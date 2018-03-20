Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Постпредство РФ обвинило комиссара ООН в дискредитации операции под Дамаском
Представитель российского постпредства Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за участие в политизированной кампании по дискредитации операции в Восточной Гуте, передает РИА Новости.
Инициаторами созыва круглого стола стали Британия, США, Швеция и Франция. Это произошло после того, как Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, указав, что «права человека не являются предметом повестки дня Совбеза», поскольку для этого существует Совет по правам человека в Женеве.
На неформальной встрече аль Хуссейн обвинил власти Дамаск в «применении силы против гражданских лиц», разрушении инфраструктуры и других преступлениях.
Она добавила, что на счету западной коалиции – «многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка».
Напомним, к сегодняшнему дню после открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия Восточную Гуту покинули уже около 80 тысяч человек.
На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?сказала Мозолина на неформальной встрече членов СБ ООН.
Инициаторами созыва круглого стола стали Британия, США, Швеция и Франция. Это произошло после того, как Россия и Китай заблокировали проведение заседания СБ ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, указав, что «права человека не являются предметом повестки дня Совбеза», поскольку для этого существует Совет по правам человека в Женеве.
На неформальной встрече аль Хуссейн обвинил власти Дамаск в «применении силы против гражданских лиц», разрушении инфраструктуры и других преступлениях.
Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?сказала представитель российского постпредства.
Она добавила, что на счету западной коалиции – «многочисленные жертвы среди мирного населения и почти до основания разрушенная Ракка».
Напомним, к сегодняшнему дню после открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия Восточную Гуту покинули уже около 80 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти