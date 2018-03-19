12:57 19 марта
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Польша вышлет российских дипломатов "из солидарности с Лондоном"

Польские СМИ со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны сообщают о том, что Варшава намерена откликнуться на лондонскую просьбу о проявлении солидарности по делу об отравлении Скрипалей. В МИД Польши заявляют, что в ближайшее время готовы выслать из страны нескольких российских дипломатов. При этом сообщается, что санкционные меры в отношении РФ «из солидарности с Лондоном» были готовы ввести и несколькими днями ранее, но ожидали результатов президентских выборов в РФ.

Интересно, какой бы результат удовлетворил Польшу так, что та не стала бы солидаризироваться с Лондоном?.. Победа Жириновского?..

В польском издании Gazeta Prawna пишут о том, что власти страны намерены ввести санкции в отношении некоторых российских компаний, которые ведут бизнес с польскими партнёрами.


Польша вышлет российских дипломатов "из солидарности с Лондоном"


В Варшаве заявляют, что они не признают выборы президента России в Республике Крым и городе Севастополе. И что это польское «непризнание» решает?

Также в МИД Польши продолжили риторику, касающегося того, что Германия должна отказаться от реализации проекта «Северный поток-2».

Удивительные, всё-таки, в Польше власти. Они умудряются одновременно требовать с Германии «репарации» за Вторую мировую войну в размере несколько сотен миллиардов евро и указывать на то, в каких проектах Германия не должна участвовать. Это при учёте того, что львиная доля инвестиций последнего времени в польскую экономику – средства немецких налогоплательщиков.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:39
    а мы Корейбу и Мацейчука...
    vorobey
    1. Злой543 Сегодня, 12:41
      Становятся похожими на скакунов
      Злой543
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:43
        Цитата: Злой543
        Становятся похожими на скакунов


        Шо у поляка на уме у хохла на языке... laughing
        vorobey
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:45
          Ну неееет! От кого угодно, а от поляков не ожидал. Как мы теперь, а?
          Серж Горелый
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:54
            Пусть ещё у себя отравят какого-нибудь руссофоба из солидарности!
            Logall
          2. Правдодел (ppp) Сегодня, 12:56
            Осталось только сдаться, объявить поражение при взятие Суворовым Варшавы, признать королем Владислава и запустить поляков в Кремль. Вот ведь обрадуются возможности пограбить в очередной раз матушку Россию и обгадить ее святыни.
            Правдодел
        2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 12:53
          Шо у поляка на уме у хохла на языке... laughing[/quote]
          Слышал другой вариант-загадку: " Что у поляка на языке, то у хохлы в ...ницена?" Отгадка: немецкий х_й.
          Dreamboat
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:55
            Цитата: Dreamboat
            Отгадка: немецкий ...

            Отгадка: трёхдневный бан, как минимум.
            Головой думайте, что пишете! Почитайте правила... Надоели гадить! Что цензурных слов не хватает?
            Logall
      2. Scoun (Roman) Сегодня, 12:53
        Цитата: Злой543
        Становятся похожими на скакунов

        Вообще-то поляк это диагноз! Польский гимн нашел помледователя в украинском гимне.
        Scoun
    2. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:44
      Цитата: vorobey
      а мы Корейбу и Мацейчука...

      цирк не трожь angry
      изя топ
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:51
      Цитата: vorobey
      а мы Корейбу и Мацейчука...

