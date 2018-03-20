11:17 20 марта
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Джонсон рассказал, какие меры может принять НАТО против Москвы

Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над «широким кругом мер», направленных на противодействие России, передает РИА Новости заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.



Мы с партнерами разрабатываем меры, направленные на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с фейковыми новостями,
сказал Джонсон на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции.


По его словам, Лондон «в ближайшее время решит, что делать с деньгами, полученными коррупционным путем».

У нас в Великобритании есть возможность сделать это,
заверил дипломат.

Недавно Тереза Мэй пригрозила заморозить российские государственные счета в британских банках, если правоохранители сочтут, что эти активы «могут использовать во вред гражданам Великобритании».

Джонсон также заявил, что заручился поддержкой союзников.

Мы разделяем точку зрения, что отравление Сергея Скрипаля – это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет,
сказал он.

Министр добавил, что Москва «игнорирует международное право и ценности».

Наши ценности,
уточнил Джонсон.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. В Москве отвергают эти обвинения, называя их чушью.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. Чёрный Сегодня, 10:02
    Наши ценности,
    уточнил Джонсон.
    ...ваши ценности - и в хвост и в гриву. laughing.............у международных икспердов уже были иракская пробирка, фюзеляж боинга, кусок автобуса и много других артефактов
    Чёрный
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 10:04
      А мне интересно это специально такие фотки авторы выбирают или он реально амфетаминовый нарк)))
      Alex_Rarog
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:11
        Нет, он реально такой. Посмотрите видео.
        Mestny
        1. volodya (владимир) Сегодня, 10:28
          Я не понял, это он нас пугает или мы его напугали? Как в мульте про богатырей" Ты мне эту штуку отдай, я буду чудика лохматого пугать!"
          volodya
          1. шило (Ваня) Сегодня, 10:57
            Тебя пугать смысла нет request кто ты такой, для них... А вот особо приближенные к ТЕЛУ, явно засуетятся! yes
            шило
            1. volodya (владимир) Сегодня, 11:07
              Пусть суетятся,их сейчас от тела то поотодвинут!
              volodya
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:34
          Наши ценности,уточнил Джонсон.

          Вот ваши ценности.
          Или вот такие ценности? fellow
          влад66
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 10:12
        Цитата: Alex_Rarog
        А мне интересно это специально такие фотки авторы выбирают или он реально амфетаминовый нарк)))

        Реально он ещё хуже . Авторы приукрасили .
        DMB_95
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:20
          Цитата: DMB_95
          Авторы приукрасили

          а это уже скрытая реклама "Фотошопа" lol и на кого он будет похож без макияжа laughing
          LSA57
          1. Чёрный Сегодня, 10:25
            Цитата: LSA57
            и на кого он будет похож без макияжа

            на недоенного Кентавра laughing
            Чёрный
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:28
              Цитата: Чёрный
              на недоенного Кентавра

              belay ужас какой belay пусть уж лучше таким ходит lol
              LSA57
      3. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:12
        Цитата: Alex_Rarog
        А мне интересно это специально такие фотки авторы выбирают или он реально амфетаминовый нарк)))


        читать между строк.

        помните как спасали Изумрудный город от страшного Урфин Джуса.. и его деревянных солдат?

        Пацан все еще в образе.
        vorobey
      4. Pivot (Василий) Сегодня, 10:13
        Нет, он просто клоун.
        Pivot
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:23
          Цитата: Pivot
          Нет, он просто клоун.

          это он в в домашней обстановке
          LSA57
      5. Костяра (Константин) Сегодня, 10:40
        А мне интересно это специально такие фотки авторы выбирают или он реально амфетаминовый нарк)))


        Да он с рождения майонезом в темечко уколотый, это у них там врождённое....)))
        Костяра
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:08
      Адекватный человек не будет ходить с прической как у идиота fool , а счета могут замораживать кто их там размещал и до сих пор от туда не убрал тоже остолопы yes .
      Spartanez300
      1. den3080 Сегодня, 10:17
        Вы ничего не понимаете в последних писках толерастической западной моды. Боря - практически на гребне волны. Именно он - живое воплощение идеального западного политика, такого обязаны любить и уважать все европейцы(в понимании нынешней правящей европейской элиты) а уж кто эту элиту заставляет так плясать... летку-енку, им смешно да и такой ерундой они не страдают)) а эти попугаи типа Джонсона - ну для прикола, чтоб плебсу было, что пообсуждать.
        den3080
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:26
        Цитата: Spartanez300
        Адекватный человек не будет ходить с прической как у идиота

        причёска называется, "Я не один на сеновале кувыркался"
        LSA57
    3. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 10:08
      ..ваши ценности - и в хвост и в гриву.
      - Боре это может понравиться. laughing
      Астория
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:11
      А я то всё думал, на кого англицкий Бориска внешне похож. Однако, на нашего баснеписца И.А. Крылова. Но с моралью в басне у него полный абзац. belay
      сибиралт
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:19
        Цитата: сибиралт
        А я то всё думал, на кого англицкий Бориска внешне похож. Однако, на нашего баснеписца И.А. Крылова. Но с моралью в басне у него полный абзац. belay


        Крылов умные вещи писал...в отличии.. в частности.. око видит да зуб неймет... или .. а вы друзья как не садитесь.. или шедевральное .. однажды лебедь рак ом щуку (забанят как есть забанят) неполиткоректные вещи говорю...
        vorobey
    5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:35
      Цитата: Чёрный
      Наши ценности,
      уточнил Джонсон.

