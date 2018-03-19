18:29 19 марта
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В ООН отметили отсутствие прогресса в расследовании убийств в Одессе и на Майдане

Глава мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека на Украине Фиона Фрейзер обвинила украинские правоохранительные органы в том, что они не добились существенного прогресса в расследовании дел о трагедии 2 мая в Одессе и о расстрелах во время «евромайдана».

В ООН отметили отсутствие прогресса в расследовании убийств в Одессе и на Майдане


Как сообщает ТАСС, данное заявление она сделала в ходе презентации 21-го отчёта миссии.


Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности
- сказала она. То же самое, по ее словам, касается и трагедии 2 мая в Одессе.

Родственники убитых заслуживают справедливости - это главный элемент борьбы с атмосферой беззакония
- подчеркнула Фрейзер.

В миссии ООН также выразили обеспокоенность в связи с существующим давлением на судебную систему в стране, запугиваниями и уголовными преследованиями судей в резонансных делах.



Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 17

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  1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:58
    да не может быть! В ООН не владеют информацией
    Hammerlock
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:10
      что они не добились существенного прогресса в расследовании дел о трагедии 2 мая в Одессе и о расстрелах во время «евромайдана».

      Да кто же против себя будет свидетельствовать, по чьему приказу стреляли и жгли сейчас в Раде председательсвуют, да водку хлещут на президентском посту. yes
      влад66
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:00
    Странно...Луценко всё видит, Могерини всё видит, Мингарелли (тот, который Пью) тоже всё видит, а ООН не видит! Парадокс! what
    злой партизан
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:00
    Прогресса и не будет,пока у власти Порошенко и ко. Заявление сие ООН -это катание по ушам европейских обывателей и не более.
    НЕКСУС
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:05
    Тут одно из двух, либо начинают прямолинейную фабрикацию в антироссийском направлении с задачей байкота футбола, либо реально осточертело кое кому на западе смотреть на беззаконие этой бандеровской мерзопакосной сволочи.
    Теренин
  5. udincev (Виктор) Сегодня, 17:05
    В ООН отметили отсутствие прогресса в расследовании убийств в Одессе и на Майдане
    Надо бы ещё как-то отметить,растущий прогресс в расследовании сбития гражданского Боинга и преступлений Киевского режима на Донбассе.
    udincev
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:11
    ещё через 4 года тоже самое заявят...
    Masya Masya
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:13
    Сказочные тормоза.
    DEZINTO
  8. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 17:28
    Да ну не верю я ,что во всей этой европейской своре, которая мою родину во всех грехах обвинила уже, появилась ищущая справедливость!!!!....по отношению к погибшим в Украине с момента переворота!!! ...глаза раскройте в ООН, возле Сирии два флота в готовности стоит....на западной границе России и Белоруссии, войска НАТО в готовности и ещё в процессе на подходе.....мир катится в ...закат!!! Вот где должна быть озабоченно в ООН....да вы всем ООНом должны нас с америкосами разнимать !!! пока мы мир не обнулили весь........
    Чёрная вода
    1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 18:12
      Мне так кажется от ООН ничего толком и не зависит, если уж и людей травят ради политического принципа, то этот ООН в ряд ли что поделает, все зависит от янки и от нас, янки зачинщики всей мировой истерии а ООН по большей части анализирует.
      Может завопят, заноют когда, жареным (ядерным) запахнет, будут призывать к здравомыслию.
      Humans War
  9. iouris (iouris) Сегодня, 17:45
    Работа идёт. Уже есть подозреваемые. Кого то уже убрали. В общем, всё как обычно. Кстати, в ООН есть представители и от РФ.
    iouris
  10. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:50
    Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности

    То есть возбуждали, возбуждали киевские власти, а прогресса всё нет? Государственная импотенция однако!

    А пепел Клааса стучится в наши сердца!!! Одессу не забудем и не простим!
    рус-5819
  11. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:52
    Цитата: udincev
    В ООН отметили отсутствие прогресса в расследовании убийств в Одессе и на Майдане
    Надо бы ещё как-то отметить,растущий прогресс в расследовании сбития гражданского Боинга и преступлений Киевского режима на Донбассе.

    Сегодня уже прошла новость, что лётчик, типа "самоубился"
    рус-5819
  12. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:13
    Отношение Запада к жертвам 2 мая предсказуемое. Не Скрипаль, и не Магницкий, не "свои" - не жалко. ...Ждать чего-то адекватного от зажравшегося "золотого миллиарда" не стоит. Жаль, что наши "вожди" маниакально пытаются установить "партнёрские отношения" с этими вражинами.
    samarin1969
  13. LeonidL (Леонид) Сегодня, 18:26
    Пальчиком ООН нацикам пригрозило ...
    LeonidL
  14. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:27
    ООН стали копировать привычки ОБСЕ?
    Все сшито на одной фабрике и выполнено одними руками : Майдан ,Одесса,Боинг,смерти Калашникова и Бузины ,Шеремета.
    Но сейчас мировая общественность очень предсказуемо слепа,вот это я понимаю Скрипаль,а какая то там Одесса....................
    APASUS
  15. hiller (hiller) Сегодня, 18:28
    провели заседание...отметили . выразили... дверь закройте с той стороны - сквозняк! ООН - мутная организация, с мутными заявлениями
    hiller
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