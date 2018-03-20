Джонсон рассказал, какие меры может принять НАТО против Москвы

Мы с партнерами разрабатываем меры, направленные на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с фейковыми новостями,

У нас в Великобритании есть возможность сделать это,

Мы разделяем точку зрения, что отравление Сергея Скрипаля – это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет,

Наши ценности,