08:31 20 марта
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Постпредство РФ обвинило комиссара ООН в дискредитации операции под Дамаском

Представитель российского постпредства Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за участие в политизированной кампании по дискредитации операции в Восточной Гуте, передает РИА Новости.



На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?
сказала Мозолина на неформальной встрече членов СБ ООН.


Инициаторами созыва круглого стола стали Британия, США, Швеция и Франция. Это произошло после того, как Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, указав, что «права человека не являются предметом повестки дня Совбеза», поскольку для этого существует Совет по правам человека в Женеве.

На неформальной встрече аль Хуссейн обвинил власти Дамаск в «применении силы против гражданских лиц», разрушении инфраструктуры и других преступлениях.

Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?
сказала представитель российского постпредства.

Она добавила, что на счету западной коалиции – «многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка».

Напомним, к сегодняшнему дню после открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия Восточную Гуту покинули уже около 80 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 08:19
    Ираке и иракском Мосуле

    Надо об этом постоянно кричать, тыкать в фейсы, махать пробирками...
    ИмПерц
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 08:27
      А этого типа разжаловать и уволить без выходного пособия.
      gippernano
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:29
      Посмотрел видео с тех мест ...жутковатое зрелище останки людей напоминают сцены из фильма ужасов...да что говорить даже голливудские ужастики не передают и доли процента буйства смерти там...тотальное разрушение и смерть.
      Тот же ЛЕХА
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:24
    Критика - это хорошо, но для тех, кто на коротком поводке у хозяина - бесполезное занятие.
    a.s.zzz888
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:24
    Инициаторами созыва круглого стола стали Британия, США, Швеция и Франция

    Источники зловония в театре абсурда
    pvv113
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:25
    А надо было сделать запрос, в какой стране у Зейда Раад аль Хуссейна находятся банковские счета, недвижимость, где обучаются дети и живут родители? И станет понятна его "объективность".
    Теренин
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:26
    Все эти комиссии и комиссары по правам человека такой же инструмент в руках американского империализма, как и движение "зелёных": сплошное лицемерие, двойные стандарты, избирательное внимание и т.д. Вся эта шушера финансируется Вашингтоном, поэтому результат всегда предсказуем.
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:31
      Янки со товарищами мутят везде и во всём!
      Пока не будет серьёзной такой компании типа Россия со товарищи, бал будут править они. Мож кое как кое где и удастся притормозить, но не более того!
      rocket757
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