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Минобороны Китая обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны
Оборонное ведомство Китая выражает решительный протест в связи с принятием в США "Закона о поездках на Тайвань", который можно расценивать как вмешательство во внутреннюю политику Пекина и угрозу развитию отношений между китайскими и американскими военными, передает РИА Новости.
По словам представителя ведомства, «китайская сторона потребовала от США неуклонного соблюдения своих обязательств и исправления соответствующих ошибок».
Также Пекин требует, чтобы США «не допустили реализации положений закона», «прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива».
Днем ранее китайское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором выразило недовольство и решительный протест в связи с принятием в США упомянутого закона.
Напомним, в частности «Закон о поездках на Тайвань» поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Кроме того, в документе содержится призыв к дальнейшему укреплению отношений Соединенных Штатов и Тайваня.
В США 16 марта был подписан "Закон о поездках на Тайвань", китайские вооруженные силы решительно выступают против этого. Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР,заявил представитель НОАК У Цянь.
Это серьёзное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, это вмешательство во внутреннюю политику КНР, наносящее ущерб развитию связей вооруженных сил двух стран,добавил он.
По словам представителя ведомства, «китайская сторона потребовала от США неуклонного соблюдения своих обязательств и исправления соответствующих ошибок».
Также Пекин требует, чтобы США «не допустили реализации положений закона», «прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива».
Днем ранее китайское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором выразило недовольство и решительный протест в связи с принятием в США упомянутого закона.
Напомним, в частности «Закон о поездках на Тайвань» поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Кроме того, в документе содержится призыв к дальнейшему укреплению отношений Соединенных Штатов и Тайваня.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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