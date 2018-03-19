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Эрдоган пригрозил внезапным ударом по Иракскому Курдистану
Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.
Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.
О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта.
Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта, передает "Лента.ru"
По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.
ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар— объявил Эрдоган.
Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.
О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта.
Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар— заверил он.
Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: https://eadaily.com/ru/
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