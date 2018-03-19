...Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану...

ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар

Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар

Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.— объявил Эрдоган.Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта.— заверил он.Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта, передает "Лента.ru"