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Джонсон рассказал, какие меры может принять НАТО против Москвы
Соединенное Королевство вместе со своими союзниками работает над «широким кругом мер», направленных на противодействие России, передает РИА Новости заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.
По его словам, Лондон «в ближайшее время решит, что делать с деньгами, полученными коррупционным путем».
Недавно Тереза Мэй пригрозила заморозить российские государственные счета в британских банках, если правоохранители сочтут, что эти активы «могут использовать во вред гражданам Великобритании».
Джонсон также заявил, что заручился поддержкой союзников.
Министр добавил, что Москва «игнорирует международное право и ценности».
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. В Москве отвергают эти обвинения, называя их чушью.
Мы с партнерами разрабатываем меры, направленные на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с фейковыми новостями,сказал Джонсон на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции.
По его словам, Лондон «в ближайшее время решит, что делать с деньгами, полученными коррупционным путем».
У нас в Великобритании есть возможность сделать это,заверил дипломат.
Недавно Тереза Мэй пригрозила заморозить российские государственные счета в британских банках, если правоохранители сочтут, что эти активы «могут использовать во вред гражданам Великобритании».
Джонсон также заявил, что заручился поддержкой союзников.
Мы разделяем точку зрения, что отравление Сергея Скрипаля – это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет,сказал он.
Министр добавил, что Москва «игнорирует международное право и ценности».
Наши ценности,уточнил Джонсон.
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. В Москве отвергают эти обвинения, называя их чушью.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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