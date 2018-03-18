Минобороны Китая обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны

В США 16 марта был подписан "Закон о поездках на Тайвань", китайские вооруженные силы решительно выступают против этого. Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР,

Это серьёзное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, это вмешательство во внутреннюю политику КНР, наносящее ущерб развитию связей вооруженных сил двух стран,