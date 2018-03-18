Москалькова вновь обратится в СЕ и ООН из-за ситуации с российскими выборами на Украине

Это совершенно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права. Я со своей стороны повторно буду сегодня обращаться к верховному комиссару по правам человека ООН, Совету Европы, БДИПЧ,

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала еще раз сегодня обратиться в Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с недопуском россиян к голосованию на выборах президента РФ на Украине, передает РИА Новости сказала Москалькова.Она уточнила, что ответов на предыдущие обращения до сих пор не последовало.Между тем, украинские националисты сегодня опубликовали заявление.«Объединенные силы националистов – "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Национальный корпус", ОУН (запрещена в РФ), "С14" и другие начали блокирование дипломатических представительств государства-агрессора в Украине в связи с выборами президента», – говорится в релизе партии «Свобода».Сообщается, что пикеты националистов выставлены в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.В Одессе националисты привезли к российскому консульству мешки с песком и конструкции, напоминающие противотанковые ежи.«Одетые в камуфляжную форму радикалы припарковали автомобиль с аудиоаппаратурой и проигрывают украинскую музыку. Многие из них скрывают лица балаклавами. Они держат плакаты с антироссийскими лозунгами. Националисты положили несколько мешков с песком и установили деревянные конструкции, похожие на противотанковые ежи, в начале улицы, ведущей к консульству», – говорится в репортаже корреспондента РИА « Новости ».Находящиеся рядом полицейские радикалам не препятствуют.