08:34 20 марта
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Глава Палестины назвал посла США в Израиле "сукиным сыном"

Лидер Палестины Махмуд Аббас крайне жёстко высказался в адрес американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. По словам Аббаса, посол США своей поддержкой строительства еврейских поселений на палестинских территориях лишь «разжигает палестино-израильский конфликт».

При этом лидер Палестины дал понять, что если американский посол позволяет себе заявлять о поддержке строительства еврейских поселений, то новый виток конфликта - в интересах США.

Махмуд Аббас:
Этот сукин сын, посол США в Тель-Авиве, заявляет, что это израильская земля. А мы говорим в ответ: поселения строятся на земле Палестины.



Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Палестины назвал посла США в Израиле "сукиным сыном"


Как видно, Аббас сознательно подчёркивает, что Фридман – посол в Тель-Авиве, хотя ранее в США заявили о признании столицей Израиля Иерусалима с планами по переносу в этот город своего посольства.

Ранее Трамп высказался о том, что у него уже готовы параметры «сделки», которые «положат конец палестино-израильскому конфликту». При этом для реализации «сделки» Трамп привлекает власти Саудовской Аравии, уже заявившие, что готовы сделать Израилю «ответственное предложение по преодолению разногласий с Палестиной».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 41

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:03
    Молодец называет вещи своими именами .
    Spartanez300
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:22
      Когда Россия нормально на действия США ничего сказать и делать не может, некоторые радуются, что нашлась моська, которую начали лишать обеда и та начала лаять lol
      Tiras
    2. Наган (Револьвер системы Наган образца 1895 г.) Сегодня, 08:07
      Цитата: Spartanez300
      Молодец называет вещи своими именами .

      Да, посол прав, это земля Израиля, а Аббас никто, ничто, и звать никак, глава несуществующего государства, чей "президентский" срок давно истек.
      Наган
  2. Vard Сегодня, 06:04
    Ну в этом случае истина где то рядом....
    Vard
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:12
    Этот сукин сын, посол США в Тель-Авиве, заявляет, что это израильская земля. А мы говорим в ответ: поселения строятся на земле Палестины.


    Полностью поддерживаю палестинцев.
    Кроме того добавлю ...эти сукины дети заявляют что ЛДНР должны исчезнуть ...а я говорю исчезнуть должны эти сукины дети из США приносящие горе и страдания народам мира..
    Тот же ЛЕХА
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:18
      С учетом фамилии посла-и не только из США... hi
      ДЕДПИХТО
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:14
    Палестинец прав, это их земля, палестинцам просто не дают построить там свое государство.
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:16
      палестинцам просто не дают построить там свое государство.


      Израиль сделает все чтобы этого государства не было...палестинцам заранее определена судьба индейцев США в резервациях .
      Тот же ЛЕХА
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:55
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Израиль сделает все чтобы этого государства не было..


        У сожалению на оборот, вместо жёсткой позиции, часть израильских премьер министров пошли на очень большие уступки, которые обернулись для Израиля терактами и морем еврейской крови, но те, кто управляет палестинцами не хотят мира и поэтому либо убегают с переговоров, либо ставят такие требования, которые никогда не будут выполнены.


        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ...палестинцам заранее определена судьба индейцев США в резервациях


        Читал и плакал crying
        Арабские страны с самого начала использовали территориальный конфликт, а потом и палестинцев, как пушечное мясо в борьбе с Израилем.
        Палестинцам определена судьба быть нищей автономией с большим населением, учитывая, как хорошо размножаются палестинцы и растёт их количество.
        Индейцы тут вообще не причём.
        Tiras
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 06:21
    Вот у меня есть план дачу построить. Не подскажете, - у всех послов надо подписи собрать, или только у главных?
    Керенский
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:29
      Не подскажете, - у всех послов надо подписи собрать, или только у главных?
      smile

      Для того что бы оформит пакет документов на строительство дачи Вам понадобится:

      Ваш паспорт;

      решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;

      договор купли-продажи или иной документ подтверждающий Вашу собственность на землю;

      заверенный кадастровый план земельного участка;

      заверенный план на постройку жилого дома;

      справка о пошлине;

      согласование со службами электросети, водоканал, пожарные, СЭС.

