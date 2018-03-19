09:33 19 марта
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В новороссийском пункте базирования смогут разместиться более 60-ти кораблей

Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, сможет вместить более 60-ти кораблей и судов, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске,
сказал Королев в эфире Радио «Эхо Москвы».


По его словам, «после завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей».

Адмирал сообщил также, что строительство пункта базирования ведется сегодня и на Тихоокеанском флоте. Уже завершено строительство первоочередных объектов пункта Вилючинск.

Королев добавил, что «с формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 7

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  1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:04
    Потихоньку и к нашей радости Россия крепнет и встает с колен...
    Dashout
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:13
      А в Крыму когда строить будут? Там инфраструктура тоже нуждается в ремонте.
      RASKAT
      1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:22
        Я сейчас в Севастополе... wink
        Цитата: RASKAT
        Там инфраструктура тоже нуждается в ремонте.

        Как после войны.. sad
        Балаклава.
        LiSiCyn
        1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:23
          Оп-па... Почему флаг хохляцкий...
          Непорядок negative
          LiSiCyn
    2. Vard Сегодня, 09:13
      Где то читал что из за того что у нас причалов для боевых кораблей не хватает, их срок службы значительно меньше... Так что это в сущности что ещё как кораблей построить...
      Vard
    3. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:20
      Поддерживаю вас ,нужно восстанавливать позиции.
      Teberii
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:14
    Осталось, всего-то ничего: наклепть эти 60 кораблей)
    Сибирский цирюльник
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