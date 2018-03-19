18:29 19 марта
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ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассказала о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса


В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".


Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро
— отмечается в документе. В резолюции говорится, что "бюджет ПАСЕ этого года заморожен на 9 процентов". В этом году дефицит составляет 1,5 миллиона евро.

В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что "вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений".

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://anticorr.media/
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Комментарии 46

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  1. kubanec (георгий) Сегодня, 16:01
    ПАСЕ идёт лесом
    kubanec
    1. Vard Сегодня, 16:04
      ДАРМОЕДЫ... да ещё и гавкали на нас... за наши же деньги...
      Vard
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 16:07
        Обнищали. Бедняги. Пожалеть их нужно по принципу: пожалел волк кобылу, оставил ей хвост да гриву.
        oleg-gr
        1. Татьяна Сегодня, 16:13
          ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса

          Вот и хорошо! А то не всё же России на свои кровные за неразумных членов ПАСЕ в мировой политике Брюсселя "отдуваться"!
          Пусть русофобские члены ПАСЕ хлебают щи российскими дырявыми лаптями, раз они ложками кушать не считают нужным!
          Татьяна
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:31
          Да и фиг то с ними, а то кормили банду дармоедов, а они за наши деньги, нас же и облаивали.
          влад66
        3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:04
          Ну а чё жалеть то? С голоду чай не пухнет никто.
          Хагалаз
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:04
      Раньше думать надо было, теперь локоть не укусишь.
      Венд
      1. volodya (владимир) Сегодня, 16:09
        Вот что крест то животворящий делает! Надо было давно крест поставить!
        volodya
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:16
          Цитата: volodya
          Вот что крест то животворящий делает!

          Они ещё не знают что творит осиновый кол... yes
          Терский
      2. Терский (Виктор) Сегодня, 16:15
        Цитата: Венд
        Раньше думать надо было, теперь локоть не укусишь.

        Да нет, не все так просто , локоть то ещё могут, а вот до задницы точно не дотянутся. Хотя потуги исполнения явно на лицо. laughing
        Терский
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:45
          Цитата: Терский
          Цитата: Венд
          Раньше думать надо было, теперь локоть не укусишь.

          Да нет, не все так просто , локоть то ещё могут, а вот до задницы точно не дотянутся. Хотя потуги исполнения явно на лицо. laughing

          Задница это американский фетиш. laughing
          Венд
    3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:09
      Украина украиной, а деньги деньгами)
      bazzbazz
    4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 16:19
      А почему все остальное мы им проплачивали? За что?
      Сергей-8848
    5. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:02
      Бесполезная организация, что бы вы совсем загнулись.
      RASKAT
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:08
        Цитата: RASKAT
        Бесполезная организация, что бы вы совсем загнулись.

        Только ПАСЕ? А ОНН,которая пляшет под дудку США и Англии?А та же ВАДА с МОК?И список можно написать весьма емкий. И в некоторые из этих организаций мы продолжаем платить взносы,не смотря на то,что зачастую в них о правах и справедливости вообще не идет речь.
        НЕКСУС
        1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:20
          Без ООН никуда, так собрались поарали друг на друга и разошлись. А без ООН уже бы давно воевали. Остальные я согласен закорумпированы, но без тех же МОК и ВАДА наших спортсменов вообще никуда не пустят.
          RASKAT
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:22
            Цитата: RASKAT
            Без ООН никуда, так собрались поарали друг на друга и разошлись.

            До ООН была Лига Наций,которая себя изжила.Теперь и ООН себя изжила,потому нужен какой-то другой формат или организация,способная заменить ООН в свете сегодняшних реалий. Законы многие не работают,или откровенно игнорируются,что говорит о кризисе данной организации ,а не о ее эффективности.
            НЕКСУС
  2. asbond (Александр) Сегодня, 16:02
    Запад понимает только когда его "за карман" берут. Через другие места (через мозг например) ничего не доходит. Ну еще "через зад" (когда страшно становится) неплохо доходит. Остальное все тщетно!
    asbond
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:08
      А санкции где? Это ж так недемакратично - оне страдают.
      Серж Горелый
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:32
      Цитата: asbond
      Запад понимает только когда его "за карман" берут. Через другие места (через мозг например) ничего не доходит.

      У каждого своё слабое место. Запад который век живёт на психологии свободного предпринимательства. А самое доходное предпринимательство - перепродажа и откровенная спекуляция. А самое нежное место у любого барыги - карман-кошелёк. Вот за него и надо брать жёстко. Вон, сколько смеху было (и здесь, в том числе) - "захотели Эрдогана помидорами и туристами напугать"! А ведь напугали, да ещё как!
      Я сам, например, даже снегом зимой торговать не смог бы - не дал бог таланта к торговле. Я и моя фирма, в лучших традициях К.Маркса, создаю прибавочную стоимость своим трудом, а не торговлей или спекуляцией. Попробуй прищеми меня за карман! А любой барыга этого боится - жизнь отдаст, а кошелёк нет.
      Zoldat_A
  3. uskrabut (Николай) Сегодня, 16:03
    Было бы глупо с нашей стороны после всего сказанного европой продолжать платить взносы. Да и все остальные международные шаражки не лучше. Любое соглашение работает, пока есть выгода обеим сторонам, без оглядки на международные организации.
    uskrabut
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:03
    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассказала о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

    что и требовалось доказать
    LSA57
  5. Канонир (Дмитрий) Сегодня, 16:04
    Закрывайте ШАРАШКУ.
    Канонир
  6. Kurare Сегодня, 16:06
    Там кроме России ещё и Турция прекратила платежи. Кстати, тоже один из крупных доноров. В ПАСЕ из-за этого приняли решение приостановить работу переводчиков на турецкий.
    Kurare
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:18
      Цитата: Kurare
      В ПАСЕ из-за этого приняли решение приостановить работу переводчиков на турецкий.

