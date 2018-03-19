22:57 19 марта
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Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану

Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.

Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану



ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар
— объявил Эрдоган.

Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.

О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта.

Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар
— заверил он.

Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://eadaily.com/ru/
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Комментарии 28

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  1. новичок (garik) Сегодня, 20:33
    да не так уж это “внезапно“. турки давольно долго обо всём этом говорят.
    новичок
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 20:37
      И заметьте никого в ООН не волнует создание буферной зоны на территории суверенных государств. Своя безопасность превыше всего. Никаких ОБСЕ и голубых в крапинку касок.
      предки с Дона
      1. новичок (garik) Сегодня, 20:38
        так это ж всё одного козьего племени.
        новичок
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 20:51
          Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану

          у нас старшина так шутил: тревога будет неожиданной - время я укажу)))
          maxim947
      2. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 21:32
        Цитата: предки с Дона
        И заметьте никого в ООН не волнует создание буферной зоны на территории суверенных государств. Своя безопасность превыше всего. Никаких ОБСЕ и голубых в крапинку касок.

        Никого - это в том числе Россию?
        Аро Рол
        1. Logall (Александр) Сегодня, 22:47
          Цитата: Аро Рол
          Никого - это в том числе Россию?

          Вот зачем провоцировать?
          России приходится с этим мириться (военные контракты, АЭС, газопровод...). Но Россия не кричит во все уши о нарушениях прав человека (Асад пукнул в кабинете, а кричат о газовой атаке)! В отличие от стран НАТО...
          И Вы же это всё знаете, понимаете... А потом обижаетесь, что толпой "топчут".
          Logall
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:13
      Цитата: новичок
      турки давольно долго обо всём этом говорят.

      С турков вояки,как с детской соски РПГ-7. Впрочем ,как и с саудитов.
      НЕКСУС
      1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 21:30
        Цитата: НЕКСУС
        С турков вояки,как с детской соски РПГ-7. Впрочем ,как и с саудитов.

        В плане военного образования мирные турки не отличаются от других .Но в плане патриотичности ,турки переплюнут всех .Их воспитывают на военных фильмах такого типа
        Любой погибший в военных действиях хоронится при участии политиков высшего уровня .
        Lek3338
      2. новичок (garik) Сегодня, 22:16
        НЕКСУС, согласен. но курды с их вооружением не устоят перед турками с полным фаршем вооружений. да, после взятия всех территорий у курдов, турки будут терпеть поражения один за другим в партизанской войне. это конёк курдов. а вообще, как по мне_ курды, турки всё одно. пусть дробят друг другу кости. турки после поимеют громадный геморрой от курдов, а курдов станет меньше как физически, так величия поубавится.
        новичок
    3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:13
      Цитата: новичок
      да не так уж это “внезапно“. турки давольно долго обо всём этом говорят.

      Курды Эрдогану поперёк горла в любом месте Малой Азии. На них и погорит. Это не Оджалана в тюрьме "к миру принуждать".
      stalkerwalker
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:48
        Цитата: Ильич
        Курды Эрдогану поперёк горла в любом месте Малой Азии. На них и погорит. Это не Оджалана в тюрьме "к миру принуждать"
        .
        Ты знаешь, Евреи в Газе газ нашли,а Русские строят трубу в европу через Турцию, а чтобы врезаться в Русскую трубу, Курды мешают. Гешефт аднака супротив многолетней вражды Эрдогана с Би Би. Курдам не завидую
        Tusv
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 22:26
          Цитата: Tusv
          Ты знаешь, Евреи в Газе газ нашли

          Не знал, что катарский газ забил фонтаном в Газе....
          Это ж надо....
          wassat
          stalkerwalker
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:44
            Цитата: Ильич
            Не знал, что катарский газ забил фонтаном в Газе....

            О чём Вы? Катар далеко... из Израиля не видать. Далее. Ну не совсем в Газе. Это для каламбура. Но на оккупированных Израилем территориях и газа там много. О переговорах... Здесь кстати об этом писали недавно. Я просто сопоставил 2 факта, как моя Мама меня учила - взять глаза в зубы hi
            Tusv
      2. новичок (garik) Сегодня, 22:22
        пущай бодаются, после них посвободнее в Сирии будет.
        новичок
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:34
    ...Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану...

