11:20 20 марта
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Ситуация в Сирии

В результате взрывов бомб, заложенных курдами в Африне, погибли мирные жители. Террористы прибегли к атаке с участием смертника к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение дня к северо-востоку от Дамаска продолжались бои между незаконными вооруженными группировками и правительственной армией. Радикалам ненадолго удалось захватить несколько строений на окраине населенного пункта Дума, однако позднее они вернулись под контроль Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, подразделения САА заняли несколько ферм и лабораторию на окраине населенного пункта.


В город Сакба, находившийся в катастрофической гуманитарной ситуации, прибыла гумпомощь. Мирные жители сообщили, что боевики совершенно не заботились об обеспечении сирийских граждан продовольствием, а, напротив, конфисковали пищу у тех, кто отказывался воевать на стороне джихадистов. Накануне Восточную Гуту покинули более 6500 человек. Тем временем исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали опорные пункты сил САР, задействовав смертника на заминированном автомобиле. Однако, согласно сведениям военных источников, сирийские войска не понесли потерь в живой силе.

В Алеппо в минувшие сутки прибыл очередной турецкий военный конвой. Военнослужащие заняли территории к северо-западу от столицы региона недалеко от соседней провинции Идлиб. Подкрепление прибыло, чтобы создать опорные пункты для мониторинга за соблюдением режима тишины (Турция является страной-гарантом перемирия в Идлибе). Между тем стало известно, что перед тем как выйти из города Африн, курдские отряды заминировали весь населенный пункт, а также его окрестности. Взрывы мин, заложенных курдами, привели к гибели не только 13-ти бойцов протурецкой «свободной армии», но и семерых местных жителей. При этом еще около 20 сирийских граждан получили ранения.

ВВС Сирии на протяжении всего дня проводили боевые вылеты в восточной части провинции Даръа после заявления «ан-Нусры» о готовности начать наступление против правительственных сил. Под ударами сирийской авиации оказались укрепрайоны радикалов в предместьях населенного пункта Бусра Аль-Харири, откуда боевики намеревались атаковать город Изра.

На юге провинции Идлиб продолжились воздушные атаки сирийских ВВС и ВКС РФ. Согласно информации, точечные авиаудары пришлись по укреплениям и военной технике террористической коалиции на окраине населенного пункта Аль-Хибат, а также недалеко от города Хан Шейхун.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 08:59
    На войне как на войне... слава богу наши подняли шум по поводу хим оружия и его похоже не применят...
    Vard
    1. Кроу (Александр) Сегодня, 09:07
      Цитата: Vard
      слава богу наши подняли шум по поводу хим оружия и его похоже не применят...

      Применят, обязательно применят, но не сейчас и в другом месте. "Если в первом акте на стене висит ружье, то..."
      Кроу
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:41
    Каждый в своем углу играет свою "мелодию". Вот только "музыка" слишком печальная.
    rotmistr60
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:42
    Ну, молодцы. Гуту зачистят "наглухо"... И достаточно скоро. Истерия с Гутой и вопли о том, что Асад ОБЯЗАТЕЛЬНО применит химическое оружие - пока актуальны... Но все тише и тише. Все таки предупреждение Генштаба о том, что будем сбивать, и вместе с носителями wassat действие возымели...
    Горный стрелок
  4. askme (Илья) Сегодня, 09:47
    А где обещанный троллями и фейкометами удар США по Сирии? "48 часов" прошли)) Не будет этого после 1 марта)
    askme
    1. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 10:36
      Забугорники тешили себя надеждой, что ВВП не пройдет первым туром или хотя бы не наберется 45% явки, вот тогда под якобы неопределенность и бабахнули бы. А теперь паровоз ушёл, остались только клоуны.
      g1washntwn
      1. askme (Илья) Сегодня, 10:50
        И так может быть. Я же пишу все время: по грани ходим. Это не прогулка вразвалочку, а борьба за выживание, где ошибка - смерть. Буквально...
        askme
        1. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 11:07
          РФ то как раз не по грани, она в Сирии в соответствии с международными нормами, а вот действия т.н. "коалиции" давно уже за гранью этих норм и правил. Запад черту уже давно перешагнул, для них это норма (думают, бессмертия наелись, что ли?).
          g1washntwn
  5. Чичиков (Дед) Сегодня, 10:51
    Правильно указано в статье, - террористы! Какими бы высокими целями не прикрывались те, кто ведет боевые действия методом террора, результатом которого является гибель мирного населения - это террористы. Не важно, кто этим занимается, - отдельная личность, некое сообщество или действующая в стране власть.
    Чичиков
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