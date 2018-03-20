11:15 20 марта
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Предела нет? Госдолг США поставил новый рекорд

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории перевалил отметку в 21 триллион долларов.



«Объем государственного долга США на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов», – приводит РИА Новости сообщение, опубликованное на сайте американского Минфина.


Отметка в 20 триллионов была пройдена в сентябре 2017 года.

Агентство отмечает, что за восемь лет президентства Барака Обамы госдолг Соединенных Штатов увеличился почти в два раза.

Нынешний президент Дональд Трамп, как известно, не раз заявлял, что стране необходимо сокращать сумму долга. Однако недавно вынужден был согласиться с его ростом в связи с «растущими социальными обязательствами администрации в рамках бюджета». За время пребывания на посту нового главы Белого дома государственный долг вырос на $ 1,1 триллиона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. poquello (poquello) Сегодня, 09:41
    Гыы, а мир то хавает.
    poquello
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:44
      «Объем государственного долга США на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов»

      Интересно, на что надеются Штаты? Может, что "сломают" Россию и получат беспрецедентный перевес сил в свою сторону, что долги можно не отдавать?
      Пока мы видим обратное: Россия крепнет, позиции по всему миру только усиливаются. Научились, следуя своим интересам, давать отпор США.
      Помимо всего прочего "растёт" Китай, Индия... Которые тоже не прочь противопоставить себя гегемонии США.
      Америка пойдет"ва-банк"?
      Logall
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:48
        Можно не платить-но расплачиваться все равно придется.
        Teberii
      2. poquello (poquello) Сегодня, 09:51
        Цитата: Logall
        «Объем государственного долга США на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов»

        Интересно, на что надеятся Штаты? Может, что "сломают" Россию и получив беспрецедентный перевес сил в свою сторону решат, что долги можно не отдавать?

        у меня такое впечатление что им фиолетово, печатают себе и печатают, вот были же "мавродиевки" у ммм и ничего - фанатики с ними вполне себе обращались
        poquello
      3. Чёрный Сегодня, 09:52
        Америка пойдет"ва-банк"?
        Единственный способ решить свои экономические проблемы – это развязывание войн по всему миру , чем, собственно говоря, США и занимаются.
        Интересно, на что надеются Штаты?
        Не всё так просто, Александр. Речь идёт о государственном ( правительственном) долге.А должны они прежде всего собственной ФРС., потом уже Китай и т.д. При необходимости правительство США сможет лекго объявить дефолт, сказав: "по всем обязательствам обращайтесь в ФРС. Фактически весь долг не на государстве а на "ОАО." Так можно легко кинуть весь мир....хотя конечно, без последствий для самих США этот шаг не останется.
        Чёрный
        1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:12
          Цитата: Чёрный
          Так можно легко кинуть весь мир....хотя конечно, без последствий для самих США этот шаг не останется.

          Я бы сказал - катастрофических последствий для США. Они опустятся по уроврю жизни до страны 3-го мира (или сорта), от чего они отвыкли. Внутриполитические проблемы их просто взорвут изнутри.
          Alex-a832
        2. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 11:06
          Цитата: Чёрный
          Единственный способ решить свои экономические проблемы – это развязывание войн по всему миру , чем, собственно говоря, США и занимаются.

          Ну тут вариантов на самом деле больше...И все они вполне рукотворны...
          ---Всемирная пандемия "неизвестного вируса"
          ---Всемирный катаклизм(в том числе техногенный)
          ---Всемирный сбой в коммуникациях связи(с последующими авариями и катастрофами).
          ---"Инопланетное вторжение" с применением по городам какого нибудь нового оружия
          ---Всемирная климатическая аномалия(типо многолетней засухи с последующей миграцией народов,перерастающей в войны)
          ---и т.д.
          Что там у этих обормотов может в черепушечке нездоровой родиться ,только Бог знает...Но отдавать точно никто не собирается.Проще обнулить кредитора.
          БАРХАН
      4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:01
        Logall (Александр)
        Америка пойдет"ва-банк"?
        Ага.Цвет бумажек поменяет.И всё на этом.Самый болшой в истории пузырь лопнет.Скорей бы.Надоели они если честно.Очень ,очень сильно.
        Наблюдатель2014
        1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 11:10
          Цитата: Наблюдатель2014
          Ага.Цвет бумажек поменяет.И всё на этом.Самый болшой в истории пузырь лопнет.Скорей бы.Надоели они если честно.Очень ,очень сильно.

