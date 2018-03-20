Будапешт раскритиковал Киев за планы по размещению батальона ВСУ в Закарпатье

Мы получили данные о том, что власти Украины собираются разместить в Закарпатье батальон вооружённых сил страны в качестве меры по защите территориальной целостности. У официального Будапешта в связи с этим возникает вопрос: от кого Украина собирается защищать свою территориальную целостность в Закарпатье? От венгерского национального меньшинства, которое там проживает?

Власти Венгрии выступили с критикой идеи украинского министерства обороны по размещению батальона ВСУ в районе закарпатского населённого пункта Берегово. Речь идёт о вооружённом формировании численностью до 1 тыс. военнослужащих.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что такие планы Киева обнажают рассмотрение им венгерского национального меньшинства Украины как угрозы нацбезопасности страны. Такое заявление Сийярто сделал в Брюсселе в ходе участия в заседании министров иностранных дел стран Европейского союза.Сийярто:По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, этот факт не может не вызывать беспокойства.Напомним, ранее Сийярто заявил о том, что Венгрия будет препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО в связи с ущемлением прав национальных меньшинств Киевом. В частности, речь зашла об украинском законе «Об образовании», предписывающем обучение исключительно на украинском языке.