      Пожелаю вам удачи обойти такое количество послов smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 06:33
        Пожелаю вам удачи обойти такое количество послов

        Да пока усадьбу 1900-ого года постройки прикупили, обойдёмся и ей, - чай не баре какие!
        Но почему посол лезет в строительство? Его дело ноты таскать.
        Керенский
      2. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:37
        С послами проще - пообещал сходить на майдан, так ещё и печенюшку с денюжкой дадут, а тут каждому на лапу надо дать, да ещё найти как и через кого.
        Рысь33
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:25
    Глава Палестины назвал посла США в Израиле "сукиным сыном"

    И не только в Израиле. Эти "сукины сыны" (выражение по статье), заполнили весь белый свет, и везде от них только беды.
    a.s.zzz888
  7. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:34
    Послом сатаны на земле звучит лучше. laughing
    Рысь33
  8. dojjdik (иван) Сегодня, 06:43
    вот это пропустил автор-[quote][/quote]фридман, верующий иудей, деловой партнер и личный друг трампа, известен идеологической близостью к правящему в израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.
    dojjdik
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:44
    Этот сукин сын, посол США...
    Сказано емко и хорошо характеризует всю дипломатию Сша. Но одно дело сказать, а другое - противостоять Израилю и Сша. Хочется пожелать палестинцам удачи.
    rotmistr60
  10. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:56
    Проочитал внимательно все 14 комментариев. Мужики, а вы потом не забудьте сппосить в пылу очередного спора:" Почему вы с США дружите, а не с нами".
    Арон Заави
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:05
      Мужики, а вы потом не забудьте сппосить в пылу очередного спора:" Почему вы с США дружите, а не с нами".

      Да действительно... smile а почему вы с США дружите?
      Может дело не палестинцах вовсе а в более глобальных вещах...ну например поддержка США в финансовом закабалении стран третьего мира...не секрет что ваше лобби в США одно из самых влиятельных.
      Тот же ЛЕХА
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:20
      Цитата: Арон Заави
      Проочитал внимательно все 14 комментариев. Мужики, а вы потом не забудьте сппосить в пылу очередного спора:" Почему вы с США дружите, а не с нами".

      Арон, тут всё просто, как обычно - Израилю с США дружить выгоднее. При дружбе с Россией пришлось бы ограничиваться прежними границами. США поддерживает расширение границ Израиля. Гневные комментарии нескольких человек тут не при чём. Вам прекрасно известно, что подавляющему числу россиян фиолетово, как там живёт Израиль, и нет ненависти к евреям, которых у нас живёт очень много, как впрочем и к остальным народам, живущим в России. Или на ваших курортах отдыхают россияне только еврейской национальности? Не выдувайте из мухи слона.
      Alex-a832
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:40
      Арон, дружите хоть с чертом в аду, для нас сша враг, но этот вывод исходит из явно выраженной антироссийской риторики именно сша. Что бы и как бы Россия не делала, она должна все делать в угоду истенной империи зла, а нам это и даром не нужно. Еще раз подчеркиваю, дружите с кем хотите,это ваше право.
      Геркулесыч
    4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:55
      Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:56
      Проочитал внимательно все 14 комментариев. Мужики, а вы потом не забудьте сппосить в пылу очередного спора:" Почему вы с США дружите, а не с нами".

      Так и меня "посчитали" поясню, что
      Арон Заави
      прекрасно ВСЁ известно. И не надо строить из себя обиженных, обделённых. Также ВСЕМ нормальным людям известно, на каких условиях, и для чего Израиль поддерживает мерикатосов. И полагаю многим это, мягко сказано, не нравится. Так что, за что вы боретесь на то и напоретесь - закон Природы.
      a.s.zzz888
    5. zoolu350 (Петр) Сегодня, 08:12
      С такими друзьями как сионисты (фашисты) и врагов не надо, то же что и турки, только подлючей. Вы не друзья, а холопы хозяев ФРС.
      zoolu350
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:11
    Мягко он этого посла назвал, а чуть сильнее высказование цензура к сожалению не пропустит.
    gukoyan
  12. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:18
    Что ещё мог сказать старый террорист Аббас, который загнал сделал максимум, чтобы не создать государство, так и одновременно максимум, чтобы арабы под его властью жили в нищие, а он и его дети богатели fellow.

