Глава Палестины назвал посла США в Израиле "сукиным сыном"

Этот сукин сын, посол США в Тель-Авиве, заявляет, что это израильская земля. А мы говорим в ответ: поселения строятся на земле Палестины.

Лидер Палестины Махмуд Аббас крайне жёстко высказался в адрес американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. По словам Аббаса, посол США своей поддержкой строительства еврейских поселений на палестинских территориях лишь «разжигает палестино-израильский конфликт».При этом лидер Палестины дал понять, что если американский посол позволяет себе заявлять о поддержке строительства еврейских поселений, то новый виток конфликта - в интересах США.Махмуд Аббас:Об этом сообщает РИА Новости Как видно, Аббас сознательно подчёркивает, что Фридман – посол в, хотя ранее в США заявили о признании столицей Израиля Иерусалима с планами по переносу в этот город своего посольства.Ранее Трамп высказался о том, что у него уже готовы параметры «сделки», которые «положат конец палестино-израильскому конфликту». При этом для реализации «сделки» Трамп привлекает власти Саудовской Аравии, уже заявившие, что готовы сделать Израилю «ответственное предложение по преодолению разногласий с Палестиной».