      Ждем решения о приостановке работы переводчика на английский...
      Терский
      1. Kurare Сегодня, 17:52
        Цитата: Терский
        Ждем решения о приостановке работы переводчика на английский...

        hi A как же тогда ЦРУ будет за всем этим безобразием следить? Они же кроме как на аццком ни на каком более... lol
        Kurare
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:07
    Не плюй в колодец-пригодится воды напиться.
    Раз дали слабину, во времена ЕБН, теперь эту дурь у них из головы долго придется выбивать.
    vladimirvn
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:09
    как говорится.. не плюй в колодец... а это ПАСЕ не плюнула, нагадила...
    Masya Masya
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:23
      Цитата: Masya Masya
      не плюй в колодец..

      Ну так для ПАСЕ даже такие люди не авторитет:
      Терский
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:09
    Ничтожный клуб политических оргий. Не хотели слушать Россию - пусть заслушиваются Украиной, а заодно с нее и недостающую часть бюджета возьмут. lol
    Alex-a832
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:19
      Цитата: Alex-a832
      пусть заслушиваются Украиной, а заодно с нее и недостающую часть бюджета возьмут.

      good
      А может подкинуть денюжку какую нибудь? Уж больно люстра у них хороша! fellow
      Dym71
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 17:15
        Цитата: Dym71
        Цитата: Alex-a832
        пусть заслушиваются Украиной, а заодно с нее и недостающую часть бюджета возьмут.

        good
        А может подкинуть денюжку какую нибудь? Уж больно люстра у них хороша! fellow

        Я за то, что лучше люстру уронить на некоторые горячие головы, чем им денюжку подбрасывать lol
        Alex-a832
  10. Комментарий был удален.
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:21
    Цитата: Kurare
    Там кроме России ещё и Турция прекратила платежи. Кстати, тоже один из крупных доноров. В ПАСЕ из-за этого приняли решение приостановить работу переводчиков на турецкий.

    Думаю, что турки прекрасно обойдутся без этого перевода.
    mavrus
    1. Kurare Сегодня, 17:54
      Так ведь в том то и дело, что турки в ПАСЕ не под санкциями. Просто туркам этот цирк надоел не меньше, чем России.
      Kurare
  12. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 16:34
    После импотентной реакции ОБСЕ на препятствия Украины выборам Президента России на территории Украины надо вообще этот Совет Европы покинуть и больше не давать им ни копейки. Содержать толпу бездельников, занятых мыслями, как нагадить нам под дверь, ну честное слово, как-то странно....
    ARES623
  13. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 16:43
    [quote]ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса[/quote
    Ну так надо им ещё большие трудности создать. Уро... нехорошим людям. Отказаться совсем платить. Пока в чувство не придут. А там посмотреть...
    Jovanni
  14. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 16:44
    "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".

    Халява закончилась! Не удастся и рыбку съесть и кости сдать! ( а денюшек-то как хочется) lol
    рус-5819
  15. Бравый Швейк-2 (Станислав) Сегодня, 16:53
    Как аукнется,так и откликнется!..
    Бравый Швейк-2
  16. Ivan.A (Метроэльф) Сегодня, 16:56
    Это очень хорошо, что у вас финансовые сложности без участия России.
    Дружите с Россией!
    Ivan.A
  17. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:00
    В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что "вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений"

    Вон оно что, Карл! Вот чью сиську они сосали! Но, кого волнует чужое горе? Пусть переходят с рябчиков на бройлеров.
    Piramidon
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 17:05
    Цитата: uskrabut
    Было бы глупо с нашей стороны после всего сказанного европой продолжать платить взносы. Да и все остальные международные шаражки не лучше. Любое соглашение работает, пока есть выгода обеим сторонам, без оглядки на международные организации.

    --------------------------------
    Все эти "международные" организации были созданы для ущемления прав СССР, а затем и России, размахивая пресловутыми "правами человека". Поэтому нет смысла в них участвовать, если эти организации выполняют волю одного субъекта - США.
    Altona
  19. abrakadabre (Valery) Сегодня, 17:05
    Вот на фоне этого и надо делать новые заявления. В стиле: восстановление прав российской делегации является поводом для рассмотрения возобновления выплат. А не условием начала таковых.
    abrakadabre
  20. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:08
    В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".

    Добро пожаловать в клуб "А нас-то за що?!". smile
    Alexey RA
  21. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:28
    И тут мы их сделали! А то уж вообще было бы глупо- они нам санкции, а мы взносы!!! Нужно еще от куда-нибудь выйти!
    Ураган70
  22. кобальт (Максим) Сегодня, 17:53
    Важно и в будущем России не содержать этих дармоедов, лучше на эти деньги школы и детсады строить у себя.
    кобальт
  23. komrad buh (Игорь) Сегодня, 17:54
    Как приятно это слышать
    komrad buh
  24. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 18:19
    А я бы заплатил , но с условием : чтоб перед каждой сессией всем составом ПАСЕ пели на языке оригинала гимн России - кто платит , тот и музыку заказывает . И комиссию от Госдумы на предмет аутентичности и слаженности учредить .
    Holsten
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