          Тёзка ,представляете сколько зелёных фантиков у нас в стране под матрасами...?Если цвет поменяют ,вой и плач будет стоять нешуточный...А я буду сидеть в кресле качалке ,в беседке ,попивая рюмку чая и лениво созерцать краски природы...у меня всё равно нет зелёных.
          БАРХАН
      5. Manul (Илья) Сегодня, 10:05
        Цитата: Logall
        Интересно, на что надеются Штаты? Может, что "сломают" Россию и получат беспрецедентный перевес сил в свою сторону, что долги можно не отдавать?

        В каждом дворе был свой хулиган, который подходил и тряс пять копеек с малышни, обещая типа вернуть и естественно не возвращая. И этот хулиган рассчитывал на страх, что никто его не спросит. Проходило время и этот хулиган либо взрослел, либо получал отпор от повзрослевших ребят. Даже если представить вариант, что США огребет в конце концов, денег все равно никто не увидит.
        Manul
        1. KAV (Александр) Сегодня, 11:03
          Цитата: Manul
          Даже если представить вариант, что США огребет в конце концов, денег все равно никто не увидит.

          А что такое деньги, в виде долларов? Всего лишь бумажки. Они никому не нужны будут. Спрос пойдет в золоте и прочих активах (в территориальных, например).
          KAV
    2. антивирус Сегодня, 09:49
      В СЕРЕДИНЕ 80 ГГ, В НАЧАЛЕ "ЦАРСТВОВАНИЯ" МСГ--кор-т ЦТ(Дружинин?) "астрономический гос долг погубит финансы. развалит...."
      четкий психологический расчет и ни какого мошенства
      не упоминали слова Рейгана--"долг может позаботиться о себе сам"
      до сих пор мучаются..
      смена лидера мира автоматически обесценит привлекательность поддержания хороших отношений с США и остановит амерскую экономику.
      И ДР ЛИДЕР БУДЕТ КОРМИТЬСЯ ОТ ЩЕДРОТ ЗАВИСИМЫХ ОТ НЕГО МИРА
      точка отсчета---см надо баланс торговли Китай -США и речь ВВП в Мюнхене.

      еще 10 или 20 лет ждать краха США?
      антивирус
      1. staviator (staviator) Сегодня, 10:49
        Цитата: антивирус
        еще 10 или 20 лет ждать краха США?

        В 1990 г долг сша был 3трл,все "аналитики",пресса писали что штатам осталось года три-пять и все рухнет...Я ждал...Прошло уже почти 30 лет и что?Вот как все было так и осталось,кроме долга в 21 трл.Есть такая цифра гугол единица с ста нулями,что Сша будут делать если и в эту цифру не уложатся.Вот их насущная проблема.
        staviator
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:08
      Американцы научились в жить в долг, но и чужие долги никому не списывают. laughing
      сибиралт
      1. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 11:13
        Цитата: сибиралт
        Американцы научились в жить в долг, но и чужие долги никому не списывают. laughing

