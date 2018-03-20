Постпредство РФ обвинило комиссара ООН в дискредитации операции под Дамаском

На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?

Хотели бы заметить, что Управление верховного комиссара не присутствует на земле и не может проверить достоверность распространяемых им сведений. Также хотели бы поинтересоваться, где был комиссар во время операции в Ираке и иракском Мосуле. Почему тогда он не проводил здесь брифингов и не поднимал свой голос в защиту гражданского населения этих районов?