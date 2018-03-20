В Хабаровске проведено антитеррористическое учение

Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. "Террористы" пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации,

Группа антитеррора мотострелкового соединения Восточного округа отразила нападение группы условных террористов на военный госпиталь в Хабаровске, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.Для создания реальной обстановки учение проходило на территории военного клинического госпиталя.– говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе завязавшегося учебного боя "нападавшие" были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных "взрывных устройств"».Кроме того, военнослужащие группы антитеррора эвакуировали условно раненных бойцов и проверили территорию на наличие отравляющих и других опасных веществ.