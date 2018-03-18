ОБСЕ: вопрос допуска россиян к голосованию должен самостоятельно решаться Москвой и Киевом

В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами (Россией и Украиной),

Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России,