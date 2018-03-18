16:52 18 марта
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Москалькова вновь обратится в СЕ и ООН из-за ситуации с российскими выборами на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала еще раз сегодня обратиться в Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с недопуском россиян к голосованию на выборах президента РФ на Украине, передает РИА Новости.



Это совершенно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права. Я со своей стороны повторно буду сегодня обращаться к верховному комиссару по правам человека ООН, Совету Европы, БДИПЧ,
сказала Москалькова.


Она уточнила, что ответов на предыдущие обращения до сих пор не последовало.

Между тем, украинские националисты сегодня опубликовали заявление.

«Объединенные силы националистов – "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Национальный корпус", ОУН (запрещена в РФ), "С14" и другие начали блокирование дипломатических представительств государства-агрессора в Украине в связи с выборами президента», – говорится в релизе партии «Свобода».

Сообщается, что пикеты националистов выставлены в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

В Одессе националисты привезли к российскому консульству мешки с песком и конструкции, напоминающие противотанковые ежи.

«Одетые в камуфляжную форму радикалы припарковали автомобиль с аудиоаппаратурой и проигрывают украинскую музыку. Многие из них скрывают лица балаклавами. Они держат плакаты с антироссийскими лозунгами. Националисты положили несколько мешков с песком и установили деревянные конструкции, похожие на противотанковые ежи, в начале улицы, ведущей к консульству», – говорится в репортаже корреспондента РИА «Новости».

Находящиеся рядом полицейские радикалам не препятствуют.

Ситуация у Генконсульства РФ в Одессе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Генконсульство Российской Федерации в Одессе
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 13:19
    Выбрали президента сша выберем и Президента России...и никто нам не помешает smile
    Чёрный
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:25
      Русских никто не остановит в нашем порыве изменить МИР!

      Такие мы неугомонные и никто наши души не сможет исправить Кроме Бога!
      МИХАН
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:03
        Уже всем надоел этот нацистский шабаш.
        dorz
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:37
          Цитата: dorz
          Уже всем надоел этот нацистский шабаш.

          Я бы так не сказал..Очень все видно , кто и что ! Пустим туды ополченцев из Донбасса ворвутся и пусть разбираются ..! Их право , а потом уже мы зайдем. soldier
          МИХАН
      2. с-т Petrov Сегодня, 16:07
        Виталий, здоровья тебе! Давно не видел и стал переживать! drinks

        Выбрали мы с тобой сегодня Владимир Владимировича, с чем я нас и поздравляю! soldier
        с-т Petrov
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:41
          Цитата: с-т Petrov
          Виталий, здоровья тебе! Давно не видел и стал переживать!

          Спасибо Петров , здоровья хватит если что..
          Цитата: с-т Petrov
          Выбрали мы с тобой сегодня Владимир Владимировича, с чем я нас и поздравляю!

          Выбрали и слава Богу! Мы им всем еще покажем "кузькину мать"..Разозлили жутко! всех нас !
          МИХАН
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:27
      Да толку то от всех этих уПРАВОмоченных. winked Один из таких "обмундов" на всех ток шоу толкается и ничего путного ни разу не сказал.
      сибиралт
    3. Монос (Виктор) Сегодня, 13:29
      А нам, вообще, посольства и консульства на Украине нужны? Просто интересно. Может их закрыть?
      Монос
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:18
        Цитата: Монос
        А нам, вообще, посольства и консульства на Украине нужны? Просто интересно. Может их закрыть?

        Согласен. Так же как и их посольство у нас. Разговаривать не с кем и не о чем... Все и так предельно ясно.
        helmi8
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:04
        Хотя бы одного "чекиста" с пистолетом и сторожа с охраной оставить надо. А что толку от этих послов начиная с Черномырдина и заканчивая нынешним вместе со сменившимся "долгоиграющим пилюлькиным"? winked
        сибиралт
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:12
          Хотя бы сторожа оставить надо.


          с-т Petrov
      3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:06
        Цитата: Монос
        А нам, вообще, посольства и консульства на Украине нужны? Может их закрыть?

        Для справки, если не знаете. На украине минимум 15 млн этнических Русских. Закрывайте, только потом не жалуйтесь, что всё плохо.
        Orionvit
    4. kit88 (Александр) Сегодня, 14:05
      А где наш посол? Вышел бы, встретил. Укропитеки заранее всех предупредили, что беспределить будут. Наши, если бы хотели, могли подготовиться.
      А так, походу, всё всех устраивает.
      kit88
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:16
        Признали переворот, хотя бы для того чтобы, Порошенко мог в Москву звонить и выражать соболезнования по поводу жертв от упавших наших самолётов. winked
        сибиралт
  2. Черный_Ватник Сегодня, 13:20
    Не надо было признавать в 14м году это псевдогосударство. Пусть бы от голода поопухали чутка.
    Черный_Ватник
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:37
      Цитата: Черный_Ватник
      Не надо было признавать в 14м году это псевдогосударство. Пусть бы от голода поопухали чутка.

      Да и их никто особо и не признавал ..А с голодухи они не помрут!

