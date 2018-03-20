08:34 20 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МО РФ окажет финансовую поддержку супругам военнослужащих из дальних гарнизонов

В министерстве обороны России решили в финансовом плане помочь жёнам офицеров (и солдат-контрактников), направляемых на службу в отдалённые гарнизоны. Речь идёт о гарнизонах, на территории расположения которых есть определённые проблемы с наличием рабочих мест.

По информации газеты «Известия», материальное пособие будут получать безработные супруги военнослужащих. В первую очередь такая норма коснётся женщин, которые вместе с мужьями-военнослужащими проживают в гарнизонах Сибири, Заполярья и Дальнего Востока. Также на пособие от Минобороны смогут рассчитывать жёны военнослужащих, занимающиеся уходом за больными детьми.

По последним данным, сумма пособия составит (на данный момент) 9489 рублей ежемесячно. Это минимальный размер оплаты труда.


МО РФ окажет финансовую поддержку супругам военнослужащих из дальних гарнизонов


В законодательном плане решение подкрепляется принятием проекта постановления «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности».

Кстати, речь идёт не только о женщинах. Норма распространяется и на мужчин, жёны которых являются военнослужащими и направляются служить в тот гарнизон, где по той или иной гражданской специальности в данный момент рабочих мест нет.

Использованы фотографии: МО РФ
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 06:49
    В принципе правильное решение.
    Berkut154
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:19
      Не особо.
      Лучше за те же деньги обеспечить дальние гарнизоны высокоскоростным дешёвым интернетом и создать центр, предоставляющий дистанционную работу.
      Проблема ведь не столько в деньгах, сколько в отсутствии стажа работы по специальности и в скуке.
      Лопатов
      1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:54
        Не особо.
        Лучше за те же деньги обеспечить дальние гарнизоны высокоскоростным дешёвым интернетом и создать центр, предоставляющий дистанционную работу.

        Эка у Вас всё просто!!! Ещё казино построить, аквапарк, конюшню, автодром и спакомплекс....чтоб не было повода скучать!))
        FalconD
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:11
          Спорное решение, с одной стороны бесспорно хорошо когда дополнительный доход, с другой сеет раздор и непонимание с остальными женщинами и местными... И еще, сейчас ФЗ о коррупции ограничивает устройство на работу в воинские части членов семей военнослужащих если усматривается хоть какой-то намек на возможный конфликт интересов. И этот закон поверьте реально работает с присущим фанатическим отношением органов прокуратуры и как следствие руководящего состава в/ч. Так может для начала здесь необходимо поработать, в гарнизонах жены где обычно работают? - узел связи, детский сад, магазин, завхран и т.д. и все это прямо или косвенно попадает под действие этого закона.
          maxim947
    2. midivan (Иван) Сегодня, 07:27
      Цитата: Berkut154
      В принципе правильное решение.

      Даже без принципа правильное wink .
      midivan
    3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:50
      Я тоже думаю, что правильное...чтобы милая подруга, пока муж на службе, не вспоминала другого милого друга)))
      FalconD
      1. midivan (Иван) Сегодня, 07:53
        Цитата: FalconD
        чтобы милая подруга, пока муж на службе, не вспоминала другого милого друга)))

