайвань", китайские вооруженные силы решительно выступают против этого.

    А также подкрепить бы это нотой МИДом Китая, чтобы было весомей. Но мерикатосы действительно потеряли берега, в том числе и с Китаем.
    a.s.zzz888
  14. Товарищ Берия Сегодня, 12:36
    Чем больше таких терок между США и КНР, тем лучше для РФ.
    Товарищ Берия
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