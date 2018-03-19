Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Сирийские военные потеряли в бою «итальянский» Т-72
В ходе боевых действий под Дамаском правительственные войска потеряли танк Т-72, который в составе партии машин был в конце 90-х годов модернизирован с помощью итальянских специалистов, сообщает Вестник Мордовии.
Всего было модернизировано 122 танка, которые затем поступили на вооружение 105-й танковой бригады.
К сожалению, в ходе многолетней войны большое количество таких танков было утрачено, и они сейчас стали редкостью в сирийских войсках. «Данные боевые машины отличаются от старых модификаций тем, что получили современные на то время прицелы наводчиков, которые имеют стабилизацию в двух плоскостях, оборудованы лазерным дальномером и тепловизором второго поколения, сопряжены с цифровым баллистическим вычислителем», – говорится в публикации.
С помощью указанного прицела наводчик может обнаруживать цели на дальности 5 тыс. метров днем и 4 тыс. метров ночью.
Незначительно число танков оборудовали панорамными прицелами командира, что существенно повысило характеристики поиска объектов противника.
В 2013 году сирийские умельцы усилили защиту нескольких Т-72 итальянской модернизации – на них были смонтированы противокумулятивные экраны. Однако под Дамаском эта защита не сработала, танк был подбит террористами.
Всего было модернизировано 122 танка, которые затем поступили на вооружение 105-й танковой бригады.
К сожалению, в ходе многолетней войны большое количество таких танков было утрачено, и они сейчас стали редкостью в сирийских войсках. «Данные боевые машины отличаются от старых модификаций тем, что получили современные на то время прицелы наводчиков, которые имеют стабилизацию в двух плоскостях, оборудованы лазерным дальномером и тепловизором второго поколения, сопряжены с цифровым баллистическим вычислителем», – говорится в публикации.
С помощью указанного прицела наводчик может обнаруживать цели на дальности 5 тыс. метров днем и 4 тыс. метров ночью.
Незначительно число танков оборудовали панорамными прицелами командира, что существенно повысило характеристики поиска объектов противника.
В 2013 году сирийские умельцы усилили защиту нескольких Т-72 итальянской модернизации – на них были смонтированы противокумулятивные экраны. Однако под Дамаском эта защита не сработала, танк был подбит террористами.
Использованы фотографии: twitter.com/oryxspioenkop
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти