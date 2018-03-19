12:59 19 марта
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Власти Саудовской Аравии «выбили» из коррупционеров $100 млрд

Правительство Саудовской Аравии смогло вернуть в бюджет более $100 млрд после ареста в прошлом году 11-ти принцев и четырех министров, передает Лента.ру сообщение наследного принца королевства Мухаммада бен Салмана.



Сумма превышает 100 миллиардов долларов. Но настоящей целью была не эта сумма или какая-то другая сумма. Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом,
сказал Салман в интервью телеканалу CBS.


Напомним, в ноябре 2017-го Национальный антикоррупционный комитет страны, возглавляемый Мухаммадом бен Салманом, взял под стражу около 200 человек, среди которых были принцы, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Всем им были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, растратах и взяточничестве.

В начале 2018 года стало известно, что находящийся под арестом принц Аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается в $17,5 млрд, «выразил желание сделать пожертвование».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 11:19
    100 млрд, нихоло так то. Интересно сколько из наших можно выбить? Мне кажется ни чуть не меньше. wassat
    RASKAT
    1. Тралл Сегодня, 11:29
      Цитата: RASKAT
      100 млрд, нихоло так то. Интересно сколько из наших можно выбить? Мне кажется ни чуть не меньше. wassat

      В Беларуси уже давно так доят, даже законодательно закреплено, что можно откупиться за финансовые преступления, если возместишь ущерб и все затраты фискальных и силовых органов.
      Тралл
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 11:39
        Неверная метода. Т.е. воруй себе на здоровье, за очко прихватили - отдал, не прихватили "работай" дальше.В РФ это кажется называется "деятельное раскаяние".
        Штатский
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:20
    ау,господин вновь избранный президент,вот вам бесплатная идея пополнения бюджета...даже если потрясти с десяток губернаторов с их золотыми часами...
    taiga2018
    1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 12:10
      Надо не отнимать наворованное, а не давать воровать. Или состояние "принца" в 17 ярдов одномомеетно появилось?!
      Арестовали 200 человек, которые под пытками отдали все что есть, а 800 или 1000 сбежали с активами навсегда....
      Это не положительный опыт, а показатель финансовых сложностей у СА, нашли способ быстро пополнить бюджет для закупки оружия. Что-то там назревает.
      Dreamboat
  3. himRa (Rahim) Сегодня, 11:20
    Не плохой пример для .....Китая !!!!)))
    И волки сыты и овцы целы!
    Всем привет и поздравления с победой для ВВП! lol
    himRa
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:21
    И кому верить? Названию статьи :
    Власти Саудовской Аравии «выбили» из коррупционеров $100 млн
    или принцу:
    Сумма превышает 100 миллиардов долларов.

    Ах КАК НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. "КОЕКАКЕРСТВО" в чистом виде
    svp67
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:23
      Да чем больше, тем лучше ! Пусть Мухаммад приедет и к нам ! hi
      Uncle Lee
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:29
        Цитата: Uncle Lee
        Да чем больше, тем лучше ! Пусть Мухаммад приедет и к нам !

        К вам пусть приходит, а к нам не надо - монархия у нас уже была.
        Средствами контрацепции пренебригали на протяжении всей своей истории, настрогали прынцев и теперь колбасят друг-друга в борьбе за трон, ну заодно и по финансам бьют, а коррупция здесь не причём.
        Серый брат
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 11:39
          Цитата: Серый брат
          К вам пусть приходит, а к нам не надо - монархия у нас уже была.

          У вас была но в итоге Мы ее скинули lol
          Но я Вас конечно же правильно понял ....мусульсумане... да и имя чуждое Муххамад...и все такое?
          априоре не могут думать о интересах государства...
          himRa
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:47
            Цитата: himRa
            Мы ее скинули

            Громко сказано. Навряд ли вы являетесь членом Временного правительства. laughing
            Серый брат
            1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:29
              Цитата: Серый брат
              Громко сказано. Навряд ли вы являетесь членом Временного правительства

              Нет мой дед,бедняк и коммунист принимал активное участие в революции а в последствии и в гражданской войне.
              Имел честь беседовать с дедом в 70 е годы лично.
              А временное правительство просто перехватило инициативу у рабочих и крестьян,НО не удержалось у власти laughing
              Многие просто упускают настроение низов тех лет...
              himRa
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:34
        Цитата: Uncle Lee
        Да чем больше, тем лучше ! Пусть Мухаммад приедет и к нам ! hi