        Такая подруга называется ша.ава и не деньги ни работа от этого не спасут. wink
        midivan
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:50
    Верное решение! "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую "!Времена нищих офицеров, и голодных солдат из 90х годов должны уйти в прошлое навсегда.
    Геркулесыч
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:48
      Где Вы всё нищих офицеров то встречаете, чьи времена Вы так настойчиво хотите отправить в прошлое????)
      Или прошлое всё не отпускает?)
      FalconD
      1. собаковод Сегодня, 07:59
        FalconD (Дмитрий)
        Где Вы всё нищих офицеров то встречаете, чьи времена Вы так настойчиво хотите отправить в прошлое????)
        Или прошлое всё не отпускает?)
        Прошлое забывать нельзя! А то, в один прекрасный момент, оно может и вернуться! И детям своим надо рассказывать, чтоб не повторяли ошибок!
        собаковод
  3. annodomene (Алексей) Сегодня, 06:51
    Давно пора. Особенно для вновь назначенных в/сл.
    annodomene
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 07:05
    Очень правильная мысль. Мне и отцу повезло - Киевский военный округ. Тепло и квартира сразу. А пацанам не очень, шифровались на Ту-95 из Узина баластом с Востоком Дальним , икра, рыба почти красная...Банку трехлитровую в Евпаторию привез , и катер , комната на троих, жуй креветки. Социализм называется. И я типа майор Красной Армии.
    федоров
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:53
      Примерно так, только икру чёрную в Одэссу привозил! А Дальше на Херсонщину, Деда старого вояку проведать!
      rocket757
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:24
    "...По последним данным, сумма пособия составит (на данный момент) 9489 рублей ежемесячно. Это минимальный размер оплаты труда..."
    Да, но выплата на Крайнем Севере будет выше и не понятно почему автор этого не подчеркнул? Справедливость все же восстановлена:
    "...Ранее в правоприменительной практике существовал единый подход к решению данного вопроса, что заработная плата работников в особых климатических условиях должна быть выше МРОТ до применения районного коэффициента и надбавки и эту точку зрения поддерживал Верховный Суд РФ. Но в 2016 году Верховный Суд РФ в рамках определений по конкретным делам дважды признавал приведенный подход не обоснованным на законе и выносил решение, что районные коэффициенты и надбавки входят в МРОТ. Практику высшего судебного органа подхватили суды общей юрисдикции и работники вынуждены были обратиться по этому вопросу в Конституционный Суд РФ. Точку в этом споре 07 декабря 2017 года поставил Конституционный Суд РФ, в который обратились жительницы Республики Карелия, Иркутской области и Алтайского края. Конституционный Суд РФ постановил начислять «северные» надбавки сверх величины МРОТ. Слушание дела о проверке конституционности положений ст. 129, 133 и 133 ТК РФ прошло 14 ноября..."
    Тот, кто до сих пор думает, что на Севере жируют, мы ответим нашим громогласным, военно-пролетарским: "Добро пожаловать к нам!". drinks
    Ураган70
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:45
      "Добро пожаловать к нам!"

      Не пугайте! Знаем, видели!
      FalconD
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 07:52
      верховный суд рф на голову больной? хотя и сумма около 25тыс. рублей (северный коэфициент + надбавки) для тех же Тикси сущие копейки...
      но лучше уж так чем совсем ничего... hi
      faiver
  6. midivan (Иван) Сегодня, 07:26
    Норма распространяется и на мужчин, жёны которых являются военнослужащими и направляются служить в тот гарнизон, где по той или иной гражданской специальности в данный момент рабочих мест нет.
    Да я бы удавился от этого! Мужик должен найти работу, какая есть и работать, а не жить за счет дотации и жены! И хотелось бы отметить фото, очень красивая пара, счастливая красавица, озорница и радостное ( не совсем похоже на счастье) лицо, а в глазах печаль. Выше нос Лейтенант! drinks
    midivan
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:51
      Да, да, выше нос и припасай маршальский жезл .... как мин. генеральские ломпасы!
      rocket757
      1. midivan (Иван) Сегодня, 08:17
        laughing Ага, уже наглажено все и жезл и лампасы, вот тока есть одна закавыка, вы на два года меньше меня на сайте, так что я вам адрес в личку кину вы заезжайте я вам их отдам, с возвратом конечно. Да, и баранов я с вами не пас и на сакманах тоже не виделwink
        midivan
  7. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 07:38
    Если " тылы" обеспечены, что еще надо военнослужащему?
    В русской армии была традиция: не женатые офицеры обедают в семье своего командира,а жена командира полка по традиции должна была помочь молодой семье. В Советском Союзе этим занимались женсоветы, но они постепенно превратились в" клуб камушек" и только дела было: " Ванька не спроста задерживается: завел себе подружку,а кого?"
    Где-то мелькала информация,что в некоторых западных армиях есть чиновник ,что занимается бытом семей военнослужащих. Возможно, нечто подобное завести и у нас?
    Монархист
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:49
      Когда без формализма, по людски эт реально будет помощь!
      rocket757
  8. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:42
    Если учесть, что в воинской части гражданский с минимальным стажем примерно так и получает, то почему бы и нет...
    FalconD
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 07:58
      9тыс. рублей зарплата? да нахрен такая работа нужна...
      faiver
  9. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:48
    Вопрос конечно интересный!
    По факту, многие боевые подруги наших военных (жёны и никак иначе) реально хотят заниматься делом не только дома! Так было, есть и будет, такова судьба наших спутниц ...
    По норм, человек посвятивший жизнь на защиты родины, должен иметь достойное содержание от государства.
    rocket757
  10. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 08:07
    А ещё в России есть министерство труда и социальной защиты, министерство финансов.
    Гардамир
Картина дня