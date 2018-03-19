15:47 19 марта
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Сирийские военные потеряли в бою «итальянский» Т-72

В ходе боевых действий под Дамаском правительственные войска потеряли танк Т-72, который в составе партии машин был в конце 90-х годов модернизирован с помощью итальянских специалистов, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийские военные потеряли в бою «итальянский» Т-72


Всего было модернизировано 122 танка, которые затем поступили на вооружение 105-й танковой бригады.


К сожалению, в ходе многолетней войны большое количество таких танков было утрачено, и они сейчас стали редкостью в сирийских войсках. «Данные боевые машины отличаются от старых модификаций тем, что получили современные на то время прицелы наводчиков, которые имеют стабилизацию в двух плоскостях, оборудованы лазерным дальномером и тепловизором второго поколения, сопряжены с цифровым баллистическим вычислителем», – говорится в публикации.



С помощью указанного прицела наводчик может обнаруживать цели на дальности 5 тыс. метров днем и 4 тыс. метров ночью.

Незначительно число танков оборудовали панорамными прицелами командира, что существенно повысило характеристики поиска объектов противника.

В 2013 году сирийские умельцы усилили защиту нескольких Т-72 итальянской модернизации – на них были смонтированы противокумулятивные экраны. Однако под Дамаском эта защита не сработала, танк был подбит террористами.


Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
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Комментарии 11

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:59
    Незначительно число танков оборудовали панорамными прицелами командира, что существенно повысило характеристики поиска объектов противника.
    На фото уничтоженного танка "ведро" присутствует... Ну, что ж любое оружие, это всего лишь инструмент войны, главным являются ЛЮДИ, обученные и мотивированные.
    svp67
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:20
      Цитата: svp67
      Незначительно число танков оборудовали панорамными прицелами командира, что существенно повысило характеристики поиска объектов противника.
      На фото уничтоженного танка "ведро" присутствует... Ну, что ж любое оружие, это всего лишь инструмент войны, главным являются ЛЮДИ, обученные и мотивированные.


      И еще лишь одно подтверждение того что 1. танки горели, горят и будут гореть. независимо от производителя. 2. системы защиты кустарного производства уступают оригинальным заводским.

      И самое главное.. тот же Вестник Мордовии ранее утверждал что техника 106 бригады в боях практически не участвует так как Сирийцы берегут эти машины.. Сейчас это уважаемое издание пишет что большая часть этих машин утрачена... laughing laughing

      цитата.. В ходе боев с террористами в Дамаске правительственные войска потеряли один из танков Т-72, который был в конце 90-х годов модернизирован при помощи итальянцев. Всего такую доработку прошли 122 танка. Они поступили на вооружение 105-й элитной президентской танковой бригады.



      К сожалению, в ходе многолетней гражданской войны значительное количество таких танков было утрачено, и они сейчас стали редкостью в сирийских войсках.

      так все же 105 или 106 ? wink ссылка на оригинал.. http://vestnik-rm.ru/news-4-23389.htm



      vorobey
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:06
    Чего только не воюет на полях Сирии. Надеюсь экипаж выжил!
    bazzbazz
  3. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 14:15
    72-ек там столько, что еще на войн сто хватит. wink Так что,.. потеря одного "итальянца" ничего не значит.
    Охх, пиццу заказать что ли?.. Ну раз речь про Италию зашла, то почему бы и нет.
    Джек О’Нилл
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:22
      Цитата: Джек О’Нилл
      72-ек там столько, что еще на войн сто хватит


      Военторг вернул старые проверенные пустынями Т62 М. кстати я сам с большой симпатией и уважением отношусь к этой машине.. с 72 реально напряг..
      vorobey
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:35
        Александр hi (Сашка wassat )к технике вообще то еще и голова нужна, а если Сирийцы забывают включить "штору " , из за чего как минимум 2 т90 были сожжены, о чем разговор.
        Геркулесыч
      2. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:17
        62М башней спереди держит хорошо!
        Romka47
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:33
    Без динамической защиты это все третьмеры.
    Геркулесыч
  5. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 14:43
    Хотелось бы в дальнейшем более четко понимать.
    Подбили.. потеряли...
    Скорее правильный термин в данном конкретном случае "уничтожен"?
    Или подлежит восстановлению? (мне не доступно детальное фото).
    Livonetc
  6. bubalik (Сергей) Сегодня, 14:45
    Потеряли belay из кармана выпал?
    bubalik
  7. Грац (Грац) Сегодня, 15:45
    без д.з в городских боях танкам делать нечего
    Грац
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