      вот еще, об этих мараться...Мы вышлим ровно столько польских дипломатов, сколько они вышлют наших и надеюсь, это будет произведено на следующий день....на тех же условиях, что и поляки предложат нашим.
      svp67
      1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:55
        За компанию и .... этот повесился.
        ротмистр
  2. loki565 Сегодня, 12:40
    Пан Жополиз)))
    loki565
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:45
      Когда то Черчиль назвал их гееной Европы. Они тоже деградировали. Теперь их можно назвать Табакки Шерхана.
      Хагалаз
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 12:40
    Выслать польских дипломатов в течении 24 часов! И вообще для всех стран нато ввести запрет по Открытому небу!
    Александр War
  4. Rusland (Виталий) Сегодня, 12:42
    Славянские католики - взрывоопасная смесь, даже сами себя иногда не понимают.
    Rusland
  5. Александр War (Александр) Сегодня, 12:42
    Также в МИД Польши продолжили риторику, касающегося того, что Германия должна отказаться от реализации проекта «Северный поток-2» Ввести санкции для Польши ,не поставлять им газ и ввести запрет на их продукцию с-х
    Александр War
    1. Rusland (Виталий) Сегодня, 12:46
      Нельзя её лишать приработка от поставок газа Украине (это мнение поляков) smile
      Rusland
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:42
    Такое ощущение от действий польской элиты по отношению к нашей стране что они снова собираются в новый поход на РОССИЮ под руководством Лондона.
    Господа поляки вразумите свое руководство от сумасшедших мыслей...неровен час вы снова окажетесь у разбитого польского корыта...угомонитесь пока не поздно.
    Тот же ЛЕХА
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Такое ощущение от действий польской элиты по отношению к нашей стране что они снова собираются в новый поход на РОССИЮ под руководством Лондона.

      Под руководством США, но вместе с Англией.
      svp67
  7. К0щей Сегодня, 12:43
    пусть больше высылают))) могут еще транзит перекрыть, может наши активнее порты развивать на Балтике станут...
    К0щей
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:44
    Подпёрдыши.. laughing с поздним зажиганием..думали они..смотрели lol чуют приход плохих времён и мечутся , как щенок на ье...
    КВУ-НСвД
  9. morpogr (юрий) Сегодня, 12:45
    Главное лизнуть хозяина , предано смотреть в глаза и радостно вилять хвостом повизгивая ожидая похвалы . Так выглядит Польша. laughing
    morpogr
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:45
    "из солидарности с Лондоном"

    шакалёнка, а мнит из себя волка...
    Masya Masya
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 12:55
      laughing Польские курвы опять себя возомнили
      Александр War
  11. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 12:47
    Ничему поляков жизнь не учит. Антисоветская и солидарная с "большим" западом Польша образца 1939 года была предана и продана этой самой Великобританией. Последствия для Польши были самыми катастрофическими.
    Алексей Р
  12. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:48
    Польша вышлет российских дипломатов "из солидарности с Лондоном"
    Ну куда поп с кадилом, туда и черт с кочергой.... Вот зря они встревают...
    svp67
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:48
    готовы выслать из страны нескольких российских дипломатов
    Поляков, особенно политиков, не исправишь. Единственно, что после очередной военной авантюры заваренной Европой, в который раз примкнут к победителю и тогда запоют другими голосами и совершенно на другую тему.
    rotmistr60
  14. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:48
    Те, которые на фотке, в глубоком таком раздумье замерли ... думу думают, кому б ещё лизнуть??? Ладно, менталитет, привычка у этих такая! Пушай поляки сами думают, чего они на выбирали и куда эти их заведут.
    Мы им Сусанининых одалживать не будем! Сами, Сами!
    rocket757
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:49
    В МИД Польши заявляют, что в ближайшее время готовы выслать из страны нескольких российских дипломатов. При этом сообщается, что санкционные меры в отношении РФ «из солидарности с Лондоном» были готовы ввести и несколькими днями ранее

    Гонористые шляхи, как всегда, хотят быть "святее папы римского". laughing
    Когда-нибудь на такую русскую "ответку" нарвутся, где зубы потом свои собирать только будут. angry laughing
    Соседи, панове. Или вы сами своих "политиков" прижмёте удавкой и в мусорный контейнер, или они вас подведут к случаю, когда это сделает Россия, только уже вместе с вами. У вас ещё есть время сделать выбор, не тратьте его понапрасну. yes
    К-50
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:50
    Таки, для пущей солидарности, надо травануть, пару- тройку человек, желательно особо одиозных, по отношению к России)) для большей убедительности, так сказать wassat
    Сибирский цирюльник
  17. Vard Сегодня, 12:51
    Что то не то у них с головой... Наверное стукнулись о что то....
    Vard
  18. Иеремия (Виталий) Сегодня, 12:55
    За компанию и еврей повесился..Тем более пшеки - вечная шавка Лондона
    Иеремия
  19. igorra (Игорь) Сегодня, 12:55
    Есть , дураки и есть поляки.
    igorra
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