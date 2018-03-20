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Ситуация в Сирии
В результате взрывов бомб, заложенных курдами в Африне, погибли мирные жители. Террористы прибегли к атаке с участием смертника к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение дня к северо-востоку от Дамаска продолжались бои между незаконными вооруженными группировками и правительственной армией. Радикалам ненадолго удалось захватить несколько строений на окраине населенного пункта Дума, однако позднее они вернулись под контроль Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, подразделения САА заняли несколько ферм и лабораторию на окраине населенного пункта.
В город Сакба, находившийся в катастрофической гуманитарной ситуации, прибыла гумпомощь. Мирные жители сообщили, что боевики совершенно не заботились об обеспечении сирийских граждан продовольствием, а, напротив, конфисковали пищу у тех, кто отказывался воевать на стороне джихадистов. Накануне Восточную Гуту покинули более 6500 человек. Тем временем исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали опорные пункты сил САР, задействовав смертника на заминированном автомобиле. Однако, согласно сведениям военных источников, сирийские войска не понесли потерь в живой силе.
В Алеппо в минувшие сутки прибыл очередной турецкий военный конвой. Военнослужащие заняли территории к северо-западу от столицы региона недалеко от соседней провинции Идлиб. Подкрепление прибыло, чтобы создать опорные пункты для мониторинга за соблюдением режима тишины (Турция является страной-гарантом перемирия в Идлибе). Между тем стало известно, что перед тем как выйти из города Африн, курдские отряды заминировали весь населенный пункт, а также его окрестности. Взрывы мин, заложенных курдами, привели к гибели не только 13-ти бойцов протурецкой «свободной армии», но и семерых местных жителей. При этом еще около 20 сирийских граждан получили ранения.
ВВС Сирии на протяжении всего дня проводили боевые вылеты в восточной части провинции Даръа после заявления «ан-Нусры» о готовности начать наступление против правительственных сил. Под ударами сирийской авиации оказались укрепрайоны радикалов в предместьях населенного пункта Бусра Аль-Харири, откуда боевики намеревались атаковать город Изра.
На юге провинции Идлиб продолжились воздушные атаки сирийских ВВС и ВКС РФ. Согласно информации, точечные авиаудары пришлись по укреплениям и военной технике террористической коалиции на окраине населенного пункта Аль-Хибат, а также недалеко от города Хан Шейхун.
В течение дня к северо-востоку от Дамаска продолжались бои между незаконными вооруженными группировками и правительственной армией. Радикалам ненадолго удалось захватить несколько строений на окраине населенного пункта Дума, однако позднее они вернулись под контроль Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, подразделения САА заняли несколько ферм и лабораторию на окраине населенного пункта.
В город Сакба, находившийся в катастрофической гуманитарной ситуации, прибыла гумпомощь. Мирные жители сообщили, что боевики совершенно не заботились об обеспечении сирийских граждан продовольствием, а, напротив, конфисковали пищу у тех, кто отказывался воевать на стороне джихадистов. Накануне Восточную Гуту покинули более 6500 человек. Тем временем исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали опорные пункты сил САР, задействовав смертника на заминированном автомобиле. Однако, согласно сведениям военных источников, сирийские войска не понесли потерь в живой силе.
В Алеппо в минувшие сутки прибыл очередной турецкий военный конвой. Военнослужащие заняли территории к северо-западу от столицы региона недалеко от соседней провинции Идлиб. Подкрепление прибыло, чтобы создать опорные пункты для мониторинга за соблюдением режима тишины (Турция является страной-гарантом перемирия в Идлибе). Между тем стало известно, что перед тем как выйти из города Африн, курдские отряды заминировали весь населенный пункт, а также его окрестности. Взрывы мин, заложенных курдами, привели к гибели не только 13-ти бойцов протурецкой «свободной армии», но и семерых местных жителей. При этом еще около 20 сирийских граждан получили ранения.
ВВС Сирии на протяжении всего дня проводили боевые вылеты в восточной части провинции Даръа после заявления «ан-Нусры» о готовности начать наступление против правительственных сил. Под ударами сирийской авиации оказались укрепрайоны радикалов в предместьях населенного пункта Бусра Аль-Харири, откуда боевики намеревались атаковать город Изра.
На юге провинции Идлиб продолжились воздушные атаки сирийских ВВС и ВКС РФ. Согласно информации, точечные авиаудары пришлись по укреплениям и военной технике террористической коалиции на окраине населенного пункта Аль-Хибат, а также недалеко от города Хан Шейхун.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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