      главные свидомые конечно..Опухшие все и Ярош тоже !
      МИХАН
      1. vinni-puk Сегодня, 14:40
        Жертвы голодомора!
        vinni-puk
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:36
    Чепуха, бесполезное занятие! Нужно вна укроину начать разваливать, пускай там румыны этнические да венгры берутся за оружие, и создают свои республики, а мы им должны помочь! Нужно не просто офицеально признать ЛДНР, но и помочь им вернуть в свой состав оккупированные укробандитамии территории! Исконно Русские города -Одесса, Харьков, Мариуполь и многие другие должны стать частью России как и Крым раз и навсегда! Если нужна для этого война, пускай она начнется! "Страна, выбирающая между войной и позором, получит и войну, и позор "-про нашу Россию сказано! Пора действовать силой оружия -нас обвиняют в видении войны в на укроине, так давайте же не мямлить детские опровдания, а действовать, действовать и еще раз действовать! Никто не сунется против нас побоялся, ибо сильных -реально сильных -всегда боятся! Значит, нам нужно стать реально сильными!
    Геркулесыч
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:37
    ответов на предыдущие обращения до сих пор не последовало.

    вот нафига долбиться в закрытую дверь??? Мы выберем!!! а весь мир пусть отдохнет... wink
    Masya Masya
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:32
      Цитата: Masya Masya
      ответов на предыдущие обращения до сих пор не последовало.

      вот нафига долбиться в закрытую дверь??? Мы выберем!!! а весь мир пусть отдохнет... wink

      Таки будет , милая моя Мариша! soldier Мы всех порвем за наших милых женщин.. love
      МИХАН
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:47
        вот и я говорю, Виталий, что за такой спиной бояться нечего!!! Приветик! старому солдату! love
        Masya Masya
  5. razved (Андрей) Сегодня, 13:41
    Ну выразят международные организации своё "фи" стране "У", ну и что? Им это порицание до лампочки...
    razved
  6. kefan (kefan) Сегодня, 13:50
    Это все равно что обращаться к глухим и слепым, точно такой же результат.
    kefan
  7. Vard Сегодня, 13:54
    Ну сколько там россиян... а вот украинцев у нас миллиона три наберётся... Просто перекрыть пересылку денег на Украину... И посмотреть как долго эта вся шпана просуществует...
    Vard
  8. ланс Сегодня, 13:56
    простой вопрос:а зачем? только если потом обкакать немощь этих организаций?
    ланс
  9. Langf (Андрей ) Сегодня, 13:58
    Седьмую надо было прикреплять к посольскому избирательному пункту. Отпрыгались бы на «пятачок», проголосовали и колонной домой, сквозь ликующий, пестрящий цветами и триколором коридор.
    Langf
  10. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:03
    Заявления делать необходимо, так сказать, застолбить для общественности сие деяние и делать выводы. А наши либералы эту информацию игнорируют, а могли бы и на себя примерить эту ситуацию.
    Rusland
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:25
    Эти фашисты блокировали вход российским гражданам в консульства для голосования. И что мы имеем, по сути, ситуация не изменится, но есть повод для официальной ноты тем странам, которые яростно мастурбируют на демократию. Где она вна украине?
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. iouris (iouris) Сегодня, 14:29
    ...На Вашу жалобу №19234 в ООН отвечаем...
    Делать больше нечего Москальковой?
    iouris
  13. Комментарий был удален.
  14. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:46
    Да с.ть они хотели, эти международные институты,
    если дело касается защиты наших прав.
    Они то по сути созданы были против нас,
    что бы надиктовывать нам волю Запада и следить за исполнением этой воли.
    Так что там просто это все пропустят.
    Как я уже писал, запущен процесс обесчеловечивания жителей России.
    Да, процесс это не столь короткий, как в 30-е годы,
    но они будут стараться подготовить общественное мнение к войне с нами.
    Zomanus
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:12
      Цитата: Zomanus
      Да с.ть они хотели, эти международные институты

      Да ладно, всё там прописано, причём грамотно и самое главное для всех.. Просто когда дело касается некоторых государств, неугодных западу, "международные институты" вместе с "международным правом", вдруг перестают работать. Жотя верно, на кой такие организации вообще нужны?
      Orionvit
  15. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:03
    Не зря президент Габона оскорбился и попросил не сравнивать его страну с Украиной.
    DEZINTO
  16. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 15:44
    Выслать всех гастеров, особенно с бандерлогии,сами разблокируют,и пятую точку ещё намажут кастрюлеговым.
    Рав Рав
  17. трассер (Сергей) Сегодня, 16:07
    Вот ситуация на утро в Канадском Торонто.
    Избирательный участок открылся ровно в 8.00.
    Грустный клоун обвешаный флагами, стоит перед автомобилем полиции в мазохисткой надежде быть побитым.
    трассер
  18. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 16:11
    "к верховному комиссару по правам человека ООН, Совету Европы, БДИПЧ"- слова и сокращения для обновленной версии "Словаря нецензурных выражений".
    ушкуйник
  19. Комментарий был удален.
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