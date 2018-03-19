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МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму
МИД Литвы не считает выборы президента России свободными и демократическими, заявил агентству BNS глава ведомства Линас Линкявичюс.
Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Литвы не признает также выборов президента России на территории Крыма, поскольку они «нарушают территориальную целостность Украины».
Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект закона о непризнании выборов президента России.
Проведение выборов в Крыму раскритиковал и президент Украины Пётр Порошенко.
18 марта Франция заявила о непризнании выборов президента России на полуострове.
Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось— цитирует министра Delfi.
Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Литвы не признает также выборов президента России на территории Крыма, поскольку они «нарушают территориальную целостность Украины».
Выборы состоялись в день аннексии Крыма — это также не случайный выбор даты— отметил Линкявичюс.
Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект закона о непризнании выборов президента России.
Проведение выборов в Крыму раскритиковал и президент Украины Пётр Порошенко.
18 марта Франция заявила о непризнании выборов президента России на полуострове.
Использованы фотографии: https://www.dialog.ua/
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