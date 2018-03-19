20:27 19 марта
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МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму

МИД Литвы не считает выборы президента России свободными и демократическими, заявил агентству BNS глава ведомства Линас Линкявичюс.

МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму


Мы не считаем их свободными и демократическими, судя по тому, как использовались административные ресурсы, как все контролировалось
— цитирует министра Delfi.


Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Литвы не признает также выборов президента России на территории Крыма, поскольку они «нарушают территориальную целостность Украины».

Выборы состоялись в день аннексии Крыма — это также не случайный выбор даты
— отметил Линкявичюс.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект закона о непризнании выборов президента России.

Проведение выборов в Крыму раскритиковал и президент Украины Пётр Порошенко.

18 марта Франция заявила о непризнании выборов президента России на полуострове.

Использованы фотографии: https://www.dialog.ua/
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Комментарии 53

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  1. Комментарий был удален.
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:28
      О как laughing пойду ка лучше 150 коньячка за мореманов подводников накачу yes чем бред шпротоглотателей читать, да тьфу на них недоношенных wink Подплав что бы количество погружений, равнялось количеству всплытий. За вас. drinks
      влад66
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:34
        Будь здрав Владимир hi
        Статья действительно ни о чём request
        Комментировать маразм приебалтов - уподобляться им wassat
        Давай, иди накати laughing
        Я с тобой drinks
        Андрей К
        1. Pingo Сегодня, 20:15
          а что вообще больше, Литва или Крым? lol
          Pingo
      2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 19:35
        Согласен. Только я накачу горилку Немировскую drinks
        P.S. Про третий не забудь...
        Николай Фёдоров
      3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:59
        Через год подтянется эстония и непризнание прибалтов будет полным. А если честно всей России на все эти визги глубоко наплевать, как вас выкупили при Петре-I у Швеции так вы и по сей день продаетесь.
        предки с Дона
      4. emwave (Александр) Сегодня, 20:13
        Присоединяюсь к поздравлениям!
        emwave
  2. maxim947 (Максим) Сегодня, 19:22
    МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму

    Все пропало... и что теперь нам делать?)))
    maxim947
    1. ДедЛука (ДедЛука) Сегодня, 19:23
      Новость не достойная внимания. Игнор.
      ДедЛука
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:36
        Цитата: ДедЛука
        Новость не достойная внимания. Игнор

        да какая это новость, всё предсказуемо
        LSA57
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 19:27
      Цитата: maxim947
      МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму

      Все в растерянности... и что теперь нам делать?

      Ещё одни защитники западной цивилизации от русских варваров... С огромным самомнением и непомерно маленькими мозгами и значением в мире...
      Zoldat_A
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:18
      Цитата: maxim947
      МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму

      Все пропало... и что теперь нам делать?)))

      забить и забыть
      Балу
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:24
    МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму
    Вот читаю эту новость и ловля себя на мысли.Какая сегодня прекрасная тёплая погода.В одной футболке и кофте ходить по улице можно было.Даже иногда кофта была лишней feel
    P/S Ждём отзывов о наших выборах остальных представителей прибалтийского бомонда laughing
    Наблюдатель2014
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      P/S Ждём отзывов о наших выборах остальных представителей прибалтийского бомонда

      так одно как три. смысл будет тот же, только другими словами
      LSA57
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:41
        LSA57 (Сергей) hi
        так одно как три. смысл будет тот же, только другими словами
        А у природы нет плохой погоды bully
        Наблюдатель2014
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:52
          Цитата: Наблюдатель2014
          А у природы нет плохой погоды

          они даже не дети природы, они жертвы искусственного прерывания беременности lol
          LSA57
  4. Комментарий был удален.
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:37
      Шура, вы таки нарываетесь илил опыт ствите как скор вас модераторы заметят
      Василенко Владимир
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:42
        модераторы заметили раньше
        Василенко Владимир
  5. Волька Сегодня, 19:26
    от мнения этого уперто-тупого толстяка ни холодно ни жарко, выборы президента РФ все одно признаны состоявшимися, и президент РФ избран...
    Волька
  6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:26
    А мы подождем...и так ломая папироску в зубах, дымя ею...
    НЕКСУС
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:23
      НЕКСУС

      Да уж....
      Жажда ничто, имидж всё....
      Не уважаю///
      NN52
  7. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 19:28
    А кого волнует мнение сявки?
    Azazelo
  8. Косолапый (Влад) Сегодня, 19:28
    Прибалтика в очередной раз упустила замечательную возможность , промолчать yes
    Косолапый
  9. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:28
    Его только что разбудили что-ли ? Или он сам "всплыл". ?....из под слоя прибалтийского ила.
    очнулся такой и - " о хтыж ё! надо же срочно что-то заявлять! америка заявлялки любит, а деньги имеют свойство кончатся"
    Я к тому что первый раз этого жирабаса вижу, а он оказывается целый глава МИДа в соседней стране! Новенький вылупился?
    DEZINTO
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:36
      Цитата: DEZINTO
      Его только что разбудили что-ли ? Или он сам "всплыл". ?.

      у нас тут просто холодно, весна ни как приДТи не может
      Василенко Владимир
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:20
      Цитата: DEZINTO
      Его только что разбудили что-ли ? Или он сам "всплыл". ?.

      Николай, ведь не зря говорят , что шпроты есть вредно, там бензопирен. Потому трибалты такие неадекватные.
      Балу
  10. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:28
    о-оо!!!! поступила команда гавкнуть... что послушные лимитрофы и исполнили...
    д^Амир
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:31
    Нам как то по барабану все их признания , или же не признания, выборы, как и их результаты наше сугубо внутреннее дело.
    Геркулесыч
  12. Комментарий был удален.
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:35
      лучше удалите сами
      Василенко Владимир
      1. Комментарий был удален.
  13. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:32
    их кто то спрашивал? трибалтам слова не давали!!!
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:54
      их кто то спрашивал?

