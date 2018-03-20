11:14 20 марта
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В Хабаровске проведено антитеррористическое учение

Группа антитеррора мотострелкового соединения Восточного округа отразила нападение группы условных террористов на военный госпиталь в Хабаровске, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВВО.



Для создания реальной обстановки учение проходило на территории военного клинического госпиталя.


Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. "Террористы" пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации,
– говорится в релизе.

Сообщается, что «в ходе завязавшегося учебного боя "нападавшие" были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных "взрывных устройств"».

Кроме того, военнослужащие группы антитеррора эвакуировали условно раненных бойцов и проверили территорию на наличие отравляющих и других опасных веществ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:50
    Ну новость , так новость.. laughing Помню у нас в бригаде в 03-05-ом по два раза на неделе проводились.. и в гарнизоне раз в месяц..
    КВУ-НСвД
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