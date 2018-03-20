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Предела нет? Госдолг США поставил новый рекорд
Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории перевалил отметку в 21 триллион долларов.
«Объем государственного долга США на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов», – приводит РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте американского Минфина.
Отметка в 20 триллионов была пройдена в сентябре 2017 года.
Агентство отмечает, что за восемь лет президентства Барака Обамы госдолг Соединенных Штатов увеличился почти в два раза.
Нынешний президент Дональд Трамп, как известно, не раз заявлял, что стране необходимо сокращать сумму долга. Однако недавно вынужден был согласиться с его ростом в связи с «растущими социальными обязательствами администрации в рамках бюджета». За время пребывания на посту нового главы Белого дома государственный долг вырос на $ 1,1 триллиона.
«Объем государственного долга США на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов», – приводит РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте американского Минфина.
Отметка в 20 триллионов была пройдена в сентябре 2017 года.
Агентство отмечает, что за восемь лет президентства Барака Обамы госдолг Соединенных Штатов увеличился почти в два раза.
Нынешний президент Дональд Трамп, как известно, не раз заявлял, что стране необходимо сокращать сумму долга. Однако недавно вынужден был согласиться с его ростом в связи с «растущими социальными обязательствами администрации в рамках бюджета». За время пребывания на посту нового главы Белого дома государственный долг вырос на $ 1,1 триллиона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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