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ОБСЕ: вопрос допуска россиян к голосованию должен самостоятельно решаться Москвой и Киевом
Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом, заявили корреспонденту ТАСС в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Он особо подчеркнул, что «БДИПЧ ОБСЕ разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России и занимается наблюдением только на территории Российской Федерации».
Вместе с тем в штаб-квартире ОБСЕ в Вене напомнили, что «двумя уполномоченными институтами ОБСЕ по наблюдению за выборами и процессом голосования являются БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ».
Шестнадцатого марта министр внутренних дел Украины сообщил, что «режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».
В ночь на 18 марта здания дипмиссии в указанных городах были оцеплены украинскими силовиками. К блокированию избирательных участков подключились также украинские националисты. В итоге в голосовании пока смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительств РФ.
По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. россиян, имеющих право участвовать в выборах.
В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами (Россией и Украиной),сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер на просьбу прокомментировать блокирование доступа россиян к голосованию на Украине.
Он особо подчеркнул, что «БДИПЧ ОБСЕ разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России и занимается наблюдением только на территории Российской Федерации».
Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России,добавил Раймер.
Вместе с тем в штаб-квартире ОБСЕ в Вене напомнили, что «двумя уполномоченными институтами ОБСЕ по наблюдению за выборами и процессом голосования являются БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ».
Шестнадцатого марта министр внутренних дел Украины сообщил, что «режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».
В ночь на 18 марта здания дипмиссии в указанных городах были оцеплены украинскими силовиками. К блокированию избирательных участков подключились также украинские националисты. В итоге в голосовании пока смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительств РФ.
По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. россиян, имеющих право участвовать в выборах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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