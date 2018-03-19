Власти Саудовской Аравии «выбили» из коррупционеров $100 млрд

Сумма превышает 100 миллиардов долларов. Но настоящей целью была не эта сумма или какая-то другая сумма. Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом,

Правительство Саудовской Аравии смогло вернуть в бюджет более $100 млрд после ареста в прошлом году 11-ти принцев и четырех министров, передает Лента.ру сообщение наследного принца королевства Мухаммада бен Салмана.сказал Салман в интервью телеканалу CBS.Напомним, в ноябре 2017-го Национальный антикоррупционный комитет страны, возглавляемый Мухаммадом бен Салманом, взял под стражу около 200 человек, среди которых были принцы, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Всем им были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, растратах и взяточничестве.В начале 2018 года стало известно, что находящийся под арестом принц Аль-Валид бин Талал, чье состояние оценивается в $17,5 млрд, «выразил желание сделать пожертвование».