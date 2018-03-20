06:12 20 марта
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Будапешт раскритиковал Киев за планы по размещению батальона ВСУ в Закарпатье

Власти Венгрии выступили с критикой идеи украинского министерства обороны по размещению батальона ВСУ в районе закарпатского населённого пункта Берегово. Речь идёт о вооружённом формировании численностью до 1 тыс. военнослужащих.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что такие планы Киева обнажают рассмотрение им венгерского национального меньшинства Украины как угрозы нацбезопасности страны. Такое заявление Сийярто сделал в Брюсселе в ходе участия в заседании министров иностранных дел стран Европейского союза.

Сийярто:
Мы получили данные о том, что власти Украины собираются разместить в Закарпатье батальон вооружённых сил страны в качестве меры по защите территориальной целостности. У официального Будапешта в связи с этим возникает вопрос: от кого Украина собирается защищать свою территориальную целостность в Закарпатье? От венгерского национального меньшинства, которое там проживает?



Будапешт раскритиковал Киев за планы по размещению батальона ВСУ в Закарпатье


По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, этот факт не может не вызывать беспокойства.

Напомним, ранее Сийярто заявил о том, что Венгрия будет препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО в связи с ущемлением прав национальных меньшинств Киевом. В частности, речь зашла об украинском законе «Об образовании», предписывающем обучение исключительно на украинском языке.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 7

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:50
    Пока венгры выполняют свои намерения в отношении ненужной.
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:54
      Ну пусть Будапешт подгонит туда свои войска , что бы сильно не беспокоится .
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:10
        Цитата: Spartanez300
        Ну пусть Будапешт подгонит туда свои войска , что бы сильно не беспокоится .

        если брюссельский горком разрешит
        LSA57
    2. Злой543 Сегодня, 05:56
      Ну тут к скакунам претензий вроде не должно быть, их территория, где хотят там и размещают. Минус бойцов на Донбассе, уже плюс.
      Злой543
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:50
    размещению батальона ВСУ в Закарпатье
    этот батальон будет мешать вхождению Закарпатья в состав Венгрии.
    Uncle Lee
  3. Комментарий был удален.
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:55
    Сейчас в Венгрии сша сменят провительство на более лояльное, и менее говорливое, и венгры будут как и прочие шавки, тихо сопеть в две дырки и помалкивать.
    Геркулесыч
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 06:11
    Венгрия ссыт ..? Украины побоялась ? Я этот бардак вижу каждый день в Киеве. Венгры,вы уж меня простите, река город разделяет, но сдается город придумали два еврея - Буда и Пешт.
    федоров
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