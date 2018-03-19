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ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассказала о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.
В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".
В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что "вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений".
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме, передает РИА Новости
В резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".
Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро— отмечается в документе. В резолюции говорится, что "бюджет ПАСЕ этого года заморожен на 9 процентов". В этом году дефицит составляет 1,5 миллиона евро.
В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что "вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений".
Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://anticorr.media/
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