        Точно,пусть приедет к нам. Надо предупредить только,что с 5-ти звездочными отелями для сбора ворюг у нас не очень, но зато большой перечень сиделок с романтическими названиями (матросская тишина,белый лебедь,кресты 1,2 и проч). Главное контингент подогнать, а дальше восточные фантазии гостя сработают! negative
        майор Юрик
    2. Aleksandr21 (Александр) Сегодня, 11:25
      В ленте ру и других источниках, указывается сумма в 100 миллиардов долларов, поэтому тут вопрос к тому кто статью опубликовал на ВО.
      Aleksandr21
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:22
    во, у кого поучиться...
    Masya Masya
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:32
      А чем плох Сталинский опыт?
      Дормидонт
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:39
        давненько было, подзабылось... а тут наглядный пример...
        Masya Masya
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:22
    вернуть в бюджет более $100 млн после ареста в прошлом году 11-ти принцев и четырех министров
    А ниже написали, что "Сумма превышает 100 миллиардов долларов". Может и у нас разок показательно провести такую акцию? Нет, не прокатит - презумпция, права и т.д. А чиновники нюх действительно потеряли.
    rotmistr60
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:27
    Хороший пример, черт возьми! wassat А нам и самим напрягаться не придется. Тереза (Мать?) с этим справляется гораздо лучше!
    Горный стрелок
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 11:29
      Цитата: Горный стрелок
      Хороший пример, черт возьми! wassat А нам и самим напрягаться не придется. Тереза (Мать?) с этим справляется гораздо лучше!

      Тоже такая же мысль пришла в голову,наглосаксы нам помогут!! wassat
      himRa
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:31
    Там коррумпированных принцев, как у нас единороссов
    Дормидонт
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:32
    Власти Саудовской Аравии «выбили» из коррупционеров $100 млрд
    Хорошая работа арабских властей, не то что наши.good ....приезжайте к нам в РФ работать.... laughing
    XXXIII
  10. Vard Сегодня, 11:34
    Это мелочи... из наших триллион при желании... легко... но при желании...
    Vard
  11. Громобой Сегодня, 11:35
    после ареста в прошлом году 11-ти принцев и четырех министров
    Дикие люди,что с них возьмёшь... у нас такое невозможно,т.к. вертикаль выстроена и начни министров как кирпичики вынимать,так вся и повалится.Да и хранит ворьё деньги не внутри страны,а в Лондонах и офшорных зонах.
    Громобой
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:46
    Власти Саудовской Аравии «выбили» из коррупционеров $100 млрд

    Ну так если сабельку кривую занесли над головёнкой - отдашь всё, даже и у соседа попросишь... laughing
    a.s.zzz888
  13. кедр (Евгений) Сегодня, 11:51
    "...В начале 2018 года стало известно, что находящийся под арестом принц Аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается в $17,5 млрд, «выразил желание сделать пожертвование»."

    Скорей всего следующими "жертвователями" станут "наши" олигархи расквартированные в большом количестве на берегах Альбиона. Лондону светит в связи с Брекситом выплата Евросоюзу 40 000 000 000 евро. Лишних денег, как водится, нет. А где взять? Где те бараны и овцы, которых трэба срочно постричь? Да вот они, гуляют на лондонских улицах, пасутся в лондонских бутиках и кормятся со счетов в англицких банках.
    Надо полагать, скоро мы услышим их покорное и "добровольное" блеяние на жертвеннике светоча либирализму, демократизму, парламетаризму и прочему хренотизму.., в лондонском суде. Благо..,самые справедливые в мире англицкие законы позволяют обобрать воров до нитки...
    кедр
  14. faiver (Андрей) Сегодня, 11:52
    осталось только дождаца подобной новости про нашу страну ..., но увы не дождемся....
    faiver
  15. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:59
    Напомним, в ноябре 2017-го Национальный антикоррупционный комитет страны, возглавляемый Мухаммадом бен Салманом, взял под стражу около 200 человек, среди которых были принцы, высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

    Нам бы его, хоть на полставки...
    Jovanni
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:06
    ... Нам бы так..
    Сибирский цирюльник
  17. словак Сегодня, 12:08
    Есть надежда, что Путин разгонит правительство Медведева и перетрясет всех либероидных олигархов. Соберет в бюджет вдвое больше.
    словак
  18. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:15
    Немного омрачу всеобщую радость. Там всё куда более интересно чем простая борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией у них лишь инструмент в борьбе за власть. А именно после того как король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 21 июня 17 года назначил наследником престола вместо своего племянника Мухаммеда бен Наифа своего сына Мухаммед ибн Салман Аль Сауда. И этот молодой принц 85 года рождения ведёт планомерное устранение нелояльных членов королевской семьи и выдвижение на ключевые должности своих сподвижников. Ну и как сочетание приятного с полезным изъятие денег у неугодных в казну, а так как государственное устройство абсолютная монархия то казна и свой карман почти одно и тоже.
    Servisinzhener
  19. 23424636 Сегодня, 12:18
    тема простая как экспроприация буржуазии по Ленину(ульянов-бланк) причина - убрать источники финансирования противодействия.власть имущим. Из -за этого в СССР не допускался даже мелкий торговый бизнес .
    23424636
  20. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:22
    просто Муххамед бин Сальман готовится стать главным бацькой в Саудовской Аравии. И популярно показывает это остальной тысяче принцев.
    ButchCassidy
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