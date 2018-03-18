16:51 18 марта
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ОБСЕ: вопрос допуска россиян к голосованию должен самостоятельно решаться Москвой и Киевом

Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом, заявили корреспонденту ТАСС в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами (Россией и Украиной),
сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер на просьбу прокомментировать блокирование доступа россиян к голосованию на Украине.


Он особо подчеркнул, что «БДИПЧ ОБСЕ разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России и занимается наблюдением только на территории Российской Федерации».

Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России,
добавил Раймер.

Вместе с тем в штаб-квартире ОБСЕ в Вене напомнили, что «двумя уполномоченными институтами ОБСЕ по наблюдению за выборами и процессом голосования являются БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ».

Шестнадцатого марта министр внутренних дел Украины сообщил, что «режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах».

В ночь на 18 марта здания дипмиссии в указанных городах были оцеплены украинскими силовиками. К блокированию избирательных участков подключились также украинские националисты. В итоге в голосовании пока смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительств РФ.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. россиян, имеющих право участвовать в выборах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:22
    Очередное подтверждение: лецемерие и двойные стандарты - это и есть "западные ценности". Бессмысленность и бесполезность ОБСЕ стала ещё очевидней.
    Аристарх Людвигович
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:29
      вопрос допуска россиян к голосованию должен самостоятельно решаться Москвой и Киевом

      Мы не против ... soldier

      И давно уже хотим проголосовать ... soldier
      МИХАН
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:36
      Мы запомнили этот "совет" и решим проблему ДНР и ЛНР без ОБСЕ, самостоятельно !
      предки с Дона
  2. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 16:25
    Чего-то я не понял - права человека определяются двусторонними соглашениями? Так нужно понимать ответ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ?
    Офицер запаса
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:29
      с уважением, не ищете логику, она в вашингтоне застряла, при написании методички...
      д^Амир
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 16:26
    ОБСЕ tongue , вы где были, когда Россия, как бы, выбрала Трампа. bully
    askort154
    1. Метан (Метан) Сегодня, 16:34
      Должны решаться Москвой и Киевом,говорите?Ну хорошо.Вот Москве и надо решить этот вопрос с Киевом,то есть оставить от киевской влады(власти)дым с большой копотью!
      Метан
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:27
    Кто то ожидал другого ответа? Общечеловеки для России пальцем о палец не ударят. Разве что только во вред
    Дормидонт
  5. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:28
    в переводе на русский язык этот деятель сказал - мы поставлены за тем чтобы искать (создавать и публиковать) нарушения при голосовании на территории РФ, а что творят остальные нас не касается, там свои командиры есть... вот такое бюро по демократическим институтам понимаешь...
    д^Амир
  6. DPN (ДПН) Сегодня, 16:28
    хозяин что хочет , то и делает.тем более у себя дома.
    DPN
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:29
    что и следовало ожидать, абстрагировались...
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:37
      абстрагировались..

      Ещё есть такой метод ведения дискуссии когда оппонент несёт такую дичайшую ересь в ответ на твои благоразумные высказывания, что ты просто впадаешь в ступор, потому что ну просто не понятно что на "это" сказать.
      Примерно так:
      "2+2=5 я то это точно знаю, а Вы похоже плохо разбираетесь в теме, и перестаньте тут разглагольствовать"

      Вот и просто что на такое отвечать? Аж трясёт как бесит. Чистая провокация.

      ОБСЕ отлично показали это на Украине, когда шли обстрелы со стороны ВСУ они сиделе в отеле и строчили чушь в интернетах. Когда всё стихало они ехали на места и задумчиво размышляли - "хмммм а кто же это мог быть ?"
      DEZINTO
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:31
    По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. россиян, имеющих право участвовать в выборах.
    Собрать бы у них заявления и вчинить коллективный иск в Страссбургский суд по правам человека и посмотреть на реакцию , да со всех площадок по десять раз на дню это дело и его ход вспоминать и комментировать...Зашевелились бы..никуда б не делись..
    КВУ-НСвД
  9. Vard Сегодня, 16:32
    Вопрос... на кой оно нужно это ОБСЕ... Как грязью полить, они тут как тут... как чего по делу... мы типа не при делах...
    Vard
  10. Flexsus (Алексей) Сегодня, 16:32
    Надо на авакова в суд подать, за препятствие в проведении выборов)))
    Flexsus
  11. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:36
    значит в 2019 г.ответить тем же,никаких укровыборов на территории России...
    taiga2018
  12. Kurare Сегодня, 16:38
    Украина - цэ Эвропа или я что-то пропустил? Или она только изберательно Эвропа, когда дело не касается отношений с Россией. ОБСЕ - моя хата з краю, ничого нэ знаю!
    Kurare
  13. razved (Андрей) Сегодня, 16:39
    Ну и на хрена они такие "хорошие" нужны? А вот на счет двусторонних договоров - у вечно обиженных небратьев в следующем году тоже выборы...
    razved
  14. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:41
    ОБСЕ:...должен самостоятельно решаться Москвой и Киевом
    МИД России, запиши сей дебильный ответ и всегда его зачитывай на все вопросы с их строны по нашим с украиной взаимоотношениям yes
    Теренин
  15. рюрикович (Андрей) Сегодня, 16:46
    Класс! good Теперь можно тыкать разные там БДИПЧты и прочую шваль личиком в ихние же права и обязанности, если вздумается читать морали про какие-то права там человеков.Изящно так эурапэйцы себя скомпроментировали laughing .Красиво....
    рюрикович
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