        Да уж записали бы в законе про потолок в сотню триллионов и не парились бы.Да и кредиторам спокойней было бы,потолок мол ещё далеко...
        БАРХАН
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:48
    21 триллион долларов
    Армию кормить надо, базы по всему миру содержать тоже необходимо, деньги на перевороты и оппозицию в других странах просто необходимы. Страна приучившая своих граждан жить в долг (кредиты) сама не может от этого отказаться. Но не погашая долга наживаешь себе неприятности. Не знаю кто станет коллектором для Сша, но это неизбежно.
    rotmistr60
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 10:00
      Тем и отличается экономика страны от экономики семьи. США не зря создавали армию и тратят на неё такие суммы. Это что бы и от коллекторов отбиться и свои долги переложить на неугодных.
      Удивительны рассуждения по *структуре долга США*. Вроде как долги оказываются и необязательными. В связи с этим вопросы, в том числе - а что долг США уже включён в доход США? Иначе рассуждения о *структуре* рассуждение ниочём.
      василий50
      1. Harry.km Сегодня, 10:36
        Давайте ещ раз... медленно... США должны сами себе. Это как раз у них такой семейный бизнес. США имеют семейный банк под названием ФРС. ФРС печтатает хрустящие бумажки и дает их под проценты всем желающим (про тех кто брать не хочет, мы сейчас не будем). Но предварительно они эти денежки прокручивают в своей экономике. А потом за пользование этими денежками берут небольшой процент. Но процент этот сложный и долгосрочный. Поэтому сумма по проценту набегает не маленькая. Но даже без этого процента США успевает попользоваться любыми напечатанными деньгами. Попользовалась и раздала. Так что нету у них никакого долга и отдавать им нечего. А если учитывать что и ФРС это ЗАО то тем более. Такая игра и такие правила. Не нравится не играйте. Хочешь выиграть в казино купи казино (с)
        Harry.km
  3. Harry.km Сегодня, 09:49
    И что тут такого? А почему в статье нет структуры долга? Госдолг США на 75% состоит из долга перед физ. и юр. лицами. и на 25% из внутреннего долга. Они должны своей же ФРС. А кто РФ мешает занять денег у ЦБ РФ?
    Harry.km
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:53
      Цитата: Harry.km
      Они должны своей же ФРС. А кто РФ мешает занять денег у ЦБ РФ?

      так ЦБ РФ есть обособленное подразделение ФРС США.... laughing
      Тикси-3
      1. Harry.km Сегодня, 09:56
        Так я не спорю с этим, тут другое, почему фед. правительство США может занять такие суммы у частных лиц, а првительство РФ нет? Не дают? Получается статья просто злобный выпад, потому что не дают.
        Harry.km
    2. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 10:59
      Вообще-то Государство не может занимать у ЦБ, у того просто нет таких прав.
      Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018)

      Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.

      Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

      А ситуация с ФРС в США только лишний раз показывает, что вся их "экономика" - это голимые махинации и спекуляции. И что самое удивительное, искусственно поддерживается сказка о том, что вся мировая экономика рухнет без американского доллара. На самом деле, в течение месяца все вернется в норму, как только участвующие в международных делах страны подтвердят наличие у себя такого обеспечения, которое будет принято за единицу расчета. Тонна золота, гелий-3, дохренаниум и т.д. Курсы валют не обязательно ровнять по бумажным и зеленым президентам, на примере прямых контрактов доказано, что без доллара жить можно и нужно.
      g1washntwn
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:55
    ОЧКО! А может, "перебор"? Так ведь могут и "предъяву" кинуть - Где наши деньги?
    И что надо, чтобы долг не предъявили к уплате? Правильно, стать на этой планете - главным...
    СМОТРЯЩИМ. И всех "разводить по понятиям"... Тогда понятна истерия по поводу России. Ну как можно быть гегемоном, если на этом Шарике есть страна, которая может всю твою "гегемонию" сничтожить в течении часа?
    Горный стрелок
    1. Harry.km Сегодня, 10:00
      А что, кто то собирается предъявлять векселя??? Не смешите! Статья как раз о том, что им давали, дают и давать будут...
      Harry.km
  5. Громобой Сегодня, 10:02
    Если $ это ненадёжная валюта,то остальные валюты это даже не бумага ,а название.По крайней мере его не шатает как других,а значит ему доверяют.а доверие это посильнее любых резервов будет,это спрос в первую очередь.Деньги это не эквивалент,а товар.
    Громобой
  6. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:03
    на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард

