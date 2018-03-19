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Польша вышлет российских дипломатов "из солидарности с Лондоном"
Польские СМИ со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны сообщают о том, что Варшава намерена откликнуться на лондонскую просьбу о проявлении солидарности по делу об отравлении Скрипалей. В МИД Польши заявляют, что в ближайшее время готовы выслать из страны нескольких российских дипломатов. При этом сообщается, что санкционные меры в отношении РФ «из солидарности с Лондоном» были готовы ввести и несколькими днями ранее, но ожидали результатов президентских выборов в РФ.
Интересно, какой бы результат удовлетворил Польшу так, что та не стала бы солидаризироваться с Лондоном?.. Победа Жириновского?..
В польском издании Gazeta Prawna пишут о том, что власти страны намерены ввести санкции в отношении некоторых российских компаний, которые ведут бизнес с польскими партнёрами.
В Варшаве заявляют, что они не признают выборы президента России в Республике Крым и городе Севастополе. И что это польское «непризнание» решает?
Также в МИД Польши продолжили риторику, касающегося того, что Германия должна отказаться от реализации проекта «Северный поток-2».
Удивительные, всё-таки, в Польше власти. Они умудряются одновременно требовать с Германии «репарации» за Вторую мировую войну в размере несколько сотен миллиардов евро и указывать на то, в каких проектах Германия не должна участвовать. Это при учёте того, что львиная доля инвестиций последнего времени в польскую экономику – средства немецких налогоплательщиков.
Интересно, какой бы результат удовлетворил Польшу так, что та не стала бы солидаризироваться с Лондоном?.. Победа Жириновского?..
В польском издании Gazeta Prawna пишут о том, что власти страны намерены ввести санкции в отношении некоторых российских компаний, которые ведут бизнес с польскими партнёрами.
В Варшаве заявляют, что они не признают выборы президента России в Республике Крым и городе Севастополе. И что это польское «непризнание» решает?
Также в МИД Польши продолжили риторику, касающегося того, что Германия должна отказаться от реализации проекта «Северный поток-2».
Удивительные, всё-таки, в Польше власти. Они умудряются одновременно требовать с Германии «репарации» за Вторую мировую войну в размере несколько сотен миллиардов евро и указывать на то, в каких проектах Германия не должна участвовать. Это при учёте того, что львиная доля инвестиций последнего времени в польскую экономику – средства немецких налогоплательщиков.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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