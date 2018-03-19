В ООН отметили отсутствие прогресса в расследовании убийств в Одессе и на Майдане

Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности

Родственники убитых заслуживают справедливости - это главный элемент борьбы с атмосферой беззакония

Глава мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека на Украине Фиона Фрейзер обвинила украинские правоохранительные органы в том, что они не добились существенного прогресса в расследовании дел о трагедии 2 мая в Одессе и о расстрелах во время «евромайдана».Как сообщает ТАСС, данное заявление она сделала в ходе презентации 21-го отчёта миссии.- сказала она. То же самое, по ее словам, касается и трагедии 2 мая в Одессе.- подчеркнула Фрейзер.В миссии ООН также выразили обеспокоенность в связи с существующим давлением на судебную систему в стране, запугиваниями и уголовными преследованиями судей в резонансных делах.