    Сегодня уже 21 триллион 46 миллиардов, это каждый день + 3 миллиарда! Ох и рванёт эта "пирамида" what
    мыслитель
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:04
    США без увеличения гос.долга не способны обеспечивать свой бюджет. При этом сами являются заложниками этой системы - без вливания долларов на рынок, обеспеченных долговыми бумажками, начнётся дефицит доллара и рост его курса, что приведет к ценовой неконкурентности товаров, производимых и реализуемых за баксы. Учитывая то, что экономика сша ориентирована на экспорт, то убытков будет больше, чем доходов.
    Лопнет этот "мыльный пузырь" под собственной тяжестью. Чем больше этот долг, тем менее стбильна глобальная долларовая система. Этим и воспользуются в итоге Россия и Китай, чтобы "закопать" конкурента-халявщика (США). Вот только вопрос - как скоро?
    Alex-a832
    1. Harry.km Сегодня, 10:12
      США должны сами себе! А РФ в 2017 году "вбухала" 100$ млрд в казначейские облигации США, а США под это дело заняло у ФРС 100 лярдов, ФРС напечатало 100 лярдов. Вот и нет долга. А появилась просто запись в домовой книге, что якобы госдолг возрос. РФ если захочет то получит назад эти 100 лярдов ибо ни уже напечатаны. Так что США ничего не грозит с этого направления, не мечтайте...
      Harry.km
  8. шурави (Владимир) Сегодня, 10:08
    Доллар не деньги, доллар это ультиматум.
    Если прибегать к аналогии, то США некий деревенский хулиган, который старается выглядеть благопристойно.
    Потому, он не просто обирает живущих там дедушек и бабушек, а покупает у них всё.
    Но не за деньги, а за долговые расписки которые может нарисовать сколько угодно.
    И плевать что он никогда за них не рассчитается. Куда дедушкам с бабушками против него.
    Да и привыкли уже, деньгами расписки считают. Благосостояние своё ими меряют, копят, расчёты с друг другом производят. Даже соседями из соседней деревни только посредством их торгуют.
    шурави
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:10
    Предела нет?
    Предела нет.. request winked
    КВУ-НСвД
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 10:13
    Цитата: Harry.km
    Так я не спорю с этим, тут другое, почему фед. правительство США может занять такие суммы у частных лиц, а првительство РФ нет? Не дают? Получается статья просто злобный выпад, потому что не дают.

    ---------------------------
    В том то и дело, что нельзя инвестировать внутри страны. Американские фантики покупать сколько угодно, а в Костромскую или Воронежскую область-фигушки.
    Altona
    1. Harry.km Сегодня, 10:20
      Инвестировать нельзя только нефтедоллары. Проблема в том, что других то нет...
      Harry.km
  11. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 10:27
    Вопрос долга США назрел уже давным давно. Впрочем сами США никогда и не скрывали, что долг отдавать не собираются. Был даже ряд передач по этой теме.
    Нужно просто принять как данность: США печатали, печатают и будут продолжать печатать столько фантиков сколько им сейчас нужно. И пока весь мир сидит на долларовой игле никто ничего с этим поделать не сможет.
    Каддафи попытался в одиночку отказаться от доллара. Преждевременно наверное..
    Корсар0304
  12. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:31
    Бумаги много. Еще нарисуют. laughing
    vladimirvn
  13. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 10:32
    Цитата: Harry.km
    США должны сами себе! А РФ в 2017 году "вбухала" 100$ млрд в казначейские облигации США, а США под это дело заняло у ФРС 100 лярдов, ФРС напечатало 100 лярдов. Вот и нет долга. А появилась просто запись в домовой книге, что якобы госдолг возрос. РФ если захочет то получит назад эти 100 лярдов ибо ни уже напечатаны. Так что США ничего не грозит с этого направления, не мечтайте...

    Ошибаетесь, уважаемый. Даже такие великие империи, как Римская и Египетская рухнули, рано или поздно. Та же участь ждет и пинд.о.сию, только вопрос времени.
    Толик_74
    1. Harry.km Сегодня, 10:49
      Если Вы в том плане, что ничто не вечно под луной, то и я не отрицал этого. Позволю себе заметитьЮ что ни одна ни другая вышеназванные империи не имели такого госдолга... Может поэтому и рухнули?
      Harry.km
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:35
    Уже скоро - глобальный форсмажор
    Дормидонт
  15. федоров (Валерий) Сегодня, 10:49
    Вроде как партнер-враг. А какого вкалачивать нацбанку в поддержку бакса ? Нафиг нам его долги . Раз закупаем милиардами. Видимо что-то не так. Или я не бог весть какой экономист. Портупея пережала ? А приватизацию нацбанка дважды госдума "завалила". Вот и думайте. Видео присутствует,все открыто. А Мы думаем,что центробанк наш, фигушки.
    федоров
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