      В том - то и дело, им когда их никто не спрашивает становится страшно и одиноко. Поэтому они начинают сами что-нибудь заявлять! В надежде на новую парочку танков.....как-то так и живём с ними по соседству.....
      DEZINTO
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:57
        Цитата: DEZINTO
        Поэтому они начинают сами что-нибудь заявлять!

        а тут ещё повод такой! ну как тут не подтявкнуть, небось подкинут косточку-то... wink
        Masya Masya
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:21
      Цитата: Masya Masya
      их кто то спрашивал? трибалтам слова не давали!!!

      Им команду из-за океанской лужи дали тявкнуть. Опятьтаки ходят упорные слухи, чтонад Европой амерзы распылили вирус ""-стррррашное оружие. crying
      Балу
  14. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 19:34
    внешнеполитическое ведомство Литвы не признает также выборов президента России на территории Крыма, поскольку они «нарушают территориальную целостность Украины».
    Это - кот Мостик, строитель Крымского моста. В его взгляде - ответ на этот бред.
    Великанов
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:17
      Дык, Мостик был наблюдателем на выборах и заодно контролировал явку строителей. good
      Paranoid50
  15. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 19:35
    МИД Литвы не считает выборы президента России свободными и демократическими
    *ну все, спать не буду, аппетит потерял, как жить дальше вообще не знаю
    Василенко Владимир
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:23
      Цитата: Василенко Владимир
      МИД Литвы не считает выборы президента России свободными и демократическими
      *ну все, спать не буду, аппетит потерял, как жить дальше вообще не знаю

      Забей на трибалтов, махни 5 капель за подводников drinks
      Балу
  16. Борис Томаров_2 (Борис Томаров) Сегодня, 19:35
    Завидно, что не один президент в мире, не получил такую поддержку народа, как Путин, а зависть это один из тяжких грехов.
    Борис Томаров_2
  17. konstantin68 (Константин) Сегодня, 19:35
    Суровы прибалтийские тигры.Что же теперь со всеми нами будет? Страшно и подумать.
    konstantin68
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:24
      Цитата: konstantin68
      Суровы прибалтийские тигры.Что же теперь со всеми нами будет? Страшно и подумать.

      Не будем мы их завоевывать. Хватит с нас украинского психдиспансера.
      Балу
  18. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:35
    Щас намекнут на прикрытие транзита через местные порты и признают всё что угодно....
    КВУ-НСвД
  19. Чичиков (Дед) Сегодня, 19:37
    А кому это нужно, признали они или нет? Кто их спрашивает и кто обязан перед ними отчитываться?
    Это внутреннее дело России и поэтому, даже нет смысла, кому-то и что-то пояснять!
    Чичиков
  20. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:41
    как то ехали из Калининграда в Елгаву,на поезде,вечером сели в поезд,а рано утром меня будят,мол приехали,я говорю уже что ли,а мне говорят-мы не только приехали,а ещё за ночь целую страну успели проехать,Литву...вот так вот,а я и не заметил...
    taiga2018
  21. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:41
    Признаю не признаю бред какойто еще подматрасников всяких слушать!! wassat
    ded100
  22. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:48
    Верните Вильнюс полякам. Вам этот город русские варвары подарили. Нельзя от агрессоров подарки принимать. И вообще; вас Петр купил у Шведов за 2 млн. ефимок( серебром), ходят нехорошие слухи, что это 56 тонн серебром. Верните ироды серебро, хоть без процентов, но верните.
    ротмистр
  23. Воронок (Алексей ) Сегодня, 19:50
    Да мне как-то пофиг. признают они или нет .Нард выбор сделал и это свершившийся факт.
    Воронок
  24. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:51
    Литва - это где? belay
    pvv113
  25. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:52
    МИД Литвы заявил о непризнании выборов президента России в Крыму

    Да мы все в трауре сразу и плоскогубцами на , пусть будет голове, волосы рвём на себе. crying
    "Моська знать она сильна, коль так громко лает на слона..." (с)
    От заявлений Литвы даже комар не почешется. laughing
    К-50
  26. Рябцев Григорий Евгеньевич (Григорий) Сегодня, 19:53
    Как говорил один старый мудрый еврей: "Если хочешь что-то сказать, сначала хорошо подумай, а потом промолчи!"
    Промолчал бы, глядишь, за умного бы сошёл.
    Вам-то, салака прибалтийская, какое дело до выборов в России?
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  27. Cannonball Сегодня, 19:57
    А кому их мнение интересно?
    Cannonball
  28. starpur (Александр) Сегодня, 19:59
    Флаг вам в руки, в рот вам ноги....
    starpur
  29. 35EVP35 (Евгений) Сегодня, 20:08
    "Мы не считаем их свободными... " Вы - Свободен...
    35EVP35
  30. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 20:11
    А я положил на все ваши признания и непризнания- они мне нужны как телеге пятое колесо! laughing laughing laughing
    Влад5307
  31. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 20:16
    украинцы+прибалты=страшная сила
    Silvestr
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:27
      Цитата: Silvestr
      украинцы+прибалты=страшная сила

      Зато у дочерей офицеров все однозначно
      Балу
  32. poquello (poquello) Сегодня, 20:21
    выгнать их посла нафиг и финансировать протестное движение в этой фашиствующей стране которая к демократии близко не лежит
    poquello
  33. farik68 (Фархад) Сегодня, 20:26
    О да мнение Литвы это ключевой момент для России всё ребята кина не будет Литва против...)))))))
    farik68
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