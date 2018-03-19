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В новороссийском пункте базирования смогут разместиться более 60-ти кораблей
Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, сможет вместить более 60-ти кораблей и судов, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
По его словам, «после завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей».
Адмирал сообщил также, что строительство пункта базирования ведется сегодня и на Тихоокеанском флоте. Уже завершено строительство первоочередных объектов пункта Вилючинск.
Королев добавил, что «с формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок».
Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске,сказал Королев в эфире Радио «Эхо Москвы».
По его словам, «после завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей».
Адмирал сообщил также, что строительство пункта базирования ведется сегодня и на Тихоокеанском флоте. Уже завершено строительство первоочередных объектов пункта Вилючинск.
Королев добавил, что «с формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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