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МО РФ окажет финансовую поддержку супругам военнослужащих из дальних гарнизонов
В министерстве обороны России решили в финансовом плане помочь жёнам офицеров (и солдат-контрактников), направляемых на службу в отдалённые гарнизоны. Речь идёт о гарнизонах, на территории расположения которых есть определённые проблемы с наличием рабочих мест.
По информации газеты «Известия», материальное пособие будут получать безработные супруги военнослужащих. В первую очередь такая норма коснётся женщин, которые вместе с мужьями-военнослужащими проживают в гарнизонах Сибири, Заполярья и Дальнего Востока. Также на пособие от Минобороны смогут рассчитывать жёны военнослужащих, занимающиеся уходом за больными детьми.
По последним данным, сумма пособия составит (на данный момент) 9489 рублей ежемесячно. Это минимальный размер оплаты труда.
В законодательном плане решение подкрепляется принятием проекта постановления «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности».
Кстати, речь идёт не только о женщинах. Норма распространяется и на мужчин, жёны которых являются военнослужащими и направляются служить в тот гарнизон, где по той или иной гражданской специальности в данный момент рабочих мест нет.
По информации газеты «Известия», материальное пособие будут получать безработные супруги военнослужащих. В первую очередь такая норма коснётся женщин, которые вместе с мужьями-военнослужащими проживают в гарнизонах Сибири, Заполярья и Дальнего Востока. Также на пособие от Минобороны смогут рассчитывать жёны военнослужащих, занимающиеся уходом за больными детьми.
По последним данным, сумма пособия составит (на данный момент) 9489 рублей ежемесячно. Это минимальный размер оплаты труда.
В законодательном плане решение подкрепляется принятием проекта постановления «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности».
Кстати, речь идёт не только о женщинах. Норма распространяется и на мужчин, жёны которых являются военнослужащими и направляются служить в тот гарнизон, где по той или иной гражданской специальности в данный момент рабочих мест нет.
Использованы фотографии: МО РФ
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