      ...Это деньги на счетах в банках....
      "Грабь награбленное!"
      Лондонский суд на пару со Стокгольмским потеряли свою "независимость". ВТО и ООН оплёваны санкциями... Указы о назначениях и увольнениях печатаются в фейсбуках и твиттерах.
      "О честной и независимой журналистике" так вАще некому слово замолвить...
      stalkerwalker
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:03
    Стратег - журналист, нашел себе занятие по душе.
    ul_vitalii
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:04
    Да уж. Этот вместе с газом "дурачёк" . похоже где то газ "глюк-фантазёр" нашёл!
    И принял его по полной!
    rocket757
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 10:05
    Ну захапает Великобритания олигархическое бабло. И что? В ответ она может получить жесткий военный ультиматум и блокаду. Да много чего она может получить за такие действия. Борька видимо с утра снова мозги не причесал.
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 10:09
      Цитата: Altona
      Ну захапает Великобритания олигархическое бабло. И что?

      Да пусть хапает.....это бабло России не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Его для того и вывели за бугор.Так что , большинство россиян даже поаплодирует.
      Чёрный
      1. шило (Ваня) Сегодня, 11:00
        Таки к вам в карман снова залезут, тогда будете аплодировать и кричать, "МЫ ОДНА КОМАНДА!!!".. Ахаха... lol
        шило
    2. шило (Ваня) Сегодня, 11:02
      Чём блокировать будете? request Кузнецова на буксире подтащите!? laughing
      шило
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 10:06
    снова украдите, не первый раз...
    assa67
  6. Антон Болдаков (Болдаков Антон Николаевич) Сегодня, 10:07
    Да уж... если они заранее такую позицию взяли, то навряд ли пойдут на попятную... Блин, этак вскоре Россию будут обвинять в помощи Сомалийским Пиратам. Фига-ли - у этих негров же есть автоматы Калашникова? Значит Россия виновата...
    Антон Болдаков
  7. Громобой Сегодня, 10:07
    Лондон «в ближайшее время решит, что делать с деньгами, полученными коррупционным путем».
    Очень интересно,хочу смотреть в прямом эфире как нашу "элиту" вышвыривают из лондонских особнячков.Допрыгалась российская буржуазия,похоже для неё наступает в Великобритании злая пора---был бы россиянин,а статья для него там теперь всегда найдётся.
    Громобой
    1. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 10:42
      Бедная, бедная "российская елита", проживающая на острове,как теперь саксам в глаза смотреть будут??? На фото комментарии дочки тинькова:
      ramzes1776
      1. Громобой Сегодня, 10:57
        Вот кошельки этих кошёлок пусть и наполняют британский бюджет,раз уж для России эти миллионы окончательно потеряны.
        Громобой
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:08
    работает над «широким кругом мер», направленных на противодействие России
    А зачем "работать"? Борису достаточно в очередной раз засветить свои семейные трусы и Россия от хохота потеряет дар речи. В России с древности к юродивым относились с добром и сочувствием.
    rotmistr60
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:15
      Если бы, "семейные"!!)))
      Там стринги кожаные, не меньше!
      Он же ясно сказал, про " Ценности ", которые он собрался защищать
      Сибирский цирюльник
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 10:11
    Цитата: Чёрный
    Да пусть хапает.....это бабло России не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Его для того и вывели за бугор.Так что , большинство россиян даже поаплодирует.

    -----------------------
    Это да. Дальше я в широком смысле, если станет арестовывать государственные активы и прочее. А бабло олигархов-это не наша головная боль.
    Altona
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:17
    "Тьфу на Вас... Тьфу на Вас ещё раз"...и на ваши "ценности", тьфу! ещё раз... Ваши европейские ценности, это ваша грязь под ногтями...
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:34
      приветик love Масенька, а вот мне он напоминает одного белоруса

      нешто корни общие?
      роман66
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:49
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        а вот мне он напоминает одного

        да, ладно прилизанный какой-то... вот копия...
        wink
        Masya Masya
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:18
    По его словам, Лондон «в ближайшее время решит, что делать с деньгами, полученными коррупционным путем».
    У лохматика болтало без костей..Лепит правду матку об истинных целях всей этой истории... laughing
    КВУ-НСвД
  12. san4es Сегодня, 10:18
    Джонсон рассказал...

