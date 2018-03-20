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Глава Палестины назвал посла США в Израиле "сукиным сыном"
Лидер Палестины Махмуд Аббас крайне жёстко высказался в адрес американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. По словам Аббаса, посол США своей поддержкой строительства еврейских поселений на палестинских территориях лишь «разжигает палестино-израильский конфликт».
При этом лидер Палестины дал понять, что если американский посол позволяет себе заявлять о поддержке строительства еврейских поселений, то новый виток конфликта - в интересах США.
Махмуд Аббас:
Об этом сообщает РИА Новости.
Как видно, Аббас сознательно подчёркивает, что Фридман – посол в Тель-Авиве, хотя ранее в США заявили о признании столицей Израиля Иерусалима с планами по переносу в этот город своего посольства.
Ранее Трамп высказался о том, что у него уже готовы параметры «сделки», которые «положат конец палестино-израильскому конфликту». При этом для реализации «сделки» Трамп привлекает власти Саудовской Аравии, уже заявившие, что готовы сделать Израилю «ответственное предложение по преодолению разногласий с Палестиной».
При этом лидер Палестины дал понять, что если американский посол позволяет себе заявлять о поддержке строительства еврейских поселений, то новый виток конфликта - в интересах США.
Махмуд Аббас:
Этот сукин сын, посол США в Тель-Авиве, заявляет, что это израильская земля. А мы говорим в ответ: поселения строятся на земле Палестины.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как видно, Аббас сознательно подчёркивает, что Фридман – посол в Тель-Авиве, хотя ранее в США заявили о признании столицей Израиля Иерусалима с планами по переносу в этот город своего посольства.
Ранее Трамп высказался о том, что у него уже готовы параметры «сделки», которые «положат конец палестино-израильскому конфликту». При этом для реализации «сделки» Трамп привлекает власти Саудовской Аравии, уже заявившие, что готовы сделать Израилю «ответственное предложение по преодолению разногласий с Палестиной».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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