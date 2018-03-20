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В Хабаровске проведено антитеррористическое учение
Группа антитеррора мотострелкового соединения Восточного округа отразила нападение группы условных террористов на военный госпиталь в Хабаровске, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.
Для создания реальной обстановки учение проходило на территории военного клинического госпиталя.
Сообщается, что «в ходе завязавшегося учебного боя "нападавшие" были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных "взрывных устройств"».
Кроме того, военнослужащие группы антитеррора эвакуировали условно раненных бойцов и проверили территорию на наличие отравляющих и других опасных веществ.
Для создания реальной обстановки учение проходило на территории военного клинического госпиталя.
Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. "Террористы" пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации,– говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе завязавшегося учебного боя "нападавшие" были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных "взрывных устройств"».
Кроме того, военнослужащие группы антитеррора эвакуировали условно раненных бойцов и проверили территорию на наличие отравляющих и других опасных веществ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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