    ...По моему, ему нельзя верить

    ...На Чубайса похож...Не братан его, часом? bully
    san4es
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:25
      Цитата: san4es
      ...По моему, ему нельзя верить


      а по моему у него очень добрые глаза...
      vorobey
      1. san4es Сегодня, 10:30
        Цитата: vorobey
        ...а по моему у него очень добрые глаза...

        ...Под эпоксидкой, хорошо получатся bully
        san4es
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:35
          Цитата: san4es
          Цитата: vorobey
          ...а по моему у него очень добрые глаза...

          ...Под эпоксидкой, хорошо получатся bully


          думаете злоупотребляет?
          vorobey
        2. роман66 (роман) Сегодня, 10:35
          здорово! hi а что эпоксидку тоже как-то можно ... того...этого!
          роман66
          1. san4es Сегодня, 10:56
            Цитата: роман66
            здорово! hi а что эпоксидку тоже как-то можно ... того...этого!

            ...Да не...украшение: "Глаз в эпоксидке"
            san4es
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:08
              фууу, отлегло.. а мы скорпионов заливали
              роман66
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:50
      А разве не он играл в "Тупой, ещё тупее"?
      Дормидонт
  13. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:24
    Они там уже Березовского и Ко выкапывают. От пшеков заразились.
    sabakina
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:29
      Цитата: sabakina
      Они там уже Березовского и Ко выкапывают

      Некрофилия - вещь заразная.... Так и в зомби недолго превратиться....
      lol
      stalkerwalker
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:36
        вся зараза от них, что за нация вонючая
        роман66
  14. yarema vishneveckiy (yarema vishneveckiy) Сегодня, 10:34
    Цель - бабло олигархов))) да и хрен с ними
    yarema vishneveckiy
  15. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 10:37
    Доброго времени суток! Ну вот похоже наконец Лондон сообщил, что его не устраивает в действительности в новой политике РФ и почему вокруг в целом достаточно рядового события по покушению на бывшего заключённого прикрывавшего спину Великобритании скандал просто вселенского масштаба. Очень похоже на то что олигархам в Москве сделали такое предложение от которого они отказаться не могут и действительно выведут в РФ капитал из Лондона, а на это последний не готов идти. Ну или по крайней мере не так просто... Интересно было бы глянуть на аналитику по так называемому капиталу олигархов из РФ в Лондоне и то как он используется и самое главное на перспективу его использования.
    Но в целом радует, что Лондон обозначил истинную составляющую своего недовольства.
    Алекс2048
  16. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 10:43
    Борис - простой раб который крутит эту фейко-карусельку.
    g1washntwn
  17. антивирус Сегодня, 10:44
    трудно без расчески жить -мысли путаются
    антивирус
  18. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:44
    Ребята конкретно " попутали границы", раньше дипломаты себя уважали, не позволяли себе лишнего, даже если их государства воевали между собой!
    А современный Западный политический бомонд скатился ниже плинтуса, уже скоро по фене начнут базарить.
    Ретвизан 8
  19. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:48
    Воистину Мэй с Джонсоном - "злобные неумные люди". За 25 лет британские нефтяные компании (прежде всего ВР) вложили в нашу нефтянку хреноллиарды долларов. Стоимость этих активов, как минимум, сопоставима с суммой возможного раскулачивания "лондонских сидельцев", а скорее всего, намного больше. ВР принадлежит на 100% целый завод СПГ у нас, который гонит газ исключительно на проклятый остров (по нашим внутренним ценам, кстати). Если раскулачат олигархов, нам пофиг - деньги всё равно уже давно не наши. А вот если мы в отместку мало-мало национализируем их активы у нас, то им придётся перейти на отопление и добычу электричества из кизяка. Надеюсь Мэй с Джонсоном смогут в достаточном количестве его произвести на пару.
    Yrec
  20. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:49
    Если всё правительство Наглии покончит с собой, я даже взгрустну. Но не долго laughing
    Дормидонт
  21. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 10:50
    Нормальному человеку было бы стремно иметь такой внешний вид, и нетрадиционную ориентацию как у Джонсона!
    Хотя ещё в девяностые Жириновский сказал, имея ввиду Ельцина, Немцова и т. д. - на Руси Борьками обычно козлов называли!
    Вот вам очередной Борис.
    Ретвизан 8
  22. Хаос (Иван) Сегодня, 11:04
    Какой он злой. У него папа мама был ? ))
    Хаос
  23. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 11:12
    Самое страшное, что он может предъявить нашему МО - его морда.
    Сергей-8848
  24. Чарик Сегодня, 11:14
    какие ваши ценности-"прости туция наркотики мужеловство"-конечно Россия против
    Чарик
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