    Как пишет арабский журналист с Западного Берега Х. Джаралла:

    Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году. Но вместо того чтобы использовать миллиарды долларов, которые были даны им американцами и европейцами на создание новых рабочих мест, руководство ООП украло большую часть средств, а позже обвинило Израиль в уничтожении палестинской экономики


    Выборы в палестинской автономии не проходили уже лет 10, власти реальной у Аббаса над половиной его теоретической территории просто нет. Он не может даже со своими арабами договориться лет 10 по поводу своей территории и в секторе газа сидят террористы Хамас, которые недавно чуть не убили главу палестинского правительства. request
    Tiras
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:27
      власти реальной у Аббаса над половиной его теоретической территории просто нет.


      Все понял... smile все понял ...во всем виноват Аббас...это по его вине плохо живут палестинцы и евреи строят свои поселения на их землях...уууу плохой Аббас smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:41
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Все понял... все понял


        К сожалению вы мало чего поняли, отсюда, видимо, и подобные комментарии людей, которые мало чего понимают, но любят высказаться..

        Цитата: Тот же ЛЕХА
        во всем виноват Аббас...это по его вине плохо живут палестинцы и евреи строят свои поселения на их землях...уууу плохой Аббас


        Не только по его вине. Бывший террорист, миллиардер, босс и соратник Аббаса по террору - Арарафат выбрал путь террора, а не путь мира, а Аббас продолжает его дело. Некоторые израильские премьер министры предлагали очень хорошие условия,включая раздел Иерусалима, но Аббас отказался, а последний раз сбежал с переговоров.
        Дикая коррупция, отсутствие власти над сектором газа, нежелание мира - оставляет палестинцев жить в нищие.

        А евреи строят поселения и правильно делают. Там, где строят евреи - так и так более 90% останется за евреями при любом договоре. Максимум обменяют часть территорий, как уже предлагали некоторые израильские премьер министры.
        Tiras
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:56
          К сожалению вы мало чего поняли, отсюда, видимо, и подобные комментарии людей, которые мало чего понимают, но любят высказаться.


          smile Прекрасно вас понял...полагаю раз перешли на личность значит аргументы нормальные кончаются у все знающего товарища.
          А так как я вижу вы одобряете политику насильственного выселения палестинцев с их территорий то понятно что вы Аббаса будете смешивать с дерьмом...он тут и террорист... он и виноват что палестинцы живут плохо...ваши миллиарды которые даются палестинцам это откупные на то чтобы они отказались от права на свои земли...не надо вводить в заблуждение форумчан ...у каждого свое понимание правды.
          Тот же ЛЕХА
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:07
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Прекрасно вас понял...полагаю раз перешли на личность значит аргументы нормальные кончаются у все знающего товарища.


            Констатация фактов это теперь оказывается переход на личности what

            Цитата: Тот же ЛЕХА
            А так как я вижу вы одобряете политику насильственного выселения палестинцев с их территорий


            Никто насильно их не выселяет. Не надо фантазировать.

            Цитата: Тот же ЛЕХА
            понятно что вы Аббаса будете смешивать с дерьмом...он тут и террорист... он и виноват что палестинцы живут плохо.


            Его не нужно смешивать, он там уже давно.
            Ах да точно, узнаю логику - США виноваты, что в России врачи, учителя получают нищенские зарплаты, а пенсионеры нищие пенсии.




            Цитата: Тот же ЛЕХА
            миллиарды которые даются палестинцам это откупные на то чтобы они отказались от права на свои земли.


            А палестинцы об этом в курсе? lol
            Смешно ей богу.