    Официальный Багдад, руками Эрдогана, порешает свои проблемы.
    ...Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке...

    Значит всё обговорено, добро получено.
    Матрасы, для проформы, выскажут озабоченность по утилизации своих недавних союзников.
    Все довольны, кроме курдов.
    Курды, вместо обещанной поддержки от матрасов и "независимого Курдистана", получили уничтожение своих бойцов как в Сирии, так и в Ираке.
    Андрей К
  3. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 20:36
    Я считал Эрдогана дураком ,но в регионе где действуют США,РФ и местные силы проталкивает свои намерения,позицию силой в том числе .Кажись он решил преподать курдам большой урок .
    Lek3338
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:40
      Цитата: Lek3338
      .Кажись он решил преподать курдам большой урок .

      Урок, конечно, не плохо бы(ибо нефиг с матрасами якшаться)... Но главное, чтобы этот "урок" не перерос в банальный геноцид. А так пусть приберётся.
      Paranoid50
      1. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 20:46
        До геноцида не дойдёт ,всё таки 21 век на дворе .Каждая шелуха от ветра нынче в телевидении или в инете .
        Но зачистка идёт глобальная как в Турции так и за рубежом ,без полной поддержки внутри страны мало какой политик пойдёт на такие радикальные меры по всем фронтам .Попытка переворота пошла на руку Эрдогана ,народ разоружил армию которая взбунтовала против него и он получил карт бланш .
        Lek3338
    2. protoss (Александр) Сегодня, 22:28
      какие причины были считать его дураком? из нынешних политиков (которые на слуху) он, пожалуй, самый продуманный и хитрый, причем при кажущейся эксцентричности он весьма терпелив и умеет дождаться самого нужного момента. своих оппонентов (внутри страны и снаружи) он не раз уже загоняет в такие вилки, где у тех есть выбор между плохим и очень плохим, причем те зачастую выбирают худший вариант.
      он загнал военных в политические рамки внутри страны, чего никому до него не удавалось, он заставил казалось непримиримую оппозицию в лице мхп блокироваться с его пср, он серьезно поднял экономику турции - при нем инфраструктурно она стала совсем другой страной, он вошел войсками в сирию и ирак, причем так, что никто особенно не против, он вошел военными базами в катар и сомали и видимо скоро в судан.
      у эрдогана вообще все получается. вот реальный мастер хитрых планов.
      protoss
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:36
    Эрдоган, не торопись. Сначала Манбидж!!! Потом Хасеке!!! А потом и до Синджара доберешься, если силы останутся.
    Egorovich
    1. garnik (Garnik) Сегодня, 21:31
      Улыбнуло .С языка сняли.
      По ходу курды в тягость были в странах проживания ,поэтому они предоставлены сами себе в противостоянии с турками.Исключение курды левобережья Евфрата,где их крышует США.
      garnik
    2. protoss (Александр) Сегодня, 22:33
      взятием синджара он отрежет сирийский курдистан от иракского. ну а дальше уже можно спокойно заниматься т.н. рожавой.
      protoss
  5. demo (Ван) Сегодня, 20:37
    Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар
    — заверил он.

    Идет планомерное "обучение" граждан курдской национальности. Обучают свою родину любить.
    А не новую создавать.
    demo
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:45
    Что то высоко султанчик пытается взлететь -как бы подение не стало очень сильным! Нужно турецких оккупантов громить совместно, Сирии и Ираку, а эрдогад должен за наш самолет максимальную цену заплатить, вплоть до потери своей власти.
    Геркулесыч
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 21:09
    Аппетиты султана растут , а бывшая Османская империя велика...Можно малость и по рукам дать..
    КВУ-НСвД
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 21:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      Можно малость и по рукам дать..

      Израильтяне пусть надают, они курдов любят hi
      Dym71
  8. Vard Сегодня, 21:33
    Пример того как надо добиваться поставленных в области безопасности страны... Целей...
    Vard
  9. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 21:37
    От безнаказанности всегда завоевателей пучило.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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