            Цитата: Тот же ЛЕХА
            земли...не надо вводить в заблуждение форумчан ...у каждого свое понимание правды


            Так и не вводите в заблуждение hi
            Tiras
            1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:22
              Констатация фактов это теперь оказывается переход на личности

              Читайте правила форума...по буквам чтобы дошло до глубины души. smile
              То что вам смешно дешевый прием...давно на это уже не клюю.
              С чего вы вдруг озаботились нищими зарплатами наших учителей и пенсионеров и еще сравниваете с США...надо полагать вы не видели американских бомжей и нищих.

              А евреи строят поселения и правильно делают. Там, где строят евреи - так и так более 90% останется за евреями при любом договоре.

              Это как понимать belay если не пособничество израильской политике выселения палестинцев со своих земель...ай ай ай...нехорошо .
              Тот же ЛЕХА
  13. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:31
    Риторика России понемногу меняется в отношении Израиля. Если вспомнить , что Россия официально везде использовала слова типа "позиция Тель Авива" , то буквально на днях, заявили:


    На этом фоне посольство (России в Израиле) выражает признательность за мудрую позицию Западного Иерусалима, изложенную в заявлении МИДа Израиля от 15 марта 2018 года", — говорится в заявлении.
    Tiras
  14. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:41
    Цитата: Tiras
    Когда Россия нормально на действия США ничего сказать и делать не может, некоторые радуются, что нашлась моська, которую начали лишать обеда и та начала лаять lol

    Ну в данном случае вы даже на Моську не тянете, и не ваше немоськино дело, рассуждать, что может или не может Россия!
    Пойдите и умойтесь, может отпустит...
    Ураган70
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:42
      Я смотрю вас после выборов ещё не отпустило lol

      Пойдите и умойтесь, может отпустит... what
      Tiras
  15. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:44
    Цитата: Tiras
    Что ещё мог сказать старый террорист Аббас, который загнал сделал максимум, чтобы не создать государство, так и одновременно максимум, чтобы арабы под его властью жили в нищие, а он и его дети богатели fellow.

    Как пишет арабский журналист с Западного Берега Х. Джаралла:

    Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году. Но вместо того чтобы использовать миллиарды долларов, которые были даны им американцами и европейцами на создание новых рабочих мест, руководство ООП украло большую часть средств, а позже обвинило Израиль в уничтожении палестинской экономики


    Выборы в палестинской автономии не проходили уже лет 10, власти реальной у Аббаса над половиной его теоретической территории просто нет. Он не может даже со своими арабами договориться лет 10 по поводу своей территории и в секторе газа сидят террористы Хамас, которые недавно чуть не убили главу палестинского правительства. request

    А что "старому террористу" не чего сказать террористическому государству? Отлично он говорит, называя черное черным, а коричневое- .......! В отличие от многоугольных лицемеров!
    Ураган70
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:59
      Цитата: Ураган70
      не чего сказать террористическому государству?


      Опять ваши фантазии lol

      Цитата: Ураган70
      .! В отличие от многоугольных лицемеров!


      Вы путаете мужество со слабоумием.
      Tiras
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:47
    Ну а что, так оно и есть её сын её, и наверное самый глупый.
    sgr291158
  17. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:47
    Цитата: dojjdik
    вот это пропустил автор-
    фридман, верующий иудей, деловой партнер и личный друг трампа, известен идеологической близостью к правящему в израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.

    Да кто б сомневался в этой личности....
    Ураган70
  18. лысова (владимир) Сегодня, 07:51
    А что Аббас хотел. Посол к своим приехал.
    лысова
  19. шоферюга Сегодня, 08:00
    Ничего нового не сказал. В арабской прессе после буша про обамку писали: "белая собака, чёрная собака-всё равно собака".
    шоферюга
    1. Наган (Револьвер системы Наган образца 1895 г.) Сегодня, 08:15
      Он не собака а макака.
      Наган
  20. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:09
    Правильно сказал...и нечего тут обижаться..
    Злой 55
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